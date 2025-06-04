Необоснованная налоговая выгода: признаки и последствия в 2025 году

Что такое необоснованная налоговая выгода

Необоснованная налоговая выгода — это когда налогоплательщик пытается уменьшить налоги или вернуть деньги из бюджета, имея на это право лишь формально.

Инструментов для подобных операций достаточно много, например:

указание в документах операций, которых на самом деле не было;

допущение выгодных для налогоплательщика искажений учета — налогового или бухгалтерского.

Если спорная сделка была реально исполнена, но неверно квалифицирована, то налоговые инспекторы пересчитают налоговые обязательства так, как если бы налогоплательщик не злоупотребил правом, то есть применят расчетный метод. Это указано в п. 2, разд. VI письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@.

Если вскроются неверные данные в документах и погрешности в учете, то налоговые органы откажут в вычете, уменьшении суммы налога и т. д.