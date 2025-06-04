Необоснованная налоговая выгода: признаки и последствия в 2025 году

Что такое необоснованная налоговая выгода
Необоснованная налоговая выгода — это когда налогоплательщик пытается уменьшить налоги или вернуть деньги из бюджета, имея на это право лишь формально.
Инструментов для подобных операций достаточно много, например:
указание в документах операций, которых на самом деле не было;
допущение выгодных для налогоплательщика искажений учета — налогового или бухгалтерского.
Если спорная сделка была реально исполнена, но неверно квалифицирована, то налоговые инспекторы пересчитают налоговые обязательства так, как если бы налогоплательщик не злоупотребил правом, то есть применят расчетный метод. Это указано в п. 2, разд. VI письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@.
Если вскроются неверные данные в документах и погрешности в учете, то налоговые органы откажут в вычете, уменьшении суммы налога и т. д.
Какие обстоятельства вызывают подозрения
Налоговые инспекторы в 2025 году будут видеть попытки получить необоснованную налоговую выгоду в следующих ситуациях:
применение пониженных налоговых ставок;
использование налоговых льгот;
освобождение от налогообложения;
бизнес осуществляется через несколько фирм, ИП — подозрение в дроблении.
Поэтому в таких ситуациях нужно быть готовым доказать свою добросовестность, так как налоговые инспекторы будут подробно изучать все обстоятельства, чтобы не пропустить признаки искусственного создания условий для снижения налогов. В 2025 году необходимо не только самим вести реальную деятельности, но и быть особо внимательным в выборе деловых партнеров.
Искажений нет, но этого недостаточно
Если противоречий и искажений в документах нет, то и этого недостаточно. Ведь дополнительно еще нужно, чтобы (п. 2 ст. 54.1 НК):
главная цель сделки была деловой;
все обязательства были реально выполнены либо контрагентом по договору, либо тем, кому он передал это право — например, по закону или через новый договор.
Если налоговая служба выяснит, что хотя бы одно условий не соблюдено, то последуют доначисления. Причем это касается не только налогоплательщиков, но и плательщиков сборов, страховых взносов, а также налоговых агентов. Все находятся в равных условиях (п. 4 ст. 54.1 НК, разъяснения Минфина от 13.12.2019 № 01-03-11/97904).
Кто должен доказывать необоснованность налоговой выгоды
В этой сфере ничего нового 2025 год не принес: несмотря на то что формально доказывать необоснованность налоговой выгоды должен налоговый орган (п. 5 ст. 82 НК), пассивная позиция налогоплательщика приведет к тому, что он по умолчанию станет виноватым.
Необходимо иметь подтверждения того, что, как минимум, структура сделок и отношений с деловыми партнерами имеет деловую цель и обусловлена бизнес-необходимостью.
В процессе досудебного обжалования в пользу налогоплательщика работает то, что ВС запрещает налоговым органам допускать противоречивые выводы в отношении деятельности проверяемых (п. 7 Обзора практики применения арбитражными судами положений законодательства о налогах и сборах, связанных с оценкой обоснованности налоговой выгоды, утв. Президиумом ВС от 13.12.2023). В суде следует активно отстаивать свою добросовестность и правомерность позиции (ч. 1 ст. 65 АПК) — в этом залог успеха.
Какие обстоятельства доказывают порочную цель сделки
В 2025 году в законодательстве не появилось исчерпывающего списка критериев, которые должны использовать налоговики для установления того, что целью сделки было получение необоснованной налоговой выгоды.
Налогоплательщикам следует руководствоваться проверенными и оставшимися неизменными разъяснениями налоговой службы (см., например, письмо ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@), учитывая то, что в 2025 году будут появляться новые.
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Оценка деловой цели
В законе нет четкого определения «деловой цели», в практике применяют подход, выработанный еще ВАС (постановление Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53): деловая цель — это реальная и логичная причина для заключения бизнес-сделки.
Сделка считается совершенной с деловой целью, если решает конкретные бизнес-задачи, а не просто предназначена для получения налоговых выгод.
Налоговая инспекция обычно ориентируется на ряд простых вопросов:
«Стал бы налогоплательщик заключать эту сделку, если бы она не обещала налоговые преимущества?».
«Имела ли сделка экономический смысл?».
«Был ли другой способ достичь ту же цель?».
«Действовали ли все стороны добросовестно?».
Каждый отрицательный ответ увеличивает риск оспаривания сделки.
Даже если сделка является звеном цепи сделок, которые в целом имеют деловую цель, это не гарантирует, что каждая в отдельности будет признана законной. Оспорены могут быть операции, которые нужны только для получения необоснованной налоговой выгоды.
Что может доказать деловую цель:
реальная хозяйственная необходимость;
полученный экономический эффект;
логичность, обоснованность действий;
соответствие действий обычной деловой практике.
Реальное исполнение сделки контрагентом-уполномоченным лицом
Закон требует, чтобы сделку выполнил именно тот контрагент, который указан в договоре, или лицо, которому передали обязанность на основании закона (например, правопреемник) или по договору (уступка права требования).
Это правило помогает бороться с «техническими фирмами», которые существуют только на бумаге, не ведут реальную деятельность и не платят налоги. Через такие образования часто получают необоснованные налоговые выгоды.
Если возникнут подозрения, что сделку выполнил не тот контрагент, который указан в документах, налоговые инспекторы будут доказывать, что заявленный контрагент вообще не участвовал в исполнении сделки или сделку исполнил кто-то другой — например, сам налогоплательщик.
В 2025 году в проверке подключают аппаратные средства, искусственный интеллект, но применяются и традиционные методы:
проверка документов;
осмотр офисов, складов и прочих объектов;
допросы и т. п.
Важно в этой ситуации быть готовым доказать должную осмотрительность при выборе контрагентов, а также представить доказательства того, что сделка реально исполнялась и контрагент имел возможность исполнить сделку — у него были штат, оборудование, склады.
Когда применяется расчетный метод
Если сделка фактически совершена, но исполнена ненадлежащим лицом, то налогоплательщик может представить сведения и документы, позволяющие установить реального исполнителя и параметры спорной операции. На основании этих доказательств налоговые органы могут определить обязательства расчетным способом.
Но если инспекция докажет, что компания намеренно работала через «техническую фирму», то расчетный метод применяться не будет (п. 11 письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@).
Если компания сама раскроет информацию о реальном исполнителе — например, через уточненные декларации — налоговые органы могут пересмотреть ранее принятое решение и уменьшить задолженность или отменить штрафы (п. 3, 4 письма ФНС от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450@).
Налоговая выгода признана необоснованной. Последствия в 2025 году
Прежде всего, последуют доначисления налогов, пени, взыскание штрафа за неуплату налога по ст. 122 НК. Так как при доказанном умысле сумма штрафа возрастает на 20% — до 40% от размера недоимки — то налоговые органы стараются доказать умысел, то есть оценивать субъективную сторону действий налогоплательщика (п. 19 письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@).
Также может последовать штраф по КоАП за непредставление сведений, необходимых для налогового контроля, за грубое нарушение бухгалтерского учета (ст. 15.6, 15.11 КоАП).
Если размер недоимки велик, то не исключено привлечение к уголовной ответственности (ст. 198, 199, 199.1 УК). Налог, страховые взносы, сборы считаются неуплаченными в крупном размере, если сумма превышает 18 750 000 руб. за три финансовых года подряд (п. 1 прим. к ст. 199 УК). Применительно к индивидуальным предпринимателям эта сумма составляет 2 700 000 руб. за три финансовых года подряд (п. 2 прим. к ст. 198 УК).
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