Как подать апелляционную жалобу и обжаловать решение суда

Что такое апелляция
Апелляция, апелляционная жалоба — это обращение в суд апелляционной инстанции на решение суда первой инстанции, содержащее несогласие с вынесенным судебным решением, актом (от лат. appellatio — обращение).
Суд обязан принять жалобу и вынести решение о необходимости пересмотра результатов дела — рассмотреть, оставить без движения, вернуть заявителю или отказать.
С помощью этого инструмента процессуального законодательства можно отменить судебный акт полностью или частично в апелляционной инстанции. Но суд может и отказать в рассмотрении жалобы, если она окажется необоснованной.
Если судебный процесс проигран, то это еще не конец — оспорить судебное решение можно в апелляционной инстанции. А если проиграли апелляцию, можно направить жалобу в кассационную инстанцию. Подать апелляционную жалобу вправе любой участник дела — истец, ответчик и другие лица, принимающие участие в судебном разбирательстве. По особому разрешению суда подать жалобу также могут лица, не участвующие в деле (ст. 320 ГПК РФ).
Виды апелляции
Апелляция подается на не вступившие в силу судебные решения, вынесенные в суде первой инстанции. Это решения районных, мировых судей, верховных судов, гарнизонных военных судов, окружных (флотских) военных судов.
Изначально жалоба подается в инстанцию, которая вынесла решение. Затем документ перенаправляют в суд апелляционной инстанции.
Апелляция бывает двух видов:
Полная — все доводы в ней подлежат полному пересмотру.
Неполная — подлежит пересмотру в определенной части доводов.
Заявитель должен указать в обращении доводы, относящиеся к судебному решению, вынесенному в первой инстанции. Новые требования, выходящие за рамки решения, суд рассматривать не будет.
Какими законами регулируется
Право подачи апелляционной жалобы закреплено в нескольких законах, которые регулируют разные области права:
Когда стоит подавать апелляционную жалобу
Апелляционная жалоба — это инструмент защиты прав и интересов. Подавать жалобу следует, если вы не согласны с судебным решением, уверены в своей правоте и готовы отстаивать свои интересы.
Рассмотрим несколько ситуаций, когда имеет смысл обжаловать решение суда:
Нарушение процессуальных прав. Суд не приобщил к делу важные доказательства (документы, результаты экспертизы) или не вызвал конкретных свидетелей.
Неправильное применение правовых норм. По мнению заявителя, суд неверно истолковал закон или некорректно применил нормы к рассматриваемой ситуации.
Противоречивость или неполнота вынесенного решения. Суд привел необоснованные выводы или учел не все материалы и доказательства при обосновании выводов.
Неточная оценка доказательств. Суд неверно оценил представленные доказательства, и участник дела не согласен с решением, вынесенным не в его пользу.
Необоснованность назначенного наказания. Участник дела не согласен с назначенным штрафом, сроком или другой мерой наказания. Суд не учел смягчающие обстоятельства, которые могут повлиять на суровость наказания.
Открылись новые обстоятельства. В деле появились новые документы, показания свидетелей, которые отсутствовали на момент первого рассмотрения.
Решение суда первой инстанции не соответствует сложившейся практике. Сформирована практика по аналогичным делам и апелляционным жалобам, на которые не обратил внимание суд.
При составлении жалобы важно указать все доводы в рамках вынесенного решения по исковому заявлению, с которым вы не согласны, и уложиться в отведенные сроки. Как правило, апелляция подается до вступления решения в законную силу.
Кто может подать апелляцию
Подать апелляцию может любое лицо, имеющее отношение к судебному разбирательству — физическое, должностное или уполномоченное. В особых случаях по разрешению суда подать жалобу вправе лицо, которое не принимало участие в деле.
Истец или ответчик — непосредственные участники дела.
Прокурор — должностное лицо, которое наделено правом принесения апелляционного представления.
Адвокат — доверенный представитель участника дела.
Третья сторона — например, банк или государственное учреждение, показания которых имеют отношение к судебному процессу.
Гражданин, который не участвовал в деле, но решение суда его касается.
Перед подачей апелляционной жалобы убедитесь, что у вас есть такое право. Если не уверены в собственной компетенции, обратитесь к адвокату. В Московской коллегии адвокатов «Петухов и партнеры» вас проконсультируют и помогут защитить интересы в суде.
Куда подается апелляционная жалоба
В гражданском законодательстве закреплена четкая иерархия судов апелляционных инстанций, которые рассматривают жалобы (ст. 320.1 ГПК РФ).
Как должен выглядеть «путь» документа:
Подача жалобы. Она подается в суд первой инстанции, который вынес решение.
Перенаправление. Канцелярия суда фиксирует жалобы и направляет ее по адресу соответствующего суда апелляционной инстанции.
Рассмотрение жалобы. На этом этапе документ оказывается в суде апелляционной инстанции. Например, если подаете жалобу на решение мирового судьи, то рассматривать ее будет районный суд. Решение областного верховного суда попадет на рассмотрение в суд общей юрисдикции.
Подать жалобу можно на бумаге или в виде электронного документа через систему ГАС «Правосудие». Например, апелляцию в электронном формате принимают суды общей юрисдикции. Для этого у заявителя должен быть подтвержденный аккаунт на «Госуслугах».
Как правильно подать апелляцию на решение суда
Чтобы суд принял апелляцию, ее нужно корректно составить и приложить комплект документов. Суд откажет в рассмотрении жалобы, если доводы будут необоснованными или в пакете документов будет отсутствовать хоть одна форма.
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Оформление апелляционной жалобы
Составление апелляционной жалобы — ответственный процесс: нужно не упустить из внимания важные доводы, не выходить за рамки решения суда первой инстанции.
Содержание и структура апелляционной жалобы:
Наименование и адрес суда первой инстанции, в который подается документ.
ФИО и адрес заявителя.
Представитель по доверенности — ФИО адвоката, регистрационный номер в реестре адвокатов, адрес, номер телефона, email.
Номер дела.
Дата решения, на которое подается жалоба.
Суть искового заявления.
Суть решения, с которым не согласен заявитель.
Доводы заявителя о том, почему он считает решение необоснованным, нарушающим нормы материального и процессуального права. В доводах важно указывать ссылки на статьи законов, которые подтверждают позицию заявителя.
Конкретизация позиции заявителя (просительная часть). В разделе «Прошу суд» необходимо четко прописать, чего вы ждете от судебного органа при пересмотре решения.
Пункты 1–4 указываются в «шапке» жалобы. Далее идут пункты 5–8 — это непосредственно сама жалоба, выражающая несогласие и позицию участника дела.
Перечень необходимых документов
К апелляционной жалобе необходимо приложить пакет документов:
Квитанцию об оплате госпошлины.
Доверенность на представителя (адвоката).
Копии жалобы. Все стороны процесса должны быть проинформированы о жалобе одной из сторон. Заявитель готовит копии по количеству оппонентов.
Почтовую квитанцию с описью вложения, подтверждающую направление документа участникам судебного разбирательства.
Как подать дополнения к апелляционной жалобе
Апелляционную жалобу следует готовить подробно и указывать в ней все доводы, которые указывают на правоту вашей позиции. Но нередко после отправки жалобы появляются новые обстоятельства и тогда «основной» документ нужно дополнить. Механизм подачи дополнения аналогичен, описанному выше.
О чем нужно помнить при подаче дополнения к апелляционной жалобе:
Дополнение подается в суд первой инстанции, который вынес решение.
Не допускается выход за рамки требований первого решения, как и при подаче апелляционной жалобы (ч. 2 ст. 322 ГПК РФ).
Подать дополнение можно на бумаге или в виде электронного документа.
Срок подачи жалобы и дополнения к ней — не позднее одного месяца, следующего за датой решения суда первой инстанции.
Если дополнение составлено правильно и не нарушает сроки подачи, то суд обязан его принять.
Срок подачи апелляционной жалобы
В зависимости от правовой области разбирательств сроки направления жалоб отличаются. Подать документ необходимо до того как решение вступит в законную силу.
Ниже в таблице собрали сроки подачи жалоб согласно процессуальному законодательству (по общим правилам):
Область права
Закон и ссылка на статью
Срок подачи жалобы
Административные дела
ст. 298 Кодекса об административном судопроизводстве (КАС РФ)
В течение одного месяца после окончательного решения суда
Гражданские дела
В течение одного месяца после окончательного решения суда
Арбитражные дела
Не позднее одного месяца со дня вынесения определения
Уголовные дела
В течение 15 суток со дня принятия решения или вынесения приговора.
Если апелляцию подает осужденный, находящийся под стражей, то срок начинается не с даты вынесения решения, а с даты вручения осужденному копии постановления, приговора или определения
Срок рассмотрения жалобы
В различных областях права сроки рассмотрения имеют свои особенности. Собрали сроки в таблице ниже:
Область права
Закон и ссылка на статью
Срок рассмотрения жалобы
Административные дела
ст. 305 Кодекса об административном судопроизводстве (КАС РФ)
Сроки рассмотрения апелляционной жалобы для конкретных случаев установлены в пп. 3–11 ст. 305 КАС РФ
Гражданские дела
В п. 3 ст. 327.2 ГПК РФ установлено право судов рассматривать апелляционные жалобы в сокращенные сроки
Арбитражные дела
Не более трех месяцев со дня поступления жалобы в арбитражный суд.
Если дело сложное, то срок рассмотрения может быть продлен до шести месяцев
Уголовные дела
Сроки рассмотрения дела в апелляционном порядке со дня его поступления в суд апелляционной инстанции:
Что делать, если вы пропустили заседание
Суд может рассмотреть дело без участника разбирательств или перенести заседание на другую дату. Основания:
Оповещение участника о заседании. Суд узнает, был ли участник надлежащим образом проинформирован о судебном процессе.
Причины, по которым участник отсутствовал (уважительные или неуважительные). Суд исследует причины неявки.
Суд рассмотрит дело без участника, если тот получил извещение о дате и месте заседания, и отсутствовал без уважительной причины.
Если истец пропустил заседание и его исковое заявление оставили без рассмотрения, то он может повторно обратиться в суд с аналогичным заявлением.
Что следует запомнить
Выделим главное:
Апелляция — это юридический инструмент, позволяющий оспорить судебное решение и защитить свои интересы.
Подать апелляцию вправе истец, ответчик или представитель по доверенности. Также право обжалования есть у прокурора.
Подать жалобу можно по административным, гражданским, арбитражным, уголовным делам.
Жалоба подается в суд первой инстанции, который вынес решение. Затем работники канцелярии перенаправят документ в соответствующий суд апелляционной инстанции.
При составлении апелляции нужно находиться в рамках требований вынесенного решения.
К апелляционной жалобе нужно приложить пакет документов — квитанцию об оплате государственной пошлины, доверенность на адвоката (при необходимости).
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