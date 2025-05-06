Виды налоговых требований об уплате налога

Согласно статье 69 НК РФ требование об уплате налогов — это извещение от налоговой службы в адрес налогоплательщика, у которого образовалось отрицательное сальдо на ЕНС, то есть появилась задолженность перед бюджетом.

Форма требования содержится в приложении № 1 приказа ФНС от 02.12.2022 № ЕД-7-8/1151@. Основные пункты документа — наименование задолженности, сроки уплаты налога и меры взыскания в случае неисполнения требования.

Цель требования — принудить налогоплательщика исполнить свои обязательства перед бюджетом. Порядок взыскания задолженности с организаций и ИП установлен налоговым законодательством (ст. 46, 47 НК РФ).