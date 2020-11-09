Переход на УСН: нюансы, ограничения, требования по кассам

Что нужно успеть за 1,5 месяца и как все сделать правильно

С 1 января 2021 года прекращается действие налогового спецрежима ЕНВД. И хотя представители бизнес-сообщества неоднократно призывали власти продлить «вменёнку», их просьбы остались без ответа. До конца 2020 года ИП и организации на ЕНВД должны сменить налоговый режим.

Плательщики ЕНВД могут выбрать следующие налоговые режимы: Упрощенная система налогообложения (УСН), Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), Патентная система налогообложения (ПСН), Налог на профессиональный доход (НПД). В данном материале мы более подробно рассмотрим нюансы перехода на УСН.

Для перехода на УСН предприниматели и организации должны отправить в налоговый орган соответствующее уведомление. При этом подавать заявление о снятии с ЕНВД не нужно, так как система прекращает свое существование.

Уведомление нужно отправить в инспекцию по месту жительства ИП или месту регистрации организации. Документ нужно заполнить по форме, рекомендованной приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@. В текущих реалиях это будет удобнее сделать в электронном виде, например через сервис электронной отчетности «Платформа Госотчёт» от «Платформы ОФД».

При этом в документе обязательно указать выбранный объект налогообложения: «доходы» или «доходы минус расходы». В первом случае ставка составит 6 процентов, во втором — 15 процентов.

Дополнительно, организации обязаны внести в уведомление данные об остаточной стоимости основных средств и размере доходов по состоянию на 1 октября 2020 года. ИП от этого требования освобождены.

Согласно п. 1 ст. 346.13 НК РФ, подать заявление о переходе на УСН организации и предприниматели должны не позднее 31 декабря 2020 года — в этом случае применять УСН можно будет с 1 января 2021 года. Если не уложиться в срок — плательщик автоматически утратит право на ЕНВД и будет переведен на ОСНО.

В то же время есть возможность перехода с ЕНВД на УСН и в течение 2020 года. Она возникает в случаях, если организации или предприниматели прекращают виды деятельности, по которых применяется «вменёнка».

Для этого ИП и организации должны отправить в ФНС заявление о снятии их с учета как плательщиков ЕНВД по форме, утвержденной приказом ФНС от 11.12.2012 № ММВ-7-6/941@ в срок до пяти дней до прекращения окончания данного вида деятельности (п. 3 ст. 346.28 НК РФ).

Кроме того, они должны уведомить налоговиков о переходе на УСН не позднее чем за 30 календарных дней до момента прекращения обязанности по уплате ЕНВД. В этом случае возможность перехода на УСН возникает с начала месяца, в котором была отменена обязанность по уплате ЕНВД (абз. 4 п. 2 ст. 346.13 НК РФ).

УСН не для всех

Отметим, что переход на УСН недоступен для следующих видов организаций и предпринимателей:

Штат численности организации или ИП за налоговый период превышает 100 человек. Остаточная стоимость основных средств превышает 150 миллионов рублей Организация или ИП занимается производством подакцизных товаров (кроме подакцизного винограда и вина). Организации, занимающиеся организацией и проведением азартных игр. Нотариусы, ведущие частную практику, адвокаты, учредившие адвокатский кабинет либо иные формы адвокатских образований. Организации, участвующие в соглашении о разделе продукции. Организации и ИП, выбравшие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Организации, в которых другие организации имеют долю свыше 25 процентов.

Не забываем про ККТ!

Плательщики ЕНВД, перешедшие на иные системы налогообложения, обязаны в срок до 1 января 2021 года внести изменения в свои кассовые аппараты, напомнило управление ФНС по Смоленской области.

В кассовом чеке среди прочих реквизитов указывается используемая система налогообложения. Если после 1 января 2021 года в чеке будет указываться ЕНВД, организации будет грозить штраф за недостоверные сведения. Организацию могут оштрафовать на сумму до 10 тысяч рублей, должностное лицо — на сумму до 3 тысяч рублей (ч.4 ст.14.5 КоАП).

Для того, чтобы избежать ответственности, необходимо обновить программное обеспечение ККТ. При этом налоговики подчеркивают, что налоговый режим программируется непосредственно в самом аппарате. На каждой из касс необходимо сформировать и сохранить отчет об изменениях параметров регистрации с отражением изменения режима налогообложения.