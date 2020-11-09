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Переход на УСН: нюансы, ограничения, требования по кассам

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Что нужно успеть за 1,5 месяца и как все сделать правильно

С 1 января 2021 года прекращается действие налогового спецрежима ЕНВД. И хотя представители бизнес-сообщества неоднократно призывали власти продлить «вменёнку», их просьбы остались без ответа. До конца 2020 года ИП и организации на ЕНВД должны сменить налоговый режим.

Плательщики ЕНВД могут выбрать следующие налоговые режимы: Упрощенная система налогообложения (УСН), Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), Патентная система налогообложения (ПСН), Налог на профессиональный доход (НПД). В данном материале мы более подробно рассмотрим нюансы перехода на УСН.

Для перехода на УСН предприниматели и организации должны отправить в налоговый орган соответствующее уведомление. При этом подавать заявление о снятии с ЕНВД не нужно, так как система прекращает свое существование.

Уведомление нужно отправить в инспекцию по месту жительства ИП или месту регистрации организации. Документ нужно заполнить по форме, рекомендованной приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@. В текущих реалиях это будет удобнее сделать в электронном виде, например через сервис электронной отчетности «Платформа Госотчёт» от «Платформы ОФД».

При этом в документе обязательно указать выбранный объект налогообложения: «доходы» или «доходы минус расходы». В первом случае ставка составит 6 процентов, во втором — 15 процентов.

Дополнительно, организации обязаны внести в уведомление данные об остаточной стоимости основных средств и размере доходов по состоянию на 1 октября 2020 года. ИП от этого требования освобождены.

Согласно п. 1 ст. 346.13 НК РФ, подать заявление о переходе на УСН организации и предприниматели должны не позднее 31 декабря 2020 года — в этом случае применять УСН можно будет с 1 января 2021 года. Если не уложиться в срок — плательщик автоматически утратит право на ЕНВД и будет переведен на ОСНО.

В то же время есть возможность перехода с ЕНВД на УСН и в течение 2020 года. Она возникает в случаях, если организации или предприниматели прекращают виды деятельности, по которых применяется «вменёнка».

Для этого ИП и организации должны отправить в ФНС заявление о снятии их с учета как плательщиков ЕНВД по форме, утвержденной приказом ФНС от 11.12.2012 № ММВ-7-6/941@ в срок до пяти дней до прекращения окончания данного вида деятельности (п. 3 ст. 346.28 НК РФ).

Кроме того, они должны уведомить налоговиков о переходе на УСН не позднее чем за 30 календарных дней до момента прекращения обязанности по уплате ЕНВД. В этом случае возможность перехода на УСН возникает с начала месяца, в котором была отменена обязанность по уплате ЕНВД (абз. 4 п. 2 ст. 346.13 НК РФ).

УСН не для всех

Отметим, что переход на УСН недоступен для следующих видов организаций и предпринимателей:

  1. Штат численности организации или ИП за налоговый период превышает 100 человек.
  2. Остаточная стоимость основных средств превышает 150 миллионов рублей
  3. Организация или ИП занимается производством подакцизных товаров (кроме подакцизного винограда и вина).
  4. Организации, занимающиеся организацией и проведением азартных игр.
  5. Нотариусы, ведущие частную практику, адвокаты, учредившие адвокатский кабинет либо иные формы адвокатских образований.
  6. Организации, участвующие в соглашении о разделе продукции.
  7. Организации и ИП, выбравшие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
  8. Организации, в которых другие организации имеют долю свыше 25 процентов.

Не забываем про ККТ!

Плательщики ЕНВД, перешедшие на иные системы налогообложения, обязаны в срок до 1 января 2021 года внести изменения в свои кассовые аппараты, напомнило управление ФНС по Смоленской области.

В кассовом чеке среди прочих реквизитов указывается используемая система налогообложения. Если после 1 января 2021 года в чеке будет указываться ЕНВД, организации будет грозить штраф за недостоверные сведения.

Организацию могут оштрафовать на сумму до 10 тысяч рублей, должностное лицо — на сумму до 3 тысяч рублей (ч.4 ст.14.5 КоАП).

Для того, чтобы избежать ответственности, необходимо обновить программное обеспечение ККТ. При этом налоговики подчеркивают, что налоговый режим программируется непосредственно в самом аппарате. На каждой из касс необходимо сформировать и сохранить отчет об изменениях параметров регистрации с отражением изменения режима налогообложения.

 

Пост написан компанией
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