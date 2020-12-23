Знать и соблюдать. Подборка нововведений-2021 для владельцев касс

Отмена ЕНВД, маркировка новых товаров, льготы и новые требования к чекам. Что ждет владельцев ККТ в будущем году

Уходящий 2020 год, пожалуй, стал одним из самых неоднозначных в новейшей истории России. Будет ли грядущий год проще — покажет время. Однако в 2021-м вступит в силу ряд существенных законодательных изменений, о некоторых из которых мы уже рассказывали в прошлых публикациях. В этом материале представим подборку наиболее значимых нововведений для владельцев кассовой техники.

Прощай, ЕНВД

С 1 января 2021 года прекратит свое существование Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Минфин России отказался продлевать его действие.

Действующим «вмененщикам» предложено выбрать четыре режима налогообложения. Упрощенная система налогообложения (УСН), Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), Патентная система налогообложения (ПСН), Налог на профессиональный доход (НПД).

Нюансы перехода на УСН и ПСН мы подробно разбирали в прошлых материалах. С тех пор изменилось лишь одно — тем, кто желает приобрести патент, Федеральная налоговая служба продлила срок подачи заявлений до 31 декабря включительно (ранее заявление нужно было подать до 17 декабря) — об этом говорится в письме ФНС России от 09.12.2020@ № СД-4-3/20310@.

Кроме того, сокращен срок рассмотрения обращения и выдачи патента: с 5 рабочих дней — до одного дня.

Льготы для новичков-предпринимателей

С 1 января 2021 года российские регионы получат право вводить налоговые каникулы для граждан, которые впервые зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей.

Вводить налоговые льготы для ИП-новичков региональные власти могли вплоть до конца 2020 года. Теперь они могут обнулять налоговую ставку для УСН и ПСН в отношении новоиспеченных предпринимателей до 1 января 2024 года.

На льготы смогут претендовать ИП, занятые в сферах производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению. Налоговые каникулы также распространяются на предпринимателей, которые оказывают услуги по предоставлению мест для временного проживания.

Налоговые каникулы будут длиться два года с момента регистрации в качестве ИП.

Маркировка товаров: на что еще придется прикреплять коды

С 1 января 2021 года в России будет запрещена продажа немаркированных товаров легкой промышленности (в том числе некоторых видов одежды). В настоящее время требование о маркировке распространяется на табак, обувь, шубы, лекарства, фотоаппараты и фотовспышки, шины, туалетную воду.

В 2021 году, кроме одежды, под обязательную маркировку попадет молочная продукция: с 1 июня начнут маркироваться сыры и мороженое. С 1 сентября того же года коды появятся на «молочке», допустимый срок хранения которых превышает 40 суток. С 1 декабря 2021 года маркироваться будут молочные продукты со сроком годности менее 40 дней.

Исключение будет сделано для молочных продуктов массой 30 грамм и менее, упакованной непромышленным способом в розничной торговле, а также для детского питания, которое рассчитано на детей до трех лет, и специализированного диетического лечебного и профилактического питания.

Также с 1 сентября 2021 года начнется маркировка велосипедов.

В соответствующем постановлении правительства говорится, что маркировке будут подлежать велосипеды (в том числе с установленным вспомогательным двигателем и трехколесные) и велосипедные рамы.

Наименование товара в чеке — обязательно!

С 1 февраля 2021 года станет обязательным указывать в чеке наименование товара. Это требование уже действует в отношении юридических лиц и ИП, однако некоторые предприниматели все еще имеют отсрочку: это ИП с режимами налогообложения ПСН, УСН, ЕСХН и ЕНВД, а также ИП, не реализующие подакцизные товары.

Действующее до 1 февраля послабление не распространяется на чеки по маркированным товарам. При реализации такой продукции нужно обязательно указывать наименование и код продукции.

Отметим, для выгрузки чеков с маркированными товарами и проверки корректности наименования и кода товаров удобен сервис «Учет марок». Подключиться к нему можно через личный кабинет «Платформа ОФД», либо оставив заявку на подключение:

Отсутствие наименования товара в чеке является нарушением. Согласно п. 3. ст. 14.5 КоАП РФ должностному лицу грозит штраф в размере от 1500 до 3000 рублей, юрлицу или ИП — от 5000 до 10000 рублей.

При этом, четких требований к наименованию товара в чеке нет, однако оно должно быть понятным, позволять легко и быстро идентифицировать приобретенный товар, указывают в ФНС.