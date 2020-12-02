Почти ЕНВД? Или что патент грядущий нам готовит

В ушедшем ноябре Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, правительственный законопроект № 973160-7. Документ максимально расширяет сферу применения патентной системы налогообложения (ПСН) и делает ее похожей на ЕНВД, но со своими нюансами. Подробнее о том, что ждет патентную систему в новом году — в нашем материале.

Новые виды деятельности

Одно из основных нововведений состоит в том, что с 1 января 2021 году фактически отменяется закрытый перечень видов деятельности, доступных для ПСН. Согласно законопроекту, определять сферы применения ПСН будут власти каждого отдельно взятого региона.

В то же время в Налоговом кодексе (п.2 ст. 346.43) будет закреплен примерный список видов деятельности, подпадающих под патент — региональные власти смогут ориентироваться на него при принятии своих законов о сферах применения ПСН.

Но даже в приблизительный, федеральный перечень были включены новые виды деятельности. Так, ПСН будет распространяться на:

Услуги стоянок для транспортных средств; Услуги по уходу за домашними животными; Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения; Ремонт игрушек и схожих изделий; Ремонт спортивного и туристического оборудования; Вспашка огородов по по индивидуальным заказам от граждан; Распилка дров по индивидуальным заказам граждан; Ремонт и сборка очков; Изготовление и печать визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; Ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов.

Как видно из перечня, под ПСН попали и те виды деятельности, которые пока еще могут осуществляться в рамках ЕНВД — например, услуги автостоянок. Это было сделано для того, чтобы плательщики, которые оказывают услуги в рамках ЕНВД, могли продолжить свою деятельность с нового года в рамках ПСН.

Общепиту и торговле — максимально зеленый свет

Принятый законопроект значительно расширяет коридор возможностей для розничных торговых точек и предприятий общепита, являющихся плательщиками ЕНВД.

Действующее законодательство разрешает «патентщикам» осуществлять деятельность, если площадь их заведений или торговых точек не превышает 50 квадратных метров. С 1 января 2021 года допустимая площадь будет увеличена в три раза — до 150 квадратных метров.

По аналогии с ЕНВД, с нового года применять ПСН можно будет в отношении:

услуг розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров; услуг общественного питания, оказываемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 15о квадратных метров.

Тем самым правительство максимально размыло границы между ЕНВД и ПСН для сфер общественного питания и розничной торговли.

Кому не светит ПСН

Вместе с тем законопроект закрепляет виды деятельности, на которые ПСН не распространяется. Региональные власти не смогут скорректировать его и смягчить условия для своих плательщиков.

ПСН не применяется, если:

Деятельность осуществляется в рамках договора простого товарищества, договоров о совместной деятельности или доверительного управления имуществом; Производится добыча или продажа полезных ископаемых, производство подакцизных товаров; Осуществляется розничная торговля или оказываются услуги общественного питания, если площадь торгового зала или зал обслуживания посетителей превышает 150 квадратных метров; Осуществляется оптовая торговля или торговля по договорам поставки; Оказываются услуги по перевозке грузов или пассажиров индивидуальными предпринимателями, в собственности у которых 20 и более транспортных средств, подходящих для оказания таких видов услуг; Это деятельность по сделкам с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, выдача кредитов или оказание иных финансовых услуг.

Напоминаем: плательщики ПСН не могут заниматься реализацией подакцизных товаров из пп. 6-10 п. 1 ст. 181 НК РФ, а также маркированных товаров.

Уменьшаем стоимость патента на страховые взносы

Еще одно долгожданное нововведение — уменьшение стоимости патента на уплачиваемые ИП страховые взносы.

С 1 января 2021 года предприниматели получат возможность уменьшить стоимость патента на сумму:

страховых взносов на обязательное страхование, внесенных в соответствующем налоговом периоде за наемных сотрудников;

страховых взносов, которые предприниматель уплатил за себя;

расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Исключение составляют несчастные случаи на производстве, профессиональные заболевания, и дни больничных, оплачиваемых работодателем;

платежей и взносов в рамках договоров добровольного личного страхования со страховыми организациями в пользу сотрудников в случаях их временной нетрудоспособности.

Эти платежи, взносы и пособия могут уменьшить налоговое бремя за налоговый период только в случаях их уплаты за самого предпринимателя или в пользу наемных сотрудников, которые действительно работают в сферах, подпадающих под ПСН.

По аналогии с «вмененкой», ИП с наемными сотрудники имеют право уменьшить величину налога на сумму страховых платежей и взносов лишь отчасти — не более 50 процентов от стоимости патента.

Предприниматели, которые работают самостоятельно и не производят выплат в пользу сотрудников, могут снизить сумму без каких-либо ограничений. В теории, стоимость патента для них может быть снижена до нуля.

Если в 2021 году ИП будут работать по нескольким патентам и при расчета налогов по одному из них сумма страховых платежей и взносов превысит сумму этого налога — оставшаяся сумма не сгорит. В данном случае предприниматель имеет право уменьшить на величину указанного превышения сумму налога, начисленную по другому патенту, действующему в этом же календарном году.

Для уменьшения налога по патенту нужно будет уведомить ФНС. Однако ведомство пока не утвердило форму, формат и порядок подачи заявления.

Льготные условия перехода на ПСН

Часть плательщиков, которые в четвертом квартале 2020 года использовали ЕНВД, могут воспользоваться льготными условиями перехода на ПСН. Они могут приобрести патент с понижающим коэффициентом 0,5.

«Льготный» патент распространяется на следующие виды деятельности:

Стоянки транспортных средств, где базовая доходность на 1 квадратный метро стоянки составляет 50 рублей в месяц. Розничная торговля через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала от 50 до 150 квадратных метров по каждому объекту. Месячная базовая доходность — 1800 рублей с «квадрата». Услуги общепита через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания от 50 до 150 квадратных метров. Доходность — 1000 рублей с «квадрата» в месяц. Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойки транспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг. Базовая доходность — 12 тысяч рублей на наемного сотрудника в месяц, включая самого ИП.

Отметим, что «льготный» патент выдается на срок до 3 месяцев со сроком действия не позднее 31 марта 2021 года.