Кому выгодно брать кассу в аренду

Предпринимателям вовсе не обязательно покупать онлайн-кассу. Можно взять ее в аренду. Но важно взвесить все за и против. Расскажем, кому выгоднее купить собственный аппарат, а кому дешевле его арендовать.

Онлайн-касса в собственность

Приобретая кассовый аппарат, предприниматель несет ряд дополнительных расходов:

Фискальный накопитель, который может продаваться как в комплекте с устройством, так и отдельно. Оплата услуг по регистрации ККТ, активации и настройке. Оплата услуг оператора фискального документооборота (ОФД), ведь касса должна передавать данные о покупках а налоговую инспекцию. Квалифицированная электронная цифровая подпись (КЭП), если у предпринимателя ее еще нет. Настройка интеграции с товароучетной системой, бухгалтерской программой (при необходимости). Покупка приложения для работы с маркировкой или ЕГАИС, если предприниматель продает маркированные товары, алкоголь и т. д.

По разным оценкам экспертов, при самом скромном раскладе разовые траты на обустройство одного рабочего места кассира составят порядка 25 тыс. рублей.

В процессе эксплуатации аппарата могут возникнуть непредвиденные расходы.

Например, если касса сломается, выйдет из строя фискальный накопитель, потребуется замена комплектующих или перепрошивка под новое ПО.

Главная неприятность: ремонт сломанного устройства может затянуться, а бизнес в это время будет простаивать.

Но если деньги на приобретение онлайн-кассы и необходимых услуг есть, бизнес работает стабильно, а эксплуатировать кассу планируется не один год, то покупка себя оправдает. Уже на следующий год расходов будет на порядок меньше, ведь платить за сам аппарат уже не потребуется. Достаточно будет заменить фискальный накопитель, продлить договор с ОФД, сертификат КЭП и право пользования ПО.

Удобно, когда все нужные услуги собраны в одном месте. Платформа ОФД разработала для своих клиентов комфортный личный кабинет. Зарегистрировать или снять с учета онлайн-кассу, отследить отправку чеков в ФНС и ЦРТП, получить КЭП, купить фискальный накопитель и приложения на все случаи жизни и даже проанализировать, как работает ваш бизнес — все это можно сделать в своем кабинете. Узнать больше

Онлайн-касса в аренду

Аренда онлайн-кассы не требует больших первоначальных вложений, а приступить к работе можно быстро.

В условия аренды обычно входит подключение, настройка устройства, регистрация в налоговой, регулярное обновление, обучение персонала, срочная замена кассы при поломке. По договоренности с арендодателем, если бизнес работает стабильно, кассу впоследствии можно выкупить.

Стоимость аренды будет зависеть от условий договора: чем больше услуг входит в пакет, тем выше тариф. Например, если предприниматель выбрал самый дешевый тариф (менее 1 000 рублей в месяц), то ему придется отдельно доплатить:

за КЭП, если ее нет;

договор с ОФД;

программное обеспечение;

техподдержку и прочие дополнительные услуги.

Поэтому, если время поджимает, стоит обратить внимание на тарифы «все включено». Тогда все заботы возьмет на себя арендодатель, а вы сможете оперативно приступить к работе, не затрачивая время и силы.

Например, при аренде онлайн-кассы Эвотор, сервис «Платформа ОФД» уже включен в комплект.

Таким образом, арендатор кассы может забыть о целом ряде проблем, которые возникают у владельцев. Но плату за аренду нужно вносить ежемесячно. И если касса нужна бизнесу на несколько лет, то сначала нужно взвесить все доводы «за» и «против».

Например: если ежемесячная плата составляет 3 тыс. рублей, а касса нужна на 5 месяцев (затраты 15 тыс. рублей), то аренда выгодна. А вот арендовать кассу на этих же условиях, но на целый год и больше — здесь нужно исходить из операционных доходов и возможностей бизнеса .

Цифровая касса

Если бизнес все платежи принимает только онлайн, то физическая касса ему не нужна. Можно арендовать цифровую кассу — облачный сервис, к которому уже подключен фискальный накопитель и все необходимое идет в комплекте.

Правда нужно учитывать особенности выдачи и доставки товара, поскольку обойтись только цифровой кассой бизнесу удается не всегда.

Например: если покупатель рассчитывается за товар, заказанный онлайн, в пункте выдачи вашего интернет-магазина, то в нем должна быть установлена физическая касса.

Тем не менее, и преимущества очевидны: круглосуточная гарантированная отправка чеков, ОФД уже входит в тариф, касса быстро регистрируется в ФНС через личный кабинет, а техподдержка подскажет 24/7.

Кому выгодно арендовать кассу

Подведем краткий итог. Аренда кассы будет выгодна тем предпринимателям, которые:

1. Только начали бизнес.

На старте каждая копейка на счету. Покупка собственной ККТ может оказаться не по карману. А если дело не пойдет, устройство можно вернуть владельцу.

2. Ведут сезонный бизнес.

Если касса нужна всего несколько месяцев в году — тратить деньги на покупку нерационально.

3. Ведут расчеты только онлайн.

В этом случае физическая касса не нужна, хватит цифровой.

4. Не могут прерывать работу из-за поломки.

Например: если бизнес — это сезонная торговля ягодами и фруктами. Пока касса будет в ремонте, товар испортится.

5. Хотят протестировать конкретную онлайн-кассу.

Аренда поможет понять, подходит ли это устройство под нужды бизнеса или стоит выбрать другое.