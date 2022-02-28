Новые правила проверки онлайн-касс с 1 марта 2022: что ждет бизнес

С 1 марта 2022 года отменяют плановые проверки онлайн-касс для бизнеса. Но это не значит, что контроля не будет — он выходит на новый уровень. Расскажем, как ФНС будет контролировать соблюдение 54-ФЗ.

Новые правила

Закон, который определяет принципы и порядок госконтроля и надзора (закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ), вступил в силу с 1 июля 2021 года. Далее начали планомерно менять нормативные акты, чтобы привести их в соответствие с этим законом. Дошла очередь и до 54-ФЗ: в новой редакции указано, что контроль и надзор за применением ККТ с 1 марта 2022 года будет регулироваться законом № 248-ФЗ (поправки в ст. 7 № 54-ФЗ внесены законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ).

Новые правила проверок уже размещены на госпортале нормативных актов. Так чем же заменят плановые проверки бизнеса?

Профилактика нарушений

На первый план выходят следующие профилактические мероприятия по предупреждению нарушений:

Информирование

Инспекторы будут предоставлять бизнесу актуальные сведения в сфере применения онлайн-касс. То есть будут уведомлять о новых нормативных актах, разъяснениях, письмах и т. д.

Доводить информацию до бизнеса будут путем публикаций на сайте ФНС и в средствах массовой информации, запуска рассылок в личные кабинеты ККТ.

Новый порядок ведения кабинета ККТ, который также вступит в силу 1 марта 2022 года, ФНС утвердила приказом от 08.09.2021 № ЕД-7-20/798@.

Обобщение правоприменительной практики

Налоговики будут ежегодно не позднее 1 марта составлять доклад, в котором соберут официальные трактовки спорных законодательных норм.

Представители бизнеса смогут применять их на практике, не опасаясь штрафов.

Объявление предостережения

Налоговая служба будет удаленно анализировать показатели бизнеса на основе сведений о продажах, которые поступают через ОФД. Сопоставлять данные, которые поступили в ФНС, с данными операторов фискальных данных. То есть вести дистанционный контроль. Если инспекторы решат, что предприниматель нарушает положения закона — ему вынесут предостережение.

Например: в часы пиковой нагрузки у магазина падает количество пробиваемых чеков — есть повод подозревать, что торговля идет мимо кассы. Налоговики вынесут магазину предостережение.

Если бизнесмен посчитает, что предостережение вынесено необоснованно, он вправе подать возражение. К возражению прикладывают документы, которые подтверждают, что нарушения не было. Сделать это нужно будет в течение 15 дней. Ответ налоговики дадут в течение 10 дней со дня обращения.

В личном кабинете Платформа ОФД вы всегда можете проверить, отправлены ли чеки в ФНС, соответствуют ли необходимым форматам, и исправить ошибки до того, как их обнаружат инспекторы.

Консультирование

Любой предприниматель вправе будет получить у инспекторов консультацию:

по телефону;

на личном приеме;

в ходе надзорного или профилактического мероприятия.

Если в ФНС поступит более 10 однотипных обращений, то налоговая служба будет выкладывать разъяснения по таким вопросам на своем портале.

Профилактический визит

Это посещение инспекторами места ведения коммерческой деятельности. Причем профилактический визит может быть не только личным, но и дистанционным. То есть проводиться в форме беседы по видеосвязи.

Профилактические визиты будет разрешено проводить раз в три года. Впервые посетить объект инспекторы будут вправе сразу после открытия бизнеса и регистрации кассы.

О намерении посетить место ведения бизнеса инспекторы обязаны сообщить не менее, чем за 5 рабочих дней. А бизнесмен вправе отказаться от визита, уведомив об этом налоговиков не позднее, чем за 3 дня до его начала.

В процессе визита инспекторы будут вправе только наблюдать, фиксировать нарушения и выдавать рекомендации. Выписывать штрафы они не смогут. Однако, если будут зафиксированы нарушения, то бизнесу грозит внеплановая проверка.

Внеплановые проверки

О внеплановых проверках предупреждать бизнес налоговики не будут. В новых правилах перечислено несколько вариантов таких контрольно-надзорных мероприятий.

Контрольная закупка

В ходе проведения закупки инспекторы вправе совершать следующие действия: осмотр и эксперимент.

Закупка будет проводиться в присутствии двух инспекторов (кроме ситуаций, когда закупка совершается дистанционно). То есть по новым правилам инспекторы смогут контролировать применение касс в онлайн-торговле.

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Документарная проверка

В ходе проверки инспекторы будут вправе: требовать документы, получать письменные объяснения, проводить экспертизу.

Срок проверки не может превышать 10 дней. Однако, если инспекторы затребуют документы и дадут срок для их представления, то период ожидания: с даты запроса до даты представления документации бизнесменом — в срок проверки включаться не будет. Аналогичным образом, если в представленных документах инспекторы обнаружат несоответствия и запросят пояснения, то период с момента запроса до даты представления пояснений, тоже в срок проверки не войдет.

Документарная проверка может пройти в том числе удаленно через личный кабинет ККТ.

Наблюдение за соблюдением требований

Под наблюдением подразумевается сбор любой информации из открытых источников о деятельности предпринимателя.

Например: в отзывах о магазине в сети Интернет покупатели пожаловались, что им не выдают чеки. Эта информация попала в руки налоговой, которая назначила внеплановую проверку магазина.

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Выездное обследование

В рамках выездного обследования в общедоступные места (открытые для посещения неограниченному кругу лиц), инспекторы будут вправе проводить осмотр и отбирать пробы (образцы).

Проводить отбор проб (образцов) инспекторы смогут только в присутствии контролируемого лица или его представителя. Причем процесс необходимо будет зафиксировать на видеозаписи.

Если у инспекторов возникнут подозрения, что бизнес нарушает порядок применения ККТ, они вправе незамедлительно провести контрольную закупку.

Причем на проведение контрольной закупки им не требуется решение начальства или согласование с прокуратурой.

Важно: с 1 марта 2022 годаналоговая служба вправе проводить контрольно-надзорные мероприятия по месту нахождения предпринимателя (месту установки ККТ), включая жилые помещения.

Запись нарушений и фотосъемка

Чтобы зафиксировать наличие нарушений, инспекторы будут вправе вести фотосъемку, делать видео- и аудио-записи.

Фотосъемку будут использовать для фиксации нарушений во время проведения осмотра.

Если однозначно идентифицировать нарушение с помощью фотографии будет невозможно, то инспектор будет вправе сделать видеозапись.

Кроме того, видео- и аудиозапись будут использовать при:

проведении опроса (с письменного согласия контролируемого лица);

отказе бизнесмена от дачи письменных пояснений, если он согласился, что его объяснения зафиксируют таким способом.

Устройство, которое будут использовать инспекторы, должно обладать определенными техническими возможностями:

фиксация даты и времени съемки (записи);

сохранение данных о месте съемки (координаты).

Все полученные инспекторами материалы (фотографии, видео- и аудиозаписи) будут являться приложением к акту проверки.

Результаты проверки и их обжалование

После каждой внеплановой проверки будут составлять:

акт контрольно-надзорного мероприятия,

а если будут зафиксированы нарушения, то их отразят в

предписании об устранении нарушений .

В предписании укажут действия, которые необходимо совершить предпринимателю для устранения нарушений, и срок, в который это нужно сделать.

Если предприниматель не согласится с решением налоговой — он может подать жалобу. Ее должны рассмотреть в течение 20 рабочих дней, но у бизнесмена могут запросить документы или дополнительную информацию о предмете жалобы. Срок их представления — 5 дней.

Что делать бизнесу

На первый взгляд кажется, что присутствия налоговиков в повседневной жизни торгового бизнеса поубавится. Но нужно понимать, что контроль никуда не ушел. Просто технологии делают предпринимательскую деятельность все прозрачнее и позволяют контролёрам отслеживать массу показателей, не покидая рабочего места.

Важно не пренебрегать правильным и своевременным оформлением кассовых операций. Если по какой-то причине операция прошла вне кассы — нужно вовремя формировать чеки коррекции. Уделяйте внимание обязательным реквизитам чеков. Не занижайте выручку. Любой покупатель сейчас может оставить онлайн-жалобу, в результате может нагрянуть внеплановая проверка.

Чем понятнее и правильнее будет выглядеть ваш бизнес в глазах налоговой, тем меньше убытков вы понесете на штрафных санкциях. Ведь лучшая проверка — та, которая не состоялась.