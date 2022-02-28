Новые правила проверки онлайн-касс с 1 марта 2022: что ждет бизнес

С 1 марта 2022 года отменяют плановые проверки онлайн-касс для бизнеса. Но это не значит, что контроля не будет — он выходит на новый уровень. Расскажем, как ФНС будет контролировать соблюдение 54-ФЗ.
Новые правила
Закон, который определяет принципы и порядок госконтроля и надзора (закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ), вступил в силу с 1 июля 2021 года. Далее начали планомерно менять нормативные акты, чтобы привести их в соответствие с этим законом. Дошла очередь и до 54-ФЗ: в новой редакции указано, что контроль и надзор за применением ККТ с 1 марта 2022 года будет регулироваться законом № 248-ФЗ (поправки в ст. 7 № 54-ФЗ внесены законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ).
Новые правила проверок уже размещены на госпортале нормативных актов. Так чем же заменят плановые проверки бизнеса?
Профилактика нарушений
На первый план выходят следующие профилактические мероприятия по предупреждению нарушений:
Информирование
Инспекторы будут предоставлять бизнесу актуальные сведения в сфере применения онлайн-касс. То есть будут уведомлять о новых нормативных актах, разъяснениях, письмах и т. д.
Доводить информацию до бизнеса будут путем публикаций на сайте ФНС и в средствах массовой информации, запуска рассылок в личные кабинеты ККТ.
Новый порядок ведения кабинета ККТ, который также вступит в силу 1 марта 2022 года, ФНС утвердила приказом от 08.09.2021 № ЕД-7-20/798@.
Обобщение правоприменительной практики
Налоговики будут ежегодно не позднее 1 марта составлять доклад, в котором соберут официальные трактовки спорных законодательных норм.
Представители бизнеса смогут применять их на практике, не опасаясь штрафов.
Объявление предостережения
Налоговая служба будет удаленно анализировать показатели бизнеса на основе сведений о продажах, которые поступают через ОФД. Сопоставлять данные, которые поступили в ФНС, с данными операторов фискальных данных. То есть вести дистанционный контроль. Если инспекторы решат, что предприниматель нарушает положения закона — ему вынесут предостережение.
Если бизнесмен посчитает, что предостережение вынесено необоснованно, он вправе подать возражение. К возражению прикладывают документы, которые подтверждают, что нарушения не было. Сделать это нужно будет в течение 15 дней. Ответ налоговики дадут в течение 10 дней со дня обращения.
В личном кабинете Платформа ОФД вы всегда можете проверить, отправлены ли чеки в ФНС, соответствуют ли необходимым форматам, и исправить ошибки до того, как их обнаружат инспекторы.
Консультирование
Любой предприниматель вправе будет получить у инспекторов консультацию:
- по телефону;
- на личном приеме;
- в ходе надзорного или профилактического мероприятия.
Профилактический визит
Это посещение инспекторами места ведения коммерческой деятельности. Причем профилактический визит может быть не только личным, но и дистанционным. То есть проводиться в форме беседы по видеосвязи.
Профилактические визиты будет разрешено проводить раз в три года. Впервые посетить объект инспекторы будут вправе сразу после открытия бизнеса и регистрации кассы.
О намерении посетить место ведения бизнеса инспекторы обязаны сообщить не менее, чем за 5 рабочих дней. А бизнесмен вправе отказаться от визита, уведомив об этом налоговиков не позднее, чем за 3 дня до его начала.
В процессе визита инспекторы будут вправе только наблюдать, фиксировать нарушения и выдавать рекомендации. Выписывать штрафы они не смогут. Однако, если будут зафиксированы нарушения, то бизнесу грозит внеплановая проверка.
Внеплановые проверки
О внеплановых проверках предупреждать бизнес налоговики не будут. В новых правилах перечислено несколько вариантов таких контрольно-надзорных мероприятий.
Контрольная закупка
В ходе проведения закупки инспекторы вправе совершать следующие действия: осмотр и эксперимент.
Закупка будет проводиться в присутствии двух инспекторов (кроме ситуаций, когда закупка совершается дистанционно). То есть по новым правилам инспекторы смогут контролировать применение касс в онлайн-торговле.
Цифровые кассы Эвотор для интернет-магазина. Сервис Платформа ОФД уже включен в комплект.
Документарная проверка
В ходе проверки инспекторы будут вправе: требовать документы, получать письменные объяснения, проводить экспертизу.
Срок проверки не может превышать 10 дней. Однако, если инспекторы затребуют документы и дадут срок для их представления, то период ожидания: с даты запроса до даты представления документации бизнесменом — в срок проверки включаться не будет. Аналогичным образом, если в представленных документах инспекторы обнаружат несоответствия и запросят пояснения, то период с момента запроса до даты представления пояснений, тоже в срок проверки не войдет.
Документарная проверка может пройти в том числе удаленно через личный кабинет ККТ.
Наблюдение за соблюдением требований
Под наблюдением подразумевается сбор любой информации из открытых источников о деятельности предпринимателя.
Например: в отзывах о магазине в сети Интернет покупатели пожаловались, что им не выдают чеки. Эта информация попала в руки налоговой, которая назначила внеплановую проверку магазина.
Работайте по правилам с Платформой ОФД: регистрируйте ККТ, передавайте чеки в ФНС, проверяйте их на ошибки, получайте аналитику о развитии бизнеса.
Выездное обследование
В рамках выездного обследования в общедоступные места (открытые для посещения неограниченному кругу лиц), инспекторы будут вправе проводить осмотр и отбирать пробы (образцы).
Проводить отбор проб (образцов) инспекторы смогут только в присутствии контролируемого лица или его представителя. Причем процесс необходимо будет зафиксировать на видеозаписи.
Если у инспекторов возникнут подозрения, что бизнес нарушает порядок применения ККТ, они вправе незамедлительно провести контрольную закупку.
Причем на проведение контрольной закупки им не требуется решение начальства или согласование с прокуратурой.
Важно: с 1 марта 2022 годаналоговая служба вправе проводить контрольно-надзорные мероприятия по месту нахождения предпринимателя (месту установки ККТ), включая жилые помещения.
Запись нарушений и фотосъемка
Чтобы зафиксировать наличие нарушений, инспекторы будут вправе вести фотосъемку, делать видео- и аудио-записи.
Фотосъемку будут использовать для фиксации нарушений во время проведения осмотра.
Если однозначно идентифицировать нарушение с помощью фотографии будет невозможно, то инспектор будет вправе сделать видеозапись.
Кроме того, видео- и аудиозапись будут использовать при:
- проведении опроса (с письменного согласия контролируемого лица);
- отказе бизнесмена от дачи письменных пояснений, если он согласился, что его объяснения зафиксируют таким способом.
Устройство, которое будут использовать инспекторы, должно обладать определенными техническими возможностями:
- фиксация даты и времени съемки (записи);
- сохранение данных о месте съемки (координаты).
Все полученные инспекторами материалы (фотографии, видео- и аудиозаписи) будут являться приложением к акту проверки.
Результаты проверки и их обжалование
После каждой внеплановой проверки будут составлять:
- акт контрольно-надзорного мероприятия,
а если будут зафиксированы нарушения, то их отразят в
- предписании об устранении нарушений.
В предписании укажут действия, которые необходимо совершить предпринимателю для устранения нарушений, и срок, в который это нужно сделать.
Если предприниматель не согласится с решением налоговой — он может подать жалобу. Ее должны рассмотреть в течение 20 рабочих дней, но у бизнесмена могут запросить документы или дополнительную информацию о предмете жалобы. Срок их представления — 5 дней.
Что делать бизнесу
На первый взгляд кажется, что присутствия налоговиков в повседневной жизни торгового бизнеса поубавится. Но нужно понимать, что контроль никуда не ушел. Просто технологии делают предпринимательскую деятельность все прозрачнее и позволяют контролёрам отслеживать массу показателей, не покидая рабочего места.
Важно не пренебрегать правильным и своевременным оформлением кассовых операций. Если по какой-то причине операция прошла вне кассы — нужно вовремя формировать чеки коррекции. Уделяйте внимание обязательным реквизитам чеков. Не занижайте выручку. Любой покупатель сейчас может оставить онлайн-жалобу, в результате может нагрянуть внеплановая проверка.
Чем понятнее и правильнее будет выглядеть ваш бизнес в глазах налоговой, тем меньше убытков вы понесете на штрафных санкциях. Ведь лучшая проверка — та, которая не состоялась.
Всю информацию о штрафах по онлайн-кассам вы найдете в этой статье.