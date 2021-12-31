Штрафы за нарушения в работе с онлайн-кассами, новые проверки и контроль рынков: обзор для бухгалтера

Первые требования по обязательному применению онлайн-касс вступили в силу 1 июля 2017 года. Сейчас ими пользуются практически во всех сферах розничного бизнеса. Разберемся, какие нововведения по проверкам и штрафам действуют сейчас и ждут пользователей ККТ в ближайшее время.

Усиление контроля за исполнением кассовой дисциплины — оперативный контроль

Согласно планам ФНС, вскоре появится новый способ контроля — оперативный контроль. Планируется, что нововведение вступит в силу 1 января 2023 года.

Согласно законопроекту в Налоговом кодексе РФ, появятся нормы, ссылающиеся на пункты закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ» № 54-ФЗ.

По проекту, лица, осуществляющие коммерческую деятельность (компании и ИП), обязаны:

по требованию подготавливать и передавать в контролирующие органы документы и пояснения, необходимые для оперативного контроля;

предоставлять доступ к контрольно-кассовой технике (ККТ), фискальному накопителю (ФН) и документам на них должностным лицам из налоговых органов;

пользоваться личным кабинетом ККТ;

выполнять обязанности, предусмотренные законодательством по уплате налогов и сборов.

Также Налоговый кодекс будет дополнен регламентом осуществления оперативного контроля. Представители контролирующих органов, проводящие оперативный контроль, получат право проводить осмотр ККТ, ФН и соответствующей документации с использованием технических средств или дистанционно. Допускается фото- и видеосъемка или иные способы фиксации осмотра, например, аудиозапись.

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Штрафы по онлайн-кассам, действующие сегодня

За неприменение ККТ

Суммы штрафов для юридических и физических лиц различны и регламентированы Кодексом об административных правонарушениях.

Под неприменением подразумевается неиспользование кассы для расчетов с клиентами, ее отсутствие у налогоплательщика или эксплуатация модели, отсутствующей в государственном реестре. Под это же нарушение могут при проверке отнести и другие ситуации.

Для ИП предусмотрен штраф — 25-50% от суммы расчета, проведенной без использования кассы (минимум 10 000 рублей). Если же нарушение было выявлено повторно, а доход за оба раза превышает сумму в 1 000 000 рублей, то предпринимателю грозит приостановление деятельности на срок до 90 дней.

До конца 2021 года для малого бизнеса и некоммерческих организаций есть послабления: согласно закону от 08.12.2020 № 410-ФЗ при единоразовом нарушении можно обойтись предупреждением. Но данное смягчение возможно, если исключена (ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ): угроза жизни и причинение вреда здоровью граждан, флоре и фауне, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства;

вероятность чрезвычайной ситуации;

ущерб состоянию имущества.

Для ООО штрафы также разделяются на первичное нарушение и повторное:

при обнаружении нарушения в первый раз штраф будет составлять 75-100% от суммы расчета без использования кассы (минимум 30 000 рублей);

при выявлении повторного нарушения и сумме дохода за оба раза от 1 000 000 рублей функционирование компании будет приостановлена на срок до 90 суток.

И для физических, и для юридических лиц есть возможность избежать штрафа: правонарушитель должен самостоятельно, в письменном виде уведомить налоговую инспекцию ФНС о неприменении ККТ. Для этого формируют чек коррекции на сумму, которая была получена без использования онлайн-кассы.

Необходимо выполнение 2-х условий: правонарушитель сообщил о нарушении до его обнаружения контролирующими органами, а предоставленных данных должно быть достаточно для установления нарушения.

За отсутствие переданных данных фискального накопителя

Сумма штрафов для физических и юридических лиц различна: от от 1 500 до 3 000 руб. и от 5 000 до 10 000 руб. соответственно. Но в обоих случаях при первом нарушении можно отделаться предупреждением.

Данные с фискального накопителя передаются в ФНС через оператора фискальных данных (ОФД) в момент продажи. Закон позволяет этого не делать при условии, что касса установлена:

в местах, где отсутствует доступ в Интернет;

в учреждениях ФСБ, государственной охраны, внешней разведки;

на территории военного объекта.

Штраф назначается при доказательстве вины правонарушителя, но существуют ситуации, когда штрафа можно избежать:

ККТ была неисправна;

есть перебои в работе Интернета;

передача данных в ОФД непостоянна по причине перебоев в работе провайдера или самого оператора.

При перебоях с передачей данных и отсутствии сети касса может работать до 30 дней. Как только подключение будет восстановлено, данные автоматически будут переданы в налоговую. Если же данные не будут передаваться более 30 дней, то фискальный накопитель блокируется, и дальнейшая работа будет приравниваться к нарушению за неприменение ККТ.

За невыдачу чека

Чек должен выдаваться покупателю в момент приобретения товара или услуги. Если это действие не выполняется, то при фиксации нарушения будет назначен штраф:

для физических лиц — 2 000 руб.;

для юридических лиц — 10 000 руб.

За отсутствие в чеке обязательных реквизитов

В кассовом чеке обязательны следующие данные: название организации, ФИО (ИП или кассира), номер чека, код товара, ИНН, система налогообложения, признак и форма расчета, фискальный признак и номер фискального накопителя и другие (см.статью 4.7 54-ФЗ).

Если кассовый чек передается покупателю в электронном виде, то обязательным реквизитом также является абонентский номер или e-mail адрес клиента.

Штраф на физические и юридические лица накладывается даже при отсутствии хотя бы одного пункта. Размеры штрафов: для индивидуальных предпринимателей — от 1 500 до 3 000 руб., для ООО — от 5 000 до 10 000 руб. При первичном нарушении возможно вынесение предупреждения.

За нарушение формата фискальных документов

Новый формат фискальных документов — ФФД 1.2 — был введен в августе 2021 года. Если продавец маркированных товаров продолжает использовать онлайн-кассу, которая не поддерживает ФФД 1.2, то ему грозит наказание: штраф или предупреждение. Для физических лиц сумма штрафа варьируется от 1 500 до 3 000 руб., для юридических — от 5 000 до 10 000 руб.

Используйте фискальные накопители только от официальных производителей и поставщиков. Обратите также внимание, поддерживает ли ваша касса работу с новым форматом фискальных документов — ФФД 1.2 (используется для работы с маркированными товарами).

За отсутствие регистрации кассы после смены установки аппарата, замены фискального накопителя и других ситуаций.

Кассу необходимо перерегистрировать в ФНС, если изменились данные, указанные в карточке регистрации кассы: адрес или место установки, ОФД и т. д. Если использовать кассу до получения карточки ККТ при перерегистрации, то такие действия будут расценены как неприменение ККТ, штрафы грозят соответствующие.

Подробнее о перегистрации и работе с кассой в этот период мы уже рассказывали в нашем блоге.

Ужесточение контроля за работой рынков

Одним из главных изменений может стать введение штрафов для управляющей компании за предоставление места на розничном рынке для продавцов без зарегистрированных касс. На данный момент законопроект внесен на рассмотрение в Государственную Думу.

Проект подразумевает в качестве санкции за предоставление торгового места для арендаторов с незарегистрированной кассой предупреждение и для должностных, и для юридических лиц. Это при первичном правонарушении.

В случае, если нарушение будет выявлено повторно, должностному лицу грозит штраф в размере от 40 до 70 тысяч рублей, юридическому лицу — от 100 до 300 тысяч рублей.

При совершении нарушения более двух раз в течение года на должностных лиц выписывается штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей. Для юридических лиц размер штрафа зависит от количества торговых точек на рынке:

до 500 мест — от 300 до 500 тысяч рублей;

500-1 000 мест — от 600 до 800 тысяч рублей;

от 1 001 места — от 800 тысяч до 1,2 миллиона рублей.

Есть время подготовиться: по законопроекту изменения должны вступить в силу с 1 марта 2022 года.

Выгодный сервис Платформа Аренда позволяет управляющим компаниям и владельцам рынков отслеживать финансовое положение арендаторов с их согласия и предоставлять им же более гибкие условия, а также обрести уверенность в том, что все соблюдают закон по онлайн-ККТ. Для арендаторов же — это удобный личный кабинет от Платформы ОФД, аналитика и контроль за собственным бизнесом.

В целях уменьшения теневого оборота наличных денег и ужесточения контроля за соблюдением закона и применением онлайн-касс, уже в 2021 году участились проверки ФНС. Вот, например, статистика из Курганской области: при проверке заведений общепита у 60% налогоплательщиков были выявлены нарушения. 40 из 65 предпринимателям выписаны штрафы более, чем на 133 тысячи рублей.

Нарушая законодательство, невозможно вести и развивать бизнес спокойно, постоянно ожидая, не придет ли представители ФНС с очередной проверкой. Несоблюдение правил применения контрольно-кассовой техники при расчетах с покупателями влечет за собой серьезные финансовые потери для ИП и компаний.