Статус чека и фискальных документов: почему они важны для бизнеса

Как ФНС проверяет фискальные документы

При получении фискального документа от ОФД налоговый орган проводит форматно-логистический контроль на соответствие документа требованиям, предъявленным к реквизитам (тегам) фискального документа.

При проверке фискальному документу могут быть присвоены следующие статусы:

Принят , т. е. проверка проведена, ошибок не выявлено.

Принят с предупреждениями , т. е. чек принят, но с некритичными ошибками, обнаруженными во время проверки. Возможные коды ошибок: 321, 322, 504, 508, 509, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 533, 534 — такие документы принимаются к учету ФНС для сверки данными налоговых деклараций.

Отказ в приеме , т. е. при проверке выявлены критические ошибки с кодами: 400, 405, 409, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 505, 506, 507, 510. Такой ФД не учитывается в АИС-Налог 3 и не принимается к учету ФНС для сверки с данными налоговых деклараций , покупатель не сможет его проверить на сайте налоговой.

Прием в карантин , т. е. документ передан в ФНС раньше, чем завершилась регистрация ККТ. Такой документ нельзя проверить на сайте ФНС и он не будет отображаться в АИС-Налог 3. Как только карточка ККТ будет получена, ФД будет направлен на контроль.

Отсутствует , т. е. налоговой фискальный документ получен, но проверка еще не завершена, и, соответственно, статус не присвоен.

Чем грозят ошибки в фискальных документах

Ошибки в фискальных документах могут влиять на:

Соблюдение требований к использованию контрольно-кассовой техники ( условия применения и правила регистрации ), которые закреплены часть 2 ст. 14.5 КоАП РФ.

За нарушение правил применения ККТ предприятию и должностным лицам может грозить предупреждение или штрафы от 3 тысяч до 40 тысяч рублей.

Подробнее о штрафах можно почитать здесь.

Разницу в показателях по фактическим доходам, в налоговых декларациях и в данных ФНС — для правильности расчетов данные должны совпадать.

Как исправить ошибки

Рекомендуем следующий план действий:

1. Проанализировать, как ошибка повлияет на 2 показателя:

правильность применения ККТ и порядка ее регистрации;

доходы и исчисление суммы для целей налогообложения.

2. Направить чек коррекции в налоговый орган (для ФФД версии 1.1 или 1.2) или сформировать чек возврата, а затем и коррекции (для ФФД 1.05).

Подробнее про исправление ошибок для разных версий ФФД рассказывали в статье «Как правильно исправить некорректные чеки».

3. Отправить письменное заявление в ФНС об обнаруженной ошибке.

4. Предоставить в ФНС сведения о факте исправления ошибки, которые являются достаточными для установления события административного правонарушения (верный чек, в котором исправлена ошибка).

5. Связаться с представителем ФНС и уточнить, все ли документы получены контролирующим органом и являются ли они достаточными. Хоть это действие и не является обязательным, но для полной уверенности мы рекомендуем про него тоже не забывать — лишний раз обезопасите бизнес от ошибочно предъявленных штрафов.

«Платформа ОФД» всегда отслеживает потребности бизнеса и знает как облегчить работу своим клиентам — в Личном кабинете Платформа ОФД теперь доступен просмотр статуса фискального документа (ФД), который присвоила ему налоговая при получении от оператора фискальных данных (ОФД).

Для выгрузки отчета со статусами чеков в личном кабинете необходимо перейти в раздел «Чеки» и подраздел «Поиск чека». В подразделе «Выписки» выбираете «Чеки (расширенная)» — здесь можно сформировать и выгрузить отчет со «Статусом чека в ФНС».

Проверка статуса маркировки

Для тех, у кого бизнес связан с маркированным товаров, в личном кабинете «Платформа ОФД» (сервис «Учет марок») появилась еще одна полезная функция — проверка статуса маркировки. Она поможет:

Узнать статус кода маркировки.

Уточнить товарную группу маркированной продукции и наименование.

Выяснить GTIN продукции, производителя товара ( ИНН и наименование ).

ИНН и наименование Отследить текущего владельца товара с маркировкой ( ИНН и наименование ).

Проверка доступна как для единичных кодов, так и для загруженных списком. Результат проверки можно скачать в xslx-файле для дальнейшей работы с выгрузкой.

Функционал доступен клиентам «Платформа ОФД» при наличии хотя бы одного активного тарифа «Учет Марок» на кассу.

Почему проверка статуса фискального документа актуальна именно сейчас?

1 июля 2022 года будет запущен экспериментальный период тестирования нового спецрежима налогообложения — автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). Хотя пока только в четырех регионах России: Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан При успешном эксперименте специальный налоговый режим будет распространен и на другие регионы.

При данной системе налогообложения сумму налога будут рассчитывать в налоговой, исходя из данных, полученных от онлайн-кассы, с расчетного счета в банке и от налогоплательщика — особенно важным становится точность и соответствие данных. Их и можно отслеживать с помощью проверки статуса фискального документа.

Кроме того, проверка статуса фискального документа помогает отслеживать реальную картину продаж и реализацию услуг на предприятии. В личном кабине можно все проанализировать и получить данные для разработки стратегии продвижения или оптимизации налогообложения.

Штрафы за несоблюдение законодательства по применению контрольно-кассовой техники достаточно значительные для всех участников движения товара: физических, должностных и юридических лиц.

Чтобы не получить неожиданный штраф, а потом предоставлять доказательства в налоговую инспекцию о правильности действий, лучше «держать руку на пульсе» и своевременно отслеживать все расчетные операции.

Пользуйтесь сервисами «Платформа ОФД» — пусть ваш бизнес будет безопасным и отвечает требованиям законодательства!