Календарь отчетности за 3 квартал 2022 года

О сроках подачи отчетности

ФНС в письме от 05.07.2022 № ЗГ-3-1/7051@ напоминает: если дата представления бухгалтерской отчетности приходится на нерабочий (выходной) день, то сроком представления отчетности считается первый следующий за ним рабочий день (п. 88 Положения по ведению бухучета и отчетности, утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н).

Минфин также разъяснил, что если последний день срока подачи декларации приходится на субботу, то днем окончания срока считается ближайший за ним рабочий день.

Декларация по налогу на прибыль

Декларацию по налогу на прибыль организаций следует сдать не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода. Это касается и тех, кто перечисляет авансовые платежи ежемесячно, и тех, кто переводит их ежеквартально.

Сдать декларацию за девять месяцев 2022 необходимо до 28 октября 2022 включительно.

Декларация по НДС

Срок сдачи декларации по НДС — не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (п. 5 ст. 174 НК). Таким образом, компании и ИП должны отчитаться за 3 квартал не позднее 25 октября 2022.

Такой же срок устанавливается для сдачи декларации по НДС при оказании услуг иностранными организациями в электронной форме.

Важно: с 4 квартала 2022 года в случае получения электронных услуг от иностранцев выполнять функции налогового агента по НДС должны российские компании. В этом случае декларацию придется предоставить, даже, если вы не являетесь налогоплательщиком НДС, согласно п. 5 ст. 174 НК.

ФНС разъяснила, что по всем платежам до 1 октября 2022 года у покупателя данной обязанности не возникает (письмо ФНС от 08.08.2022 № СД-4-3/10308@).

Декларация по НДС за 3 квартал 2022 года изменилась. Обновился список тех, кто вправе воспользоваться заявительным порядком возмещения НДС, а также был пересмотрен перечень необлагаемых операций.

Эти изменения стали следствием послаблений для отдельных видов деятельности.

Например, в отношении услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, ставка налога была снижена до 0% (письмо Минфина от 27.07.2022 № 03-07-11/72317). Льгота действует с 1 июля 2022 года до 30 июня 2027 года.

Посредники (агенты, комиссионеры) должны не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставить в налоговую журнал учета счетов-фактур (п. 5.2 ст. 174 НК).

По итогам 3 квартала журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур необходимо сдать не позднее 20 октября 2022.

Единая декларация

Если бизнес еще не работает или находится в простое (отсутствуют объекты, по которым начисляют налоги, и движения по счету и кассе), он может подать единую налоговую декларацию (ЕНД) до 20 числа, следующего за отчетным кварталом.

Срок подачи декларации за 3 квартал — не позже 20 октября 2022.

Отчетность за работников

Ежеквартально необходимо предоставлять в ИФНС:

1. Расчет по страховым взносам (РСВ). Расчет сдают в срок не позднее 30 дней со дня окончания отчетного периода: I квартала, полугодия, девяти месяцев, года (п. 7 ст. 431 НК).

Срок сдачи расчета за 9 месяцев 2022 года — не позднее 31 октября 2022.

2. Расчет по форме 6-НДФЛ необходимо предоставить не позднее последнего дня месяца, следующего за истекшим кварталом (п. 2 ст. 230 НК).

Срок сдачи расчета за 9 месяцев 2022 года — не позднее 31 октября 2022.

Если получателей выплат на предприятии за отчетный период было больше 10 человек, то отчитаться перед ФНС нужно электронным способом.

Отчетностьв Фонд соцстрахования по форме 4-ФСС сдают ежеквартально не позднее 20 числа числа месяца, следующего за отчетным, если в прошлом году на предприятии было меньше 10 работников, и не позднее 25 числа, если работников было больше.

Таким образом, отчитаться перед ФСС за 9 месяцев 2022 года нужно:

не позднее 20 октября 2022 — на бумаге;

не позднее 25 октября 2022 — электронно.

Также необходимо сдать СЗВ-М, СЗВ-ТД в Пенсионный фонд за сентябрь не позднее 17 октября 2022.

Эта отчетность является ежемесячной, при этом СЗВ-М сдают все работодатели, СЗВ-ТД только те, где сотрудник переведен на другую постоянную работу или подал заявление о выборе формы трудовой книжки, а также при переименовании организации.

Если у предприятия было больше 10 застрахованных лиц в прошлом отчетном периоде, то сдавать формы в ПФР нужно электронно.

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