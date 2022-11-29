ЭДО

ЭДО на транспорте в 2023 году: что ждет бизнес

С 2024 года транспортная накладная перейдет в электронный формат в обязательном порядке. Это значит, что участники рынка автомобильных грузоперевозок больше не смогут применять сопроводительные транспортные документы в бумажном виде.

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ЭДО на транспорте в 2023 году: что ждет бизнес
Иллюстрация: senivpetro/freepik

Об этом сообщил заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов в рамках форума «Транспорт России», который состоялся 15-17 ноября 2022 года.

Новый порядок работы в системе грузоперевозок

С 1 сентября текущего года стартовала Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Главная задача системы – автоматизировать работу транспортных и логистических компаний.

Объем бумажных документов, которые оформляются на грузоперевозки, замедляет процесс всех взаимодействий. Переход товаросопроводительных документов в электронный вид позволяет участникам рынка существенно снизить затраты и ускорить бизнес-процессы.

Что такое ГИС ЭПД, как работает и как к ней подключиться рассказывали ранее в статье.

Пока в системе можно оформить три вида электронных документов на сопровождение грузов:

  • транспортная накладная;
  • сопроводительная ведомость;
  • заказ-наряд.

С 1 марта 2023 года в список планируют включить:

  • путевой лист;
  • договор фрахтования;
  • заказ (заявка).

Форматы трех действующих электронных документов утверждены приказом ФНС от 09.12.2021 № ЕД-7-26/1065@. Но их содержание, скорее всего, будет дорабатываться. В частности, по мнению участников рынка требует проработки оформление накладной при смене водителя, поломке грузового автомобиля и ДТП. Помимо этого в новой системе не реализована возможность учитывать процесс грузоперевозок при участии экспедитора.

Уже сегодня в тестовом режиме применяют транспортную накладную в международном формате (e-CMR) при перевозках с Беларусью. В 2023 году планируют интегрировать в российский формат накладной с форматом e-CMR для бесшовного процесса международных грузоперевозок.

В 2024 году в планах у государства подключить к системе и другие виды транспорта.

Пока подключение к ГИС ЭПД происходит на добровольных условиях. Наряду с электронными товаросопроводительными документами разрешается использовать и бумажный формат (письмо Минтранса от 14.07.2022 № Д14/59-ПГ). Но с 2024 года планируют ввести обязательный порядок подключения к системе и полностью отменить бумажные документы на грузы.

У участников рынка логистики и автомобильных грузоперевозок есть год на то, чтобы полностью перестроить бизнес-процессы под требования системы.

Минтранс внес ООО «Эвотор ОФД» (Платформа ОФД) в Реестр операторов информационных систем электронных перевозочных документов. Платформа ОФД таким образом стала оператором ИС ЭПД.

Это означает, что сервис «Платформа ЭДО» допущен к работе в качестве оператора электронных перевозочных документов и сможет оказывать услуги ЭДО на транспорте. Платформа ЭДО обеспечит работу с электронными транспортными накладными.

Задать вопросы по теме ЭДО на транспорте можно на предстоящих онлайн-семинарах, посвященных взаимодействию с ГИС ЭПД.

Семинар «Переход на электронный документооборот при осуществлении грузовых перевозок по России» пройдет 8 декабря 2022 года с 11:00 до 13:00.

Семинар «Контрольные (надзорные) мероприятия в части осуществления грузовых перевозок на основе электронного документооборота с помощью ГИС ЭПД» состоится 13 декабря 2022 года с 11:00 до 13:00.

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