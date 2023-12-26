ФНС запретила инспекциям требовать сканы «форматных» электронных документов

Федеральная налоговая служба запретила инспекциям требовать у налогоплательщиков распечатанные электронные документы в отсканированном виде, если их сформировали по установленным законодательством форматам в виде файлов xml.

С чем связано такое требование налоговой

В письме ФНС от 29 сентября 2023 № Д-5-26/56@ «О сервисе визуализации документов» налоговая сообщила, что в некоторых территориальных инспекциях налоговики требуют у налогоплательщиков электронные документы в форме сканов или распечатанных на бумаге экземпляров. Причем независимо от того, как документ составили — по форматам, которые утвердила ФНС, или на бумажном носителе. Налоговые органы объясняют это тем, что просматривать xml-файлы неудобно.

В то же время этот подход нарушает право налогоплательщика на представление документов в установленном ФНС формате. Такое право закрепляет п. 2 ст. 93 НК, а сам порядок подачи документов в электронной форме устанавливает приказ ФНС от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448@.

Кроме того, у компаний увеличиваются издержки на печать и сканирование документов. Поэтому территориальным налоговым органам рекомендуют отказаться от требований запрашивать сканы. А тем налогоплательщикам, которые распечатывают документы по своей инициативе, советуют отправлять xml-файлы.

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Как передавать в налоговую документы в электронном виде

Документы, которые запрашивает налоговая инспекция, можно передавать:

через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС;

через программу для отправки отчетности.

Если у документа нет утвержденного налоговой электронного формата или он бумажный, то можно направить скан.

Друг другу контрагенты передают «форматные» документы через системы ЭДО — например, через Платформу ЭДО.

С помощью сервиса Платформа ЭДО можно обмениваться документами между компаниями в электронном виде. Вы можете работать в привычной учетной системе 1С — сервис удобно встраивается в нее — и формировать xml-файлы для ваших поставщиков и покупателей.

Если вы используете другое учетное ПО, Платформу ЭДО можно интегрировать по API.

Также сервис интегрирован с системой «Честный ЗНАК», поэтому удобно работать с маркированными товарами.

Формализованные документы обязательно проверяются перед отправкой на соответствие актуальному законодательству. Начать применять сервис легко: вы настроите рабочее место буквально в несколько кликов.

У каких документов есть утвержденный электронный формат

Утвержденные форматы есть у разных типов документов, наиболее востребованы следующие:

счета-фактуры;

договоры;

универсальные передаточные документы;

документы о приемке материальных ценностей и расхождениях, которые обнаружили при приемке;

электронные транспортные накладные;

электронные путевые листы;

электронные сопроводительные ведомости;

электронные заказ-наряды;

акты сверки взаиморасчетов.

Для обмена электронными перевозочными документами между участниками грузоперевозок используйте Платформу ЭПД. Сервис входит в реестр ИС ЭПД. Позволяет обмениваться такими документами, как путевой лист, транспортная накладная, заказ и заявки, договор фрахтования, заказ-наряд, сопроводительная ведомость.

Благодаря переходу на электронные документы, вы уменьшите затраты на создание и хранение бумажных экземпляров, ускорите цикл сделки, устраните риск потери документов и проконтролируете грузоперевозки на любой стадии.

Для водителя есть отдельное мобильное приложение, с помощью которого он может быстро найти нужный документ и подписать его простой электронной подписью. А если нужно показать информацию ГИБДД, в приложении можно сформировать QR–код, который считывает инспектор при проверке.

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