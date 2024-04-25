Электронные перевозочные документы станут обязательными. Когда и как с ними работать

Когда начнется переход на ЭПД
Эксперимент по переходу на электронный документооборот по всем видам грузоперевозок запланирован Минтрансом на период с 1 мая 2024 года по 1 мая 2025 года. На едином портале НПА размещен проект правительственного постановления о порядке его проведения. Обязательность ЭПД будет вводиться поэтапно, с текущего года.
Предполагается, что ЭДО на транспорте будет внедряться на всех этапах грузоперевозок: автомобильным, а также морским, речным, железнодорожным и воздушным транспортом.
В рамках эксперимента планируется запуск нескольких сервисов:
«Единое окно» выдачи документов (перевозочных, товаросопроводительных, разрешительных).
«Цифровой профиль участника платформы».
Сервисы по предоставлению информации о прослеживаемости грузов и данных о перевозках и транспортно-логистической инфраструктуре.
В эксперименте примут участие заинтересованные федеральные органы власти, «РЖД», «Российский экспортный центр». Добровольно к нему смогут присоединиться любые грузоотправители, грузоперевозчики и операторы ЭДО.
Для кого ЭПД станут обязательными в 2024 году
С 1 июня 2024 года вступают в силу изменения в пп. 1 п. 1 ст. 10.2 закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ, согласно которым ТТН (товарно-транспортные накладные) для перевозки алкоголя и спиртосодержащей продукции заменят на электронные документы, содержание и порядок использования которых утвердит Правительство (закон от 03.04.2023 № 108-ФЗ).
Если дата начала действия поправок в 171-ФЗ не изменится, с 1 июня 2024 года бумажные товарно-транспортные накладные на такие перевозки оформляться больше не будут.
Как работает ГИС ЭПД
Любая грузоперевозка включает несколько участников — это грузоотправитель, грузополучатель, перевозчик, фрахтовщик, фрахтователь, медорганизации (проводят предрейсовые медосмотры), механики.
Участники взаимодействуют с ГИС ЭПД через оператора.
На сегодня доступ к ГИС ЭПД имеют: Минтранс, МВД, ФНС, Минцифры, Ространснадзор, Минздрав.
В ближайшем будущем к системе подключатся: ФТС, Минсельхоз, Минприроды, Росморречфлот, Росалкгольтабакконтроль.
Такой охват позволит снизить количество запросов от разных ведомств. Например, налоговая служба может напрямую получить информацию по перевозочным документам, не запрашивая их у налогоплательщика.
«Платформа ЭПД» (сервис от «Платформы ОФД») — простой и надежный сервис для передачи ЭПД в государственную систему мониторинга, который работает со всеми видами документов. Для водителя есть отдельное мобильное приложение, в котором он может посмотреть данные о перевозке, быстро найти и подписать документы простой ЭП, а также сформировать QR-код для просмотра документа ГИБДД.
Нормативные документы, регулирующие ЭПД
Нормативная база по ЭПД включает:
Законы от 02.07.2021 № 336-ФЗ, от 06.03.2022 № 39-ФЗ о внесении соответствующих изменений в Устав автотранспорта (закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ).
Правительственные постановления от 30.11.2021 № 2116 (изменения в правилах перевозки грузов), от 03.03.2022 № 281 (правила передачи информации в ГИС ЭПД), от 21.05.2022 № 931 (правила обмена ЭПД).
Приказы Минтранса от 10.02.2022 № 40 (о ведении реестра операторов), от 25.05.2022 № 200 (о включении юрлиц в реестр операторов), от 28.09.2022 № 390 (о составе сведений и порядке оформления ЭПЛ).
Приказы ФНС о форматах электронных документов от 09.12.2021 № ЕД-7-26/1065, от 13.02.2023 № ЕД-7-26/108, № ЕД-7-26/109, от 17.02.2023 № ЕД-7-26/116.
Какие документы можно оформлять электронно
В настоящее время уже разработан электронный формат для следующих документов:
Путевой лист (ЭПЛ) —— в нем фиксируется информация о маршруте, медицинском и техническом контроле перед рейсом и после, показания одометров на начало и конец рейса и т.д.
Транспортная накладная (ЭТрН) — содержит сведения о грузе, его отправителе, получателе, условиях перевозки.
Заказ-заявка (ЭЗЗ) — в документе приводится информация о грузе, его количестве, требования к условиям доставки, порядок оплаты перевозки, сведения о транспортном средстве и водителе.
Договор фрахтования (ЭДФ) — соглашение между фрахтователем и фрахтовщиком о предоставлении услуг грузоперевозки.
Заказ-наряд (ЭЗН) — форма договора фрахтования о предоставлении транспортного средства в сопровождении грузовладельца без учета движения ТМЦ.
Сопроводительная ведомость (ЭСВ) — применяется для контейнерных грузоперевозок.
Электронное взаимодействие участников грузоперевозки
Все участники обмена информацией по грузоперевозке должны заключить договор с оператором ИС ЭПД. Если хоть один участник не подключится к системе, полноценная работа в электронном формате невозможна.
Файлы передаются в формате, утвержденном ФНС. Дублировать такой документ на бумаге не нужно.
Наряду с электронным оформлением может применяться обычный «бумажный» документооборот. При этом перевозка, оформление которой начато в электронном формате, должна быть завершена тоже в электронном виде. Перевозка, сопровождаемая бумажными документами, до ее завершения оформляется только на бумаге.
Для тех, кто работает с ГИС ЭПД, проверка перевозочных документов на дорогах сотрудниками ГИБДД осуществляется при помощи QR-кода — инспекторы считывают код через специальное программное обеспечение.
Платформа ЭПД
Простой и надежный обмен электронными перевозочными документами между участниками грузоперевозок
Электронная транспортная накладная
Транспортная накладная в электронном формате (ЭТрН) включает несколько разделов, именуемых титулами.
Каждый из участников грузоперевозки заполняет свой титул, заверяя его электронной подписью. По сути, титулы — это электронные документы в рамках ЭТрН, которые передают друг другу в процессе перевозки ее участники.
Частые сценарии грузоперевозок в ЭТрН:
простая перевозка груза;
перевозка сборного груза со склада временного хранения;
перевозка с участием экспедитора;
перевозка груза с заменой водителя или транспортного средства;
возврат товара, частичная приемка, переадресация;
перевозка груза, подлежащего учету в иных информационных системах;
внутренние перевозки между складами с привлечением стороннего перевозчика.
ЭТрН не требуется, когда грузоотправитель, грузополучатель и перевозчик — это одно лицо (организация или ИП). Например, при перевозке своим транспортом собственной продукции с одного своего склада на другой достаточно ЭПЛ (электронного путевого листа). Если хоть один из перечисленных участников процесса перевозки — сторонняя компания или ИП, ЭТрН обязательна.
Важно не путать транспортную накладную (ТН) с товарно-транспортной накладной (ТТН):
ТН подтверждает заключение договора перевозки и затраты на доставку груза;
ТТН подтверждает факт перемещения ТМЦ (обязательна при перевозке спиртосодержащей продукции).
ТТН не освобождает от оформления ТН.
Как предприятию внедрить у себя ЭПД
Что получает компания при внедрении ЭПД:
Снижение стоимости документов. Не нужно распечатывать, архивировать и хранить бумажные путевые листы, накладные и т.п. Меньше времени уходит на обработку таких документов.
Легкий доступ к документам и удобный поиск. Возможность сортировки по дате документа. Любые документы находятся мгновенно.
Ускорение выхода авто в рейс. Не нужно заполнять бумажный бланк и ждать собственноручных подписей выпускающих машину сотрудников в путевом листе.
Круглосуточный доступ к электронным транспортным документам по QR-коду в телефоне у водителя.
Отслеживание стадий грузоперевозки. Сервис позволяет отследить, на каком этапе грузоперевозки находится водитель, сколько получателей он объехал и т.д.
Исключена потеря документов. Все документы и данные по ЭПД хранятся на серверах оператора.
Наладить простой и надежный обмен электронными перевозочными документами между всеми участниками грузоперевозок поможет сервис «Платформа ЭПД». Сервис включает:
Удобный веб-интерфейс, который позволяет увидеть все этапы согласования грузоперевозки и поездки водителя.
API для интеграции с системами клиента. Полноценная интеграция в учетные системы необходима, чтобы работать в привычном интерфейсе.
Прозрачное ценообразование. Клиенты платят за оформленные документы: чем больше объем документов — тем ниже стоимость их оформления. Специальный тариф для грузополучателей.
Калькуляторы выгоды внедрения ЭПД. Помогут посчитать сколько в среднем в месяц транспортных документов вы оформляете.
Мобильное приложение для водителей. Включает путевые листы водителя, транспортные накладные, данные о перевозках, QR-код для ГИБДД. Возможен просмотр печатной формы. Показать QR-код инспектору можно даже без доступа к интернету. Для подписания ЭТрН в мобильном приложении водителю достаточно простой электронной подписи.
Процесс внедрения ЭПД требует времени. «Платформа ЭПД» проводит с каждым своим клиентом пилотный запуск сервиса, в котором выделены несколько этапов:
1–3 недели — согласуются сроки пилота, определяются его критерии (число автомобилей, объем документов, кто участвует), настраиваются интеграции.
1–2 недели — тестирование (регистрация в кабинетах, заполнение документов, установка приложений) и обучение работе сотрудников.
2–3 недели — грузоперевозки по электронным документам с дублированием их на бумаге.
1–2 недели — подведение итогов пилота и переход к промышленной эксплуатации.
Такое внедрение проходит постепенно, обеспечивая качественный и безболезненный переход участников процесса грузоперевозок с бумажного на электронный документооборот.
«Платформа ЭПД» — простой и надежный обмен электронными перевозочными документами между участниками грузоперевозок.
Платформа ЭПД
Простой и надежный обмен электронными перевозочными документами между участниками грузоперевозок
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