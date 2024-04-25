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Платформа ОФД
ЭДО

Электронные перевозочные документы станут обязательными. Когда и как с ними работать

С 1 сентября 2022 года стартовала работа ГИС ЭПД — государственная информационная система электронных перевозочных документов. Она обеспечивает обмен сведениями между всеми участниками перевозочного процесса. Оператором ГИС ЭПД стал Минтранс. Рассказываем об электронных документах по грузоперевозкам, как с ними работать и как их внедрять.
Электронные перевозочные документы станут обязательными. Когда и как с ними работать
Иллюстрация: freepik/freepik

Когда начнется переход на ЭПД

Эксперимент по переходу на электронный документооборот по всем видам грузоперевозок запланирован Минтрансом на период с 1 мая 2024 года по 1 мая 2025 года. На едином портале НПА размещен проект правительственного постановления о порядке его проведения. Обязательность ЭПД будет вводиться поэтапно, с текущего года.

Предполагается, что ЭДО на транспорте будет внедряться на всех этапах грузоперевозок: автомобильным, а также морским, речным, железнодорожным и воздушным транспортом.

В рамках эксперимента планируется запуск нескольких сервисов: 

  • «Единое окно» выдачи документов (перевозочных, товаросопроводительных, разрешительных). 

  • «Цифровой профиль участника платформы». 

  • Сервисы по предоставлению информации о прослеживаемости грузов и данных о перевозках и транспортно-логистической инфраструктуре.

В эксперименте примут участие заинтересованные федеральные органы власти, «РЖД», «Российский экспортный центр». Добровольно к нему смогут присоединиться любые грузоотправители, грузоперевозчики и операторы ЭДО.

Для кого ЭПД станут обязательными в 2024 году

С 1 июня 2024 года вступают в силу изменения в пп. 1 п. 1 ст. 10.2 закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ, согласно которым ТТН (товарно-транспортные накладные) для перевозки алкоголя и спиртосодержащей продукции заменят на электронные документы, содержание и порядок использования которых утвердит Правительство (закон от 03.04.2023 № 108-ФЗ).

Если дата начала действия поправок в 171-ФЗ не изменится, с 1 июня 2024 года бумажные товарно-транспортные накладные на такие перевозки оформляться больше не будут.

Как работает ГИС ЭПД

Любая грузоперевозка включает несколько участников — это грузоотправитель, грузополучатель, перевозчик, фрахтовщик, фрахтователь, медорганизации (проводят предрейсовые медосмотры), механики.

Участники взаимодействуют с ГИС ЭПД через оператора.

На сегодня доступ к ГИС ЭПД имеют: Минтранс, МВД, ФНС, Минцифры, Ространснадзор, Минздрав. 

В ближайшем будущем к системе подключатся: ФТС, Минсельхоз, Минприроды, Росморречфлот, Росалкгольтабакконтроль.

Такой охват позволит снизить количество запросов от разных ведомств. Например, налоговая служба может напрямую получить информацию по перевозочным документам, не запрашивая их у налогоплательщика.

«Платформа ЭПД» (сервис от «Платформы ОФД») — простой и надежный сервис для передачи ЭПД в государственную систему мониторинга, который работает со всеми видами документов. Для водителя есть отдельное мобильное приложение, в котором он может посмотреть данные о перевозке, быстро найти и подписать документы простой ЭП, а также сформировать QR-код для просмотра документа ГИБДД.

Подключить сервис

Нормативные документы, регулирующие ЭПД

Нормативная база по ЭПД включает:

Какие документы можно оформлять электронно

В настоящее время уже разработан электронный формат для следующих документов:

  • Путевой лист (ЭПЛ) —— в нем фиксируется информация о маршруте, медицинском и техническом контроле перед рейсом и после, показания одометров на начало и конец рейса и т.д.

  • Транспортная накладная (ЭТрН) — содержит сведения о грузе, его отправителе, получателе, условиях перевозки.

  • Заказ-заявка (ЭЗЗ) — в документе приводится информация о грузе, его количестве, требования к условиям доставки, порядок оплаты перевозки, сведения о транспортном средстве и водителе.

  • Договор фрахтования (ЭДФ) — соглашение между фрахтователем и фрахтовщиком о предоставлении услуг грузоперевозки.

  • Заказ-наряд (ЭЗН) — форма договора фрахтования о предоставлении транспортного средства в сопровождении грузовладельца без учета движения ТМЦ.

  • Сопроводительная ведомость (ЭСВ) — применяется для контейнерных грузоперевозок.

Электронное взаимодействие участников грузоперевозки

Все участники обмена информацией по грузоперевозке должны заключить договор с оператором ИС ЭПД. Если хоть один участник не подключится к системе, полноценная работа в электронном формате невозможна.

Файлы передаются в формате, утвержденном ФНС. Дублировать такой документ на бумаге не нужно.

Наряду с электронным оформлением может применяться обычный «бумажный» документооборот. При этом перевозка, оформление которой начато в электронном формате, должна быть завершена тоже в электронном виде. Перевозка, сопровождаемая бумажными документами, до ее завершения оформляется только на бумаге.

Для тех, кто работает с ГИС ЭПД, проверка перевозочных документов на дорогах сотрудниками ГИБДД осуществляется при помощи QR-кода — инспекторы считывают код через специальное программное обеспечение.

Платформа ЭПД

Простой и надежный обмен электронными перевозочными документами между участниками грузоперевозок

Электронная транспортная накладная

Транспортная накладная в электронном формате (ЭТрН) включает несколько разделов, именуемых титулами.

Каждый из участников грузоперевозки заполняет свой титул, заверяя его электронной подписью. По сути, титулы — это электронные документы в рамках ЭТрН, которые передают друг другу в процессе перевозки ее участники.

Частые сценарии грузоперевозок в ЭТрН:

  • простая перевозка груза;

  • перевозка сборного груза со склада временного хранения;

  • перевозка с участием экспедитора;

  • перевозка груза с заменой водителя или транспортного средства;

  • возврат товара, частичная приемка, переадресация;

  • перевозка груза, подлежащего учету в иных информационных системах;

  • внутренние перевозки между складами с привлечением стороннего перевозчика.

ЭТрН не требуется, когда грузоотправитель, грузополучатель и перевозчик — это одно лицо (организация или ИП). Например, при перевозке своим транспортом собственной продукции с одного своего склада на другой достаточно ЭПЛ (электронного путевого листа). Если хоть один из перечисленных участников процесса перевозки — сторонняя компания или ИП, ЭТрН обязательна.

Важно не путать транспортную накладную (ТН) с товарно-транспортной накладной (ТТН):

  • ТН подтверждает заключение договора перевозки и затраты на доставку груза;

  • ТТН подтверждает факт перемещения ТМЦ (обязательна при перевозке спиртосодержащей продукции).

ТТН не освобождает от оформления ТН.

Как предприятию внедрить у себя ЭПД

Что получает компания при внедрении ЭПД:

  • Снижение стоимости документов. Не нужно распечатывать, архивировать и хранить бумажные путевые листы, накладные и т.п. Меньше времени уходит на обработку таких документов.

  • Легкий доступ к документам и удобный поиск. Возможность сортировки по дате документа. Любые документы находятся мгновенно.

  • Ускорение выхода авто в рейс. Не нужно заполнять бумажный бланк и ждать собственноручных подписей выпускающих машину сотрудников в путевом листе.

  • Круглосуточный доступ к электронным транспортным документам по QR-коду в телефоне у водителя.

  • Отслеживание стадий грузоперевозки. Сервис позволяет отследить, на каком этапе грузоперевозки находится водитель, сколько получателей он объехал и т.д.

  • Исключена потеря документов. Все документы и данные по ЭПД хранятся на серверах оператора.

Наладить простой и надежный обмен электронными перевозочными документами между всеми участниками грузоперевозок поможет сервис «Платформа ЭПД». Сервис включает:

  • Удобный веб-интерфейс, который позволяет увидеть все этапы согласования грузоперевозки и поездки водителя.

  • API для интеграции с системами клиента. Полноценная интеграция в учетные системы необходима, чтобы работать в привычном интерфейсе.

  • Прозрачное ценообразование. Клиенты платят за оформленные документы: чем больше объем документов — тем ниже стоимость их оформления. Специальный тариф для грузополучателей.

  • Калькуляторы выгоды внедрения ЭПД. Помогут посчитать сколько в среднем в месяц транспортных документов вы оформляете.

  • Мобильное приложение для водителей. Включает путевые листы водителя, транспортные накладные, данные о перевозках, QR-код для ГИБДД. Возможен просмотр печатной формы. Показать QR-код инспектору можно даже без доступа к интернету. Для подписания ЭТрН в мобильном приложении водителю достаточно простой электронной подписи.

Процесс внедрения ЭПД требует времени. «Платформа ЭПД» проводит с каждым своим клиентом пилотный запуск сервиса, в котором выделены несколько этапов:

  • 1–3 недели — согласуются сроки пилота, определяются его критерии (число автомобилей, объем документов, кто участвует), настраиваются интеграции.

  • 1–2 недели — тестирование (регистрация в кабинетах, заполнение документов, установка приложений) и обучение работе сотрудников.

  • 2–3 недели — грузоперевозки по электронным документам с дублированием их на бумаге.

  • 1–2 недели — подведение итогов пилота и переход к промышленной эксплуатации.

Такое внедрение проходит постепенно, обеспечивая качественный и безболезненный переход участников процесса грузоперевозок с бумажного на электронный документооборот.

«Платформа ЭПД» — простой и надежный обмен электронными перевозочными документами между участниками грузоперевозок.

Платформа ЭПД

Простой и надежный обмен электронными перевозочными документами между участниками грузоперевозок

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С 1 сентября 2022 года стартовала работа ГИС ЭПД — государственная информационная система электронных перевозочных документов. Она обеспечивает обмен сведениями между всеми участниками перевозочного процесса. Оператором ГИС ЭПД стал Минтранс. Рассказываем об электронных документах по грузоперевозкам, как с ними работать и как их внедрять.

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