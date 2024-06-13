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Как продавать алкоголь в общепите. Новые правила с 2024 г. Инструкция

Рассказываем о новых правилах реализации алкоголя в общепите.
Как продавать алкоголь в общепите. Новые правила с 2024 г. Инструкция
Иллюстрация: cottonbro studio/pexels

Методология

Что изменилось

С 1 июля 2024 года вступают в силу новые правила реализации алкоголя в HoReCa.

Если до этой даты ресторанам нужно было отчитываться только о вскрытии бутылки, то начиная с июля весь общепит обязан выводить через контрольно-кассовую технику каждую порцию алкогольного напитка.

Порядок действий следующий:

  1. Бармен или официант вскрывает бутылку.

  2. Ответственный сотрудник отчитывается в ЕГАИС о вскрытии бутылки.

  3. Далее в ЕГАИС фиксируется расход спиртного до миллилитра.

  4. Отчет о каждой проданной порции напитка нужно провести через кассу.

Исключением является добавление алкоголя в блюдо или коктейль — в этом случае нужно отправить акт списания в ЕГАИС.

Как подготовиться к порционной продаже алкоголя

  • Выпустить усиленные квалифицированные подписи (КЭП) на сотрудников заведения, работающих с кассой. Также понадобится машиночитаемая доверенность (МЧД), которая будет подтверждать полномочия. сотрудников. 

Важно! Для работы с УТМ-модулем наличие КЭП обязательно.

  • Убедиться, что установлена касса с подключенным УТМ-модулем (универсальный транспортный модуль). Его актуальная версия позволяет автоматически отправлять чеки с алкоголем в ЕГАИС.

  • Проверить корректность работы 2D-сканера. Устройство считывает акцизные марки при продаже.

  • Убедиться, что в вашей товароучетной системе есть возможность вести порционный учет спиртного. Необходимо отправлять чеки и сведения о таких продажах в ЕГАИС.

Что будет, если не следовать новым правилам

За нарушение нового порядка работы предусмотрены штрафные санкции в соответствии со статьей 19.19 КоАП:

  • для организаций размер штрафа составляет от 150 000 рублей;

  • для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 10 000 до 15 000 рублей.

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Как настроить рабочее место по новым правилам

Чтобы избежать потенциальных нарушений, эксперты «Платформы ОФД» рекомендуют подготовиться к изменениям уже сейчас.

Шаг 1. Закажите токен для выпуска КЭП

Защищенный носитель электронной подписи для работы в ЕГАИС — Рутокен ЭЦП 3.0:

Необходим для безопасного хранения электронной подписи (доступ к подписи возможен после ввода PIN-кода).

Рутокен ЭЦП 3.0:

  • Имеет сертификат ФСБ.

  • Соответствует всем требованиям контролирующих органов.

  • Поддерживает все современные операционные системы.

  • Поставляется в индивидуальной упаковке.

  • Доставка включена в стоимость.

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  1. Авторизуйтесь в личном кабинете «Торгового дома Платформа».

  2. Выберите Рутокен ЭЦП 3.0 на странице товаров и добавьте его в корзину.

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ТД Платформа (Торговый дом Платформа) имеет лицензию ФСБ на распространение СКЗИ (средств криптографической защиты информации), что гарантирует качество и безопасность приобретаемых товаров на сайте platformatd.ru.

Шаг 2. Выпустите КЭП

  1. Оставьте заявку на выпуск электронной подписи — укажите данные для связи.

  2. Дождитесь звонка оператора — оператор свяжется с Вами в течение часа, ответит на все вопросы и направит счет на email, указанный в заявке.

  3. После доставки токена, пройдите идентификацию и получите КЭП.  Для выпуска КЭП необходимо пройти идентификацию в одном из отделений УЦ «Основание».

Выпустить КЭП

Шаг 3. Выпустите МЧД

  1. Авторизуйтесь в личном кабинете Платформа ОФД.

  2. Перейдите в сервис «Платформа МЧД», при необходимости зарегистрируйтесь в сервисе.

  3. Закажите и оплатите лицензию в меню «Профиль» → «Сервис и оплата».

  4. В левом боковом меню выберите «Создать/Загрузить».

  5. Заполните форму редактора.

  6. Нажмите кнопку «Подписать» и выберите сертификат КЭП для подписания.

Руководство пользователя Платформа МЧД.

Шаг 4. Настройте УТМ

Для подключения к системе ЕГАИС и настройки УТМ — воспользуйтесь инструкцией на официальном сайте ФСРАР или обратитесь к поставщику кассового ПО — партнерам «Платформы ОФД», которые работают в каждом регионе страны и всегда готовы проконсультировать, оказать помощь.

Успешных продаж!

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