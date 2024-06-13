Как продавать алкоголь в общепите. Новые правила с 2024 г. Инструкция

Рассказываем о новых правилах реализации алкоголя в общепите.

Методология

Что изменилось

С 1 июля 2024 года вступают в силу новые правила реализации алкоголя в HoReCa.

Если до этой даты ресторанам нужно было отчитываться только о вскрытии бутылки, то начиная с июля весь общепит обязан выводить через контрольно-кассовую технику каждую порцию алкогольного напитка.

Порядок действий следующий:

Бармен или официант вскрывает бутылку. Ответственный сотрудник отчитывается в ЕГАИС о вскрытии бутылки. Далее в ЕГАИС фиксируется расход спиртного до миллилитра. Отчет о каждой проданной порции напитка нужно провести через кассу.

Исключением является добавление алкоголя в блюдо или коктейль — в этом случае нужно отправить акт списания в ЕГАИС.

Как подготовиться к порционной продаже алкоголя

Выпустить усиленные квалифицированные подписи (КЭП) на сотрудников заведения, работающих с кассой. Также понадобится машиночитаемая доверенность (МЧД), которая будет подтверждать полномочия. сотрудников.

Важно! Для работы с УТМ-модулем наличие КЭП обязательно.

Убедиться, что установлена касса с подключенным УТМ-модулем (универсальный транспортный модуль) . Его актуальная версия позволяет автоматически отправлять чеки с алкоголем в ЕГАИС.

Проверить корректность работы 2D-сканера . Устройство считывает акцизные марки при продаже.

Убедиться, что в вашей товароучетной системе есть возможность вести порционный учет спиртного. Необходимо отправлять чеки и сведения о таких продажах в ЕГАИС.

Что будет, если не следовать новым правилам

За нарушение нового порядка работы предусмотрены штрафные санкции в соответствии со статьей 19.19 КоАП:

для организаций размер штрафа составляет от 150 000 рублей ;

для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 10 000 до 15 000 рублей.

Платформа ОФД Фискальные накопители в наличии и на заказ Подключить

Как настроить рабочее место по новым правилам

Чтобы избежать потенциальных нарушений, эксперты «Платформы ОФД» рекомендуют подготовиться к изменениям уже сейчас.

Шаг 1. Закажите токен для выпуска КЭП

Защищенный носитель электронной подписи для работы в ЕГАИС — Рутокен ЭЦП 3.0:

Необходим для безопасного хранения электронной подписи (доступ к подписи возможен после ввода PIN-кода).

Рутокен ЭЦП 3.0:

Имеет сертификат ФСБ.

Соответствует всем требованиям контролирующих органов.

Поддерживает все современные операционные системы.

Поставляется в индивидуальной упаковке.

Доставка включена в стоимость.

Как купить:

Авторизуйтесь в личном кабинете «Торгового дома Платформа». Выберите Рутокен ЭЦП 3.0 на странице товаров и добавьте его в корзину. Укажите контакты и адрес доставки, оформите заказ. Оплатите счет.

Мы отправим вам заказ после оплаты счета.

ТД Платформа (Торговый дом Платформа) имеет лицензию ФСБ на распространение СКЗИ (средств криптографической защиты информации), что гарантирует качество и безопасность приобретаемых товаров на сайте platformatd.ru.

Шаг 2. Выпустите КЭП

Оставьте заявку на выпуск электронной подписи — укажите данные для связи. Дождитесь звонка оператора — оператор свяжется с Вами в течение часа, ответит на все вопросы и направит счет на email, указанный в заявке. После доставки токена, пройдите идентификацию и получите КЭП. Для выпуска КЭП необходимо пройти идентификацию в одном из отделений УЦ «Основание».

Выпустить КЭП

Шаг 3. Выпустите МЧД

Авторизуйтесь в личном кабинете Платформа ОФД. Перейдите в сервис «Платформа МЧД», при необходимости зарегистрируйтесь в сервисе. Закажите и оплатите лицензию в меню «Профиль» → «Сервис и оплата». В левом боковом меню выберите «Создать/Загрузить». Заполните форму редактора. Нажмите кнопку «Подписать» и выберите сертификат КЭП для подписания.

Руководство пользователя Платформа МЧД.

Шаг 4. Настройте УТМ

Для подключения к системе ЕГАИС и настройки УТМ — воспользуйтесь инструкцией на официальном сайте ФСРАР или обратитесь к поставщику кассового ПО — партнерам «Платформы ОФД», которые работают в каждом регионе страны и всегда готовы проконсультировать, оказать помощь.

Успешных продаж!

Платформа ОФД Фискальные накопители в наличии и на заказ Заказать

Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: LjN8KLAZG