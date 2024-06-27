Новые товары для обязательной маркировки: какому бизнесу пора готовиться

Цифровая маркировка товаров набирает обороты. Владельцы бизнеса пристально следят за списком новых товаров, подпадающих под требования Честного ЗНАКа. Рассказываем, что нового ждет по маркировке в ближайшее время и к чему готовиться.

Какие товары подлежат обязательной маркировке уже сейчас

Напоминаем, что достаточно много товарных категорий подлежат обязательной маркировке уже сейчас. Среди них:

пиво и слабоалкогольная продукция;

безалкогольные напитки;

молочная продукция;

упакованная вода;

лекарства;

табак;

товары легкой промышленности;

обувь;

шубы;

медицинские изделия;

духи и туалетная вода;

шины и покрышки;

фототехника;

биологически активные добавки;

антисептики;

кресла-коляски;

икра осетровых и лососевых рыб.

С 1 июня 2024 года стартовал второй этап передачи данных в «Честный ЗНАК» для розницы и предприятий общепита, которые продают пиво и слабоалкогольные напитки в потребительской упаковке (бутылки из стекла, полимерных материалов, жестяные банки и т.д.). С этой даты участники обязаны передавать данные о выводе товара из оборота с помощью контрольно-кассовой техники в систему маркировки «Честный ЗНАК».

Остатками пива и слабого алкоголя в потребительской упаковке без маркировки, которые не были распроданы до 1 июня 2024 года, можно торговать до 15 января 2025 года.

Контроль ведется за каждой единицей товара — код маркировки производители или импортеры наносят на каждую бутылку, банку или иную тару. При продаже товара на кассе действует разрешительный режим: после сканирования кода ККТ обращается к системе «Честный ЗНАК», и если такого кода в системе маркировки нет, реализация будет запрещена.

Также продажа будет запрещена, если истек срок годности товара, он уже был выведен из оборота или товар вообще не ввели в оборот, а также, если не пройдет проверку криптографическая подпись.

О других категориях маркируемых в 2024 году товаров мы писали в этой статье.

Какие изменения будут в законодательстве об обязательной маркировке в ближайшее время

Новые товарные категории для обязательной маркировки

Распоряжением № 710-р от 27 марта 2024 года Правительство расширило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Согласно распоряжению, перечень товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке, расширен на 12 позиций, БАД — на 18, антисептиков — на 2. Также маркировка распространится на дезинфицирующие средства для поверхностей.

Так обязательно маркировке с 1 марта 2025 года будут подлежать:

майки, фуфайки;

кальсоны;

пижамы, халаты;

колготы, чулки, гольфы, носки;

перчатки, рукавицы и многие другие товары.

С полным списком изменений можно ознакомиться в самом распоряжении по ссылке.

С 1 сентября 2024 года стартует обязательная маркировка:

отдельных видов консервированных продуктов;

растительных масел и масложировой продукции;

безалкогольного пива;

кормов для животных;

ветеринарных препаратов;

технических средств реабилитации.

С этой даты участники оборота маркированной продукции должны зарегистрироваться в системе маркировки и описать свои товары в каталоге.

Начиная с 1 октября 2024 года, маркировка станет обязательной для масел, кормов, ветпрепаратов и безалкогольного пива, а с 1 декабря 2024 года — для отдельных видов консервированной продукции.

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Разрешительный режим на кассе

С 1 сентября под разрешительный режим проверки на кассе попадут новые категории товаров.

При разрешительном режиме ККТ обращается в «Честный ЗНАК», чтобы проверить код маркировки. Из ГИС МТ поступает ответ, можно продавать данную единицу товара или нет.

Товар нельзя продавать, если:

В системе «Честный ЗНАК» нет данных о КМ, о нанесении его на товар.

В системе «Честный ЗНАК» нет сведений о вводе КМ в оборот.

В «Честном ЗНАКе» есть информация, что продукцию с данным КМ вывели из оборота раньше.

У товара истек срок годности.

Товар запретили к продаже органы власти. Например, закончился срок действия сертификатов качества и др.

Продавец реализует продукцию по цене ниже или выше максимальной розничной цены (МРЦ).

Получен некорректный результат проверки кода.

С 1 сентября 2024 года режим онлайн-проверки становится обязательным для молочной продукции и упакованной воды для всех продавцов (до этого он был обязательным только в крупных торговых сетях).

С 1 ноября 2024 года вводится режим онлайн-проверки для пива и слабоалкогольных напитков в потребительских упаковках, антисептиков, БАДов, обуви, фотоаппаратов, шин, одежды, духов.

Обязательное применение ЭДО для БАДов и антисептиков

С 1 мая 2024 года все участники оборота биологических активных добавок к пище (БАД) и антисептиков и дезинфицирующих средств должны передавать данные о движении маркированной продукции через электронный документооборот (ЭДО) между участниками.

Это значит, что до 1 мая 2024 года участникам оборота необходимо было внедрить и настроить электронный документооборот. Для этого нужно выбрать оператора ЭДО и провести тестирование электронного документооборота с контрагентами.

Проверить, подлежит ли БАД маркировке, можно в форме проверки кода ТН ВЭД или ОКПД2 на сайте Честного ЗНАКа.

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Как передавать сведения по ЭДО

Чтобы соблюдать законодательство, нужно понять, соответствует ли получаемый товар и его количество с тем, что указано в электронном УПД (универсальном передаточном документе).

Если обнаружены расхождения, то в течение трех рабочих дней с момента приемки товара необходимо составить корректировочную электронную накладную (универсальный корректировочный документ (УКД) или исправленный УПД (иУПД)).

Если расхождений нет, то в течение трех рабочих дней с момента приемки товара электронный документ подписывается электронной подписью. Принимающая сторона вправе провести выборочную проверку товара.

Как начать работу с электронным документооборотом и маркировкой

Зарегистрируйтесь в системе «Честный ЗНАК». Заключите договор с оператором ЭДО. Проведите тестирование работы ЭДО с контрагентами.

Нарушение законодательства по работе с маркированным товаром влечет за собой внушительные штрафы. За продажу продукции без маркировки предусмотрен штраф:

для физических лиц — до 4 000 рублей;

для должностных лиц — до 10 000 рублей;

для юридических лиц — до 300 000 рублей.

Владельцу бизнеса может грозить и уголовная ответственность, если нарушение допущено в крупном или особо крупном размере — до трех лет лишения свободы.

При работе с маркировкой нужно быть уверенным в исправности всей системы реализации товара — чтобы фискальные документы о выводе товара из оборота передавались в Честный Знак корректно.

Чтобы быть уверенным в том, что при реализации маркировованных товаров ваши действия полностью соответствуют требованиям законодательства, воспользуйтесь сервисом «Учет марок». Он отслеживает ошибки в чеках с маркированными товарами, помогает проанализировать продажи маркируемой продукции, передает данные в ГИС МТ.

Сервис работает с любой кассой и интегрирован с ЭДО, ОФД и системой «Честный ЗНАК». В нем вы можете проводить помарочную приемку и контролировать состояние кодов маркировки.

Введение обязательной маркировки добавляет бизнесу забот и ответственности — появляются новые задачи, где всегда нужно держать руку на пульсе. Быть уверенным в четкой работе своего дела и соответствии всем требованиям закона помогут электронные сервисы.

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