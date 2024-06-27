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Маркировка товаров

Новые товары для обязательной маркировки: какому бизнесу пора готовиться

Цифровая маркировка товаров набирает обороты. Владельцы бизнеса пристально следят за  списком новых товаров, подпадающих под требования Честного ЗНАКа. Рассказываем, что нового ждет по маркировке в ближайшее время и к чему готовиться.
Новые товары для обязательной маркировки: какому бизнесу пора готовиться
Иллюстрация: billow926/unsplash

Какие товары подлежат обязательной маркировке уже сейчас

Напоминаем, что достаточно много товарных категорий подлежат обязательной маркировке уже сейчас. Среди них:

  • пиво и слабоалкогольная продукция;

  • безалкогольные напитки;

  • молочная продукция;

  • упакованная вода;

  • лекарства;

  • табак;

  • товары легкой промышленности;

  • обувь;

  • шубы;

  • медицинские изделия;

  • духи и туалетная вода;

  • шины и покрышки;

  • фототехника;

  • биологически активные добавки;

  • антисептики;

  • кресла-коляски;

  • икра осетровых и лососевых рыб.

С 1 июня 2024 года стартовал второй этап передачи данных в «Честный ЗНАК» для розницы и предприятий общепита, которые продают пиво и слабоалкогольные напитки в потребительской упаковке (бутылки из стекла, полимерных материалов, жестяные банки и т.д.). С этой даты участники обязаны передавать данные о выводе товара из оборота с помощью контрольно-кассовой техники в систему маркировки «Честный ЗНАК». 

Остатками пива и слабого алкоголя в потребительской упаковке без маркировки, которые не были распроданы до 1 июня 2024 года, можно торговать до 15 января 2025 года.

Контроль ведется за каждой единицей товара — код маркировки производители или импортеры наносят на каждую бутылку, банку или иную тару. При продаже товара на кассе действует разрешительный режим: после сканирования кода ККТ обращается к системе «Честный ЗНАК», и если такого кода в системе маркировки нет, реализация будет запрещена. 

Также продажа будет запрещена, если истек срок годности товара, он уже был выведен из оборота или товар вообще не ввели в оборот, а также, если не пройдет проверку криптографическая подпись.

О других категориях маркируемых в 2024 году товаров мы писали в этой статье.

Какие изменения будут в законодательстве об обязательной маркировке в ближайшее время

Новые товарные категории для обязательной маркировки

Распоряжением № 710-р от 27 марта 2024 года Правительство расширило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Согласно распоряжению, перечень товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке, расширен на 12 позиций, БАД — на 18, антисептиков — на 2. Также маркировка распространится на дезинфицирующие средства для поверхностей.

Так обязательно маркировке с 1 марта 2025 года будут подлежать:

  • майки, фуфайки;

  • кальсоны;

  • пижамы, халаты;

  • колготы, чулки, гольфы, носки;

  • перчатки, рукавицы и многие другие товары.

С полным списком изменений можно ознакомиться в самом распоряжении по ссылке.

С 1 сентября 2024 года стартует обязательная маркировка:

  • отдельных видов консервированных продуктов;

  • растительных масел и масложировой продукции;

  • безалкогольного пива;

  • кормов для животных;

  • ветеринарных препаратов;

  • технических средств реабилитации.

С этой даты участники оборота маркированной продукции должны зарегистрироваться в системе маркировки и описать свои товары в каталоге.

Начиная с 1 октября 2024 года, маркировка станет обязательной для масел, кормов, ветпрепаратов и безалкогольного пива, а с 1 декабря 2024 года — для отдельных видов консервированной продукции.  

Платформа ЭДО для работы с маркировкой товаров

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Разрешительный режим на кассе

С 1 сентября под разрешительный режим проверки на кассе попадут новые категории товаров. 

При разрешительном режиме ККТ обращается в «Честный ЗНАК», чтобы проверить код маркировки. Из ГИС МТ поступает ответ, можно продавать данную единицу товара или нет.

Товар нельзя продавать, если:

  • В системе «Честный ЗНАК» нет данных о КМ, о нанесении его на товар.

  • В системе «Честный ЗНАК» нет сведений о вводе КМ в оборот. 

  • В «Честном ЗНАКе» есть информация, что продукцию с данным КМ вывели из оборота раньше. 

  • У товара истек срок годности. 

  • Товар запретили к продаже органы власти. Например, закончился срок действия сертификатов качества и др.

  • Продавец реализует продукцию по цене ниже или выше максимальной розничной цены (МРЦ).

  • Получен некорректный результат проверки кода. 

С 1 сентября 2024 года режим онлайн-проверки становится обязательным для молочной продукции и упакованной воды для всех продавцов (до этого он был обязательным только в крупных торговых сетях).

С 1 ноября 2024 года вводится режим онлайн-проверки для пива и слабоалкогольных напитков в потребительских упаковках, антисептиков, БАДов, обуви, фотоаппаратов, шин, одежды, духов. 

Обязательное применение ЭДО для БАДов и антисептиков

С 1 мая 2024 года все участники оборота биологических активных добавок к пище (БАД) и антисептиков и дезинфицирующих средств должны передавать данные о движении маркированной продукции через электронный документооборот (ЭДО) между участниками.

Это значит, что до 1 мая 2024 года участникам оборота необходимо было внедрить и настроить электронный документооборот. Для этого нужно выбрать оператора ЭДО и провести тестирование электронного документооборота с контрагентами.

Проверить, подлежит ли БАД маркировке, можно в форме проверки кода ТН ВЭД или ОКПД2 на сайте Честного ЗНАКа.

Настройте электронный документооборот своевременно, чтобы потом не пришлось платить штрафы за нарушение закона. Используйте сервис «Платформа ЭДО», чтобы удобно и оперативно обмениваться документами с другими организациями. 

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Как передавать сведения по ЭДО

Чтобы соблюдать законодательство, нужно понять, соответствует ли получаемый товар и его количество с тем, что указано в электронном УПД (универсальном передаточном документе).

Если обнаружены расхождения, то в течение трех рабочих дней с момента приемки товара необходимо составить корректировочную электронную накладную (универсальный корректировочный документ (УКД) или исправленный УПД (иУПД)).

Если расхождений нет, то в течение трех рабочих дней с момента приемки товара электронный документ подписывается электронной подписью. Принимающая сторона вправе провести выборочную проверку товара.

Как начать работу с электронным документооборотом и маркировкой

  1. Зарегистрируйтесь в системе «Честный ЗНАК».

  2. Заключите договор с оператором ЭДО.

  3. Проведите тестирование работы ЭДО с контрагентами.

Нарушение законодательства по работе с маркированным товаром влечет за собой внушительные штрафы. За продажу продукции без маркировки предусмотрен штраф:

  • для физических лиц — до 4 000 рублей;

  • для должностных лиц — до 10 000 рублей;

  • для юридических лиц — до 300 000 рублей.

Владельцу бизнеса может грозить и уголовная ответственность, если нарушение допущено в крупном или особо крупном размере — до трех лет лишения свободы.

При работе с маркировкой нужно быть уверенным в исправности всей системы реализации товара — чтобы фискальные документы о выводе товара из оборота передавались в Честный Знак корректно.

Чтобы быть уверенным в том, что при реализации маркировованных товаров ваши действия полностью соответствуют требованиям законодательства, воспользуйтесь сервисом «Учет марок». Он отслеживает ошибки в чеках с маркированными товарами, помогает проанализировать продажи маркируемой продукции, передает данные в ГИС МТ.

Сервис работает с любой кассой и интегрирован с ЭДО, ОФД и системой «Честный ЗНАК». В нем вы можете проводить помарочную приемку и контролировать состояние кодов маркировки.

Введение обязательной маркировки добавляет бизнесу забот и ответственности — появляются новые задачи, где всегда нужно держать руку на пульсе. Быть уверенным в четкой работе своего дела и соответствии всем требованиям закона помогут электронные сервисы.

Платформа ЭДО для работы с маркировкой товаров

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