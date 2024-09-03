Онлайн-кассы и чеки: что меняется для бизнеса с 2025 года 

Раньше на розничных рынках, ярмарках и в выставочных комплексах можно было продавать товары без использования онлайн-кассы. Теперь ситуации, когда можно не применять ККТ, уточнили в законе от 08.08.2024 № 273-ФЗ.

Не использовать ККТ могут:

Организации и предприниматели на ЕСХН, если у них на рынке три и меньше точек и мест для хранения общей площадью до 15 кв. м — при условии, что передача товара осуществляется сразу же. Сейчас для неприменения кассы система налогообложения значения не имеет.

Некредитные потребительские сельхозкооперативы при торговле на розничном рынке, ярмарке, выставке товарами на основе договора розничной купли-продажи, при которой передача товара происходит в момент заключения договора. У них есть отсрочка — без кассы можно торговать до 01.09.2025.

ИП на ПСН при торговле на регулярных ярмарках выходного дня с общим числом торговых мест не более 50.

Например, к ним относятся предприниматели, которые занимаются:

изготовлением и ремонтом металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц;

изготовлением изделий народных художественных промыслов;

производством и реставрацией ковров и ковровых изделий;

деятельностью в области звукозаписи и издания музыкальных произведений;

охотой, отловом и отстрелом диких животных;

розничной торговлей (через объекты без торгового зала) или общепитом (через объекты с залом обслуживания и без него);

производством кожи и изделий из кожи;

сбором и заготовкой пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений;

переработкой и консервированием фруктов и овощей;

производством молочной продукции и др.

Поправки начинают действовать 1 марта 2025 года, следовательно, бизнес, который не относится к указанным категориям, должен установить онлайн-кассу к этой дате. Для этого нужно:

Выбрать и приобрести сам кассовый аппарат. Хорошо подойдет компактная касса с емким аккумулятором, которая может работать целый день без подзарядки.

Приобрести фискальный накопитель. Существует два типа фискальных накопителей — на 15 мес. и на 36 мес. На какой срок выбрать накопитель — зависит от системы налогообложения и продаваемых товаров. Подробнее об этом рассказали в статье.

Заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД). Это провайдер, который будет передавать данные в налоговую — без него работать не получится.

Например, можно выбрать сервис от лидера рынка операторов фискальных данных Платформы ОФД. Здесь вы сможете удобно регистрировать ККТ в ФНС через личный кабинет ОФД, мониторить чеки и кассы на предмет соответствия требованиям законов, отправлять чеков по СМС и электронной почте.

Для выявления нарушителей налоговики проводят тайные проверки кассовых операций. Они организуют скрытое наблюдение за деятельностью розничных продавцов. Под проверку может попасть любая компания, включая малые предприятия и индивидуальных предпринимателей.