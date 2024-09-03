Онлайн-кассы и чеки: что меняется для бизнеса с 2025 года 

Кассы и ОФД приходят на розничные рынки
Раньше на розничных рынках, ярмарках и в выставочных комплексах можно было продавать товары без использования онлайн-кассы. Теперь ситуации, когда можно не применять ККТ, уточнили в законе от 08.08.2024 № 273-ФЗ.
Не использовать ККТ могут:
Организации и предприниматели на ЕСХН, если у них на рынке три и меньше точек и мест для хранения общей площадью до 15 кв. м — при условии, что передача товара осуществляется сразу же. Сейчас для неприменения кассы система налогообложения значения не имеет.
Некредитные потребительские сельхозкооперативы при торговле на розничном рынке, ярмарке, выставке товарами на основе договора розничной купли-продажи, при которой передача товара происходит в момент заключения договора. У них есть отсрочка — без кассы можно торговать до 01.09.2025.
ИП на ПСН при торговле на регулярных ярмарках выходного дня с общим числом торговых мест не более 50.
Полный список видов деятельности таких ИП на патенте устанавливают пункты 5, 20, 22, 25, 37, 46–48, 50–56, 64, 66п. 2 ст. 346.43 НК.
Например, к ним относятся предприниматели, которые занимаются:
изготовлением и ремонтом металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц;
изготовлением изделий народных художественных промыслов;
производством и реставрацией ковров и ковровых изделий;
деятельностью в области звукозаписи и издания музыкальных произведений;
охотой, отловом и отстрелом диких животных;
розничной торговлей (через объекты без торгового зала) или общепитом (через объекты с залом обслуживания и без него);
производством кожи и изделий из кожи;
сбором и заготовкой пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений;
переработкой и консервированием фруктов и овощей;
производством молочной продукции и др.
Поправки начинают действовать 1 марта 2025 года, следовательно, бизнес, который не относится к указанным категориям, должен установить онлайн-кассу к этой дате. Для этого нужно:
Выбрать и приобрести сам кассовый аппарат. Хорошо подойдет компактная касса с емким аккумулятором, которая может работать целый день без подзарядки.
Приобрести фискальный накопитель. Существует два типа фискальных накопителей — на 15 мес. и на 36 мес. На какой срок выбрать накопитель — зависит от системы налогообложения и продаваемых товаров. Подробнее об этом рассказали в статье.
Заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД). Это провайдер, который будет передавать данные в налоговую — без него работать не получится.
Например, можно выбрать сервис от лидера рынка операторов фискальных данных Платформы ОФД. Здесь вы сможете удобно регистрировать ККТ в ФНС через личный кабинет ОФД, мониторить чеки и кассы на предмет соответствия требованиям законов, отправлять чеков по СМС и электронной почте.
Для выявления нарушителей налоговики проводят тайные проверки кассовых операций. Они организуют скрытое наблюдение за деятельностью розничных продавцов. Под проверку может попасть любая компания, включая малые предприятия и индивидуальных предпринимателей.
Что будет, если торговая точка на рынке не использует кассу
Контролировать работу рыночных торговцев должны управляющие рынком компании. Они при оформлении договоров о предоставлении торговых мест с 01.03.2025 должны требовать у продавца копию карточки регистрации онлайн-кассы. Если кассы, зарегистрированной по адресу рынка ККТ, нет, предоставлять торговое место нельзя (пп. «б», «г» п. 2 ст. 2 закона от 08.08.2024 № 273-ФЗ).
Также каждый месяц на сайте ФНС управляющая рынком компания должна проверять наличие у продавцов зарегистрированной по адресу рынка ККТ. Если продавец реализует товар без кассы, его деятельность приостановят, пока он не установит ККТ. Если за 15 дней он этого не сделает, договор с таким предпринимателем расторгнут. Управляющие компании должны будут проверять кассы у продавцов ежемесячно.
Если контролирующие органы найдут нарушения, управляющую компанию ждут штрафы. Их размер определил закон от 08.08.2024 № 284-ФЗ.
При первичном нарушении:
на должностных лиц — в размере 40–50 тыс. руб.;
на юридических лиц — предупреждение или штраф 100–300 тыс. руб.
За повторное нарушение штрафы будут выше:
на должностных лиц — в размере 50–80 тыс. руб.;
на юридических лиц — от 300 тыс. до 1 млн руб.
Снятие ККТ с учета в одностороннем порядке
Налоговые органы смогут снимать ККТ с регистрационного учета в одностороннем порядке без заявления пользователя, если продавец не дал при проверке (проведении налоговыми органами контроля и надзора) доступ к кассе, в том числе для считывания фискальных данных, хранящихся в фискальном накопителе. Основание — п. 19 ст. 1 закона от 08.08.2024 N 274-ФЗ.
Сами сроки регистрации, перерегистрации и снятия с учета кассы сокращаются с десяти до пяти рабочих дней (закон от 08.08.2024 № 274-ФЗ).
С 1 марта 2025 года бизнес сможет подавать соответствующие заявления через портал Госуслуг, сайт производителя онлайн-кассы или через оператора фискальных данных — например, через Платформу ОФД.
Сервис Платформа ОФД позволяет регистрировать и перерегистрировать ККТ непосредственно в личном кабинете ОФД, без лишнего перехода на сайт ФНС. А также с возможностью отслеживать статус регистрации, следить за состоянием онлайн-касс и вовремя принимать меры по замене фискальных накопителей.
Если кассу нужно перерегистрировать в связи с заменой фискального накопителя, отчет об изменении параметров регистрации также можно передать через ОФД.
Кроме того, налоговая инспекция вправе снимать кассу с учета, если предприниматель не предоставил ей доступ к устройству при проведении контроля за соблюдением нормативных актов по использованию касс.
Платформа ОФД
Надежная передача чеков в ФНС и контроль касс от лидера рынка ОФД
Фискальные накопители с новой экспертизой
Изготовители фискальных накопителей должны проводить их экспертизу. До того как включить новый ФН в реестр (и следовательно, его законно могли использовать продавцы в своих кассах), его проверят экспертные организации и дадут заключение.
Для включения фискального накопителя в реестр изготовитель представляет в уполномоченный орган заявление с:
названием ФН;
моделью ФН;
своим ИНН;
датой и номером документа о соответствии модели ФН установленным требованиям к шифровальным (криптографическим) средствам защиты фискальных данных;
сроками действия ключей фискального признака;
заключением экспертной организации о соответствии модели фискального накопителя требованиям законодательства о применении ККТ.
Когда экспертная организация выдает заключение о соответствии или несоответствии модели ФН законодательным требованиям, она обязана в течение 1 рабочего дня передавать эту информацию в уполномоченный орган.
В целом, порядок экспертизы новых моделей ФН будет аналогичен тому, как это предусмотрено для новых моделей ККТ.
Возможность передачи чеков через приложение «Мои чеки онлайн»
Закон 08.08.2024 № 274-ФЗ также устанавливает, что электронные кассовые чеки можно будет передавать через информационный ресурс ФНС — приложение «Мои чеки онлайн». Такие чеки покупателей привязываются к номеру телефона или электронной почте.
Существующие методы передачи электронных чеков, в том числе через СМС, мессенджеры, электронную почту или ссылку на сайте продавца — сохранятся.
Напомним, кассовые чеки всех видов сначала поступают с ККТ в ОФД и лишь затем передаются по разным каналам коммуникаций покупателю.
Кто еще освобожден от применения онлайн-кассы
В перечень лиц, освобождаемых от обязанности применять ККТ, включили Центральный Банк.
Также в список добавили ИП, которые оказывают образовательные услуги с соответствующей лицензией, услуги в сфере физической культуры и спорта. С 1 марта 2025 года применение кассы для них не обязательно.
Напомним, что сегодня не пользоваться ККТ вправе ИП:
тренеры и репетиторы на патентной системе налогообложения, передающие клиенту документ с подтверждением расчета;
специалисты в этой области, которые являются плательщиками налога на профессиональный доход (самозанятые).
Закрепляется обязательность чека при оплате по системе быстрых платежей (СБП)
В статью 1.2 закона № 54-ФЗ внесли п. 2.2. Так, с 1 марта 2025 года необходимо применять кассовый терминал и формировать кассовые чеки, если оплата покупателя прошла через СБП. Напомним, что оплата через СБП чаще всего представляет собой платеж через QR-код или платежную ссылку на сайте или в приложении продавца.
Фактически сейчас при оплате через СБП чек тоже нужно выдавать (письмо Минфина от 02.12.2022 № 30-01-15/118261) — то есть эту норму просто закрепляют на законодательном уровне.
Изменения по работе касс в заведениях общепита
Согласно закону № 274-ФЗ, с 1 марта 2025 года кафе и рестораны будут обязаны выдавать посетителям бумажные чеки до момента расчета. Эта мера направлена на устранение случаев, когда заведения общепита отказываются выдавать чеки. Сейчас некоторые кафе и рестораны сначала оформляют пречеки с наименованием выбранных позиций и суммой заказа. Посетитель оплачивает покупку по пречеку, но затем заведение не всегда формирует фискальный чек.
С новыми поправками кафе или ресторану нужно будет сначала провести заказ через онлайн-кассу и выдать покупателю чек. Второй чек передавать не потребуется.
Гости кафе и ресторанов смогут отказаться от получения электронного чека на телефон или электронную почту. Кроме того, можно будет поменять введенные при регистрации данные для отправки чека.
При несоблюдении правил компания может получить штраф (ч. 2 ст. 14.5 КоАП):
для предпринимателей и должностных лиц — штраф 25–50% суммы расчета без использования ККТ, но не менее 10 тыс. руб.;
для юрлиц — 75–100% суммы расчета без ККТ, но не менее 30 тыс. руб.
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