Отчетность за 9 месяцев 2024 года: что и когда сдают ИП

Если ИП в отчетном периоде не вел предпринимательскую деятельность, не получал доход и не платил вознаграждение работникам, это не освобождает его от сдачи налоговой отчетности.

Отчетность нужно сдавать в определенные законом сроки, иначе налогоплательщику грозит штраф — от 5% до 30% от суммы неуплаты по налогу за каждый месяц просрочки, но не менее 1 тыс. руб., а при опоздании с отчетностью более чем на 20 рабочих дней возможна блокировка счетов предпринимателя (п. 1 ст. 119, ст. 76 НК).

При совпадении крайнего срока сдачи отчета с нерабочим днем (праздником, выходным), этот срок переносится на ближайший рабочий день, следующий за ним (п. 7 ст. 6.1 НК).

Когда соответствующих объектов налогообложения в отчетном (налоговом) периоде нет, а также отсутствует движение денег в кассе и по банковским счетам, ИП подает «Единую упрощенную декларацию» (ЕУД). С ее помощью можно отчитаться сразу по нескольким налогам, отчетный или налоговый период по которым составляет квартал и более.

Некоторую отчетность можно сдавать только в электронном формате — например, декларацию по НДС. Представление такого документа на бумаге приравнивает его к непредставленному, что может повлечь дополнительный штраф за нарушение способа подачи (ст. 119.1 НК).

По прочим декларациям бумажная форма допускается, если в прошлом году среднесписочная численность сотрудников составляла не более 100 человек (п. 3 ст. 80 НК).