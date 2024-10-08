Отчетность за 9 месяцев 2024 года: что и когда сдают ИП

Налоговая отчетность ИП
Если ИП в отчетном периоде не вел предпринимательскую деятельность, не получал доход и не платил вознаграждение работникам, это не освобождает его от сдачи налоговой отчетности.
Отчетность нужно сдавать в определенные законом сроки, иначе налогоплательщику грозит штраф — от 5% до 30% от суммы неуплаты по налогу за каждый месяц просрочки, но не менее 1 тыс. руб., а при опоздании с отчетностью более чем на 20 рабочих дней возможна блокировка счетов предпринимателя (п. 1 ст. 119, ст. 76 НК).
При совпадении крайнего срока сдачи отчета с нерабочим днем (праздником, выходным), этот срок переносится на ближайший рабочий день, следующий за ним (п. 7 ст. 6.1 НК).
Когда соответствующих объектов налогообложения в отчетном (налоговом) периоде нет, а также отсутствует движение денег в кассе и по банковским счетам, ИП подает «Единую упрощенную декларацию» (ЕУД). С ее помощью можно отчитаться сразу по нескольким налогам, отчетный или налоговый период по которым составляет квартал и более.
Некоторую отчетность можно сдавать только в электронном формате — например, декларацию по НДС. Представление такого документа на бумаге приравнивает его к непредставленному, что может повлечь дополнительный штраф за нарушение способа подачи (ст. 119.1 НК).
По прочим декларациям бумажная форма допускается, если в прошлом году среднесписочная численность сотрудников составляла не более 100 человек (п. 3 ст. 80 НК).
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Сроки уведомлений
Уплата налогов в 2024 году производится единым налоговым платежом (ЕНП). Налоги и страховые взносы ИП перечисляют одной платежкой, не разбивая общую сумму по видам обязательств и КБК. Средства поступают на единый налоговый счет плательщика (ЕНС), откуда налоговики, ориентируясь на отчетность ИП, распределяют деньги на погашение имеющихся задолженностей.
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Нередко срок уплаты налога или взноса приходится на более раннюю дату, чем дата, до которой ИП должен отчитаться о начисленном обязательстве. В таком случае, чтобы ИФНС смогла правильно распределить поступления, в инспекцию направляется уведомление о начислениях по налогу (взносу).
Уведомления подаются до 25 числа месяца, на который приходится срок уплаты обязательства.
Если ИП — налоговый агент по НДФЛ, уведомления по этому налогу он подает исходя из периода его удержания:
до 25 числа текущего месяца подается уведомление по НДФЛ, удержанному с 1 по 22 число текущего месяца;
до 3 числа следующего месяца — по НДФЛ, удержанному с 23 по последнее число текущего месяца;
до последнего рабочего дня декабря подается уведомление по НДФЛ, удержанному с 23 по 31 декабря.
Отчетность ИП на ОСНО
ИП, применяющий ОСНО (общую налоговую систему), уплачивает НДФЛ со своих доходов и сдает раз в год декларацию 3-НДФЛ (до 30 апреля года, следующего за налоговым периодом).
Поскольку ИП платят за себя ежеквартальные авансы по НДФЛ, не позже 25 апреля, 25 июля и 25 октября они должны подавать в ИФНС уведомления о начисленном налоге.
ИП на ОСНО платит НДС. Декларация по налогу ежеквартальная, подается она только электронно. Отчитываться на бумаге могут лишь налоговые агенты-неплательщики НДС, либо ИП, освобожденные от обязанностей налогоплательщика (п. 5 ст. 174 НК).
Отчетность ИП на спецрежимах
Декларации по УСН и ЕСХН подаются только по итогам года. При этом по авансовым платежам нужно подавать уведомления о начисленном налоге — в срок до 25 числа месяца, в котором наступает срок уплаты:
по УСН — до 25 апреля (за I квартал), 25 июля (за полугодие) и 25 октября (за 9 месяцев);
по ЕСХН — до 25 июля (за полугодие).
Деклараций по патенту, АУСН (автоупрощенке) и НПД (налогу на профессиональный доход) нет, подавать уведомления по этим налогам не нужно.
ИП на ЕСХН платят НДС и сдают ежеквартальную декларацию по этому налогу.
На прочих спецрежимах отчитываться по НДС ИП должен, если в отчетном квартале выставлял счета-фактуры с выделенным налогом, или выступал в качестве налогового агента. Неплательщики НДС — застройщики, экспедиторы, агенты, посредники подают в ИФНС журнал учета полученных и выданных счетов-фактур.
Обратите внимание, что все ИП на УСН с 1 января 2025 года станут плательщиками НДС, а значит, в следующем году у них появится обязанность ежеквартально сдавать декларации по НДС. Исключение — освобожденные от НДС предприниматели, у которых отсутствуют операции, облагаемые НДС.
Отчетность ИП по другим налогам
Обязанность сдавать отчетность по прочим налогам (водному, НДПИ, акцизам и другим) зависит от вида деятельности ИП и наличия соответствующих налогооблагаемых объектов.
Если у ИП в III квартале 2024 года были операции с прослеживаемыми товарами, он должен электронно отчитаться об этом в ИФНС (перечень таких товаров утв. постановлением Правительства от 01.07.2021 № 1110 в ред. от 04.03.2023). При отсутствии таких операций сдавать нулевой отчет не нужно.
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Сроки сдачи налоговой отчетности ИП за 9 месяцев 2024 года
Форма налоговой отчетности
Срок представления
Кто сдает
Декларация по НДС
за III квартал 2024
25.10.2024
Журнал учета полученных / выданных счетов-фактур
за III квартал 2024
21.10.2024
Не являющиеся налоговыми агентами неплательщики НДС, или ИП, освобожденные от обязанностей плательщика, выставлявшие счета-фактуры при выполнении функций посредника, комиссионера, агента, застройщика
Декларация по косвенным налогам
за июль, август, сентябрь 2024
За июль 2024 — 20.08.2024;
за август 2024 — 20.09.2024;
за сентябрь 2024 —- 21.10.2024
ИП-импортеры товаров из ЕАЭС, независимо от применяемого налогового режима.
Декларация подается по завершении месяца, в котором приняли на учет ввезенные товары.
При ввозе по договору лизинга декларацию подают по завершении месяца, в котором, согласно договору, должен быть лизинговый платеж
Декларация по акцизам
за июль, август, сентябрь 2024
Общие сроки:
за июль 2024 — 26.08.2024;
за август 2024 —- 25.09.2024;
за сентябрь 2024 — 25.10.2024.
По этиловому спирту — 25 числа третьего месяца после истекшего налогового периода
ИП — плательщики соответствующих акцизов при наличии операций с подакцизными товарами
Единая (упрощенная) декларация
за 9 месяцев 2024
21.10.2024
ИП на любом режиме, у которых в отчетном периоде нет объектов налогообложения и движения денег по кассе и банковским счетам
Декларация по НДПИ
за июль, август, сентябрь 2024
за июль 2024 — 26.08.2024;
за август 2024 — 25.09.2024;
за сентябрь 2024 — 25.10.2024
ИП — пользователи недр на любом налоговом режиме
Декларация по водному налогу
за III квартал 2024
25.10.2024
ИП —- лицензированные пользователи водных объектов на любом налоговом режиме
Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами
за III квартал 2022
25.10.2024
ИП — участники оборота подлежащих прослеживаемости товаров, если в III квартале были такие операции
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Отчетность ИП-работодателей
ИП-работодатель является налоговым агентом по НДФЛ, а также страхователем, обязанным начислять страховые взносы на сумму выплат физлицам по договорам (трудовым и ГПХ).
Обязанность сдавать отчетность по работникам не зависит от применяемого налогового режима. Исключение — ИП на АУСН, которые сдают только подразделы 1.1 и 1.2 формы ЕФС-1.
Предприниматели с работниками подают в ИФНС:
ежеквартально — Расчет 6-НДФЛ (сдается, если были выплаты физлицам с начала года);
ежеквартально — Расчет по страховым взносам (РСВ) (при отсутствии выплат физлицам подается нулевой расчет);
ежемесячно — «Персонифицированные сведения по физлицам». За последний месяц квартала сведения можно не подавать, так как они дублируются в РСВ (письмо ФНС от 06.03.2023 № БС-4-11/2593).
Сроки сдачи отчетности ИП по работникам в ИФНС за 9 месяцев 2024 года
Отчетная форма
Срок представления в ИФНС
Кто отчитывается
Расчет по страховым взносам (РСВ)
за 9 месяцев 2024
25.10.2024
Все ИП-страхователи, независимо от наличия выплат физлицам
Расчет 6-НДФЛ
за 9 месяцев 2024
25.10.2024
ИП-налоговые агенты, производившие выплаты физлицам
Персонифицированные сведения о физлицах
за июль, август, сентябрь 2024 года
за июль 2024 —- 26.08.2024;
за август 2024 — 25.09.2024;
за сентябрь 2024 — 25.10.2024*
ИП-плательщики страховых взносов, производившие выплаты физлицам.
*За сентябрь сведения можно не подавать, так как они содержатся в РСВ за 9 месяцев 2024 года
В СФР ИП с работниками представляют соответствующие разделы формы ЕФС-1 (приказ СФР от 17.11.2023 № 2281). Сроки их подачи отличаются, все они приведены в таблице.
Сроки сдачи отчетности ИП по работникам в СФР за 9 месяцев 2024 года
Раздел / подраздел отчета ЕФС-1
Отчетный период / кадровое событие
Срок представления в СФР
Подраздел 1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности»
Сдается только при наличии соответствующих кадровых событий
Прием или увольнение сотрудника, приостановление, возобновление действия трудового договора
Не позже следующего рабочего дня за днем издания приказа, либо иного подтверждающего документа
Заключение или прекращение договора ГПХ, на выплаты по которому начисляют страховые взносы
Не позже следующего рабочего дня после даты заключения или прекращения договора
Другие кадровые события, которые были в соответствующем месяце III квартала 2024 года
за июль 2024 — 26.08.2024;
за август 2024 — 25.09.2024;
за сентябрь 2024 — 25.10.2024
Подраздел 1.2. Сведения о стаже работников
Подраздел 2. Основание для отражения данных о периодах работы в условиях, дающих право на досрочную пенсию
Для отчета с типом сведений «Назначение пенсии» или «Назначение выплат по ОСС»
Три календарных дня с даты поступления запроса от СФР или обращения от работника
Подраздел 3. Сведения по дополнительным пенсионным страховым взносам
9 месяцев 2024
25.10.2024
если ИП уплачивал дополнительные взносы
Раздел 2. Сведения о взносах на «травматизм»
9 месяцев 2024
25.10.2024
Необходимо соблюдать формат сдачи отчетности:
Расчеты 6-НДФЛ и РСВ подают электронно, если доходы выплачивались более чем 10 физлицам.
«Персонифицированные сведения по физлицам» должны иметь электронный формат, если в них включены более 10 человек.
Разделы формы ЕФС-1 сдают электронно при численности застрахованных лиц в отчетном периоде свыше 10.
Отчетность по фиксированным взносам, уплачиваемым ИП за себя, не предусмотрена.
Отчеты ИП в статистику
Список статистической отчетности за III квартал или 9 месяцев 2024 года для каждого предпринимателя индивидуален.
Получить полный перечень статотчетности, которую предстоит сдавать ИП, можно, обратившись к официальному сервису Росстата. Информация об отчетах выдается моментально, достаточно в специальном поле указать ИНН или ОГРНИП предпринимателя.
Все статистические отчеты необходимо подавать в электронном формате.
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