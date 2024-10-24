Как розничной точке начать работу с маркированным товаром. ОФД, ЭДО и отчетность в одном окне

Даже если вы представляете розничную точку, но не продаете маркированные товары, то наверняка обмениваетесь документами с контрагентами, сдаете отчетность и, скорее всего, используете онлайн-кассу. Тогда вам будет полезен материал — узнаете, какие сервисы упрощают работу, как удобнее сдавать отчетность, обмениваться электронными документами в одном окне с ОФД.
Что нужно для работы с маркировкой
Сейчас маркировке подлежит множество разных товаров: начиная от одежды и обуви и заканчивая молочной продукции. Этот список постоянно пополняется. Например, с 1 сентября 2024 к списку маркированных товаров добавили:
ветпрепараты;
корма для животных;
консервы;
велосипеды и рамы;
безалкогольное пиво;
растительные масла;
техсредства реабилитации.
Актуальный список товаров, подлежащих маркировке, можно посмотреть на официальном сайте «Честного ЗНАКа».
Если вы открываете розничный магазин, то, вероятнее всего, столкнетесь с маркировкой. Для этого вам необходимо зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК».
Для работы розничной точки с маркировкой понадобятся:
Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Регистрация в системе «Честный ЗНАК» и работа с электронными УПД и накладными возможны лишь при наличии УКЭП.
Договор с оператором электронного документооборота (ЭДО). ЭДО нужно, чтобы принять оптовые партии товара от поставщика. Вместо счет-фактуры и накладной передача товара в системе выполняется по электронному УПД — универсальному передаточному документу. После подписания УПД маркированный товар переходит на баланс нового собственника.
2D-сканер или терминал сбора данных. Эти устройства необходимы для считывания двумерных DataMatrix-кодов при приеме маркированной продукции и ее реализации.
Онлайн-касса. Необходимое устройство для контроля кассовых операций. Выдает чеки, фиксирует начало и конец смены, отправляет документы в налоговую через оператора фискальных данных (ОФД). Внутри кассы установлен фискальный накопитель для записи и хранения данных. Если в чеке есть маркированный товар, информация передается в систему «Честный ЗНАК».
Договор с оператором фискальных данных. При продажах маркированных товаров через кассу розничной точки необходимо выводить коды продукции из оборота. Посредником для передачи информации о продаже маркированного товара в «Честный ЗНАК» и любых продажах торговой точки в налоговую службу выступает ОФД.
Платформа ОФД
Сервисы
Какие сервисы упрощают работу с маркировкой и документами
«Платформа ОФД» разработала целую экосистему сервисов для работы с маркированными товарами и электронными документами. Причем все действия можно проводить в едином кабинете ОФД:
ОФД. Помимо передачи данных в налоговую и «Честный ЗНАК», включает и другие полезные функции.
Так, каждый чек перед отправкой в ФНС проходит форматно-логический контроль. Важно, чтобы все обязательные реквизиты были заполнены верно. Если найдется ошибка, чек попадет в мягкий карантин — обычно такое бывает, если не завершена регистрация на кассе. Если ошибка критическая, например, не хватает обязательных тегов, чек попадет в жесткий карантин. Такой чек не будет принят к учету.
За непередачу чека бизнесу грозит штраф до 10 000 руб. по ч. 4 ст. 14.5 КоАП.
Чтобы контролировать, не попал ли ваш чек в карантин, вы можете использовать сервис «Контроль нарушений». С помощью сервиса вы оперативно отследите наличие ошибок и вовремя их исправите.
ЭДО. «Платформа ЭДО» позволяет ускорить обмен электронными документами с контрагентами, в том числе принимать УПД от поставщиков маркированных товаров. ЭДО избавляет от необходимости распечатывать и сканировать документы, тем самым сокращает затраты и обеспечивает конфиденциальность данных. «Платформа ЭДО» интегрируется с 1С и другими учетными системами, ее легко настроить, а сами документы хранятся в централизованном архиве на защищенном сервере.
Учет марок. Это сервис для работы с маркировкой в режиме одного окна для магазина. Он позволяет, в частности:
проконтролировать ошибки в чеках с маркированными товарами;
увидеть актуальные данные по коду маркировки: статус, принадлежность и т. д.;
получить выписки с чеками, содержащими коды маркировки.
Электронная отчетность. Сервис «Платформа Госотчет» позволяет сдавать отчетность в контролирующие органы в электронном виде. Отчеты автоматически проверяются перед отправкой, также сервис позволяет отправлять запросы в налоговую на сверку с бюджетом для проверки наличия недоимок, переплат, пени или штрафов, вести переписку с госорганами. Благодаря сервису вы сможете сдать отчеты быстро и без ошибок.
Интеграция ОФД, ЭДО и 1С. У клиентов «Платформы ОФД» популярен сервис «Интеграция ОФД в 1С» — простой и доступный инструмент для легкой работы с бухгалтерией.
Работа бухгалтера с фискальными чеками и кассовыми документами становится намного проще благодаря интеграции с 1С. Автоматизация передачи чеков в программу позволяет специалистам избавиться от рутинных задач и минимизировать риск ошибок.
Благодаря интеграции можно быстро создать такие документы, как «Отчет о розничных продажах», «Приходно-кассовый ордер», «Расходно-кассовый ордер» и «Чеки продаж». Информация в 1С точно совпадает с данными, которые получает налоговая.
Машиночитаемая доверенность и электронная подпись. Чтобы сотрудники от имени компании могли подписывать электронные документы, им нужна машиночитаемая доверенность и сертификат электронной подписи на физическое лицо.
Сервис «Платформа МЧД» позволяет выпускать, отзывать и получать данные об электронной подписи. В сервисе есть поддержка единого формата доверенности (версии 003) для организаций и государственных органов и возможность предоставить доступ неограниченному числу пользователей (сотрудникам в рамках одной компании).
Также в личном кабинете «Платформы ОФД» можно заказать электронную подпись. Вы сможете получить ЭП ФНС, не посещая ИФНС, а чтобы выпустить ЭП на физлицо, достаточно оставить заявку. При выпуске ЭП вам бесплатно привезут токен в любой регион России.
Работа в едином кабинете ОФД позволяет бизнесу пользоваться полезными сервисами в одном месте, а значит, управлять своими операциями более комфортно и эффективно. Нет необходимости переключаться между разными платформами и программами или искать отдельного поставщика для работы с маркировкой или электронными документами. Попробуйте сервисы от «Платформы ОФД».
Платформа ОФД
Сервисы
Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: LjN8K6mCz
Начать дискуссию