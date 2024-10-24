Как розничной точке начать работу с маркированным товаром. ОФД, ЭДО и отчетность в одном окне

Больше всего вопросов у розничного бизнеса возникает при работе с маркированными товарами. Здесь необходимо сразу несколько сервисов, в том числе электронный документооборот и ОФД. Разберем, как организовать комфортную работу с такими решениями, как они помогают снизить риски и избежать штрафов.

Даже если вы представляете розничную точку, но не продаете маркированные товары, то наверняка обмениваетесь документами с контрагентами, сдаете отчетность и, скорее всего, используете онлайн-кассу. Тогда вам будет полезен материал — узнаете, какие сервисы упрощают работу, как удобнее сдавать отчетность, обмениваться электронными документами в одном окне с ОФД.

Что нужно для работы с маркировкой

Сейчас маркировке подлежит множество разных товаров: начиная от одежды и обуви и заканчивая молочной продукции. Этот список постоянно пополняется. Например, с 1 сентября 2024 к списку маркированных товаров добавили:

ветпрепараты;

корма для животных;

консервы;

велосипеды и рамы;

безалкогольное пиво;

растительные масла;

техсредства реабилитации.

Актуальный список товаров, подлежащих маркировке, можно посмотреть на официальном сайте «Честного ЗНАКа».

Если вы открываете розничный магазин, то, вероятнее всего, столкнетесь с маркировкой. Для этого вам необходимо зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК».

Для работы розничной точки с маркировкой понадобятся:

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Регистрация в системе «Честный ЗНАК» и работа с электронными УПД и накладными возможны лишь при наличии УКЭП.

Договор с оператором электронного документооборота (ЭДО). ЭДО нужно, чтобы принять оптовые партии товара от поставщика. Вместо счет-фактуры и накладной передача товара в системе выполняется по электронному УПД — универсальному передаточному документу. После подписания УПД маркированный товар переходит на баланс нового собственника.

2D-сканер или терминал сбора данных. Эти устройства необходимы для считывания двумерных DataMatrix-кодов при приеме маркированной продукции и ее реализации.

Онлайн-касса. Необходимое устройство для контроля кассовых операций. Выдает чеки, фиксирует начало и конец смены, отправляет документы в налоговую через оператора фискальных данных (ОФД). Внутри кассы установлен фискальный накопитель для записи и хранения данных. Если в чеке есть маркированный товар, информация передается в систему «Честный ЗНАК».

Договор с оператором фискальных данных. При продажах маркированных товаров через кассу розничной точки необходимо выводить коды продукции из оборота. Посредником для передачи информации о продаже маркированного товара в «Честный ЗНАК» и любых продажах торговой точки в налоговую службу выступает ОФД.

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Какие сервисы упрощают работу с маркировкой и документами

«Платформа ОФД» разработала целую экосистему сервисов для работы с маркированными товарами и электронными документами. Причем все действия можно проводить в едином кабинете ОФД:

ОФД. Помимо передачи данных в налоговую и «Честный ЗНАК», включает и другие полезные функции.

Так, каждый чек перед отправкой в ФНС проходит форматно-логический контроль. Важно, чтобы все обязательные реквизиты были заполнены верно. Если найдется ошибка, чек попадет в мягкий карантин — обычно такое бывает, если не завершена регистрация на кассе. Если ошибка критическая, например, не хватает обязательных тегов, чек попадет в жесткий карантин. Такой чек не будет принят к учету.

За непередачу чека бизнесу грозит штраф до 10 000 руб. по ч. 4 ст. 14.5 КоАП.

Чтобы контролировать, не попал ли ваш чек в карантин, вы можете использовать сервис «Контроль нарушений». С помощью сервиса вы оперативно отследите наличие ошибок и вовремя их исправите.

ЭДО . «Платформа ЭДО» позволяет ускорить обмен электронными документами с контрагентами, в том числе принимать УПД от поставщиков маркированных товаров. ЭДО избавляет от необходимости распечатывать и сканировать документы, тем самым сокращает затраты и обеспечивает конфиденциальность данных. «Платформа ЭДО» интегрируется с 1С и другими учетными системами, ее легко настроить, а сами документы хранятся в централизованном архиве на защищенном сервере.

Учет марок . Это сервис для работы с маркировкой в режиме одного окна для магазина. Он позволяет, в частности: проконтролировать ошибки в чеках с маркированными товарами; увидеть актуальные данные по коду маркировки: статус, принадлежность и т. д.; получить выписки с чеками, содержащими коды маркировки.

Электронная отчетность . Сервис «Платформа Госотчет» позволяет сдавать отчетность в контролирующие органы в электронном виде. Отчеты автоматически проверяются перед отправкой, также сервис позволяет отправлять запросы в налоговую на сверку с бюджетом для проверки наличия недоимок, переплат, пени или штрафов, вести переписку с госорганами. Благодаря сервису вы сможете сдать отчеты быстро и без ошибок.

Интеграция ОФД, ЭДО и 1С. У клиентов «Платформы ОФД» популярен сервис «Интеграция ОФД в 1С» — простой и доступный инструмент для легкой работы с бухгалтерией.

Работа бухгалтера с фискальными чеками и кассовыми документами становится намного проще благодаря интеграции с 1С. Автоматизация передачи чеков в программу позволяет специалистам избавиться от рутинных задач и минимизировать риск ошибок.

Благодаря интеграции можно быстро создать такие документы, как «Отчет о розничных продажах», «Приходно-кассовый ордер», «Расходно-кассовый ордер» и «Чеки продаж». Информация в 1С точно совпадает с данными, которые получает налоговая.

Машиночитаемая доверенность и электронная подпись. Чтобы сотрудники от имени компании могли подписывать электронные документы, им нужна машиночитаемая доверенность и сертификат электронной подписи на физическое лицо.

Сервис «Платформа МЧД» позволяет выпускать, отзывать и получать данные об электронной подписи. В сервисе есть поддержка единого формата доверенности (версии 003) для организаций и государственных органов и возможность предоставить доступ неограниченному числу пользователей (сотрудникам в рамках одной компании).

Также в личном кабинете «Платформы ОФД» можно заказать электронную подпись. Вы сможете получить ЭП ФНС, не посещая ИФНС, а чтобы выпустить ЭП на физлицо, достаточно оставить заявку. При выпуске ЭП вам бесплатно привезут токен в любой регион России.

Работа в едином кабинете ОФД позволяет бизнесу пользоваться полезными сервисами в одном месте, а значит, управлять своими операциями более комфортно и эффективно. Нет необходимости переключаться между разными платформами и программами или искать отдельного поставщика для работы с маркировкой или электронными документами. Попробуйте сервисы от «Платформы ОФД».

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