Как указывать в чеке стоимость товара с учетом бонусов, скидок и подарков покупателю

Как указать цену товара с учетом бонусов
Налоговая служба в сообщении от 28.08.2024 дала разъяснения, как указать в чеке стоимость продукции или услуг, если покупатель оплачивает их бонусами.
Применять кассу в этой ситуации нужно — даже если бонусами оплачена полная стоимость покупки.
Не использовать ККТ могут категории бизнеса, которые в общем случае освобождены от применения кассы: например, те, кто торгует в отдаленных и труднодоступных местностях, ИП на патенте, которые занимаются определенной деятельностью и т. д. (ст. 2 закона 54-ФЗ).
При этом цену нужно указывать в чеке, учитывая все примененные скидки.
По сути оплата бонусами — это тоже форма скидки. Поэтому в кассовом чеке продавец может показать сперва цену без учета скидок, потом — количество списанных бонусов и итоговую цену. Причем обязательно — отразить только цену с учетом скидки.
Есть и второй путь, на который указывает налоговая. Оплату с помощью бонусов можно считать расчетом иным встречным предоставлением.
Обычно, чтобы покупателю начислили бонусы, он должен выполнить определенные условия: например, совершить покупки у этого продавца на какую-то сумму. Следовательно, у продавца возникает встречное обязательство перед клиентом.
Приобретение товаров или услуг за бонусы — оформление договора купли-продажи. Тогда списываемые бонусы — это иное встречное предоставление.
Если физическое лицо платит за покупку бонусами, цена товара не меняется. Списанные бонусы указывают в чеке как «сумму по чеку встречным предоставлением» (тег 1217).
Еще раньше ФНС разъяснила, что если бонусами оплачена полная стоимость товара, то цена предмета расчета (тег 1079) и стоимость предмета расчета (тег 1043), сумма по чеку встречным предоставлением (тег 1217) отражаются с учетом скидки, то есть «0 руб.» (письмо ФНС от 15.09.2023 № ЗГ-3-20/11971).
Если бонусами оплатили только часть суммы, например, товар стоил 600 рублей, а бонусов только 100, то в чеке можно отразить полную стоимость товара — 600 рублей, наличные средства или безналичный платеж — 500 рублей, встречное предоставление — 100 рублей.
Или сразу указать цену со скидкой — 500 рублей, оплачено наличкой или безналичным переводом — 500 рублей, встречное предоставление — 0 рублей.
Как отразить продажу товара со скидкой
Обязательные реквизиты, которые нужно включить в кассовый чек, перечислены в п. 1 ст. 4.7 закона 54-ФЗ, а требования к форматам реквизитов — в приказе ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.
В этих документах указано, что цену товара (тег 1079) и стоимость товара (тег 1043) следует указать в чеке за минусом скидок. Сумму скидки отдельно указывать необязательно — хотя по желанию продавца это можно сделать.
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Как указывать цену товара, если покупатель оплатил товар подарочным сертификатом
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к методическим рекомендациям ФНС, которые даны в письме от 03.07.2018 № ЕД-4-20/12717@.
При оплате подарочным сертификатом следует создать чек на полный расчет, в качестве способа оплаты указать — «Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)».
Фактически сертификат — это предоплата, а при выдаче товара осуществляется зачет предоплаты.
Нужно ли использовать онлайн-кассу, если товар отдали клиенту в подарок
Ответ зависит от того, в какой ситуации покупателям вручают подарки. Бывает, что презенты выдают просто так. Например, на день рождения магазина каждому клиенту в подарок дают небольшие сувениры.
Тогда использовать онлайн-кассу и выдавать кассовые чеки не нужно — передача подарка не будет считаться расчетом.
Другой случай — когда подарок предоставляется с условием совершения еще какой-то покупки. Например, при приобретении трех пицц четвертая достается покупателю бесплатно.
В тех случаях, когда для получения подарка покупателю требуется выполнить дополнительное действие, нужно использовать кассовый аппарат, поскольку такие условия не считаются дарением.
В случае с пиццерией кассир должен отразить в чеке не только три пиццы, но и четвертую, указав ее стоимость как 0 рублей.
Если у налоговых органов возникнет вопрос по поводу нулевой стоимости позиции в чеке, вы можете предоставить документ, описывающий условия акции. При этом нужно составить ее правила до начала специального предложения.
Важно правильно оформлять кассовые чеки. Иначе компании грозят штрафы, а еще возникнут расхождения фискальных данных с данными налоговых деклараций.
Это может повлечь дополнительную проверку ФНС, предупреждения и штрафы по результатам проверки. Сервис контроля нарушений от «Платформы ОФД» позволяет отслеживать актуальный статус кассы в режиме реального времени, показывает кассы с ошибками в чеках, а также отсутствие чеков на ККТ.
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