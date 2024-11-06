Как указывать в чеке стоимость товара с учетом бонусов, скидок и подарков покупателю

Налоговая служба в сообщении от 28.08.2024 дала разъяснения, как указать в чеке стоимость продукции или услуг, если покупатель оплачивает их бонусами.

Применять кассу в этой ситуации нужно — даже если бонусами оплачена полная стоимость покупки.

Не использовать ККТ могут категории бизнеса, которые в общем случае освобождены от применения кассы: например, те, кто торгует в отдаленных и труднодоступных местностях, ИП на патенте, которые занимаются определенной деятельностью и т. д. (ст. 2 закона 54-ФЗ).

При этом цену нужно указывать в чеке, учитывая все примененные скидки.

По сути оплата бонусами — это тоже форма скидки. Поэтому в кассовом чеке продавец может показать сперва цену без учета скидок, потом — количество списанных бонусов и итоговую цену. Причем обязательно — отразить только цену с учетом скидки.

Есть и второй путь, на который указывает налоговая. Оплату с помощью бонусов можно считать расчетом иным встречным предоставлением.

Обычно, чтобы покупателю начислили бонусы, он должен выполнить определенные условия: например, совершить покупки у этого продавца на какую-то сумму. Следовательно, у продавца возникает встречное обязательство перед клиентом.

Приобретение товаров или услуг за бонусы — оформление договора купли-продажи. Тогда списываемые бонусы — это иное встречное предоставление.

Если физическое лицо платит за покупку бонусами, цена товара не меняется. Списанные бонусы указывают в чеке как «сумму по чеку встречным предоставлением» (тег 1217).

Еще раньше ФНС разъяснила, что если бонусами оплачена полная стоимость товара, то цена предмета расчета (тег 1079) и стоимость предмета расчета (тег 1043), сумма по чеку встречным предоставлением (тег 1217) отражаются с учетом скидки, то есть «0 руб.» (письмо ФНС от 15.09.2023 № ЗГ-3-20/11971).

Если бонусами оплатили только часть суммы, например, товар стоил 600 рублей, а бонусов только 100, то в чеке можно отразить полную стоимость товара — 600 рублей, наличные средства или безналичный платеж — 500 рублей, встречное предоставление — 100 рублей.

Или сразу указать цену со скидкой — 500 рублей, оплачено наличкой или безналичным переводом — 500 рублей, встречное предоставление — 0 рублей.