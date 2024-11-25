Маркировка товаров: календарь на 2024–2025 год. Новые категории

Перечень групп товаров, которые ждут изменения уже в 2024 году
В 2024 году изменения в обязательной маркировке ожидают только одну группу товаров — консервы, а точнее — консервы из рыбы и морепродуктов. Маркировка этой продукции стартует 1 декабря 2024 года.
Далее календарь введения обязательной маркировки будет следующим:
С 1 марта 2025 года начинают маркироваться консервы из мяса, овощей, фруктов и грибов.
С 1 октября 2026 года — нужно будет выводить товары из оборота через кассу.
С 1 октября 2026 года — стартует приемка товаров по ЭДО и вывод товаров из оборота по причинам, не связанным с продажей. По 30 сентября 2027 года — в формате объемно-сортового учета, с 1 октября 2027 года — поэкземплярно.
Немаркированные остатки продаются до окончания срока годности.
Не подлежат маркировке консервы для питания детей до года, и товары, масса нетто которых составляет 30 граммов и менее.
Обо всех требованиях по обязательной маркировке данного вида товаров можно прочитать в постановлении Правительства от 27.05.2024 № 677.
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Перечень товаров, для которых обязательная маркировка вводится в 2025 году
Питьевая вода
С 1 марта 2025 года — станет обязательным ведение поэкземплярного учета. Все участники рынка должны будут внедрить и использовать ЭДО для отгрузки и получения маркированной продукции. Каждая проданная единица товара должна отражаться в «Честном ЗНАКе».
Молочная продукция
С 1 июня 2025 года — вступает в силу требование поэкземплярного учета. Все участники рынка будут обязаны передавать информацию в систему «Честный ЗНАК» о молочной продукции со сроком хранения более 40 дней.
В настоящий момент для подтверждения универсального передаточного документа (УПД) предоставляется три рабочих дня после получения продукции, и до этого момента продукцию можно реализовывать без подтверждения. Но с 1 июня 2025 года продажа товара станет возможной только после подписания УПД.
Одежда
С 1 марта 2025 года — расширение перечня продукции легкой промышленности, подлежащей обязательной маркировке. Теперь под маркировку попадут:
майки, фуфайки;
кальсоны;
пижамы, халаты;
колготы, чулки, гольфы, носки;
перчатки, рукавицы и многие другие товары.
С полным списком новых товаров, которые будут подлежать маркировке, можно ознакомиться в распоряжении правительства от 27.03.2024 № 710-р.
Икра
Обязательная маркировка для икры уже введена, но товарную группу ожидают изменения в 2025 году:
С 1 апреля 2025 года — рознице и общепиту нужно начать отчитываться в «Честный ЗНАК» о выводе из оборота икры как через кассу, так и другими способами.
С 1 апреля 2025 года по 31 мая 2026 года — передача сведений о товаре в объемно-сортовом учете через электронный документооборот.
С 1 июня 2026 года — старт передачи сведений о товаре поэкземплярно и подачи сведений о выводе товара из оборота по любой причине.
Икру можно продавать без маркировки до окончания срока годности, если товар был ввезен до 1 мая 2024 года.
Велосипеды
Велосипеды также уже находятся в списке товаров, подлежащих обязательной маркировке, с 1 сентября 2024 года. В 2025 году бизнес ожидают следующие изменения:
С 1 марта 2025 года — начало передачи сведений в ГИС МТ о выводе и поэкземплярном обороте товаров.
С 28 февраля 2025 года — окончание реализации немаркированных остатков и срока нанесения кодов маркировки.
До 1 января 2025 года возможна маркировка импортных товаров, купленных до начала обязательной маркировки, но выпущенных таможней после 1 сентября 2024 года.
Корм для животных
Сухой корм для животных начали маркировать с 1 октября 2024 года.
С 1 марта 2025 года — старт обязательной маркировки влажного корма.
В 2025–2026 году будут такие изменения:
С 1 сентября 2025 года — регистрация вывода товара из оборота через онлайн-кассу.
С 1 сентября 2025 года по 30 ноября 2026 года — вывод товаров из оборота по причинам, не связанным с продажей, в формате объемно-сортового учета, а с 1 декабря 2026 года — поэкземплярно.
С 1 сентября 2025 года по 30 ноября 2026 — передача данных по ЭДО в формате объемно-сортового учета, а с 1 декабря 2026 года — поэкземплярно.
Остатки маркировать не нужно, их можно продавать до окончания срока годности.
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Ветеринарные препараты
С 1 октября 2024 года — старт маркировки продукции для производителей и импортеров.
С 1 марта 2025 года — начало сканирования кода маркировки на кассе для розничных точек.
С 1 сентября 2025 года — вывод из оборота по причинам, не связанным с продажей, для розничных точек.
С 1 марта 2026 года — старт поэкземплярного учета оборота товаров.
Маркировке подлежат:
витамины;
иммунологические продукты;
антибиотики;
контрацептивы и другие лекарственные препараты для животных.
Растительное масло
Под маркировку попадают соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, кокосовое, хлопковое и другие виды масел.
Какие товары данной товарной группы не нужно маркировать:
БАДы, которые имеют свидетельство о государственной регистрации;
товары животного происхождения;
масла, которые фасуют непосредственно на розничной точке для продажи;
товары с массой 30 г и меньше;
масла и жиры для технического или промышленного применения.
График маркировки для растительных масел:
С 1 февраля 2025 года стартует нанесение маркировки и ввод в оборот масел, упакованных в другие виды тары (сейчас нужно наносить DataMatrix-коды на масла в стеклянной и полимерной упаковке).
С 1 ноября 2025 года коды маркировки нужно сканировать на кассе.
Также с 1 ноября 2025 года начнется приемка и вывод продукции в формате объемно-сортового учета через ЭДО по причинам, не связанным с продажей.
С 1 ноября 2026 года будет введена поэкземплярная приемка товаров по ЭДО и их вывод из оборота по причинам, не имеющим отношения к продаже.
Остатки маркировать не нужно, согласно постановлению правительства от 27.05.2024 № 676 их можно продавать до окончания срока годности.
Маркировка товаров
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Безалкогольное пиво
Даты этапов введения маркировки в 2025 году:
С 1 апреля 2025 года — отправка данных в ГИС МТ «Честный ЗНАК» о выводе из оборота по причине продажи, в том числе о частичной продаже из кег.
С 1 марта 2026 года — передача поэкземплярных сведений об обороте, а также о выводе по причинам, не связанным с продажей.
Продавать немаркированные остатки со сроком годности до 365 дней можно до 1 октября 2025 года. Если срок годности больше, то продажа допускается до окончания срока годности.
Медицинские изделия
1 марта 2025 года — ввод обязательной маркировки медицинских перчаток.
Подробно об обязательной маркировке медицинских изделий в постановлении Правительства РФ от 31.05.2023 № 894.
Наказания за нарушения требований обязательной маркировки
За продажу товаров без маркировки физлицам и компаниям грозят штрафы:
физлицам — до 4 000 рублей;
должностным лицам — до 10 000 рублей;
организациям — до 300 000 рублей.
Если нарушение совершено в крупном или особо крупном размере, директору организации грозит уголовная ответственность — до трех лет лишения свободы.
Поэтому лучше заранее подготовиться к нововведениям обязательной маркировки заранее, чем получать проблемы с контролирующими органами и платить штрафы.
Перечень товаров, для которых введен обязательный разрешительный режим продажи через кассу и ОФД
Разрешительный режим (постановление Правительства от 21.11.2023 № 1944) обеспечивает безопасность покупателей при покупке товаров. При реализации маркируемой продукции касса обращается в ОФД и «Честный ЗНАК» для проверки кода маркировки, таким образом получает подтверждение, что товар можно продавать.
Также из ГИС МТ придет ответ, если продукция запрещена к продаже. Это бывает, если:
В системе нет информации об этом коде маркировки.
В ГИС МТ нет информации о вводе кодов маркировки в оборот.
В системе уже имеется информация о выводе товара с данным кодом из оборота раньше.
Срок годности товара истек.
Товар запрещен к продаже решением органов власти.
Товар продается по цене ниже или выше установленной максимальной розничной цены (МРЦ).
Проверка кода выявляет некорректный результат.
На ноябрь 2024 года онлайн-проверка уже введена для продавцов:
табачных изделий, пива и слабоалкогольных напитков в кегах;
молочной продукции и упакованной воды;
пива и слабоалкогольных напитков в потребительских упаковках,
антисептиков;
БАДов;
обуви;
фотоаппаратов;
шин;
одежды и духов.
С 5 февраля 2025 года вводится онлайн-проверка безалкогольных напитков в стеклянной, полимерной таре, банках, в том числе алюминиевых. С 1 июня 2025 года разрешительный режим действует для безалкогольных напитков в другой потребительской упаковке.
С 1 марта 2025 года становится обязательной офлайн-проверка для всех товарных категорий, кроме безалкогольных напитков. Как онлайн-, так и офлайн-проверка становятся обязательными для кресел-колясок и медицинских изделий, велосипедов и велосипедных рам, лекарств для ветеринарного применения и техсредств реабилитации.
1 апреля 2025 года проверки на кассе коснутся икры, 1 сентября — всех кормов для животных и 1 ноября — растительных масел.
При онлайн-проверке кассовый аппарат запрашивает информацию у системы «Честный ЗНАК». Если ограничения на продажу отсутствуют, товар может быть реализован. Если ответ из ГИС МТ занимает больше 1,5 секунды, касса переходит к офлайн-проверке.
Для этого в системе учета продавца будет создаваться база данных кодов маркировки, содержащая информацию о допустимых и заблокированных кодах, которая будет автоматически обновляться каждые два часа.
Разрешительный режим не распространяется на:
Онлайн-кассы, которые работают в автономном режиме.
На заведения общественного питания, где момент оплаты и выдачи товара разнесены во времени.
На продажу товаров через торговые автоматы.
На продажу товаров по образцам или удаленным способом с отгрузкой со склада и одновременно внесением информации о выводе из оборота в ГИС МТ.
С чего начать маркировку товара и его контроль
Что делать, чтобы к нужному сроку быть готовым к обязательной маркировке товара:
Получите усиленную квалифицированную подпись (УКЭП) — это нужно сделать в налоговой инспекции или заказать через Платформу ОФД
Зарегистрируйтесь на сайте системы «Честный Знак»с помощью УКЭП.
Обновите программное обеспечение для учета товаров до последней версии.
Выберите Платформу ЭДО (ООО «Эвотор ОФД») или другого оператора ЭДО и заключите с ним договор; важно, чтобы оператор был участником системы «Честный ЗНАК».
Убедитесь, что ваши покупатели могут принимать документы через ЭДО. Если у контрагентов разные операторы, настройте роуминг.
Приобретите сканер, способный считывать коды Data Matrix, для передачи информации о выбытии товара в систему «Честный ЗНАК». Сканер подключается к кассовому оборудованию. Для быстрой проверки кодов при приемке и для работы на больших складах понадобится сканер с возможностью беспроводного подключения или терминал сбора данных.
Обновите прошивку на онлайн-кассе, чтобы она могла добавлять коды маркировки на чеках, и проверьте, что касса поддерживает формат фискальных документов версии 1.2.
Оформите договор с Платформой ОФД или другим оператором фискальных данных (ОФД). Если у вас уже есть действующий договор, убедитесь, что ОФД имеет интеграцию с системой «Честный ЗНАК».
Проведите тестирование процессов маркировки, чтобы убедиться, что все работает корректно и вы готовы к внедрению.
Подключите сервис «Учет марок» от Платформы ОФД для контроля правильности передачи чеков и кодов маркировки
Проинструктируйте сотрудников. Обучите своих сотрудников работе с новой системой маркировки, чтобы избежать ошибок и задержек в процессе.
Проще это сделать с сервисом «Учет марок» от компании Платформа ОФД — работа с маркировкой в режиме «одного окна». Ни один чек с ошибкой не пройдет проверку сервиса.
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Маркировка товаров
Учет марок — сервис для работы с маркировкой в режиме «одного окна»
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