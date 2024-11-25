Маркировка товаров: календарь на 2024–2025 год. Новые категории

В 2024 году изменения в обязательной маркировке ожидают только одну группу товаров — консервы, а точнее — консервы из рыбы и морепродуктов. Маркировка этой продукции стартует 1 декабря 2024 года.

Далее календарь введения обязательной маркировки будет следующим:

С 1 марта 2025 года начинают маркироваться консервы из мяса, овощей, фруктов и грибов.

С 1 октября 2026 года — нужно будет выводить товары из оборота через кассу.

С 1 октября 2026 года — стартует приемка товаров по ЭДО и вывод товаров из оборота по причинам, не связанным с продажей. По 30 сентября 2027 года — в формате объемно-сортового учета, с 1 октября 2027 года — поэкземплярно.

Немаркированные остатки продаются до окончания срока годности.

Не подлежат маркировке консервы для питания детей до года, и товары, масса нетто которых составляет 30 граммов и менее.

Обо всех требованиях по обязательной маркировке данного вида товаров можно прочитать в постановлении Правительства от 27.05.2024 № 677.