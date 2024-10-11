Контроль за маркировкой товаров: новые индикаторы риска с октября 2024

Каких товаров касаются новые индикаторы риска
Роспотребнадзор приказом от 02.09.2024 № 627 вводит 13 новых показателей риска, которые инспекторы будут выявлять в процессе проверок. Эти показатели связаны с потенциальными нарушениями при розничной продаже товаров, которые должны иметь обязательную маркировку.
В число таких товаров входят:
табачные изделия, безникотиновые и содержащие никотин продукты, а также устройства для их употребления;
упакованная вода;
молочная продукция;
парфюмерно-косметические средства с антимикробным эффектом для гигиены рук, кожные антисептики и дезинфицирующие средства;
БАДы.
Какие индикаторы риска появились
О возможных нарушениях в течение календарного месяца будут свидетельствовать данные в системе «Честный ЗНАК».
К индикаторам риска относятся такие показатели:
1. Относительно никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления, безникотиновой продукции:
Наличие в системе маркировки в течение месяца данных о продаже без проверки кода при реализации (согласно постановлению Правительства от 21.11.2023 № 1944) более 600% среднего объема такой продукции.
О разрешительном режиме и проверках товара на кассе рассказывали в статье.
Наличие в ГИС МТ в течение месяца данных о продаже с нарушением МРЦ более 30% объема продукции и наличии запроса из ГИС МТ о необходимости запрета на ее продажу.
Наличие в ГИС МТ в течение месяца данных о продаже с нарушением МРЦ более 50% объема продукции и отсутствии запроса из ГИС МТ о необходимости запрета на ее продажу.
Наличие в ГИС МТ в течение месяца данных о продаже с указанием кода маркировки такой продукции, ранее выведенной из оборота, в объеме более 5% объема и наличии запроса из ГИС МТ о необходимости запрета ее продажи.
Наличие в ГИС МТ в течение месяца данных о продаже с указанием кода маркировки такой продукции, ранее выведенной из оборота, в объеме более 10% объема и отсутствии запроса из ГИС МТ о необходимости запрета ее продажи.
Наличие в ГИС МТ в течение месяца данных о продаже с указанием кода маркировки такой продукции, не введенной в оборот, в объеме более 0,5% объема реализации продажи и наличия (либо отсутствия) запроса из ГИС МТ.
2. Относительно упакованной воды:
Наличие в системе маркировки в течение месяца данных о продаже товаров с истекшим сроком годности, если такого товара более 1% от среднего объема продажи и есть запрос из ГИС МТ о необходимости запретить продажу такой продукции.
Наличие в системе маркировки в течение месяца данных о продаже товаров с истекшим сроком годности, если такого товара более 2% от среднего объема продажи, даже при отсутствии запроса о необходимости запрета на продажу.
Наличие в системе маркировки в течение месяца данных о продаже без проверки кода при розничной реализации, если объем такой продукции превышает 250% среднего объема продажи таких товаров.
3. Относительно молочной продукции:
Наличие в системе маркировки в течение месяца данных о продаже без проверки кода при розничной реализации, если объем такой продукции превышает 150% среднего объема продажи таких товаров за месяц в одной торговой точке.
4. Относительно парфюмерии и косметики, антисептиков, БАДов:
Наличие в системе маркировки данных о продажах таких товаров с маркировочными кодами, которых нет в системе «Честный ЗНАК», если объем такой продукции превышает средний объем продаж таких товаров в одной торговой точке.
Маркировка товаров
Учет марок — сервис для работы с маркировкой в режиме «одного окна»
Как розница работает с маркированными товарами
Розничные продавцы — участники оборота маркируемых товаров. Требования по маркировке должны соблюдать все компании, реализующие товары в розницу: от маленьких торговых точек до крупных торговых сетей.
Список маркируемых товаров достаточно широк и постоянно пополняется новыми товарными категориями. Перед запуском новых категорий обычно проводят эксперимент, который позволяет заранее отработать процессы по маркировке для всех участников оборота.
Так, сейчас проводятся эксперименты по маркировке для таких групп товаров:
оптоволокно — по 1 декабря 2024 года;
радиоэлектроника — по 31 августа 2025 года;
детские игрушки — по 1 декабря 2024 года;
медизделия (шприцы, пробирки, маски и т. д.) — по 31 августа 2025 года;
косметика и бытовая химия — по 28 февраля 2025 года;
учебники — по 31 августа 2025 года;
отопительные приборы — по 28 февраля 2025 года;
стройматериалы — по 1 декабря 2024 года;
кабельно-проводниковая продукция — по 28 февраля 2025 года;
отдельные виды алкоголя крепостью до 9% включительно — по 31 августа 2025;
бакалея — по 28 февраля 2025 года;
автомобильные жидкости — по 28 февраля 2025 года;
пиротехника и огнетушители — по 28 февраля 2025 года.
В ближайшем будущем, вероятно, можно ожидать введения обязательной маркировки этих товарных групп.
Чтобы розничному магазину работать с маркируемыми товарами, ему нужно соблюдать пять основных пунктов:
Отправлять данные о выбытии товара с помощью сканирования DataMatrix-кода на кассе.
Обеспечить способность ККТ и фискального накопителя поддерживать ФФД 1.2, иметь УКЭП
Касса должна работать с ОФД, который получает сведения из кассового ПО о продаже маркируемого товара, передает их в систему «Честный ЗНАК», а также информирует торговую точку об ошибках по чекам с маркировкой
Подключить ЭДО, чтобы подписывать накладные от поставщиков и возвращать маркируемые товары при необходимости
Проверять корректность переданных фискальных данных в личном кабинете ОФД
Если ритейл только начинает работать с маркировкой, нужно:
1. Проверить, поддерживает ли сканер работу с DataMatrix-кодами.
Сканер обязательно должен быть двухмерным, чтобы считать код. Проверить сканер можно на сайте «Честного ЗНАКа» в разделе «Проверка сканера».
2. Настроить кассовую программу, учетную систему и проверить работу с ОФД.
Проще всего обратиться в компанию, которая обслуживает ваши кассы, программы и уточнить, нужно ли обновлять ПО. Например, это можно сделать у партнеров Платформы ОФД, которые действуют во всех регионах страны.
В чеке при реализации маркируемого товара должен быть реквизит «код товара» и признак [M]. Если этого реквизита нет, необходимо обновление.
Причем, если код есть в системе маркировки, его структура и код проверки корректны, при применении ФФД 1.2 признак примет значение [M+].
3. Оформить УКЭП.
Без УКЭП не получится подписывать электронные УПД, которые будет присылать поставщик.
4. Настроить ЭДО и ОФД.
Например, можно подключить сервис «Платформа ЭДО», который позволяет обмениваться всеми популярными типами электронных документов, интегрируется с 1С и другими товароучетными программами по API, а также обеспечивает бесшовный переход в ОФД.
5. Зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе».
Для этого в системе нужно выполнить «Вход в личный кабинет» с помощью УКЭП — основные сведения, которые нужны для регистрации, подгружаются из подписи.
«Платформа ЭДО» — удобный и доступный сервис, разработанный специально для потребностей розницы и удобства работы с маркировкой. Позволяет передавать документы в системы маркировки и прослеживаемости, отслеживать их правильность. В сервисе доступны бесплатные обработки для 1С, можно работать с электронными подписями от всех аккредитованных удостоверяющих центров, а настроить рабочее место можно в пару кликов.
Что будет, если не соблюдать требования по маркировке товаров
Если контролирующие органы обнаружат индикаторы риска, они могут провести внеплановую проверку бизнеса. Напомним, что за нарушение правил работы с маркировкой компанию ждут серьезные санкции:
Нарушение
Административная ответственность
Уголовная ответственность
Продажа в розницу без передачи в «Честный ЗНАК» сведений о выводе из оборота
Производство и продажа товаров с поддельными DataMatrix кодами
Штраф до 300 тыс. руб.
Лишение свободы до 3 лет со штрафом до 80 тыс. руб. или в размере дохода за период до полугода
Товары не введены в оборот, введены оборот без разрешительных документов или с неверными данными
Нарушены сроки подачи данных в «Честный ЗНАК»
Сервис «Учет марок» значительно облегчает управление маркируемой продукцией. Это интегрированное решение, которое не только передает данные в систему «Честный ЗНАК», но также помогает выявлять ошибки в чеках с маркируемыми товарами и анализировать продажи. Сервис совместим с любой контрольно-кассовой техникой и удобен для пользователей благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу для работы.
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Маркировка товаров
Учет марок — сервис для работы с маркировкой в режиме «одного окна»
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