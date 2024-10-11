Контроль за маркировкой товаров: новые индикаторы риска с октября 2024

Розничные продавцы — участники оборота маркируемых товаров. Требования по маркировке должны соблюдать все компании, реализующие товары в розницу: от маленьких торговых точек до крупных торговых сетей.

Список маркируемых товаров достаточно широк и постоянно пополняется новыми товарными категориями. Перед запуском новых категорий обычно проводят эксперимент, который позволяет заранее отработать процессы по маркировке для всех участников оборота.

Так, сейчас проводятся эксперименты по маркировке для таких групп товаров:

оптоволокно — по 1 декабря 2024 года;

радиоэлектроника — по 31 августа 2025 года;

детские игрушки — по 1 декабря 2024 года;

медизделия (шприцы, пробирки, маски и т. д.) — по 31 августа 2025 года;

косметика и бытовая химия — по 28 февраля 2025 года;

учебники — по 31 августа 2025 года;

отопительные приборы — по 28 февраля 2025 года;

стройматериалы — по 1 декабря 2024 года;

кабельно-проводниковая продукция — по 28 февраля 2025 года;

отдельные виды алкоголя крепостью до 9% включительно — по 31 августа 2025;

бакалея — по 28 февраля 2025 года;

автомобильные жидкости — по 28 февраля 2025 года;

пиротехника и огнетушители — по 28 февраля 2025 года.

В ближайшем будущем, вероятно, можно ожидать введения обязательной маркировки этих товарных групп.

Чтобы розничному магазину работать с маркируемыми товарами, ему нужно соблюдать пять основных пунктов:

Отправлять данные о выбытии товара с помощью сканирования DataMatrix-кода на кассе.

Обеспечить способность ККТ и фискального накопителя поддерживать ФФД 1.2, иметь УКЭП

Касса должна работать с ОФД, который получает сведения из кассового ПО о продаже маркируемого товара, передает их в систему «Честный ЗНАК», а также информирует торговую точку об ошибках по чекам с маркировкой

Подключить ЭДО, чтобы подписывать накладные от поставщиков и возвращать маркируемые товары при необходимости

Проверять корректность переданных фискальных данных в личном кабинете ОФД

Если ритейл только начинает работать с маркировкой, нужно:

1. Проверить, поддерживает ли сканер работу с DataMatrix-кодами.

Сканер обязательно должен быть двухмерным, чтобы считать код. Проверить сканер можно на сайте «Честного ЗНАКа» в разделе «Проверка сканера».

2. Настроить кассовую программу, учетную систему и проверить работу с ОФД.

Проще всего обратиться в компанию, которая обслуживает ваши кассы, программы и уточнить, нужно ли обновлять ПО. Например, это можно сделать у партнеров Платформы ОФД, которые действуют во всех регионах страны.

В чеке при реализации маркируемого товара должен быть реквизит «код товара» и признак [M]. Если этого реквизита нет, необходимо обновление.

Причем, если код есть в системе маркировки, его структура и код проверки корректны, при применении ФФД 1.2 признак примет значение [M+].

3. Оформить УКЭП.

Без УКЭП не получится подписывать электронные УПД, которые будет присылать поставщик.

4. Настроить ЭДО и ОФД.

Например, можно подключить сервис «Платформа ЭДО», который позволяет обмениваться всеми популярными типами электронных документов, интегрируется с 1С и другими товароучетными программами по API, а также обеспечивает бесшовный переход в ОФД.

5. Зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе».

Для этого в системе нужно выполнить «Вход в личный кабинет» с помощью УКЭП — основные сведения, которые нужны для регистрации, подгружаются из подписи.