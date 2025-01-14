Кассовая дисциплина–2025: как уберечь бизнес от штрафов ФНС

Теги — это реквизиты, указанные в чеках, например, наименование товара, услуги или поставщика. Ошибки в этих данных могут привести к серьезным последствиям для бизнеса.

Ошибки в чеках приводят к:

Утрате доверия покупателей. Критические ошибки мешают покупателям проверить чек на сайте ФНС. Это снижает доверие к компании и может привести к жалобам в налоговую инспекцию. Проверкам со стороны ФНС. Даже некритические ошибки фиксируются в автоматизированной системе «Налог-3». Это может привлечь внимание налоговых органов и стать причиной проверки, которая выявит другие нарушения. Расхождениям с данными ФНС. Чеки со статусами «Прием в карантин» или «Отказ в приеме» не регистрируются в системе «Налог-3». Это приводит к несоответствиям между данными ФНС и декларациями компании, что также может вызвать проверки.

Как не допускать ошибки в чеках? Регулярно проверяйте корректность фискальных документов и своевременно исправляйте нарушения. Сотрудники, работающие с кассовой техникой, должны знать правила оформления чеков и следить за соблюдением кассовой дисциплины.