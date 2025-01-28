Когда продавец может использовать облачную ККТ

Контрольно-кассовая техника (ККТ) — это устройство, которое нужно бизнесу для соблюдения норм закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ: выпуск корректных чеков, выдача чеков покупателям и передача данных об операциях в ФНС.

Облачная ККТ — это цифровая касса, которая выполняет те же функции, что и стационарная. Основное отличие в том, что облачная касса физически находится не у бизнеса, а размещена на защищенном сервере в дата-центре. Она формирует только электронные чеки.

Чтобы начать пользоваться облачной кассой, нужно приобрести фискальный накопитель, подписать договор с оператором фискальных данных (ОФД) и поставить ККТ на учет в налоговом органе.