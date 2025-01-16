Как сменить налоговый режим на кассе и отследить ошибки: инструкция для бизнеса 

Кратко о налоговых режимах
Компании и предприниматели могут выбрать оптимальную налоговую систему исходя из формы собственности, деятельности, доходов и числа работников. Сегодня существуют такие системы:
Общая система налогообложения (ОСНО). Подходит для крупных организаций с большими оборотами, а также для юрлиц и ИП, чьи контрагенты работают с НДС. На этом налоговом режиме нужно уплачивать больше всего налогов, в том числе НДС, налог на прибыль, на имущество, а также вести бухгалтерский учет, но нет ограничений например, по сумме доходов.
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Введен для сельхозпроизводителей, которые уплачивают налог с разницы между доходами и расходами. Организации освобождены от налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций, но должны платить НДС.
Упрощенная система налогообложения (УСН). Удобна для небольших юрлиц и ИП, которые могут уплачивать налог с доходов или доходов минус расходы. С 2025 года внедряются изменения, в том числе уплата НДС при доходах больше 60 млн рублей в год. Подробнее об НДС на УСН рассказывали в статье.
Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). Изначально режим вводился в качестве эксперимента для предпринимателей из Республики Татарстан, Москвы, Московской и Калужской областей. Налог в автоматическом режиме рассчитывается ФНС на основе данных онлайн-кассы. В следующем году режим АУСН будет доступен для ИП и ООО во всех регионах страны.
Патентная система налогообложения (ПСН). Предприниматель «покупает» право на ведение бизнеса, уплачивая фиксированную сумму. Стоимость патента определяется как произведение потенциального дохода, установленного региональными властями, и ставки 6%. Подходит для сезонных бизнесов и поставщиков услуг.
Налог на профессиональный доход (НПД). Налоговый режим для самозанятых: подходит для тех, кто самостоятельно оказывает услуги или выполняет работы. Есть ограничение по доходу — 2,4 млн рублей в год — и по видам деятельности. Самозанятыми могут быть физлица и ИП. На этом налоговом режиме ИП не обязательно использовать кассу, но это возможно по желанию.
Когда нужно менять налоговый режим
Менять СНО в некоторых случаях обязательно, а иногда это может быть собственное желание компании или ИП. Необходимость возникает, когда бизнес перестает соответствовать условиям текущего режима, например, из-за превышения допустимой выручки или появления другого вида деятельности. Добровольная смена нередко связана с желанием снизить налоговую нагрузку: например, при снижении оборотов и численности сотрудников, возможно, есть смысл перейти с общей на упрощенную систему.
Рассчитать подходящий налоговый режим помогает калькулятор на сайте налоговой. После выбора нужно отправить заявление или уведомление в ИФНС. Особенности перехода зависят от режима: компании на ЕСХН могут поменять режим с начала года, уведомив налоговую до 15 января; для перехода на УСН заявление подается до 31 декабря.
Уведомление удобно передать через сервис «Платформы ОФД» — «Платформа Госотчет». Еще он позволяет отправлять электронную отчетность в госорганы. Сервис работает с сертификатами всех аккредитованных УЦ и дает возможность выгрузить отправленные документы с электронной подписью для предоставления по месту требования.
Что нужно сделать с кассовой техникой
Налоговый режим — обязательный реквизит кассового чека (п. 1 ст. 4.7 закона № 54-ФЗ). При изменении налогового режима не нужно подавать заявление о перерегистрации в ФНС, как это требуется при смене ОФД или адреса точки продаж, так как система налогообложения не указана в регистрационной карточке кассового аппарата. Достаточно обновить настройки устройства, и данные автоматически отправятся в налоговую через отчет о перерегистрации. Процедура зависит от модели кассового аппарата: у разных производителей настройки могут отличаться.
Если меняются также условия использования кассы, например, началась торговля маркированными или акцизными товарами, нужно отправить заявление в налоговую.
Если компания или ИП переходят на использование нескольких налоговых систем одновременно, например, упрощенки и ПСН, оба режима следует указать в настройках кассы. Важно контролировать, чтобы в чеке отображалась правильная система в зависимости от реализованных товаров или услуг.
Настройки нужно изменить до первой продажи по новой СНО, даже если магазин работает круглосуточно. Например, при смене режима с 1 января в 00:00 продавец должен закрыть старую смену, обновить СНО и открыть новую смену, чтобы начать продажи по новой системе.
Важно, что при смене некоторых налоговых режимов могут появиться новые реквизиты в чеках, поэтому всегда стоит проверять и своевременно перенастраивать кассу. Это поможет избежать нарушений закона 54-ФЗ и необходимости исправлять ошибки в будущем. Например с 2025 года НДС становится обязательным для компаний на УСН, чей доход превысит 60 млн рублей за год, в чеки также добавляются новые реквизиты, а значит обновление ПО обязательно.
С сервисом «Контроль нарушений» от «Платформы ОФД» мониторинг работы касс и фискальных документов становится проще. В реальном времени сервис выявляет риски и нарушения в чеках, а индикаторы и уведомления помогают быстро устранить проблемы. Данные о чеках в карантине автоматически обновляются. Методология проверки фискальных документов полностью соответствует требованиям ФНС.
Контроль нарушений
Сервис для оценки вероятности угрозы налоговых проверок и штрафов
Что будет, если не сменить систему налогообложения на кассе
Если в чеке указана неправильная система налогообложения, это считается нарушением правил использования онлайн-кассы. В результате налоговая может вынести предупреждение или наложить штраф (ч. 4 ст. 14.5 КоАП):
для ИП — 1,5–3 тыс. рублей,
для юрлиц — 5–10 тыс. рублей.
Чтобы избежать санкций, нужно успеть исправить ошибку до проверки. Пользователи касс с ФФД 1.05 должны сначала сделать возвратный чек, а затем чек с правильными реквизитами. Для касс с ФФД 1.1 или 1.2 следует сначала аннулировать ошибку чеком коррекции с обратным признаком расчета, а затем сформировать чек коррекции на «Приход» с правильным налоговым режимом.
Как контролировать работу касс и ошибки в чеках
Нужно следить и за обязательными реквизитами в чеках. Статистика «Платформы ОФД» показывает, что среди ошибок, которые встречаются в чеках, самая распространенная — отсутствие обязательного тега (почти 91% от всех случаев). Чек с такой ошибкой не будет принят налоговой. Поэтому важно контролировать работу касс и корректность чеков. Это можно сделать в личном кабинете «Платформы ОФД».
Сервис мониторинга касс в личном кабинете «Платформы ОФД» в разделе «Кассы» позволяет отслеживать работу каждой подключенной ККТ в реальном времени.
Каждой кассе присваивается статус. ККТ с нарушениями в регистрации, имеют статус «Регистрация не завершена» — тогда нужно проверить заявление в личном кабинете ФНС и при необходимости перерегистрировать кассу.
Мониторинг чеков
В карточке кассы есть виджет, отображающий количество чеков с различными статусами за месяц, с возможностью изменения периода. В разделе «Поиск чеков» можно фильтровать чеки по результатам форматно-логического контроля.
Статусы «Принят», «Прием в карантин», «Принят с предупреждением» и «Отказ в приеме» формируются для кассовых чеков, чеков коррекции, БСО и БСО коррекции. Наведя на иконку, можно увидеть подсказку о статусе чека в налоговой и сообщение от ФНС с причиной ошибки.
Исправление ошибок
Благодаря удобному интерфейсу и подробным инструкциям вы можете вовремя обнаруживать и исправлять ошибки. Для этого понадобится всего три шага:
Провести анализ и устранить причину неисправности кассового оборудования.
Скорректировать ошибочные чеки, создав чеки коррекции.
Убедиться в отсутствии последствий и уведомить налоговый орган.
Чтобы начать пользоваться сервисом, подключите кассу к «Платформе ОФД». Оператор фискальных данных автоматически выявит нарушения и отобразит их в вашем личном кабинете.
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