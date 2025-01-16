Как сменить налоговый режим на кассе и отследить ошибки: инструкция для бизнеса 

Налоговый режим — обязательный реквизит кассового чека (п. 1 ст. 4.7 закона № 54-ФЗ). При изменении налогового режима не нужно подавать заявление о перерегистрации в ФНС, как это требуется при смене ОФД или адреса точки продаж, так как система налогообложения не указана в регистрационной карточке кассового аппарата. Достаточно обновить настройки устройства, и данные автоматически отправятся в налоговую через отчет о перерегистрации. Процедура зависит от модели кассового аппарата: у разных производителей настройки могут отличаться.

Если меняются также условия использования кассы, например, началась торговля маркированными или акцизными товарами, нужно отправить заявление в налоговую.

Если компания или ИП переходят на использование нескольких налоговых систем одновременно, например, упрощенки и ПСН, оба режима следует указать в настройках кассы. Важно контролировать, чтобы в чеке отображалась правильная система в зависимости от реализованных товаров или услуг.

Настройки нужно изменить до первой продажи по новой СНО, даже если магазин работает круглосуточно. Например, при смене режима с 1 января в 00:00 продавец должен закрыть старую смену, обновить СНО и открыть новую смену, чтобы начать продажи по новой системе.

Важно, что при смене некоторых налоговых режимов могут появиться новые реквизиты в чеках, поэтому всегда стоит проверять и своевременно перенастраивать кассу. Это поможет избежать нарушений закона 54-ФЗ и необходимости исправлять ошибки в будущем. Например с 2025 года НДС становится обязательным для компаний на УСН, чей доход превысит 60 млн рублей за год, в чеки также добавляются новые реквизиты, а значит обновление ПО обязательно.

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