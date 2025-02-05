Бизнес на УСН с 1 января 2025: как выдавать чеки с НДС

До 2025 года компании на упрощенке не платили НДС. Исключением были налоговые агенты по НДС, операции по договорам простого товарищества и доверительного управления, а также импорта товаров в Россию. С 2025 года нормы закона изменились: теперь ИП и юрлица на УСН должны платить НДС.

Если годовой доход компании или ИП на УСН меньше 60 млн рублей, они автоматически освобождаются от уплаты налога. Им не нужно подавать уведомления об освобождении и счета-фактуры оформлять тоже не потребуется. Эти изменения закреплены в ст. 168 НК.

Если компания или ИП за 2024 год заработала больше 60 млн рублей, то начиная с 2025 года ей нужно уплачивать НДС. Новые бизнесы получат освобождение от НДС с момента регистрации и сохраняют его, пока их доход в течение года не превысит 60 млн рублей. Если этот порог будет превышен, освобождение от налога прекратится с начала следующего месяца.

Для компаний и ИП с доходом более 60 млн рублей доступны два варианта ставок НДС:

Стандартные ставки 20% или 10% — с возможностью принимать к вычету суммы входного НДС.

Льготные ставки 5% или 7% — без возможности применять вычет.

В зависимости от годового дохода ставки для УСН распределяются так:

До 60 млн рублей — освобождение от налога.

От 60 до 250 млн рублей — 5% без применения вычета или 20% (10%) с вычетом.

От 250 до 450 млн рублей — 7% без применения вычета или 20% (10%) с вычетом.

Более 450 млн рублей — применять налоговый режим УСН нельзя.

При этом упрощенцы могут воспользоваться освобождением от НДС по статье 149 НК — это подтвердил Минфин в письме от 23.07.2024 № 03-07-11/68747.

Льготы, указанные в п. 1 и 2 ст.149 НК, обязательны к применению независимо от желания налогоплательщика.

По п. 1 от НДС освобождена аренда недвижимости иностранными лицами.

В п. 2 также перечислены освобожденные от НДС операции:

Добровольные льготы по НДС регулируются п. 3 ст. 149 НК. Налогоплательщики могут отказаться от них, подав заявление в ИФНС до первого числа квартала, с которого планируется отказ. Часто бизнес отказывается от таких льгот, чтобы упростить учет — например, не вести раздельный учет, если доля необлагаемых операций мала. Но если упрощенец использует ставки 5% или 7% НДС, раздельный учет не требуется и отказываться от льгот нет смысла.

К льготам в п. 3 ст. 149 НК относятся:

Есть еще операции — например, реализация товара, купленного и перепроданного за границей без ввоза в Россию, продажа земельных участков и долей в них — которые не являются объектом НДС. Такие операции отдельно перечислены в п. 2 ст. 146 НК.

Выбранная ставка отразится в декларации по НДС, уведомлять налоговую о ней не нужно. Но так как пониженную ставку нужно использовать 12 последовательных налоговых периодов (кварталов) подряд, важно заранее оценить налоговую нагрузку и выгоды каждого варианта. Если у компании большая доля входящего НДС, стандартные ставки могут оказаться выгоднее.

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