Бизнес на УСН с 1 января 2025: как выдавать чеки с НДС

Что меняется для бизнеса на УСН с 2025 года
До 2025 года компании на упрощенке не платили НДС. Исключением были налоговые агенты по НДС, операции по договорам простого товарищества и доверительного управления, а также импорта товаров в Россию. С 2025 года нормы закона изменились: теперь ИП и юрлица на УСН должны платить НДС.
Если годовой доход компании или ИП на УСН меньше 60 млн рублей, они автоматически освобождаются от уплаты налога. Им не нужно подавать уведомления об освобождении и счета-фактуры оформлять тоже не потребуется. Эти изменения закреплены в ст. 168 НК.
Если компания или ИП за 2024 год заработала больше 60 млн рублей, то начиная с 2025 года ей нужно уплачивать НДС. Новые бизнесы получат освобождение от НДС с момента регистрации и сохраняют его, пока их доход в течение года не превысит 60 млн рублей. Если этот порог будет превышен, освобождение от налога прекратится с начала следующего месяца.
Для компаний и ИП с доходом более 60 млн рублей доступны два варианта ставок НДС:
Стандартные ставки 20% или 10% — с возможностью принимать к вычету суммы входного НДС.
Льготные ставки 5% или 7% — без возможности применять вычет.
В зависимости от годового дохода ставки для УСН распределяются так:
До 60 млн рублей — освобождение от налога.
От 60 до 250 млн рублей — 5% без применения вычета или 20% (10%) с вычетом.
От 250 до 450 млн рублей — 7% без применения вычета или 20% (10%) с вычетом.
Более 450 млн рублей — применять налоговый режим УСН нельзя.
При этом упрощенцы могут воспользоваться освобождением от НДС по статье 149 НК — это подтвердил Минфин в письме от 23.07.2024 № 03-07-11/68747.
Льготы, указанные в п. 1 и 2 ст.149 НК, обязательны к применению независимо от желания налогоплательщика.
По п. 1 от НДС освобождена аренда недвижимости иностранными лицами.
В п. 2 также перечислены освобожденные от НДС операции:
торговля медицинскими товарами (пп. 1 п. 2 ст. 149 НК);
оказание медицинских услуг (пп. 2 п. 2 ст. 149 НК);
занятия с несовершеннолетними детьми (пп. 4 п. 2 ст. 149 НК);
предоставление в пользование жилья (пп. 10 п. 2 ст. 149 НК);
продажа долей в УК ООО, ценных бумаг (пп. 12 п. 2 ст. 149 НК);
продажа прав на программы для ЭВМ и базы данных (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК);
передача имущества участникам СВО и членам их семей (пп. 40 п. 2 ст. 149 НК).
Добровольные льготы по НДС регулируются п. 3 ст. 149 НК. Налогоплательщики могут отказаться от них, подав заявление в ИФНС до первого числа квартала, с которого планируется отказ. Часто бизнес отказывается от таких льгот, чтобы упростить учет — например, не вести раздельный учет, если доля необлагаемых операций мала. Но если упрощенец использует ставки 5% или 7% НДС, раздельный учет не требуется и отказываться от льгот нет смысла.
К льготам в п. 3 ст. 149 НК относятся:
передача имущества и услуг на благотворительной основе (пп. 12 п. 3 ст. 149 НК);
операции по займам, включая проценты (пп. 15 п. 3 ст. 149 НК);
продажа жилья (пп. 22 п. 3 ст. 149 НК);
раздача рекламных товаров до 300 рублей за единицу (пп. 25 п. 3 ст. 149 НК);
гарантийный ремонт без оплаты (пп. 37 п. 3 ст. 149 НК);
услуги общепита — для субъектов МСП (пп. 38 п. 3 ст. 149 НК);
турпутевки для внутреннего и въездного туризма (пп. 39 п. 3 ст. 149 НК).
Есть еще операции — например, реализация товара, купленного и перепроданного за границей без ввоза в Россию, продажа земельных участков и долей в них — которые не являются объектом НДС. Такие операции отдельно перечислены в п. 2 ст. 146 НК.
Выбранная ставка отразится в декларации по НДС, уведомлять налоговую о ней не нужно. Но так как пониженную ставку нужно использовать 12 последовательных налоговых периодов (кварталов) подряд, важно заранее оценить налоговую нагрузку и выгоды каждого варианта. Если у компании большая доля входящего НДС, стандартные ставки могут оказаться выгоднее.
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Как формировать кассовые чеки
Ставка НДС и его сумма обязательно должны указываться в кассовых чеках. Правила их заполнения изложены в приказе ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@. Позже изменения в него были внесены приказом ФНС от 15.11.2024 № ЕД-7-20/1038@, в котором появились новые пониженные ставки — 5%, 7%, 5/105 и 7/107.
Изменения в кассовых чеках зависят от того, стал ли бизнес плательщиком НДС. Если компания или ИП не уплачивают налог, то и в кассовых чеках ничего не изменится. Значение реквизита «ставка НДС» (тег 1199) будет «НДС не облагается».
Если владелец кассы платит НДС по ставкам 20% или 10%, они будут отображаться в кассовых чеках. Обновлять кассовые аппараты не нужно, так как эти ставки уже давно используются. В торговой программе достаточно просто активировать нужные настройки, чтобы чеки автоматически формировались с учетом выбранной ставки НДС. В случае использования автономной кассы данные о ставках НДС берутся из базы товаров, записанной в память ККТ.
Если выбраны сниженные ставки, потребуется обновить прошивку ККТ. Весь процесс происходит так:
Производители кассовых аппаратов должны обновить прошивки в соответствии с новыми требованиями. Большинство ведущих производителей уже завершили тестирование и выпустили обновления. Среди них — «Атол», «Штрих-М», «Эвотор» и другие. Доступность обновления можно уточнить у поставщика кассы.
ОФД также обновляют свои системы.
Владельцы ККТ на УСН должны обновить прошивки и кассовое программное обеспечение (до этого разработчики ПО должны адаптировать их к новым требованиям).
В состав реквизитов чека для владельцев касс на УСН включены теги:
1115 — суммы НДС чека, включающие в себя все реквизиты «сумма НДС чека» (тег 1119).
1119 — сумма НДС чека, состоит из тегов:
1120 — сумма НДС
1199 — ставка НДС
Для тега 1199 «Значения реквизита «ставка НДС» также добавлены новые значения:
ставка НДС 5%;
ставка НДС 7%;
ставка НДС расч. 5/105;
ставка НДС расч. 7/107.
Если обновление прошивки пока не появилось, кассовые чеки могут временно (в разумный срок) формироваться по старым правилам. Согласно Методическим рекомендациям ФНС, в чеках нужно указывать реквизиты «сумма расчета по чеку без НДС»(тег 1105) и «сумма расчетов без НДС» (тег 1183) до выхода обновлений. При этом сумма должна учитывать НДС по ставкам 5% или 7%. ФНС определила, что обновление касс следует завершить до конца первого квартала 2025 года, если пользователь предпринимает активные действия.
После выхода обновленной прошивки, которая поддерживает новые ставки НДС, нужно начать выдавать кассовые чеки с этими реквизитами (письмо ФНС от 10.10.2024 № АБ-4-20/11584@). Иначе это будет нарушением правил использования ККТ.
❗ Важно. Требуется обновить только прошивку. Фискальный накопитель менять не нужно, так как вид деятельности и система налогообложения владельца онлайн-кассы остаются теми же.
Что будет, если не указывать НДС в чеке
Если не отражать НДС в кассовом чеке, это нарушение, которое влечет за собой административную ответственность. После выпуска обновлений для кассовых аппаратов предпринимателям на УСН, которые выбрали спецставки НДС, нужно быстро обновить кассовую прошивку и начать указывать новые ставки в чеках.
За нарушения в применении кассовой техники предусмотрены штрафы по ч. 4 ст. 14.5 КоАП. Неправильное отражение ставки и суммы НДС — это применение онлайн-кассы с нарушением требований законодательства, которое наказывается предупреждением или штрафом:
для должностных лиц штраф составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей;
для юридических лиц предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей.
В чеке нужно обязательно указывать ставку и сумму НДС — это обязательные реквизиты чека. Отслеживайте правильность заполнения документа в сервисе «Контроль нарушений» от «Платформы ОФД». Вы получите детальную информацию по чекам и их статусам в ФНС за весь период в карточке кассы, сможете проконтролировать ошибки в реальном времени. Также сервис покажет, в каких обязательных тегах допущены ошибки, и тем самым поможет избежать налоговых проверок и штрафов.
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