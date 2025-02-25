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Декларация по УСН

Декларация по УСН за 2024 год для организаций и ИП: особенности заполнения

Декларацию по налогу на УСН ежегодно обязаны сдавать все организации и предприниматели на упрощенке. Среди года есть специальные случаи для подачи декларации — это ликвидация или утрата права на спецрежим. За 2024 год нужно отчитаться по новой форме. Рассказываем, что изменилось в декларации, как ее заполнять и сдать.

Сроки и форма сдачи декларации по УСН за 2024 год

Выбрав для себя упрощенный режим налогообложения, нужно быть готовым к обязательной сдаче декларации по итогам года:

  • не позднее 25 марта следующего года — для ООО; 

  • не позднее 25 апреля следующего года — для ИП. 

Когда срок сдачи попадает на выходной или праздничный день, он переносится на следующий рабочий день. То есть, если срок сдачи наступил в субботу, то сдавать нужно декларацию не в пятницу, а в понедельник. 

Даже если фактически деятельность не ведется, все равно подается «нулевая» декларация — с пустыми строками.

Организации сдают декларацию в ИФНС по месту нахождения, а ИП — по месту жительства. Налоговые инспекторы принимают декларации в бумажной форме и электронной. С бумажным отчетом больше сложностей — нужно заполнять ручкой черного, фиолетового или синего цвета, ошибки не допускаются. Поэтому большинство компаний и предпринимателей предпочитаю отчитываться онлайн.

Упростить сдачу электронной отчетности поможет сервис Платформа Госотчет. Сервис позволяет организациям и ИП на любой системе налогообложения создавать и редактировать формы для ФНС, СФР и других контролирующих органов. Автоматическая проверка показывает не только ошибки, но и дает пояснения к ним.

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Основные изменения в бланке декларации за 2024 год

Сдавать декларацию по новой форме нужно начиная с отчетности за 2024 год. Бланк, порядок и формат декларации утверждены приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@.

Декларация по УСН включает в себя титульный лист и шесть разделов. В декларации могут заполняться не все разделы. Но титульный лист един для всех упрощенцев, независимо от объекта. В нем указывают следующую информацию:

  • ИНН;

  • КПП;

  • номер корректировки;

  • налоговый период и отчетный год;

  • код налогового органа, куда предоставляют декларацию и наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя;

  • объект налогообложения: 1 — «доходы», 2 — «доходы минус расходы».

Основные изменения затронули титульный лист, разделы 1 и 4.

Изменения в титульном листе

  • Добавили новое поле для кода объекта налогообложения: «1» — «доходы» или «2» — «доходы минус расходы».

  • Поле «наименование организации — представителя налогоплательщика» теперь исключили.

  • В поле «Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика» прописывают GUID при наличии электронной доверенности.

  • На всех страницах формы декларации появились новые штрихкоды. При заполнении сложностей возникнуть не должно.

Изменения в разделах декларации

Разделы 1.1 и 1.2. Описание ключевых показателей уточнили — включили в расчет новый налоговый вычет из раздела 4 по расходам на ККТ в новых регионах. Такие же уточнения внесли в описание разделов 1.1 и 1.2 в Порядке заполнения декларации.

Добавили новый раздел 4. Он предусмотрен для спецрежимников из новых регионов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Для них действует вычет — возможность уменьшать налог или авансовые платежи по нему на стоимость ККТ, но на сумму не более 28 000 рублей. Касса должна состоять в реестре ККТ и быть зарегистрирована на указанных территориях до 31 декабря 2025 года включительно.

В сервисе для сдачи электронной отчетности Платформа Госотчет только актуальные формы отчетов. Это исключает риски, что компания направит устаревшую форму декларации и получит штраф. Для уточнения информации или отправки документов, у которых не установлен электронный формат, предусмотрена возможность отправки писем в ФНС, СФР или Росстат.

Правила заполнения декларации по УСН

У упрощенцев с разными объектами налогообложения («доходы» или «доходы минус расходы») есть свои нюансы при заполнении декларации.

УСН «доходы»

Налогоплательщик заполняет:

  • титульный лист;

  • раздел 1.1;

  • раздел 2.1.1;

  • раздел 2.1.2, если платит торговый сбор;

  • раздел 3, если получал целевые средства.

Бухгалтеру удобнее заполнять разделы в такой последовательности: 

  1. раздел 2.1.1 — расчет налога;

  2. раздел 2.1.2 — расчет торгового сбора, который уменьшает сумму налога;

  3. раздел 1.1 — сумма налога / аванса к уплате;

  4. раздел 3 — отчет по целевым средствам, если их получали.

Раздел 2.1.1 

  • Строка 101 — если вы использовали ставку 6% или пониженную ставку, которая действует в вашем регионе, укажите показатель «1». Если работали по ставке 8%, проставьте показатель «2». 

  • Строка 102 — для отчетов фирм или ИП с работниками — ставьте показатель «1». Для ИП, не выплачивающего доходы физическим лицам, укажите показатель «2». 

  • Строки 110, 111, 112 и 113 — это облагаемые доходы за квартал, полгода, девять месяцев и год соответственно. 

  • Строки 120, 121, 122 и 123 отражают налоговые ставки. 

  • Строка 124 заполняется при использовании пониженной ставки. Укажите значение из приложения № 5 и ссылку на законодательный акт региона. 

  • Строки 130, 131, 132, 133 — суммы авансовых платежей. 

  • Строки 140, 141, 142 и 143 — суммы страховых взносов и пособий для налоговых вычетов.

Раздел 2.1.2 

Этот раздел заполняют организации и ИП, которые платили торговый сбор в 2024 году. 

  • Строки 110–113 — укажите доходы по каждому отчетному периоду нарастающим итогом. 

  • Строки 130–133 отражают исчисленные авансовые платежи и налог. 

  • Строки 140–143 показывают страховые взносы и выплаты по больничным, учитываемые для вычета. 

  • Строки 150–153 — сумма уплаченного торгового сбора за отчетный период.

  • Строки 160–163 — сумма уплаченного торгового сбора, уменьшающего авансовый платеж.

Раздел 1.1

Раздел предназначен для отражения авансовых платежей и налоговых обязательств, в том числе их уменьшения.

  • Строка 010 — здесь указывается код ОКТМО, соответствующий местонахождению организации или месту жительства ИП. Если на протяжении отчетного периода адрес не менялся, код не требуется повторно заполнять в строках 030, 060, 090. В случае изменения адреса необходимо указать код ОКТМО во всех указанных строках.

  • Строка 020 отражает сумму авансового платежа налога, который подлежит уплате до 28 апреля 2024 года. Этот авансовый платеж рассчитывается как исчисленный аванс за I квартал минус налоговые вычеты. Учитывать в вычете при упрощенной системе налогообложения следует взносы за работников и другие выплаты. С 2024 года ИП вправе включать страховые взносы за себя в вычет.

  • Строка 040 показывает авансовый платеж с уплатой до 28 июля 2024 года, а строка 070 — с уплатой до 30 октября 2024 года. Порядок расчета аналогичен строке 020. Строки 100 и 110 отражают суммы налогов к доплате или уменьшению соответственно.

  • Строка 030 заполняется только в случае изменения ОКТМО по сравнению с указанным в строке 010. В ней указывается код ОКТМО, актуальный на момент уплаты авансового платежа за полугодие. Соответственно, строки 060 и 090 отражают изменения ОКТМО для авансовых платежей за 9 месяцев и год, если таковые произошли.

Важно помнить, что некорректное заполнение кодов ОКТМО — это серьезная ошибка, которая может привести к отнесению платежа в бюджет другого муниципалитета. 

  • Строки 100 и 110, отражающие доплату или уменьшение налога по итогам года, заполняются на основании данных налоговой декларации. В строке 100 указывается сумма налога, которую необходимо доплатить в бюджет после сдачи декларации. В строке 110 указывается сумма переплаты, которую можно вернуть или зачесть в счет будущих платежей.

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УСН «доходы минус расходы»

Организация или предприниматель заполняет в данном случае:

  • титульный лист;

  • раздел 1.2;

  • раздел 2.2;

  • раздел 3, в случае получения целевых средств.

Удобнее заполнять разделы в такой последовательности:

  1. раздел 2.2 — расчет налога и минимального налога;

  2. раздел 1.2 — сумма авансов и налога за 2024 год к уплате;

  3. раздел 3 — отчет по целевым средствам, если их получали.

Раздел 2.2

  • Строка 201 указывает на применение налоговой ставки. Код «1» используется, если в течение всего налогового периода налог и авансовые платежи рассчитывались по ставке 15% или по сниженной региональной ставке. Код «2» указывает на использование повышенной ставки 20% хотя бы в одном из периодов года.

  • В строках 210–213 отразите доходы за каждый отчетный период, включая квартал, полугодие, девять месяцев и год — данные указывайте нарастающим итогом. Если деятельность по упрощенной системе была прекращена в середине года, то доходы за последний период также указываются в строке 213.

  • Строки 220–223 предназначены для отражения расходов за каждый отчетный период, также нарастающим итогом. Включите сюда разницу между минимальным налогом и суммой налога, рассчитанного в общем порядке, за предыдущий период.

  • Строка 230 отражает убыток или его часть за прошлые налоговые периоды, которые уменьшают базу текущего года. Итоговую налоговую базу (строка 243) вычислите как разницу между строками 213, 223 и 230. Так налоговая база отчетного года будет уменьшена на сумму убытков прошлых лет.

  • Строки 240–242 отражают базу за каждый отчетный период, которая определяется как разница между доходами и расходами. Из суммы доходов (строки 210, 211 и 212) нужно вычесть расходы (строки 220, 221 и 222). Если получилось положительное значение, отразите его в строках 240–242, отрицательное значение — в строках 250–252.

  • Строки 243 и 253 показывают налоговую базу по году по аналогии с предыдущим пунктом. Если получился положительное значение или ноль — отразите его в строке 243, отрицательное значение — в строке 253.

  • Строки 260–263 предназначены для отражения налоговой ставки за каждый отчетный период и год.

  • В строке 264 заполняются основания для применения пониженной ставки. Если ставка обычная или повышенная — поле остается пустым.

  • В строках 270–273 проставляйте исчисленные авансы и непосредственно налог. Расчет делайте так: значение налоговой базы по каждому отчетному периоду и всему году (строки 240–243) нужно умножить на ставку налога. При возникновении убытков в строках ставятся прочерки.

  • Строка 280 предназначена для исчисления минимального налога за год. Сумма вычисляется так: доходы за год (строка 213) × 1%. Эта строка обязательна к заполнению, даже если на уплату минимального налога по итогам года компания не вышла.

Раздел 1.2

Его заполняют упрощенцы с объектом «доходы минус расходы».

  • Строка 010 содержит код ОКТМО, соответствующий месту расположения юридического лица или проживания индивидуального предпринимателя. Если адрес не менялся, повторно указывать код в строках 030, 060, 090 не требуется — эти строки остаются пустыми. При изменении адреса, код ОКТМО необходимо указать в строках 010, 030, 060, 090.

  • Строка 020 включает сумму авансового платежа по налогу, которую нужно уплатить не позднее 28 апреля отчетного года, перенесите значение из строки 270 раздела 2.2.

  • Строка 040 отражает сумму авансового платежа, которую следует уплатить не позже 28 июля отчетного года. Для расчета берите исчисленный аванс за полугодие (строка 271 раздела 2.2) и вычитайте аванс за I квартал (строка 020 раздела 1.2). Если значение не отрицательное, укажите его, а если отрицательное — перенесите в строку 050.

  • Строка 070 отражает авансовый платеж за 9 месяцев, который рассчитывается аналогично, с учетом авансов за предыдущие периоды. 

  • Строка 100 предназначена для отражения годового налога к доплате, который рассчитывается путем вычитания всех авансов из исчисленного налога за год. Если сумма авансов превышает годовой налог, отразите налог к уменьшению в строке 110. Строка 120 служит для отражения минимального налога, если он превышает исчисленный налог.

Помимо сдачи декларации по УСН бизнес на упрощенке должен вести книгу учета доходов и расходов (КУДиР). Налоговая инспекция может потребовать ее в любой момент и выписать штраф, если организация или ИП ее не предоставят. Удобнее вести КУДиР в электронном виде — это снижает риски ошибок при заполнении данных. В сервисе Платформы ОФД книга формируется автоматически на основании данных ОФД и банковских выписок. Это помогает сэкономить время и избежать ошибок. КУДиР хранится в облаке, в любой момент ее можно скачать в формате Excel и распечатать.

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Платформа Госотчет

Удобный и надежный сервис для сдачи отчётности в госорганы

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