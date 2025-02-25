Декларация по УСН за 2024 год для организаций и ИП: особенности заполнения

Выбрав для себя упрощенный режим налогообложения, нужно быть готовым к обязательной сдаче декларации по итогам года:

не позднее 25 марта следующего года — для ООО;

не позднее 25 апреля следующего года — для ИП.

Когда срок сдачи попадает на выходной или праздничный день, он переносится на следующий рабочий день. То есть, если срок сдачи наступил в субботу, то сдавать нужно декларацию не в пятницу, а в понедельник.

Даже если фактически деятельность не ведется, все равно подается «нулевая» декларация — с пустыми строками.

Организации сдают декларацию в ИФНС по месту нахождения, а ИП — по месту жительства. Налоговые инспекторы принимают декларации в бумажной форме и электронной. С бумажным отчетом больше сложностей — нужно заполнять ручкой черного, фиолетового или синего цвета, ошибки не допускаются. Поэтому большинство компаний и предпринимателей предпочитаю отчитываться онлайн.