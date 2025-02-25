Декларация по УСН за 2024 год для организаций и ИП: особенности заполнения

Сроки и форма сдачи декларации по УСН за 2024 год
Выбрав для себя упрощенный режим налогообложения, нужно быть готовым к обязательной сдаче декларации по итогам года:
не позднее 25 марта следующего года — для ООО;
не позднее 25 апреля следующего года — для ИП.
Когда срок сдачи попадает на выходной или праздничный день, он переносится на следующий рабочий день. То есть, если срок сдачи наступил в субботу, то сдавать нужно декларацию не в пятницу, а в понедельник.
Даже если фактически деятельность не ведется, все равно подается «нулевая» декларация — с пустыми строками.
Организации сдают декларацию в ИФНС по месту нахождения, а ИП — по месту жительства. Налоговые инспекторы принимают декларации в бумажной форме и электронной. С бумажным отчетом больше сложностей — нужно заполнять ручкой черного, фиолетового или синего цвета, ошибки не допускаются. Поэтому большинство компаний и предпринимателей предпочитаю отчитываться онлайн.
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Основные изменения в бланке декларации за 2024 год
Сдавать декларацию по новой форме нужно начиная с отчетности за 2024 год. Бланк, порядок и формат декларации утверждены приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@.
Декларация по УСН включает в себя титульный лист и шесть разделов. В декларации могут заполняться не все разделы. Но титульный лист един для всех упрощенцев, независимо от объекта. В нем указывают следующую информацию:
ИНН;
КПП;
номер корректировки;
налоговый период и отчетный год;
код налогового органа, куда предоставляют декларацию и наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя;
объект налогообложения: 1 — «доходы», 2 — «доходы минус расходы».
Основные изменения затронули титульный лист, разделы 1 и 4.
Изменения в титульном листе
Добавили новое поле для кода объекта налогообложения: «1» — «доходы» или «2» — «доходы минус расходы».
Поле «наименование организации — представителя налогоплательщика» теперь исключили.
В поле «Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика» прописывают GUID при наличии электронной доверенности.
На всех страницах формы декларации появились новые штрихкоды. При заполнении сложностей возникнуть не должно.
Изменения в разделах декларации
Разделы 1.1 и 1.2. Описание ключевых показателей уточнили — включили в расчет новый налоговый вычет из раздела 4 по расходам на ККТ в новых регионах. Такие же уточнения внесли в описание разделов 1.1 и 1.2 в Порядке заполнения декларации.
Добавили новый раздел 4. Он предусмотрен для спецрежимников из новых регионов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Для них действует вычет — возможность уменьшать налог или авансовые платежи по нему на стоимость ККТ, но на сумму не более 28 000 рублей. Касса должна состоять в реестре ККТ и быть зарегистрирована на указанных территориях до 31 декабря 2025 года включительно.
В сервисе для сдачи электронной отчетности Платформа Госотчет только актуальные формы отчетов. Это исключает риски, что компания направит устаревшую форму декларации и получит штраф. Для уточнения информации или отправки документов, у которых не установлен электронный формат, предусмотрена возможность отправки писем в ФНС, СФР или Росстат.
Правила заполнения декларации по УСН
У упрощенцев с разными объектами налогообложения («доходы» или «доходы минус расходы») есть свои нюансы при заполнении декларации.
УСН «доходы»
Налогоплательщик заполняет:
титульный лист;
раздел 1.1;
раздел 2.1.1;
раздел 2.1.2, если платит торговый сбор;
раздел 3, если получал целевые средства.
Бухгалтеру удобнее заполнять разделы в такой последовательности:
раздел 2.1.1 — расчет налога;
раздел 2.1.2 — расчет торгового сбора, который уменьшает сумму налога;
раздел 1.1 — сумма налога / аванса к уплате;
раздел 3 — отчет по целевым средствам, если их получали.
Раздел 2.1.1
Строка 101 — если вы использовали ставку 6% или пониженную ставку, которая действует в вашем регионе, укажите показатель «1». Если работали по ставке 8%, проставьте показатель «2».
Строка 102 — для отчетов фирм или ИП с работниками — ставьте показатель «1». Для ИП, не выплачивающего доходы физическим лицам, укажите показатель «2».
Строки 110, 111, 112 и 113 — это облагаемые доходы за квартал, полгода, девять месяцев и год соответственно.
Строки 120, 121, 122 и 123 отражают налоговые ставки.
Строка 124 заполняется при использовании пониженной ставки. Укажите значение из приложения № 5 и ссылку на законодательный акт региона.
Строки 130, 131, 132, 133 — суммы авансовых платежей.
Строки 140, 141, 142 и 143 — суммы страховых взносов и пособий для налоговых вычетов.
Раздел 2.1.2
Этот раздел заполняют организации и ИП, которые платили торговый сбор в 2024 году.
Строки 110–113 — укажите доходы по каждому отчетному периоду нарастающим итогом.
Строки 130–133 отражают исчисленные авансовые платежи и налог.
Строки 140–143 показывают страховые взносы и выплаты по больничным, учитываемые для вычета.
Строки 150–153 — сумма уплаченного торгового сбора за отчетный период.
Строки 160–163 — сумма уплаченного торгового сбора, уменьшающего авансовый платеж.
Раздел 1.1
Раздел предназначен для отражения авансовых платежей и налоговых обязательств, в том числе их уменьшения.
Строка 010 — здесь указывается код ОКТМО, соответствующий местонахождению организации или месту жительства ИП. Если на протяжении отчетного периода адрес не менялся, код не требуется повторно заполнять в строках 030, 060, 090. В случае изменения адреса необходимо указать код ОКТМО во всех указанных строках.
Строка 020 отражает сумму авансового платежа налога, который подлежит уплате до 28 апреля 2024 года. Этот авансовый платеж рассчитывается как исчисленный аванс за I квартал минус налоговые вычеты. Учитывать в вычете при упрощенной системе налогообложения следует взносы за работников и другие выплаты. С 2024 года ИП вправе включать страховые взносы за себя в вычет.
Строка 040 показывает авансовый платеж с уплатой до 28 июля 2024 года, а строка 070 — с уплатой до 30 октября 2024 года. Порядок расчета аналогичен строке 020. Строки 100 и 110 отражают суммы налогов к доплате или уменьшению соответственно.
Строка 030 заполняется только в случае изменения ОКТМО по сравнению с указанным в строке 010. В ней указывается код ОКТМО, актуальный на момент уплаты авансового платежа за полугодие. Соответственно, строки 060 и 090 отражают изменения ОКТМО для авансовых платежей за 9 месяцев и год, если таковые произошли.
Важно помнить, что некорректное заполнение кодов ОКТМО — это серьезная ошибка, которая может привести к отнесению платежа в бюджет другого муниципалитета.
Строки 100 и 110, отражающие доплату или уменьшение налога по итогам года, заполняются на основании данных налоговой декларации. В строке 100 указывается сумма налога, которую необходимо доплатить в бюджет после сдачи декларации. В строке 110 указывается сумма переплаты, которую можно вернуть или зачесть в счет будущих платежей.
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УСН «доходы минус расходы»
Организация или предприниматель заполняет в данном случае:
титульный лист;
раздел 1.2;
раздел 2.2;
раздел 3, в случае получения целевых средств.
Удобнее заполнять разделы в такой последовательности:
раздел 2.2 — расчет налога и минимального налога;
раздел 1.2 — сумма авансов и налога за 2024 год к уплате;
раздел 3 — отчет по целевым средствам, если их получали.
Раздел 2.2
Строка 201 указывает на применение налоговой ставки. Код «1» используется, если в течение всего налогового периода налог и авансовые платежи рассчитывались по ставке 15% или по сниженной региональной ставке. Код «2» указывает на использование повышенной ставки 20% хотя бы в одном из периодов года.
В строках 210–213 отразите доходы за каждый отчетный период, включая квартал, полугодие, девять месяцев и год — данные указывайте нарастающим итогом. Если деятельность по упрощенной системе была прекращена в середине года, то доходы за последний период также указываются в строке 213.
Строки 220–223 предназначены для отражения расходов за каждый отчетный период, также нарастающим итогом. Включите сюда разницу между минимальным налогом и суммой налога, рассчитанного в общем порядке, за предыдущий период.
Строка 230 отражает убыток или его часть за прошлые налоговые периоды, которые уменьшают базу текущего года. Итоговую налоговую базу (строка 243) вычислите как разницу между строками 213, 223 и 230. Так налоговая база отчетного года будет уменьшена на сумму убытков прошлых лет.
Строки 240–242 отражают базу за каждый отчетный период, которая определяется как разница между доходами и расходами. Из суммы доходов (строки 210, 211 и 212) нужно вычесть расходы (строки 220, 221 и 222). Если получилось положительное значение, отразите его в строках 240–242, отрицательное значение — в строках 250–252.
Строки 243 и 253 показывают налоговую базу по году по аналогии с предыдущим пунктом. Если получился положительное значение или ноль — отразите его в строке 243, отрицательное значение — в строке 253.
Строки 260–263 предназначены для отражения налоговой ставки за каждый отчетный период и год.
В строке 264 заполняются основания для применения пониженной ставки. Если ставка обычная или повышенная — поле остается пустым.
В строках 270–273 проставляйте исчисленные авансы и непосредственно налог. Расчет делайте так: значение налоговой базы по каждому отчетному периоду и всему году (строки 240–243) нужно умножить на ставку налога. При возникновении убытков в строках ставятся прочерки.
Строка 280 предназначена для исчисления минимального налога за год. Сумма вычисляется так: доходы за год (строка 213) × 1%. Эта строка обязательна к заполнению, даже если на уплату минимального налога по итогам года компания не вышла.
Раздел 1.2
Его заполняют упрощенцы с объектом «доходы минус расходы».
Строка 010 содержит код ОКТМО, соответствующий месту расположения юридического лица или проживания индивидуального предпринимателя. Если адрес не менялся, повторно указывать код в строках 030, 060, 090 не требуется — эти строки остаются пустыми. При изменении адреса, код ОКТМО необходимо указать в строках 010, 030, 060, 090.
Строка 020 включает сумму авансового платежа по налогу, которую нужно уплатить не позднее 28 апреля отчетного года, перенесите значение из строки 270 раздела 2.2.
Строка 040 отражает сумму авансового платежа, которую следует уплатить не позже 28 июля отчетного года. Для расчета берите исчисленный аванс за полугодие (строка 271 раздела 2.2) и вычитайте аванс за I квартал (строка 020 раздела 1.2). Если значение не отрицательное, укажите его, а если отрицательное — перенесите в строку 050.
Строка 070 отражает авансовый платеж за 9 месяцев, который рассчитывается аналогично, с учетом авансов за предыдущие периоды.
Строка 100 предназначена для отражения годового налога к доплате, который рассчитывается путем вычитания всех авансов из исчисленного налога за год. Если сумма авансов превышает годовой налог, отразите налог к уменьшению в строке 110. Строка 120 служит для отражения минимального налога, если он превышает исчисленный налог.
Помимо сдачи декларации по УСН бизнес на упрощенке должен вести книгу учета доходов и расходов (КУДиР). Налоговая инспекция может потребовать ее в любой момент и выписать штраф, если организация или ИП ее не предоставят. Удобнее вести КУДиР в электронном виде — это снижает риски ошибок при заполнении данных. В сервисе Платформы ОФД книга формируется автоматически на основании данных ОФД и банковских выписок. Это помогает сэкономить время и избежать ошибок. КУДиР хранится в облаке, в любой момент ее можно скачать в формате Excel и распечатать.
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Платформа Госотчет
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