Маркировка пива в 2025 году: обязательный ЭДО

DataMatrix-коды маркировки нужно наносить почти на все виды пива: с содержанием алкоголя и без него. Также маркируются слабоалкогольные напитки: сидр, медовуха и прочие крепостью до 7%.

Нужно ли наносить DM-коды на ваши товары, уточняйте по кодам ОКПД 2 или ТН ВЭД. В таблице указаны коды продукции, которая подлежит маркировке:

Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование товарной позиции по ТН ВЭД ЕАЭС Код ОКПД 2 Наименование продукции по ОКПД 2 2203 00 2206 00 Пиво солодовое и пивные напитки 11.05.10.120 11.05.10.130 11.05.10.160 пиво крепостью от 0,5 % до 8,6 % включительно,

пиво крепостью свыше 8,6 %,

напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные) 2206 00 310 0 2206 00 510 0 2206 00 810 0 Сидр и грушевый сидр 11.03.10.211 11.03.10.212 11.03.10.214 сидр, пуаре 2206 00 310 0 2206 00 510 0 2206 00 810 0 2206 00 390 1 2206 00 590 1 2206 00 890 1 Прочие напитки сброженные игристые и не игристые с фактической концентрацией спирта не более 7 об.% 11.03.10.210 напитки слабоалкогольные брожения

Фактически единственное пиво, которое не нужно маркировать, — «танковое». Это пиво, которое не разливается в бутылки или кеги после завершения производственного цикла. Вместо этого его закачивают в специальные контейнеры и доставляют на места продажи, где затем переливают в стационарные емкости из нержавеющей стали, расположенные в барах и магазинах.