Маркировка пива в 2025 году: обязательный ЭДО

На какие виды пива нужно наносить коды маркировки
DataMatrix-коды маркировки нужно наносить почти на все виды пива: с содержанием алкоголя и без него. Также маркируются слабоалкогольные напитки: сидр, медовуха и прочие крепостью до 7%.
Нужно ли наносить DM-коды на ваши товары, уточняйте по кодам ОКПД 2 или ТН ВЭД. В таблице указаны коды продукции, которая подлежит маркировке:
Код ТН ВЭД ЕАЭС
Наименование товарной позиции по ТН ВЭД ЕАЭС
Код ОКПД 2
Наименование продукции по ОКПД 2
2203 00
2206 00
Пиво солодовое и пивные напитки
11.05.10.120
11.05.10.130
11.05.10.160
2206 00 310 0
2206 00 510 0
2206 00 810 0
Сидр и грушевый сидр
11.03.10.211
11.03.10.212
11.03.10.214
сидр, пуаре
2206 00 310 0
2206 00 510 0
2206 00 810 0
2206 00 390 1
2206 00 590 1
2206 00 890 1
Прочие напитки сброженные игристые и не игристые с фактической концентрацией спирта не более 7 об.%
11.03.10.210
напитки слабоалкогольные брожения
Фактически единственное пиво, которое не нужно маркировать, — «танковое». Это пиво, которое не разливается в бутылки или кеги после завершения производственного цикла. Вместо этого его закачивают в специальные контейнеры и доставляют на места продажи, где затем переливают в стационарные емкости из нержавеющей стали, расположенные в барах и магазинах.
Что меняется в маркировке пива в 2025 году
Правила обращения с пивными и слабоалкогольными напитками описаны в постановлении Правительства от 30.11.2022 № 2173. В данном постановлении определены шаги, действия, правила маркировки, а также ответственность для тех, кто не зарегистрировался в системе «Честный ЗНАК».
Перечислим изменения в процессах маркировки пива в 2025 году:
С 1 марта 2025 года вступает в силу разрешительный режим для реализации пива и слабоалкогольной продукции через онлайн-кассу в режиме офлайн. Это означает, что коды маркировки будут проверяться по локальной базе данных продавца, прежде чем товары с этими кодами можно реализовать.
Также с 1 марта 2025 года участники должны выводить товары из оборота по причинам, не связанным с розничными продажами.
Пиво в кегах
1 марта 2025 года начинается поэкземплярный учет пива и слабоалкогольных напитков в кегах. Участникам оборота нужно отчитываться за каждую единицу продукции, которая передается от одной компании к другой. Для этого участники оборота будут применять ЭДО и новый формат УПД (приказ ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970) с указанием ID ЭПД или реквизитов бумажной ТТН.
С этой даты также становится обязательным отслеживание перемещения кег между МОД. Информация о товарообороте передается в новой версии УПД с указанием идентификаторов ЭПД или реквизитов бумажной ТТН по МОДам.
МОД — или место осуществления деятельности — это раздел, который появился в личном кабинете «Честного ЗНАКа» с началом обязательной маркировки пива. Адрес МОД загружается из личного кабинета ЕГАИС (это система Росалкогольрегулирования, интегрированная с «Честным ЗНАКом»).
Также вводится обязательное уведомление об экспорте продукции в кегах: перед отгрузкой участники рынка должны отправить уведомление об экспорте в систему «Честный ЗНАК» для проверки.
Пиво в потребительской упаковке
С 15 января 2025 года участники оборота должны подавать данные о выводе из оборота маркированного товара во всех видах потребительской упаковки.
С 1 мая 2025 года изготовители обязаны прописывать в отчетах о нанесении DM-кодов реквизиты первичного учетного документа о производстве и содержание этилового спирта в напитке.
Тогда же изменяются правила ввоза в Россию: импортеры из государств ЕАЭС должны уведомлять систему «Честный ЗНАК» о вводе продукции в оборот до того, как товары пересекут границу. Те, кто ввозит продукцию из других стран, обязаны составлять уведомление до выпуска под внутреннее потребление.
С 1 сентября 2025 года начинается поэкземплярный учет пивных и слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке, и все участники должны пользоваться ЭДО. Также они должны будут отчитываться о перемещении продукции между МОД, применять новый формат УПД и сообщать в «Честный ЗНАК» об экспорте. Участники рынка также будут выводить товар из оборота по причинам, не связанным с реализацией в розницу.
Маркировка товаров
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Начало обязательного ЭДО и поэкземплярный учет пива
До 1 марта 2025 года изготовители, импортеры, оптовики и розничные продавцы должны выбрать оператора ЭДО и оформить квалифицированную электронную подпись на руководителя. С этого момента они будут отправлять сведения о поэкземплярном учете пива в кегах — в том числе маркировочные коды в УПД. С 1 сентября 2025 года такие правила будут распространяться на пиво в потребительской таре.
Процесс обмена УПД у участников оборота пивных напитков отличается от других товарных групп, где контрагенты сначала подписывают УПД между собой, а затем отправляют в ГИС МТ.
Все действия с документами и передачей данных в «Честный ЗНАК» осуществляются через оператора ЭДО:
ООО «Альфа» собирает товар, сканирует маркировочные коды, добавляет их в УПД, подписывает УПД и передает его в систему «Честный ЗНАК».
«Честный ЗНАК» проверяет коды идентификации продукции и в случае успеха направляет сведения в ЕГАИС.
Если ответ от «Честного ЗНАКа» положительный, товар можно отгружать в адрес ООО «Бета». В случае отрицательной проверки ГИС МТ — нужно исправить ошибку и отправить коды идентификации заново.
ООО «Бета» сверяет коды из документа и коды на товаре. Если разногласий нет, то подписывает документ. Тогда поступает подтверждение поставщику, и ЦРПТ автоматически получает данные о переходе права собственности на товар от поставщика к покупателю.
Как мы рассказывали в предыдущем разделе, с 1 марта 2025 года участники оборота обязаны передавать информацию о движении продукции в кегах между своими структурными или обособленными подразделениями. С 1 сентября 2025 года та же обязанность распространяется на продукцию в потребительских упаковках. Отправка этой информации возможна через ЭДО. Отправлять сведения можно в ОСУ, что подразумевает указание в УПД кода товара (GTIN) и количества маркируемой продукции без кодов идентификации, либо в поэкземплярном учете с кодами.
Что делать, если произошла пересортица
После ввода поэкземплярного учета может возникнуть ситуация пересортицы, когда DataMatrix-коды на продукции отличаются от тех, которые указали в УПД. Эту кегу или бутылку не получится реализовать, так как она отсутствует на балансе. Есть два варианта решения проблемы:
1. Уведомить продавца-контрагента о пересортице. Тогда он отправляет универсальный корректировочный документ (УКД). Этот документ «исправляет» предыдущий УПД и передает корректные DM-коды.
2. Вывести из оборота неправильный код. В качестве причины списания нужно указать пересортицу пива по кодам идентификации. Затем понадобится нанести новые коды на товар и вернуть его на баланс.
Удобство работы с маркируемыми товарами важно для бизнеса. «Платформа ЭДО» позволяет автоматически передавать сведения о продукции с DataMatrix-кодами в «Честный ЗНАК» и упрощает соблюдение всех требований законодательства. Также вам будут доступны статусы документов с маркируемой продукцией.
Если у контрагента другой оператор ЭДО, достаточно найти его в реестре через идентификатор ЭДО и отправить приглашение. У «Платформы ЭДО» есть автороуминг со всеми крупными операторами рынка.
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Изменения при транспортировке пива
Для товарной группы пива в УПД должен быть указан уникальный идентификатор (ID перевозочного документа) или номер ТТН с номером транспортного средства. Идентификатор формируется в государственной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Такое правило усиливает контроль за подакцизной продукцией.
Как подключиться к системе ЭДО и начать обмениваться электронными УПД
1. Зарегистрируйтесь в системе «Честный ЗНАК».
Чтобы пройти регистрацию в ГИС МТ, нужно:
Получить УКЭП на директора юрлица или ИП. Это нужно, если такая подпись не была оформлена ранее.
Установить ПО, необходимое для работы с УКЭП.
2. Подключитесь к системе ЭДО.
Если ваша организация еще не подключена к сервису ЭДО, выполните следующие шаги:
Выберите оператора ЭДО — например, «Платформу ЭДО». Сервис входит в число технологических партнеров «Честного ЗНАКа».
Убедитесь, что существует роуминг (это технология обмена) между вашим ЭДО-сервисом и сервисами ЭДО ваших контрагентов — поставщиков или покупателей маркируемых товаров. Также ваш поставщик может бесплатно подключиться к сервису «Платформа ЭДО», чтобы было удобно работать на базе одного оператора.
Проведите тестовый обмен электронными УПД. В случае необходимости обратитесь за поддержкой к вашему оператору ЭДО.
«Платформа ЭДО» позволяет автоматически передавать информацию о маркированных товарах в ГИС МТ, гарантируя соблюдение законодательных норм. Также удобную работу с маркировкой обеспечат другие сервисы «Платформы ОФД»:
«Учет марок» позволяет работать с маркировкой в режиме одного окна, контролировать ошибки в чеках и анализировать продажи.
Сервис ОФД передает данные о проданной маркируемой продукции в «Честный ЗНАК» и налоговую службу.
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