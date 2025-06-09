Памятка по сдаче уведомления по ЕНП в 2025 году

По какой форме заполнять уведомление

В 2025 году заполняйте уведомления по форме, утвержденной приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047.

Используйте порядок заполнения, приведенный в том же приказе ФНС (приложение № 2 к приказу № ЕД-7-8/1047).

При сдаче уведомлений электронно используйте формат, приведенный в приложении № 3 к приказу № ЕД-7-8/1047.

Заполненное уведомление проверяйте по контрольным соотношениям из письма ФНС от 17.01.2025 № ЕА-4-15/354. Если направили в ИФНС уведомление и будут выявлены несоответствия с контрольными соотношениями, оно будет считаться непредставленным полностью или в части.

Уведомление подавайте электронно по ТКС, например, через сервис «Платформа Госотчет», или через «Личный кабинет налогоплательщика» при соблюдении тех же условий, которые действуют для налоговой отчетности:

при среднесписочной численности сотрудников в предыдущем и текущем году более 100 человек;

если ваша компания является крупнейшим налогоплательщиком.

В остальных случаях можно подавать уведомление на бумаге, но только если плательщику разрешено представлять бумажную отчетность.