Памятка по сдаче уведомления по ЕНП в 2025 году

В каких случаях нужно подавать уведомление по ЕНП
Подавайте уведомления об исчисленных налогах, страховых взносах и иных обязательствах, когда (п. 9 ст. 58 НК):
по налогу (авансовому платежу) не предусмотрено представление налоговых деклараций, расчетов (например, транспортный и земельный налоги, авансовые платежи по УСН, ЕСХН, налогу на имущество организаций);
крайний срок сдачи отчетности по налогу (авансовому платежу), страховым взносам наступает позднее, чем срок уплаты по ним.
При наступлении срока уплаты поступившие деньги направляются на погашение соответствующей задолженности по налоговым обязательствам.
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Когда уведомления по ЕНП не нужны
Не нужно подавать уведомления по ЕНП:
Если срок уплаты налога, аванса по нему или страховых взносов наступает позднее, чем срок сдачи отчетности — в этом случае все необходимые сведения налоговики возьмут из полученных деклараций и расчетов.
Если не было начислений по налогам или страховым взносам — нулевые налоговые уведомления не сдают.
По фиксированным страховым взносам ИП, уплачиваемым «за себя», включая 1% с дохода свыше 300 тыс. руб.
По подлежащим уплате налоговым штрафам и пеням.
По страховым взносам на «травматизм» уведомления не подавайте — они уплачиваются не в составе ЕНП, а на счет Соцфонда России отдельным платежным поручением.
По какой форме заполнять уведомление
В 2025 году заполняйте уведомления по форме, утвержденной приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047.
Используйте порядок заполнения, приведенный в том же приказе ФНС (приложение № 2 к приказу № ЕД-7-8/1047).
При сдаче уведомлений электронно используйте формат, приведенный в приложении № 3 к приказу № ЕД-7-8/1047.
Заполненное уведомление проверяйте по контрольным соотношениям из письма ФНС от 17.01.2025 № ЕА-4-15/354. Если направили в ИФНС уведомление и будут выявлены несоответствия с контрольными соотношениями, оно будет считаться непредставленным полностью или в части.
Уведомление подавайте электронно по ТКС, например, через сервис «Платформа Госотчет», или через «Личный кабинет налогоплательщика» при соблюдении тех же условий, которые действуют для налоговой отчетности:
при среднесписочной численности сотрудников в предыдущем и текущем году более 100 человек;
если ваша компания является крупнейшим налогоплательщиком.
В остальных случаях можно подавать уведомление на бумаге, но только если плательщику разрешено представлять бумажную отчетность.
В какие сроки подавать уведомления по ЕНП
В общем случае подавайте уведомления в ИФНС в срок не позднее 25 числа того месяца, в котором наступает срок уплаты соответствующего налога (аванса по нему) или страхового взноса.
Для налоговых агентов по НДФЛ установлены особые сроки подачи уведомлений — это связано с тем, что налог необходимо перечислять дважды в месяц, исходя из периода его удержания (п. 6 ст. 226 НК):
Период удержания НДФЛ
Последний день для подачи уведомления в ИФНС
Крайний срок уплаты НДФЛ
С 1 по 22 число текущего месяца
25 число текущего месяца
28 число текущего месяца
С 23 по последнее число текущего месяца
3 число следующего месяца
5 число следующего месяца
С 23 по 31 декабря
Последний рабочий день декабря
Последний рабочий день декабря
При совпадении последнего дня срока подачи уведомлений с выходным или нерабочим праздником, он переносится на следующий за ним рабочий день.
Если уведомление не подать в срок, налоговики не смогут определить, по каким конкретно обязательствам перечислены деньги в составе ЕНП. В соответствии с п. 1 ст. 126 НК за такое нарушение должен последовать штраф — 200 руб. за каждый несданный документ.
Пока ИФНС не получит уведомление, налог не считается уплаченным даже при наличии достаточной суммы денежных средств на ЕНС (пп. 1 п. 7 ст. 45 НК). С момента наступления срока уплаты и до получения налоговиками сведений о начислениях за каждый просроченный день на недоимку могут начислить пени по правилам статьи 75 НК. Если уведомление сдано с опозданием, но до наступления срока уплаты налога или взноса, пени не начисляются.
Сервис «Платформа Госотчет» подходит для заполнения и отправки в госорганы электронной отчетности компаний на любой системе налогообложения. Сервис может работать с сертификатами всех аккредитованных удостоверяющих центров и позволяет подключить любое число пользователей.
Как заполнить уведомление по ЕНП
Форма уведомления включает:
титульный лист;
раздел «Данные».
На титульном листе заполните:
ИНН и КПП компании (ИП указывают только ИНН), укажите их также и на других страницах уведомления;
код ИФНС, в которую подаете уведомление;
количество страниц, на которых составлено уведомление (сквозная нумерация начинается с титульного листа) и листов прилагаемых подтверждающих документов (например, копия доверенности, если уведомление подает уполномоченный представитель, а не ИП или руководитель);
ФИО руководителя или ИП, либо представителя, подпись соответствующего лица и дату подписания уведомления;
название и реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя компании или ИП.
В разделе «Данные» в одном уведомлении можно отражать информацию сразу по нескольким обязательствам — на каждое из них заполните отдельный блок (строки 1–6).
Заполните строки раздела «Данные»:
«КПП, указанный в соответствующей налоговой декларации (расчете)» — ИП не заполняют, а организации вносят КПП, который укажут в соответствующей декларации (расчете).
Если подаете уведомление по транспортному, земельному налогу, налогу на имущество организаций (авансовым платежам по ним) за периоды, по которым отчетность не предусмотрена, в этом поле указывайте тот же КПП, что и на титульном листе уведомления.
«Код по ОКТМО» — восьми- или одиннадцатизначный код по месту уплаты налога, взносов.
«Код бюджетной классификации» — КБК по конкретному налогу, страховым взносам (общий КБК по ЕНП здесь не указывайте).
«Сумма налога, авансовых платежей, сборов, страховых взносов» — размер исчисленного обязательства к уплате за соответствующий период.
Если авансовый платеж за отчетный период оказался меньше, чем аванс за предыдущий отчетный период этого же налогового периода, в уведомлении отразите отрицательное значение в размере разницы — образовавшаяся переплата увеличит сальдо на едином налоговом счете (п. 9 ст. 58 НК).
«Отчетный (налоговый) период (код / Номер месяца (квартала))».
В первые две ячейки внесите код периода из приложения № 2 к Порядку заполнения уведомления:
«21» — 1 квартал;
«31» — полугодие или 2 квартал;
«33» — 9 месяцев или 3 квартал;
«34» — год или 4 квартал.
Так как уведомление по НДФЛ подается дважды в месяц, при указании кодов периодов «21», «31», «33», «34» нужно указывать порядковый номер месяца.
Номер месяца заполняйте следующим образом:
Период с 1 по 22 число месяца — «01», «02», «03» соответственно (к примеру, НДФЛ, удержанный в период с 1 по 22 апреля — «31/01», с 1 по 22 мая — «31/02» и т.д.);
Период с 23 по последнее число месяца — «11», «12», «13» соответственно (например, налог, удержанный с 23 по 30 апреля — «31/11», с 23 по 31 мая — «31/12» и т.д.).
«Отчетный (календарный) год» — укажите год, за отчетный период которого исчислен налог или взнос.
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Пример заполненного уведомления в 2025 году
ООО «Весна» в срок до 26 мая 2025 года (25 мая — воскресенье) подает уведомление по следующим начислениям:
страховые взносы за работников за апрель 2025 года — 165 280,90 руб.;
НДФЛ по ставке 13%, удержанный с 1 по 22 мая 2025 года — 69 800,00 руб.
Заполненное уведомление выглядит так:
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