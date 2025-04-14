Годовые налоговые декларации для ИП за 2024 год: по УСН и 3-НДФЛ

Декларация 3-НДФЛ для ИП

Декларацию 3-НДФЛ должны подать ИП, которые в 2024 году:

применяли ОСНО в течение всего года;

применяли спецрежим, но утратив право на него, в середине 2024 года перешли на ОСНО;

получали дивиденды;

получали облагаемые НДФЛ доходы, не относящиеся к предпринимательской деятельности — например, сдавали в аренду или продали собственное жилье.

ИП на ОСНО обязан подать декларацию 3-НДФЛ за истекший год, даже если он не вел деятельность и у него не было доходов от бизнеса.

Срок сдачи 3-НДФЛ за 2024 год — не позднее 30 апреля 2025 года.

Декларацию 3-НДФЛ за 2024 год подавайте в ИФНС по месту жительства, в которой состоите на учете.

Заполняйте декларацию 3-НДФЛ за 2024 год по обновленной форме, утвержденной приказом ФНС от 19.09.2024 № ЕД-7-11/757@. Этим же приказом изменены Порядок заполнения декларации и ее электронный формат.

Вот лишь некоторые изменения в новой форме 3-НДФЛ: