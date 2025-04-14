Годовые налоговые декларации для ИП за 2024 год: по УСН и 3-НДФЛ

Какие декларации за 2024 год ИП может сдать в апреле 2025 года
Предпринимательских налоговых деклараций, срок сдачи которых истекает в апреле 2025 года, всего две:
по налогу на доходы 3-НДФЛ;
по единому налогу при УСН.
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Декларация 3-НДФЛ для ИП
Декларацию 3-НДФЛ должны подать ИП, которые в 2024 году:
применяли ОСНО в течение всего года;
применяли спецрежим, но утратив право на него, в середине 2024 года перешли на ОСНО;
получали дивиденды;
получали облагаемые НДФЛ доходы, не относящиеся к предпринимательской деятельности — например, сдавали в аренду или продали собственное жилье.
ИП на ОСНО обязан подать декларацию 3-НДФЛ за истекший год, даже если он не вел деятельность и у него не было доходов от бизнеса.
Срок сдачи 3-НДФЛ за 2024 год — не позднее 30 апреля 2025 года.
Декларацию 3-НДФЛ за 2024 год подавайте в ИФНС по месту жительства, в которой состоите на учете.
Заполняйте декларацию 3-НДФЛ за 2024 год по обновленной форме, утвержденной приказом ФНС от 19.09.2024 № ЕД-7-11/757@. Этим же приказом изменены Порядок заполнения декларации и ее электронный формат.
Вот лишь некоторые изменения в новой форме 3-НДФЛ:
На титульном листе при указании ИНН теперь можно не указывать код страны, паспортные данные и дату рождения (письмо ФНС от 28.01.2025 № БС-4-11/720).
Появились новые строки для отражения налоговых вычетов, например, строки 240, 250, 260 для вычетов по долгосрочным сбережениям.
Некоторые строки убрали — в частности, строки 031, 060 и 070, в которых указывался код номера недвижимого имущества, по которому применен имущественный вычет, дата регистрации прав на участок земли и долю в праве собственности на недвижимый объект.
Декларация по УСН для ИП
ИП, применяющие спецрежим УСН, уплачивают единый налог:
с предпринимательских доходов — если выбран налоговый объект «доходы»;
с разницы между доходами и расходами — если выбран налоговый объект «доходы минус расходы».
Декларация по УСН подается один раз в год по окончании налогового периода в ИФНС по месту жительства ИП.
Отчитаться за 2024 год ИП — упрощенцы должны не позднее 25 апреля 2025 года.
Заполняйте декларацию УСН за 2024 год по новой форме, утвержденной приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@, используя обновленный порядок заполнения и электронный формат.
Основные изменения, внесенные в бланк декларации по УСН:
Появилось обозначение применяемого налогового объекта на титульном листе — «1» для объекта «доходы», «2» — для объекта «доходы минус расходы».
Если декларация подается доверенным лицом, которому выдали электронную доверенность, на титульном листе нужно указать ее уникальный идентификатор (GUID).
Добавили новый раздел 4, в котором при УСН «доходы» отражают затраты на покупку ККТ, уменьшающие налог за 2024 или 2025 год. Раздел предназначен для упрощенцев, местом жительства (нахождения) которых на дату регистрации приобретенной кассовой техники были новые территории — ДНР, ЛНР, Запорожская или Херсонская область. Максимальный размер вычета — 28 000 рублей, при этом ККТ должна быть зарегистрирована до 31 декабря 2025 года.
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Таблица. Декларации ИП за 2024 год, представляемые в ИФНС в апреле 2025 года:
Отчетная форма
Срок сдачи
Кто сдает
Декларация 3-НДФЛ за 2024 год
30.04.2025
Декларация по УСН за 2024 год
25.04.2025
ИП на УСН с объектом «доходы» или «доходы минус расходы»
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Как ИП сдавать декларации за 2024 год
Способ подачи деклараций по УСН и 3-НДФЛ зависит от прошлогодней среднесписочной численности работников (п. 3, 4 ст. 80, п. 1 ст. 83, п. 5 ст. 227 НК):
на бумажном носителе или в электронной форме — если у ИП не было сотрудников в прошлом году, либо их среднесписочная численность не превышала 100 человек;
только в электронной форме — если среднесписочная численность персонала превышала 100 человек.
Электронная декларация направляется через оператора ЭДО по ТКС (телекоммуникационным каналам связи) или через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС.
Бумажную отчетность можно подать в инспекцию:
посетив ИФНС и передав экземпляр декларации инспектору;
направив декларацию по почте (с описью вложения и уведомлением о получении);
через ближайший МФЦ.
При нарушении обязательной электронной формы декларации, предпринимателю грозит штраф — 200 рублей (ст. 119.1 НК).
Если нарушите срок подачи декларации по УСН или 3-НДФЛ, штраф составит от 5% до 30% от неуплаченной по этой декларации суммы налога (за каждый полный и неполный месяц просрочки), при этом минимально придется заплатить 1 000 рублей (п. 1 ст. 119 НК).
При опоздании со сдачей декларации более чем на 20 рабочих дней, налоговики вправе приостановить денежные операции по вашим банковским счетам и электронные денежные переводы (пп. 1 п. 3, пп. 2 п. 11 ст. 76 НК). Эта санкция применяется, если на дату вынесения решения о взыскании статус ИП был действующим.
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