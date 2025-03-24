Отчетность ООО в 2025 году: формы и сроки сдачи

Бухгалтерская отчетность ООО
Независимо от применяемого налогового режима все организации обязаны сдавать в ИФНС экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, формируемой на 31 декабря отчетного года. За 2024 год нужно отчитаться не позднее 31 марта 2025 года, а за 2025 год — не позже 31 марта 2026 года.
Обратите внимание, что бухотчетность за 2024 год сдается по формам, утвержденным приказом ФНС от 02.07.2010 № 66н, несмотря на то, что он уже утратил силу. А за 2025 год отчитываться нужно уже по новым формам из ФСБУ 4/2023 (Информация Минфина от 26.03.2024 № ИС-учет-50).
Бухгалтерскую отчетность подают в налоговую инспекцию по месту нахождения компании. На бумаге ее не примут — сдавайте отчет в электронном виде по ТКС.
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Налоговая отчетность ООО в 2025 году
Состав отчетности организации зависит от того, какой налоговый режим она применяет.
Компании на ОСНО платят налог на прибыль и сдают по нему декларацию. Периодичность представления декларации зависит от того, каким образом организацией уплачиваются авансовые платежи:
ежеквартально — компании, уплачивающие ежеквартальные и ежемесячные авансы;
ежемесячно — компании, уплачивающие авансы за каждый месяц по фактически полученной прибыли.
За периоды 2025 года по налогу на прибыль отчитывайтесь по новой форме декларации (утв. приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@). Прежнюю форму из приказа от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ в последний раз применяйте при сдаче декларации за 2024 год.
ООО — упрощенцы раз в год подают декларацию по единому налогу при УСН. Начиная с отчетности за 2024 год, применяется новая форма (утв. приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@).
Плательщики единого сельхозналога (ЕСХН) тоже отчитываются раз в год. Для них форма декларации осталась прежней (приказ ФНС от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@).
ООО на ОСНО, ЕСХН, а с 2025 года и на УСН (если нет освобождения от налога), являются плательщиками НДС. Отчитываться по НДС можно только в электронном формате. На бумаге вправе подавать декларацию лишь налоговые агенты - неплательщики НДС (ст. 174 НК).
Декларация по НДС подается ежеквартально. С отчетности за I квартал 2025 года действует ее обновленная форма и электронный формат (приказа ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@).
Декларации по прочим налогам ООО должны сдавать только при наличии соответствующих налоговых объектов.
С 2025 года введен новый налог — туристический (глава 33.1 НК). Компании, являющиеся его плательщиком, подают декларации ежеквартально по форме из приказа ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@.
Отчетность ООО по работникам в налоговую
Организации в 2025 году сдают в ИФНС по физлицам:
Расчет по страховым взносам (РСВ) — подавайте даже при отсутствии выплат работникам и иным физлицам. Форму РСВ изменили — с отчетности за I квартал 2025 года применяйте бланк из приложения № 1 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ (в новой редакции от 13.09.2024).
Персонифицированные сведения о физлицах — можно не сдавать за последний месяц каждого квартала, поскольку аналогичные данные включаются в раздел 3 Расчета по страховым взносам за соответствующий период (письмо ФНС от 06.03.2023 № БС-4-11/2593@). Форма сведений не изменилась, она приведена в приказе ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ (приложение № 2).
Расчет 6-НДФЛ — сдавайте, если хоть один человек в налоговом периоде получал от вас доходы, облагаемые НДФЛ. Форма расчета не менялась (приказ ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ в ред. от 09.01.2024).
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Сроки сдачи отчетности ООО в ИФНС в 2025 году
При совпадении последнего дня срока, отведенного для сдачи отчетности с выходным или праздничным нерабочим днем он переносится на следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК).
При нарушении сроков сдачи отчетности в ИФНС налоговики выставят штраф:
если не сдана вовремя бухгалтерская отчетность — 1500–2500 руб. для малых и микропредприятий, 3000–5000 руб. для прочих организаций (ст. 4.1.2, 19.7 КоАП);
если нарушен срок сдачи налоговой декларации или РСВ — от 5% до 30% от неуплаченной суммы налога или взноса за каждый полный и неполный месяц просрочки, но не меньше 1 000 руб. (ст. 119 НК);
за опоздание с расчетом 6-НДФЛ — 1000 руб. за каждый полный и неполный просроченный месяц (ст. 126 НК).
Сроки сдачи отчетности в ИФНС в 2025 году:
Отчетная форма и период
Срок сдачи
Кто должен сдавать
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2024 год — 31.03.2025;
за 2025 год — 31.03.2026
Все организации
Декларация по НДС
за IV квартал 2024 — 27.01.2025;
за I квартал 2025 — 25.04.2025;
за II квартал 2025 — 25.07.2025;
за III квартал 2025 — 27.10.2025;
за IV квартал 2025 — 26.01.2026
Организации на ОСНО, ЕСХН, УСН — плательщики НДС
Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур
за IV квартал 2024 — 20.01.2025;
за I квартал 2025 — 21.04.2025;
за II квартал 2025 — 21.07.2025;
за III квартал 2025 — 20.10.2025;
за IV квартал 2025 — 20.01.2026
Организации, освобожденные от обязанностей плательщика НДС, которые выставляли счета-фактуры при выполнении функций посредника, комиссионера, агента, застройщика
Декларация по косвенным налогам
за декабрь 2024 — 20.01.2025;
за январь 2025 — 20.02.2025;
за февраль — 20.03.2025;
за март 2025 — 21.04.2025;
за апрель 2025 — 20.05.2025;
за май 2025 — 20.06.2025;
за июнь 2025 — 21.07.2025;
за июль 2025 — 20.08.2025;
за август 2025 — 22.09.2025;
за сентябрь 2025 — 20.10.2025;
за октябрь 2025 — 20.11.2025;
за ноябрь 2025 — 22.12.2025;
за декабрь 2025 — 20.01.2026
Организации, импортирующие товары из стран ЕАЭС
Декларация по налогу на прибыль
за 2024 год — 25.03.2025;
за январь 2025 — 25.02.2025;
за январь–февраль 2025 — 25.03.2025;
за январь–март 2025 — 25.04.2025;
за январь–апрель 2025 — 26.05.2025;
за январь–май 2025 — 25.06.2025;
за январь–июнь 2025 — 25.07.2025;
за январь–июль 2025 — 25.08.2025;
за январь–август 2025 — 25.09.2025;
за январь–сентябрь 2025 — 27.10.2025;
за январь–октябрь 2025 — 25.11.2025;
за январь–ноябрь 2025 — 25.12.2025;
за 2025 год — 25.03.2026
Организации на ОСНО, уплачивающие ежемесячные авансы по налогу из фактической прибыли
за 2024 год — 25.03.2025;
за I квартал 2025 — 25.04.2025;
за полугодие 2025 — 25.07.2025;
за 9 месяцев 2025 — 27.10.2025;
за 2025 год — 25.03.2026
Организации на ОСНО, уплачивающие ежеквартальные и ежемесячные авансы по налогу
Декларация по УСН
за 2024 год — 25.03.2025;
за 2025 год — 25.03.2026
Организации на УСН
Декларация по ЕСХН
за 2024 год — 25.03.2025;
за 2025 год — 25.03.2026
Организации на ЕСХН
Декларация по налогу на имущество организаций
за 2024 год — 25.02.2025;
за 2025 год — 25.02.2026
Организации, имеющие недвижимость, облагаемую налогом на имущество
Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
за декабрь 2024 — 27.01.2025;
за январь 2025 — 25.02.2025;
за февраль 2025 — 25.03.2025;
за март 2025 — 25.04.2025;
за апрель 2025 — 26.05.2025;
за май 2025 — 25.06.2025;
за июнь 2025 — 25.07.2025;
за июль 2025 — 25.08.2025;
за август 2025 — 25.09.2025;
за сентябрь 2025 — 27.10.2025;
за октябрь 2025 — 25.11.2025;
за ноябрь 2025 — 25.12.2025;
за декабрь 2025 — 26.01.2026
Организации — пользователи недр
Декларация по водному налогу
за 2024 год — 27.01.2025;
за I квартал 2025 — 25.04.2025;
за полугодие 2025 — 25.07.2025;
за 9 месяцев 2025 — 27.10.2025;
за 2025 год — 26.01.2026
Организации — лицензированные пользователи водных объектов
Туристический налог
за I квартал 2025 — 25.04.2025;
за II квартал 2025 — 25.07.2025;
за III квартал 2025 — 27.10.2025;
за IV квартал 2025 — 26.01.2026
Компании - плательщики туристического налога
Декларация по налогу на игорный бизнес
за декабрь 2024 — 27.01.2025;
за январь 2025 — 25.02.2025;
за февраль 2025 — 25.03.2025;
за март 2025 — 25.04.2025;
за апрель 2025 — 26.05.2025;
за май 2025 — 25.06.2025;
за июнь 2025 — 25.07.2025;
за июль 2025 — 25.08.2025;
за август 2025 — 25.09.2025;
за сентябрь 2025 — 27.10.2025;
за октябрь 2025 — 25.11.2025;
за ноябрь 2025 — 25.12.2025;
за декабрь 2025 — 26.01.2026
Организации, ведущие игорный бизнес
Декларация по акцизам
за декабрь 2024 — 27.01.2025;
за январь 2025 — 25.02.2025;
за февраль 2025 — 25.03.2025;
за март 2025 — 25.04.2025;
за апрель 2025 — 26.05.2025;
за май 2025 — 25.06.2025;
за июнь 2025 — 25.07.2025;
за июль 2025 — 25.08.2025;
за август 2025 — 25.09.2025;
за сентябрь 2025 — 27.10.2025;
за октябрь 2025 — 25.11.2025;
за ноябрь 2025 — 25.12.2025;
за декабрь 2025 — 26.01.2026
Компании — плательщики акцизов
Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами
за IV квартал 2024 — 27.01.2025;
за I квартал 2025 — 25.04.2025;
за II квартал 2025 — 25.07.2025;
за III квартал 2025 — 27.10.2025;
за IV квартал 2025 — 26.01.2026
Организации (при наличии операций с прослеживаемыми товарами)
за 2024 год — 27.01.2025;
за I квартал 2025 — 25.04.2025;
за полугодие 2025 — 25.07.2025;
за 9 месяцев 2025 — 27.10.2025;
за 2025 год — 26.01.2026
Организации - страхователи
за 2024 год — 25.02.2025;
за I квартал 2025 — 25.04.2025;
за полугодие 2025 — 25.07.2025;
за 9 месяцев 2025 — 27.10.2025;
за 2025 год — 25.02.2026
Организации — налоговые агенты, выплачивающие физлицам облагаемые НДФЛ доходы
за декабрь 2024 — 27.01.2025*;
за январь 2025 — 25.02.2025;
за февраль 2025 — 25.03.2025;
за март 2025 — 25.04.2025*;
за апрель 2025 — 26.05.2025;
за май 2025 — 25.06.2025;
за июнь 2025 — 25.07.2025*;
за июль 2025 — 25.08.2025;
за август 2025 — 25.09.2025;
за сентябрь 2025 — 27.10.2025*;
за октябрь 2025 — 25.11.2025;
за ноябрь 2025 — 25.12.2025;
за декабрь 2025 — 26.01.2026*
*если представлен РСВ за соответствующий период с разделом 3, Персонифицированные сведения за март, июнь, сентябрь и декабрь можно не сдавать
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Что и в какие сроки сдают ООО в Соцфонд в 2025 году
В Соцфонд подаются различные сведения по форме ЕФС-1. Сдавать их должны все организации — плательщики взносов по обязательному пенсионному страхованию и от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний («травматизм»).
В 2025 году отчитывайтесь по прежней форме ЕФС-1 (утв. приказом СФР от 17.11.2023 № 2281).
Сроки сдачи для разных видов сведений могут отличаться. Если последний день срока сдачи отчета выпадает на праздничный или выходной день он переносится на следующую ближайшую рабочую дату (письмо СФР от 25.01.2023 № 19-02/463л).
Если нарушите сроки подачи отчетности в СФР, компании придется заплатить штраф 500 руб. по каждому застрахованному лицу, а должностным лицам — от 300 до 500 руб. (ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ, ст. 15.33.2 КоАП).
Штраф за несданные сведения по взносам на «травматизм» — от 5% до 30% от взносов за последний квартал, но не менее 1 000 руб. (ст. 26.30 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).
Форма для подтверждения основного вида деятельности содержится в приказе Минздравсоцразвития от 31.01.2006 № 55 в ред. от 27.12.2022.
В таблице собраны все сроки сдачи отчетов ООО в Соцфонд в 2025 году:
Раздел / подраздел отчета ЕФС-1
Отчетный период или кадровое событие
Крайний срок представления в СФР
Подраздел 1.1. Сведения о трудовой (иной) деятельности
(сдавайте, если были соответствующие кадровые события)
Кадровые события в январе–декабре 2025
(кроме приема и увольнения работников, приостановления или возобновления трудового договора, заключения или прекращения договора ГПХ — в этих случаях отчитывайтесь не позднее следующего рабочего дня)
за декабрь 2024 — 27.01.2025;
за январь 2025 — 25.02.2025;
за февраль — 25.03.2025;
за март 2025 — 25.04.2025;
за апрель 2025 — 26.05.2025;
за май 2025 — 25.06.2025;
за июнь 2025 — 25.07.2025;
за июль 2025 — 25.08.2025;
за август 2025 — 25.09.2025;
за сентябрь 2025 — 27.10.2025;
за октябрь 2025 — 25.11.2025;
за ноябрь 2025 — 25.12.2025;
за декабрь 2025 — 26.01.2026
Подраздел 1.2. Сведения о стаже работников
Подраздел 2. Основание для отражения данных о периодах работы в условиях, дающих право на досрочную пенсию подается при наличии таких условий)
2024 год
2025 год
27.01.2025
26.01.2026
Подраздел 3. Сведения по дополнительным пенсионным страховым взносам
2024 год
I квартал 2025
полугодие 2025
9 месяцев 2025
2025 год
27.01.2025
25.04.2025
25.07.2025
27.10.2025
26.01.2026
Раздел 2. Сведения о взносах на «травматизм»
2024 год
I квартал 2025
полугодие 2025
9 месяцев 2025
2025 год
27.01.2025
25.04.2025
25.07.2025
27.10.2025
26.01.2026
Подтверждение основного вида деятельности
за 2024 год
за 2025 год
15.04.2025
15.04.2026
Отчеты в Росстат
Список статистической отчетности для каждой компании — респондента индивидуален. Узнать, какие формы ООО необходимо сдавать в 2025 году, компания может при помощи сервиса Росстата. Достаточно указать свой ИНН или ОГРН, и система выдаст список соответствующих отчетов. Если никаких форм в списке не указано, отчитываться не надо.
Какую отчетность нужно сдавать электронно
Некоторую отчетность можно сдавать только электронно — при сдаче на бумаге ее сочтут непредставленной. За нарушение этого требования предусмотрены штрафы:
от ИФНС — 200 рублей (ст. 119.1 НК);
от СФР — 1 000 рублей (ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).
Чтобы избежать штрафов, помните, что обязательный электронный формат предусмотрен для следующих отчетов:
бухгалтерская (финансовая) отчетность;
декларация по НДС (бумажный вариант допустим лишь для налоговых агентов — неплательщиков НДС либо освобожденных от обязанностей налогоплательщика по п. 5 ст. 174 НК);
декларации по прочим налогам, если в прошлом году среднесписочная численность работников превышала 100 человек (п. 3 ст. 80 НК);
расчеты РСВ и 6-НДФЛ, если выплачивали доходы более чем 10 физлицам;
«Персонифицированные сведения о физлицах», если включили в него более 10 застрахованных лиц;
отчеты в составе формы ЕФС-1, если число застрахованных в отчетном периоде превысило 10 человек;
отчет по товарам, подлежащим прослеживаемости (постановление Правительства от 01.07.2021 № 1108);
вся статистическая отчетность.
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