Отчетность ООО в 2025 году: формы и сроки сдачи

Состав отчетности организации зависит от того, какой налоговый режим она применяет.

Компании на ОСНО платят налог на прибыль и сдают по нему декларацию. Периодичность представления декларации зависит от того, каким образом организацией уплачиваются авансовые платежи:

ежеквартально — компании, уплачивающие ежеквартальные и ежемесячные авансы;

ежемесячно — компании, уплачивающие авансы за каждый месяц по фактически полученной прибыли.

За периоды 2025 года по налогу на прибыль отчитывайтесь по новой форме декларации (утв. приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@). Прежнюю форму из приказа от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ в последний раз применяйте при сдаче декларации за 2024 год.

ООО — упрощенцы раз в год подают декларацию по единому налогу при УСН. Начиная с отчетности за 2024 год, применяется новая форма (утв. приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@).

Плательщики единого сельхозналога (ЕСХН) тоже отчитываются раз в год. Для них форма декларации осталась прежней (приказ ФНС от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@).

ООО на ОСНО, ЕСХН, а с 2025 года и на УСН (если нет освобождения от налога), являются плательщиками НДС. Отчитываться по НДС можно только в электронном формате. На бумаге вправе подавать декларацию лишь налоговые агенты - неплательщики НДС (ст. 174 НК).

Декларация по НДС подается ежеквартально. С отчетности за I квартал 2025 года действует ее обновленная форма и электронный формат (приказа ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@).

Декларации по прочим налогам ООО должны сдавать только при наличии соответствующих налоговых объектов.

С 2025 года введен новый налог — туристический (глава 33.1 НК). Компании, являющиеся его плательщиком, подают декларации ежеквартально по форме из приказа ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@.