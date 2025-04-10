Отчеты за I квартал 2025 года: что нужно сдать до 25 апреля

Что сдавать в ИФНС за I квартал 2025 года
Состав отчетности, которую нужно сдавать в инспекцию ФНС по итогам квартала, зависит от применяемого налогового режима и видов деятельности, осуществляемых компанией или ИП:
Декларация по НДС.
Подают ИП и компании на ОСНО, ЕСХН и УСН, у которых нет освобождения от этого налога. Неплательщики и освобожденные от НДС должны отчитаться, если в отчетном квартале выполняли обязанности налогового агента или выставляли покупателям счета-фактуры с выделенной в них суммой НДС.
За I квартал 2025 года отчитывайтесь по обновленной форме декларации, утвержденной приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@. Форма пополнилась полями для новых ставок 5% и 7%, которые применяют плательщики НДС на УСН. Срок сдачи — 25 апреля 2025 года.
Декларация по налогу на прибыль.
Сдают организации, применяющие ОСНО:
ежеквартально отчитываются те, кто платит ежеквартальные и ежемесячные авансы по налогу;
ежемесячно отчитываются компании, которые платят авансы из фактически полученной прибыли за каждый месяц.
Начиная с первого отчетного периода по налогу на прибыль, применяйте новую форму декларации, утвержденную приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@. Срок представления — 25 апреля 2025 года.
Декларация по новому туристическому налогу.
Впервые подают ИП и компании, которые владеют гостиницами, хостелами, кемпингами и т.п., и предоставляют в них места для временного проживания (глава 33.1 НК).
За I квартал 2025 года отчет заполняется по форме из приказа ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@. Срок сдачи — 25 апреля 2025 года.
Декларация по косвенным налогам при импорте товаров из стран ЕАЭС.
Налогоплательщики заполняют по форме, утвержденной приказом ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@ (в ред. от 12.04.2023).
Срок сдачи — 20 число месяца, следующего за месяцем принятия к учету ввезенных товаров.
Декларация по водному налогу.
Ежемесячно подают ИП и компании, имеющими лицензии на пользование водными объектами.
Форма утверждена приказом ФНС от 09.11.2015 № ММВ-7-3/497@. Срок представления — 25 число месяца, следующего за отчетным, значит, до 25 апреля нужно отчитаться за март 2025 года.
Декларация по НДПИ.
Подают ежемесячно пользователи недр — ИП и организации.
В 2025 году действует форма, утвержденная приказом ФНС от 03.09.2024 № ЕД-7-3/696@. Срок ее представления — 25 число следующего за отчетным месяца. До 25 апреля сдается отчет за март 2025 года.
Отчет о прослеживаемых товарах.
Должны подать ИП и компании, у которых в I квартале 2025 года были операции с товарами, подлежащими прослеживаемости. Перечень таких товаров содержится в постановлении Правительства от 01.07.2021 № 1110.
Форма отчета утверждена приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@. Срок сдачи — 25 апреля 2025 года.
Обратите внимание — в апреле завершается срок представления для некоторой налоговой отчетности за 2024 год:
Декларация 3-НДФЛ, которую сдают ИП на ОСНО. Отчет заполняется по новой форме, утвержденной приказом ФНС от 19.09.2024 № ЕД-7-11/757@. Срок сдачи — 30 апреля 2025 года.
Декларация по УСН, представляемая упрощенцами в статусе ИП. За 2024 год декларация подается по новой форме, утвержденной приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@. Срок сдачи — 25 апреля 2025 года.
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ИП с работниками и все организации должны не позднее 25 апреля 2025 года подать за I квартал 2025 года по своим работникам и прочим физлицам, которым выплачивали доходы:
Расчет 6-НДФЛ по форме, утвержденной приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ (в ред. от 09.01.2024). Расчет можно не подавать только если в течение первого квартала вообще не начисляли и не выплачивали физлицам облагаемые НДФЛ доходы, но чтобы не было претензий от налоговиков, им нужно направить сообщение об отсутствии начислений в отчетном периоде.
Расчет по страховым взносам (РСВ) по новой форме, утвержденной приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ (в ред. от 13.09.2024). Если начислений не было, подается нулевой расчет.
Персонифицированные сведения о физлицах за март 2025 года можно не подавать, при условии, что в налоговую представлен раздел 3 формы РСВ за I квартал 2025 года (письмо ФНС от 06.03.2023 № БС-4-11/2593@). Если сведения за март подаются, применяется форма из приказа ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.
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Таблица сроков сдачи отчетности в ИФНС в апреле 2025 года
Если последний день срока сдачи налогового отчета совпал с выходным или с нерабочим праздником, подайте его в ближайший следующий рабочий день. Такой перенос происходит автоматически (п. 7 ст. 6.1 НК).
Что нужно сдать в ИФНС в апреле 2025 года (сроки даны с учетом переносов):
Крайний срок сдачи
Отчетная форма
Отчетный период
Кто сдает
21 апреля 2025
Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур
I квартал 2025
Компании и ИП, освобожденные от обязанностей плательщика НДС, которые выставляли счета-фактуры в качестве посредника, комиссионера, агента, застройщика
21 апреля 2025
Декларация по косвенным налогам
март 2025
Компании и ИП, импортирующие товары из стран ЕАЭС
25 апреля 2025
Декларация по налогу на прибыль
январь–март 2025
Организации на ОСНО, уплачивающие ежемесячные авансы по налогу из фактической прибыли
I квартал 2025
Организации на ОСНО, уплачивающие ежеквартальные и ежемесячные авансы по налогу
25 апреля 2025
Декларация по НДС
I квартал 2025
Компании и ИП на ОСНО, ЕСХН, УСН - плательщики НДС
25 апреля 2025
Декларация по УСН
2024 год
ИП на УСН
25 апреля 2025
Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
март 2025
Компании и ИП — пользователи недр
25 апреля 2025
Декларация по водному налогу
I квартал 2025
Компании и ИП — лицензированные пользователи водных объектов
25 апреля 2025
Декларация по туристическому налогу
I квартал 2025
Компании и ИП - плательщики туристического налога
25 апреля 2025
Декларация по налогу на игорный бизнес
март 2025
Компании, ведущие игорный бизнес
25 апреля 2025
Декларация по акцизам
март 2025
Компании и ИП — плательщики акцизов
25 апреля 2025
Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами
I квартал 2025
Компании и ИП, проводившие операции с товарами, подлежащими прослеживаемости
25 апреля 2025
I квартал 2025
Компании и ИП - страхователи
25 апреля 2025
Расчет 6-НДФЛ
I квартал 2025
Компании и ИП — налоговые агенты, выплачивающие физлицам облагаемые НДФЛ доходы
25 апреля 2025
март 2025
(можно не подавать, если сдан РСВ за I квартал 2025 года с разделом 3)
Компании и ИП - страхователи
30 апреля 2025
2024 год
ИП на ОСНО
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Что сдавать в СФР за I квартал 2025 года
Все организации, созданные ранее 2025 года, должны представить подтверждение основного вида своей деятельности за 2024 год, чтобы Соцфонд правильно установил тариф по взносам на «травматизм». Если деятельность в прошлом году не велась, в подтверждении указывают нулевые показатели.
Форма для подтверждения основного вида деятельности утверждена приказом Минздравсоцразвития от 31.01.2006 № 55 в ред. от 27.12.2022. Подать ее в СФР нужно не позднее 15 апреля 2025 года.
Разделы формы ЕФС-1 обязаны подавать в Соцфонд все компании и ИП — плательщики обязательных страховых взносов на ОПС, ОМС, ВНиМ и «травматизм».
Форма ЕФС-1 утверждена приказом СФР от 17.11.2023 № 2281, изменения в нее не вносились. За I квартал сведения подают до 25 апреля 2025 года включительно.
Таблица сроков сдачи отчетности в СФР за I квартал 2025 года
По аналогии с отчетностью в ИФНС, при совпадении срока сдачи сведений, подаваемых в СФР, с нерабочим праздничным или выходным днем срок переносится на следующий ближайший рабочий день (письмо СФР от 25.01.2023 № 19-02/463л).
Какую отчетность нужно сдать в Соцфонд в апреле 2025 года:
Крайний срок сдачи
Вид отчетности
Отчетный период
15 апреля 2025
Подтверждение основного вида деятельности
за 2024 год
25 апреля 2025
Подраздел 1.1 формы ЕФС-1. Сведения о трудовой (иной) деятельности
(сдавайте, если были соответствующие кадровые события)
При наличии кадровых событий в марте 2025.
При приеме и увольнении работников, приостановлении или возобновлении трудового договора, заключении или прекращении договора ГПХ — отчет сдается не позднее следующего рабочего
25 апреля 2025
Подраздел 3 формы ЕФС-1. Сведения по дополнительным пенсионным страховым взносам
I квартал 2025
25 апреля 2025
Раздел 2 формы ЕФС-1. Сведения о взносах на «травматизм»
I квартал 2025
Ответственность за нарушение сроков сдачи отчетности
Если не сдать вовремя Расчет по страховым взносам или налоговую декларацию, последует штраф в размере от 5% до 30% от неуплаченного налога или взноса за каждый просроченный месяц (полный и неполный), при этом минимальный штраф составит 1 000 руб. (ст. 119 НК).
Нарушение срока сдачи формы 6-НДФЛ обойдется в 1 000 руб. за каждый полный и неполный месяц просрочки (ст. 126 НК).
За нарушенные сроки сдачи отчетности в Соцфонд грозит штраф в размере 500 руб. по каждому застрахованному лицу, при этом могут дополнительно оштрафовать и должностных лиц на 300–500 руб. (ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ, ст. 15.33.2 КоАП).
По взносам на «травматизм» нарушение сроков сдачи обойдется в сумму от 5% до 30% от взносов, начисленных за последний квартал, и не меньше 1 000 руб. (ст. 26.30 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).
Если вместо представления в обязательной электронной форме отчетность будет сдана на бумаге, штраф от налоговой составит 200 руб., а от Соцфонда — 1 000 руб. (ст. 119.1 НК, ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).
Напомним, что только электронно подаются:
декларация по НДС (на бумаге могут отчитываться неплательщики НДС — налоговые агенты);
остальные налоговые декларации — при среднесписочной численности персонала в прошлом году более 100 человек;
«Персонифицированные сведения о физлицах», в которые включены 11 и более застрахованных лиц;
любые отчеты в составе ЕФС-1 — при численности застрахованных более 10 человек;
отчет по прослеживаемым товарам (постановление Правительства от 01.07.2021 № 1108).
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