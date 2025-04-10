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Отчеты за I квартал 2025 года: что нужно сдать до 25 апреля

Для бухгалтера апрель — это месяц подготовки и сдачи отчетности по итогам первого квартала. Рассказываем, какую отчетность должны сдать ИП и организации до 25 апреля 2025 года.

Что сдавать в ИФНС за I квартал 2025 года

Состав отчетности, которую нужно сдавать в инспекцию ФНС по итогам квартала, зависит от применяемого налогового режима и видов деятельности, осуществляемых компанией или ИП:

  • Декларация по НДС. 

Подают ИП и компании на ОСНО, ЕСХН и УСН, у которых нет освобождения от этого налога. Неплательщики и освобожденные от НДС должны отчитаться, если в отчетном квартале выполняли обязанности налогового агента или выставляли покупателям счета-фактуры с выделенной в них суммой НДС.

За I квартал 2025 года отчитывайтесь по обновленной форме декларации, утвержденной приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@. Форма пополнилась полями для новых ставок 5% и 7%, которые применяют плательщики НДС на УСН. Срок сдачи — 25 апреля 2025 года.

  • Декларация по налогу на прибыль. 

Сдают организации, применяющие ОСНО:

  • ежеквартально отчитываются те, кто платит ежеквартальные и ежемесячные авансы по налогу;

  • ежемесячно отчитываются компании, которые платят авансы из фактически полученной прибыли за каждый месяц.

Начиная с первого отчетного периода по налогу на прибыль, применяйте новую форму декларации, утвержденную приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@. Срок представления — 25 апреля 2025 года.

  • Декларация по новому туристическому налогу

Впервые подают ИП и компании, которые владеют гостиницами, хостелами, кемпингами и т.п., и предоставляют в них места для временного проживания (глава 33.1 НК). 

За I квартал 2025 года отчет заполняется по форме из приказа ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@. Срок сдачи — 25 апреля 2025 года.

  • Декларация по косвенным налогам при импорте товаров из стран ЕАЭС. 

Налогоплательщики заполняют по форме, утвержденной приказом ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@ (в ред. от 12.04.2023). 

Срок сдачи — 20 число месяца, следующего за месяцем принятия к учету ввезенных товаров. 

  • Декларация по водному налогу.

Ежемесячно подают ИП и компании, имеющими лицензии на пользование водными объектами. 

Форма утверждена приказом ФНС от 09.11.2015 № ММВ-7-3/497@. Срок представления — 25 число месяца, следующего за отчетным, значит, до 25 апреля нужно отчитаться за март 2025 года. 

  • Декларация по НДПИ. 

Подают ежемесячно пользователи недр — ИП и организации. 

В 2025 году действует форма, утвержденная приказом ФНС от 03.09.2024 № ЕД-7-3/696@. Срок ее представления — 25 число следующего за отчетным месяца. До 25 апреля сдается отчет за март 2025 года.

  • Отчет о прослеживаемых товарах.

Должны подать ИП и компании, у которых в I квартале 2025 года были операции с товарами, подлежащими прослеживаемости. Перечень таких товаров содержится в постановлении Правительства от 01.07.2021 № 1110

Форма отчета утверждена приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@. Срок сдачи — 25 апреля 2025 года.

Обратите внимание в апреле завершается срок представления для некоторой налоговой отчетности за 2024 год:

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ИП с работниками и все организации должны не позднее 25 апреля 2025 года подать за I квартал 2025 года по своим работникам и прочим физлицам, которым выплачивали доходы:

Персонифицированные сведения о физлицах за март 2025 года можно не подавать, при условии, что в налоговую представлен раздел 3 формы РСВ за I квартал 2025 года (письмо ФНС от 06.03.2023 № БС-4-11/2593@). Если сведения за март подаются, применяется форма из приказа ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.

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Таблица сроков сдачи отчетности в ИФНС в апреле 2025 года

Если последний день срока сдачи налогового отчета совпал с выходным или с нерабочим праздником, подайте его в ближайший следующий рабочий день. Такой перенос происходит автоматически (п. 7 ст. 6.1 НК).

Что нужно сдать в ИФНС в апреле 2025 года (сроки даны с учетом переносов):

Крайний срок сдачи

Отчетная форма 

Отчетный период 

Кто сдает

21 апреля 2025

Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур

I квартал 2025 

Компании и ИП, освобожденные от обязанностей плательщика НДС, которые выставляли счета-фактуры в качестве посредника, комиссионера, агента, застройщика 

21 апреля 2025

Декларация по косвенным налогам

март 2025 

Компании и ИП, импортирующие товары из стран ЕАЭС

25 апреля 2025

Декларация по налогу на прибыль

 

 

январь–март 2025 

Организации на ОСНО, уплачивающие ежемесячные авансы по налогу из фактической прибыли

I квартал 2025 

Организации на ОСНО, уплачивающие ежеквартальные и ежемесячные авансы по налогу

25 апреля 2025

Декларация по НДС 

I квартал 2025 

Компании и ИП на ОСНО, ЕСХН, УСН - плательщики НДС

25 апреля 2025

Декларация по УСН

2024 год 

ИП на УСН

25 апреля 2025

Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ)

март 2025 

Компании и ИП — пользователи недр

25 апреля 2025

Декларация по водному налогу 

I квартал 2025 

Компании и ИП — лицензированные пользователи водных объектов

25 апреля 2025

Декларация по туристическому налогу

I квартал 2025 

Компании и ИП - плательщики туристического налога

25 апреля 2025

Декларация по налогу на игорный бизнес

март 2025 

Компании, ведущие игорный бизнес

25 апреля 2025

Декларация по акцизам

март 2025 

 

Компании и ИП — плательщики акцизов 

25 апреля 2025

Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами

I квартал 2025 

Компании и ИП, проводившие операции с товарами, подлежащими прослеживаемости

25 апреля 2025

Расчет по страховым взносам (РСВ) 

I квартал 2025 

Компании и ИП - страхователи

25 апреля 2025

Расчет 6-НДФЛ 

I квартал 2025 

Компании и ИП — налоговые агенты, выплачивающие физлицам облагаемые НДФЛ доходы 

25 апреля 2025

Персонифицированные сведения о физлицах

март 2025

(можно не подавать, если сдан РСВ за I квартал 2025 года с разделом 3)

Компании и ИП - страхователи

30 апреля 2025

Декларация 3-НДФЛ

2024 год

ИП на ОСНО

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Что сдавать в СФР за I квартал 2025 года

Все организации, созданные ранее 2025 года, должны представить подтверждение основного вида своей деятельности за 2024 год, чтобы Соцфонд правильно установил тариф по взносам на «травматизм». Если деятельность в прошлом году не велась, в подтверждении указывают нулевые показатели. 

Форма для подтверждения основного вида деятельности утверждена приказом Минздравсоцразвития от 31.01.2006 № 55 в ред. от 27.12.2022. Подать ее в СФР нужно не позднее 15 апреля 2025 года.

Разделы формы ЕФС-1 обязаны подавать в Соцфонд все компании и ИП — плательщики обязательных страховых взносов на ОПС, ОМС, ВНиМ и «травматизм».  

Форма ЕФС-1 утверждена приказом СФР от 17.11.2023 № 2281, изменения в нее не вносились. За I квартал сведения подают до 25 апреля 2025 года включительно.

Таблица сроков сдачи отчетности в СФР за I квартал 2025 года

По аналогии с отчетностью в ИФНС, при совпадении срока сдачи сведений, подаваемых в СФР, с нерабочим праздничным или выходным днем срок переносится на следующий ближайший рабочий день (письмо СФР от 25.01.2023 № 19-02/463л).

Какую отчетность нужно сдать в Соцфонд в апреле 2025 года:

Крайний срок сдачи

Вид отчетности

Отчетный период 

15 апреля 2025

Подтверждение основного вида деятельности

за 2024 год

25 апреля 2025

Подраздел 1.1 формы ЕФС-1. Сведения о трудовой (иной) деятельности 

(сдавайте, если были соответствующие кадровые события)

При наличии кадровых событий в марте 2025.

При приеме и увольнении работников, приостановлении или возобновлении трудового договора, заключении или прекращении договора ГПХ — отчет сдается не позднее следующего рабочего 

25 апреля 2025

Подраздел 3 формы ЕФС-1. Сведения по дополнительным пенсионным страховым взносам

I квартал 2025

25 апреля 2025

Раздел 2 формы ЕФС-1. Сведения о взносах на «травматизм»

I квартал 2025

Ответственность за нарушение сроков сдачи отчетности

Если не сдать вовремя Расчет по страховым взносам или налоговую декларацию, последует штраф в размере от 5% до 30% от неуплаченного налога или взноса за каждый просроченный месяц (полный и неполный), при этом минимальный штраф составит 1 000 руб. (ст. 119 НК).

Нарушение срока сдачи формы 6-НДФЛ обойдется в 1 000 руб. за каждый полный и неполный месяц просрочки (ст. 126 НК).

За нарушенные сроки сдачи отчетности в Соцфонд грозит штраф в размере 500 руб. по каждому застрахованному лицу, при этом могут дополнительно оштрафовать и должностных лиц на 300–500 руб. (ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ, ст. 15.33.2 КоАП). 

По взносам на «травматизм» нарушение сроков сдачи обойдется в сумму от 5% до 30% от взносов, начисленных за последний квартал, и не меньше 1 000 руб. (ст. 26.30 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Если вместо представления в обязательной электронной форме отчетность будет сдана на бумаге, штраф от налоговой составит 200 руб., а от Соцфонда — 1 000 руб. (ст. 119.1 НК, ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

Напомним, что только электронно подаются:

  • декларация по НДС (на бумаге могут отчитываться неплательщики НДС — налоговые агенты);

  • остальные налоговые декларации — при среднесписочной численности персонала в прошлом году более 100 человек;

  • РСВ и 6-НДФЛ при выплате доходов 11 и более физлицам;

  • «Персонифицированные сведения о физлицах», в которые включены 11 и более застрахованных лиц;

  • любые отчеты в составе ЕФС-1 — при численности застрахованных более 10 человек;

  • отчет по прослеживаемым товарам (постановление Правительства от 01.07.2021 № 1108).

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