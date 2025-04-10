Отчеты за I квартал 2025 года: что нужно сдать до 25 апреля

Что сдавать в ИФНС за I квартал 2025 года

Состав отчетности, которую нужно сдавать в инспекцию ФНС по итогам квартала, зависит от применяемого налогового режима и видов деятельности, осуществляемых компанией или ИП:

Декларация по НДС.

Подают ИП и компании на ОСНО, ЕСХН и УСН, у которых нет освобождения от этого налога. Неплательщики и освобожденные от НДС должны отчитаться, если в отчетном квартале выполняли обязанности налогового агента или выставляли покупателям счета-фактуры с выделенной в них суммой НДС.

За I квартал 2025 года отчитывайтесь по обновленной форме декларации, утвержденной приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@. Форма пополнилась полями для новых ставок 5% и 7%, которые применяют плательщики НДС на УСН. Срок сдачи — 25 апреля 2025 года.

Декларация по налогу на прибыль.

Сдают организации, применяющие ОСНО:

ежеквартально отчитываются те, кто платит ежеквартальные и ежемесячные авансы по налогу;

ежемесячно отчитываются компании, которые платят авансы из фактически полученной прибыли за каждый месяц.

Начиная с первого отчетного периода по налогу на прибыль, применяйте новую форму декларации, утвержденную приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@. Срок представления — 25 апреля 2025 года.

Декларация по новому туристическому налогу.

Впервые подают ИП и компании, которые владеют гостиницами, хостелами, кемпингами и т.п., и предоставляют в них места для временного проживания (глава 33.1 НК).

За I квартал 2025 года отчет заполняется по форме из приказа ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@. Срок сдачи — 25 апреля 2025 года.

Декларация по косвенным налогам при импорте товаров из стран ЕАЭС.

Налогоплательщики заполняют по форме, утвержденной приказом ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@ (в ред. от 12.04.2023).

Срок сдачи — 20 число месяца, следующего за месяцем принятия к учету ввезенных товаров.

Декларация по водному налогу.

Ежемесячно подают ИП и компании, имеющими лицензии на пользование водными объектами.

Форма утверждена приказом ФНС от 09.11.2015 № ММВ-7-3/497@. Срок представления — 25 число месяца, следующего за отчетным, значит, до 25 апреля нужно отчитаться за март 2025 года.

Декларация по НДПИ.

Подают ежемесячно пользователи недр — ИП и организации.

В 2025 году действует форма, утвержденная приказом ФНС от 03.09.2024 № ЕД-7-3/696@. Срок ее представления — 25 число следующего за отчетным месяца. До 25 апреля сдается отчет за март 2025 года.

Отчет о прослеживаемых товарах.

Должны подать ИП и компании, у которых в I квартале 2025 года были операции с товарами, подлежащими прослеживаемости. Перечень таких товаров содержится в постановлении Правительства от 01.07.2021 № 1110.

Форма отчета утверждена приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@. Срок сдачи — 25 апреля 2025 года.

Обратите внимание — в апреле завершается срок представления для некоторой налоговой отчетности за 2024 год:

Декларация 3-НДФЛ , которую сдают ИП на ОСНО. Отчет заполняется по новой форме, утвержденной приказом ФНС от 19.09.2024 № ЕД-7-11/757@. Срок сдачи — 30 апреля 2025 года.

Декларация по УСН, представляемая упрощенцами в статусе ИП. За 2024 год декларация подается по новой форме, утвержденной приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@. Срок сдачи — 25 апреля 2025 года.

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ИП с работниками и все организации должны не позднее 25 апреля 2025 года подать за I квартал 2025 года по своим работникам и прочим физлицам, которым выплачивали доходы:

Персонифицированные сведения о физлицах за март 2025 года можно не подавать, при условии, что в налоговую представлен раздел 3 формы РСВ за I квартал 2025 года (письмо ФНС от 06.03.2023 № БС-4-11/2593@). Если сведения за март подаются, применяется форма из приказа ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.