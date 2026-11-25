Обновленный сервис помогает бизнесу своевременно обнаруживать потенциальные проблемы, разбираться в их причинах и контролировать устранение. Базовые проверки остаются бесплатными, а расширенные возможности доступны по подписке.

Ошибки, которые бизнес может не замечать

Каждый день предприниматели формируют сотни и тысячи кассовых чеков. При этом далеко не все ошибки очевидны: касса продолжает работать, чеки формируются и передаются оператору фискальных данных, но отдельные операции могут содержать нарушения или признаки потенциальных рисков. Например, в чеках могут отсутствовать обязательные реквизиты, указываться некорректные даты или возникать другие отклонения. При продаже маркированных товаров добавляются требования к проверке кодов маркировки и передаче сведений в систему «Честный знак». Особенно сложно отслеживать такие ситуации компаниям с несколькими торговыми точками. Проверять каждый чек вручную практически невозможно, а некоторые проблемы могут повторяться длительное время. Для решения этих задач Платформа ОФД развивает сервис «Контроль нарушений», который объединяет инструменты контроля кассовых операций и маркировки в одном интерфейсе.

Контроль ФНС: обнаружить потенциальные риски заранее

Расширенный модуль «Контроль ФНС» позволяет отслеживать 13 индикаторов риска, а также дополнительные ошибки и отклонения в фискальных документах. Среди доступных проверок: «Чеки из будущего» — выявление фискальных документов с некорректной датой.

«Анонимный кассир» — обнаружение проблем со сведениями о кассире в чеках.

Индикаторы риска ФНС — отслеживание показателей кассовой деятельности, которые могут свидетельствовать о потенциальных нарушениях.

Проверка ошибок в чеках — выявление некорректных или отсутствующих обязательных реквизитов. Сервис позволяет перейти от общего показателя к детализации по конкретным кассам и фискальным документам, изучить обнаруженную проблему и получить рекомендации по дальнейшим действиям. Например, если кассовое программное обеспечение настроено некорректно, одна и та же ошибка может возникать в большом количестве чеков. «Контроль нарушений» помогает обнаружить такие ситуации и определить, где требуется дополнительная проверка. Это особенно актуально для компаний с несколькими кассами или торговыми точками, где ручной контроль большого количества операций требует значительных усилий.

Контроль маркировки: нарушения «Честного знака» в одном интерфейсе

Для предпринимателей, работающих с маркированными товарами, доступно отдельное направление — «Контроль маркировки». Интеграция с ЦРПТ позволяет сопоставлять информацию о проверке кода на кассе, результатах проверки в чеке и сведениях из системы «Честный знак». Сервис помогает выявлять отклонения, связанные с: проверкой кодов маркировки на кассе;

сроками годности товаров;

ценами;

статусами кодов;

повторной продажей одного и того же кода. Пользователь может перейти от общего сигнала к конкретной операции, чеку или коду маркировки, изучить детали и разобраться в причинах отклонения. Для получения расширенных данных из ЦРПТ необходимо оформить машиночитаемую доверенность (МЧД) на ООО «Эвотор ОФД». Заявление на ее оформление доступно непосредственно в сервисе. После подписания доверенности данные передаются через API. Без МЧД доступна первичная проверка кодов маркировки на кассе.

От обнаружения проблемы к ее устранению