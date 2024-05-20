Электронный документооборот для отдела кадров: что это такое и как перейти

Оформление блога на сайте юриста: тренды 2024

Первое впечатление от сайта в целом и блога в частности, в большинстве своём, зависит от дизайна. Влияет он на также на трафик и конверсию. Даже если сайт полезный по содержанию, неудачный дизайн может сделать это нерезультативным. В статье разберу основные тренды дизайна блогов в 2024 году.