ЭЦП для автобизнеса

Цифровизация имеет колоссальную пользу даже в самых неочевидных сферах бизнеса. Расскажем про автоцентры, СТО и автосервисы.

Представим популярный случай: в процессе ремонта автомобиля появилась потребность в замене дополнительной детали, что, безусловно, повлияло на стоимость работ в большую сторону.

Что обычно происходит в подобных ситуациях? Клиент приезжает в автосервис, чтобы переподписать новый договор, или дает устное согласие. В первом случае клиент вынужден тратить личное время, а во втором — владелец СТО рискует, что клиент окажется недобросовестным и откажется оплачивать сумму, превышающую старую смету.

Но есть и другое решение: простая электронная подпись (сокращенно ПЭП) — инновационный инструмент, который позволяет дистанционно обмениваться документами с физлицами. Он идеально подходит для автосервисов, работающих на B2C-рынке в соответствии с законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ.

Это электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, является основанием для признания электронных документов, подписанных электронной подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью. Введение уникального кода из СМС является фактом формирования электронной подписи и полностью соответствует требованиям закона. Один из ведущих сервисов ЭЦП сервис «Подпислон» позволяет подписывать документы с физлицами по СМС с помощью простой электронной подписи.

Кроме того, цифровизация документооборота положительно влияет и на продажи. Современный потребитель привык к тому, что все процессы переходят в электронный формат. И чем проще, удобнее и быстрее будет решение, предложенное клиенту, тем выше вероятность покупки.

Всем новым пользователям мы дарим подписание 10 документов бесплатно, с помощью которых можно протестировать работу и функционал сервиса «Подпислон».

Как выглядит подписание в «Подпислон»:

вы загружаете документ в сервис;

в один клик отправляет его получателю;

подписанту по СМС приходит ссылка на документ, а затем он подписывает его с помощью уникального кода из сообщения.

Подписывайте документы с физлицами по СМС Ваши клиенты и сотрудники смогут подписывать документы простой электронной подписью (ПЭП) без визита к вам в офис. С телефона или компьютера без установки приложений и регистраций Попробовать

Какие преимущества автосервису дает простая электронная подпись

Использование электронных подписей снижает расходы на бумагу, печать и хранение бумажных документов. Это экологически чистое решение, способствующее устойчивости бизнеса.

Обеспечение безопасного хранения документов . Электронные подписи обеспечивают высокий уровень безопасности. Это означает, что вся информация о ремонте, технические документы и согласия клиентов хранятся в зашифрованном виде, снижая риск утечек данных.

Упрощение документооборота с клиентами-физлицами . Электронные подписи позволяют отправлять документы клиентам электронным путем, что делает взаимодействие более удобным и быстрым. Клиенты могут подписывать документы удаленно, без необходимости посещения автоцентра.

Получение конкурентного преимущества перед другими автосервисами.

Повышение продаж. Простая электронная подпись устраняет необходимость в бумажной документации. Теперь клиенты могут легко подписывать различные формы и согласия прямо на экране, что сокращает время оформления заказа и ускоряет весь процесс обслуживания.

Список документов, которые можно подписывать автосервису с помощью нашего сервиса

Договор на оказания услуг.

Предварительный договор купли-продажи / кредитный договор.

Договор страхования.

Заказ-наряд.

Заявка на кредит.

Акты.

Внутренняя документация: приказы, служебные записки, договоры ГПХ и заявления.

Внедрение простых электронных подписей в автосервисе — это шаг к современному и эффективному управлению процессами. Современные технологии делают автосервис более доступным, безопасным и привлекательным для клиентов. Оптимизируйте свой бизнес и повысьте удовлетворенность клиентов с помощью электронных подписей уже сегодня.

Подписывайте документы с физлицами по СМС Ваши клиенты и сотрудники смогут подписывать документы простой электронной подписью (ПЭП) без визита к вам в офис. С телефона или компьютера без установки приложений и регистраций Попробовать

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