Подписание документов из CRM

Подписание договоров и документов станет проще, благодаря интеграции сервиса «Подпислон» с CRM-системами. Рассказываем, какие выгоды предлагает сервис и какие интеграционные модули разработаны.

Преимущества интеграции сервиса «Подпислон» с CRM-системами

Электронный документооборот (ЭДО) уже стал стандартом для юр. лиц, но некоторые компании до сих пор тратят много времени на заключение договоров офлайн. Клиенту приходится ехать в офис, чтобы поставить подпись и забрать свой экземпляр. Эту проблему позволяет решить интеграция CRM-системы с сервисом «Подпислон».

С помощью сервиса можно отправлять договоры и другие документы на электронную подпись клиенту прямо из CRM. Менеджер формирует документ в привычном интерфейсе, указывает данные клиента и нажимает «Отправить». Получателю приходит СМС со ссылкой, он знакомится с текстом, вводит код из сообщения — и готово, документ подписан.

С сервисом «Подпислон» можно подписывать любые соглашения с физлицами и самозанятыми, договоры оказания услуг или поставки товаров, договоры подряда, акты приемки, соглашения о неразглашении (NDA), а также товарные накладные и УПД.

Ограничение только одно — нельзя подписывать документы с гостайной, врачебной или адвокатской тайной, счета-фактуры и трудовые договоры.

Готовые интеграции с популярными CRM

Чтобы клиентам было проще перейти на электронное подписание, существуют готовые интеграционные модули для самых популярных CRM: amoCRM, Битрикс24, Alfa CRM, Impulse CRM.

Модули позволяют использовать ЭДО прямо внутри CRM. Настройте отправку документов из карточки клиента или раздела «Договоры». Внедрение займет меньше 10 минут, никакого программирования не требуется. Вы сможете работать в привычной среде в режиме одного окна.

Если у вас другая CRM — не беда, Подпислон легко подключить через API.

Выгоды интеграции сервиса «Подпислон» и CRM

Что вы получите, связав сервис «Подпислон» с вашей CRM:

Ускорение работы менеджеров. Система все сделает сама: разошлет уведомления, соберет подписи, проставит статусы. У сотрудников освободится время на более важные задачи. Удобство в работе. Менеджеры смогут отправлять документы на подпись прямо из CRM, где у них уже есть все данные по клиентам и сделкам. Не придется переключаться между программами и заново вбивать информацию. Повышение скорости заключения договоров. Вместо долгих походов в офис клиенты смогут подписать документ онлайн всего за пару минут.

Документы, подписанные через сервис «Подпислон», имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. Это закреплено в 63-ФЗ и подтверждается судебной практикой. Так что электронная подпись полностью легитимна, и при необходимости ею можно оперировать в суде.

Подписывайте документы с физлицами по смс Ваши клиенты и сотрудники смогут подписывать документы простой электронной подписью (ПЭП) без визита к вам в офис. С телефона или компьютера без установки приложений и регистраций Попробовать

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