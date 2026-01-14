Подписаться

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Цифровая подпись: новый стандарт работы автосервисов

Бумажная работа в автосервисах отнимает много времени. Каждый клиент подписывает заказ-наряд при приезде, и если во время ремонта выявляется дополнительная поломка, требуется согласовать дополнительные работы. Устные договоренности могут привести к спорам и задержкам оплаты.