Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Электронная подпись в образовательных проектах: безопасность и эффективность без бумажной волокиты

В современном образовании, особенно в онлайн-курсах и инфобизнесе, оформление документов часто занимает слишком много времени. Традиционно студенты подписывают договоры и акты на бумаге, преподаватели ведут журналы и анкеты вручную, а администрация занимается внутренними приказами и служебными записками. Если участники находятся удаленно, весь процесс становится еще более трудоемким.