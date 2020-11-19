Я не умею управлять: как стать успешным руководителем в бухгалтерском бизнесе

Жизнь и процветание любого бизнес-дела зависит от его непосредственного руководителя, от того кто стоит «у руля». Он не только прокладывает курс и строит будущий маршрут, он управляет всеми членами команды. Вот таким руководителем мы все стремимся и мечтаем стать.

Многие классные бухгалтера не решаются выходить на рынок бухгалтерских услуг только из-за страха управлять людьми. Это одна из самых частых проблем, обсуждаемая с учениками в Школе бухгалтерского бизнеса — неуверенность и боязнь руководить.

И тем не менее, уверенность можно обрести, было бы желание это сделать.

Что же нам мешает

Все препятствующие причины для достижения высокого уровня управления можно разделить на две части: психологическую и практическую.

С практической точки зрения не хватает опыта, теоретических знаний, умений, квалификаций.

Из-за недостатка знаний руководители бухгалтерского аутсорса допускают следующие ошибки:

установление заниженной цены — это не обеспечит вас морем клиентов, а если их и будет много, то вы быстро потратите дорогие квалифицированные бухгалтерские ресурсы и ничего не заработаете;

боязнь современных технологий — работать по-старинке, все равно что топтаться на месте и дарить хороших клиентов конкурентам;

отсутствие навыков в сфере маркетинга, управления, ценообразования и планирования;

надежда на быстрый результат в поисках подходящих клиентов. Результат будет, но не скоро. А если знать, как привлекать внимание к своей фирме, то вложения в свое дело окупятся быстрее.

Психологические барьеры

Многие препятствия мы создаем себе сами, а остальные нам устраивают окружающие нас люди. Людям свойственно искать недостатки и изъяны в других, так уж мы устроены. Зная человеческую психологию, нужно здраво воспринимать критику. Можно наслушаться чужих упреков и не решиться в итоге создание своего дела.

Научитесь отметать в сторону чужое мнение: ничего не получится, время тратится зря, семья и дети будут брошены и много чего другого, даже мимоходом сказанного в вашу сторону, но не имеющего оснований.

Бороться со страхами и слухами можно только одним средством — сильнейшей мотивацией и желанием.

Мотивация — главный двигатель управленца

Без нужных мотивов вы не заставите себя учить теорию или записываться на обучающие курсы. Ваши мечты и цели могут быть материальными и духовными, главное они должны вдохновлять на подвиги. Вот только небольшой список работающих утверждений в сфере предоставления бухгалтерских услуг.

Руководитель — дирижер, а не многостаночник. Четко построенная система организации и контроля спасет от авралов и дедлайнов. Правильная рекламная кампания привлечет поток клиентов. Клиенты встают в очередь за качественным и профессиональным обслуживанием. Личный бренд позволяет отказывать токсичным клиентам и выбирать самим подходящих. Знать себе цену и никогда не опускаться вниз. Бизнес перестраивается и масштабируется, а личное время увеличивается. Работа приносит не только деньги, но и духовное удовлетворение.

Правда, звучит воодушевляюще и заряжает на дальнейшие труды? Но кроме настройки мотивации настоящий руководитель должен решать и ежедневные задачи.

Превращаем минусы и неудачи в плюсы и успех

Вспомним правило из школьной математики: «минус на минус — дает плюс». Это конечно же, не означает буквальное собирательство всех проблем в своем бизнесе и ожидание волшебной трансформации в прибыль. Здесь нужно включать рациональное мышление, а также метод дедукции.

Например, вычислив слабое место в своем деле, нужно мыслить позитивно и искать способы, как свои недостатки превратить в достоинства. Какие могут быть варианты:

На рынке много конкурентов . Учитесь на их ошибках. Вычислите конкурентов вашего уровня, работающими с такими же клиентами и имеющими схожие с вами обороты. Скорее изучайте их рекламу, сайты, соцсети, дизайн и посты. Полезное берем на заметку. А какую бесплатную мотивацию от этого получите — очередное напоминание стать ещё лучше и двигаться вперед. Экономический кризис . Он был, есть и будет в нашей стране, а вы можете вспомнить время, когда его не было? Следите за тенденциями рынка. Все сейчас вынуждены осваиваться и переходить на онлайн, а вы уже должны быть там и встречать новых клиентов. У каких-то клиентов денег нет, но значит у других-то они появились. Клиентские долги . Раз уж допустили просрочку в оплате, так учитесь в будущем контролировать оплату своих услуг. Пересмотрите действующие договора, продумайте удобные для клиентов способы оплаты. Отсутствие клиентов . Это может быть вызвано сезонными спадами. В целом количество малого и среднего бизнеса превышает крупный и бюджетные организации. Да и крупные игроки стали часто заглядываться на сторону и выводят бухгалтерию на аутсорс. Нужно научится находить своих клиентов.

Нужны ли помощники руководителю

Это скорее всего должны быть его единомышленники, его поддержка и опора. Когда руководитель собирает вокруг себя достойных и одинаково думающих людей, дела начинают выполняться быстрее. А управление из мучения превращается в удовольствие над происходящими процессами.

Вот вам горячий пример: Закрытый клуб предпринимателей в нише бухгалтерского аутсорсинга. Все полны горящих идей и готовы делиться успешным опытом с коллегами. В трудную минуту подставят плечо поддержки и протянут руку помощи терпящим бедствие.

Управление бизнесом

Бухгалтерский бизнес — это специфическая сфера услуг. Поэтому классические приемы из менеджмента и управления организацией здесь не подойдут. Их нужно адаптировать для бухгалтерской ниши. Предлагаем познакомиться с работающими стилями управления бухгалтерами:

Авторитарный стиль. Состоит из полного и беспрекословного подчинения. Диалоги, компромиссы и инициативы не приветствуются. Мотивация сотрудников основана на «страхе». Режим диктатора поможет выйти из кризиса и справиться с критическими ситуациями. Либеральный стиль. Мягкий стиль управления во всем. Работники подчиняются регламенту, но свободны в определении целей и задач. Роль руководителя сводится только к выбору направления и налаживания взаимодействия между командами. Сотрудники рискуют и проявляют инициативу, если проворонить поворот не туда, можно потерять бизнес. Демократичный стиль. Сочетание строгих регламентов и свободных инициатив. Руководитель организовывает дисциплину в команде, настраивает адекватное премирование. Работники могут самовыражаться, а начальник подхватывает и внедряет новые идеи. Складывается взаимовыгодный симбиоз начальника и сотрудника. Коучинговый стиль . Это современный и эффективный способ управления. Но при этом, самый сложный и трудоемкий. Руководитель использует современные технологии, знания психологии, наставнические и тренерские навыки. Благодаря этому, бизнес выходит на более высокий уровень. Руководитель разбирается в тенденциях бухгалтерского рынка и задает новые тренды.

Как вы уже поняли, как для каждой конкретной ситуации подходит определенный стиль управления, так и для каждого этапа развития вашей фирмы эффективным стилем управления может стать любой.

Нужно понять свое место в нише и оценить свои возможности. От правильного позиционирования зависит, какой стиль управления применить. Прислушайтесь к себе и своей команде, не бойтесь управлять, ведь от этого зависит будущее вашего бизнеса.