Кассовая дисциплина: инструкция для тех, кто открывается в 2026 году

Онлайн-касса — это еще не весь учет наличных

Частая ошибка на старте: раз есть онлайн-касса, которая печатает чеки на каждую продажу, значит, вести отдельный учет наличных не нужно. На самом деле это два разных документа с разными задачами.

Онлайн-касса (ККТ) «видит» только расчеты с покупателями и контрагентами: когда физлицо платит наличными или картой, а также когда с наличными или картой через терминал рассчитывается другой ИП или юрлицо. Допустим, за смену в пекарне 30 человек оплатили покупки картой, 20 — наличными: все 50 операций отразятся в кассе и получат чеки. После закрытия смены наличная часть выручки передается тому, кто ведет главный учет по компании — например, владельцу или старшему смены.

А вот кассовая книга — документ куда более широкого охвата. В ней должно быть отражено все движение наличных денег компании, а не только оплата покупок:

наличная выручка, поступившая с каждой кассы после закрытия смены;

деньги, выданные сотруднику под отчет (например, на покупку упаковки), и их возврат;

взносы учредителей наличными в уставный капитал;

перемещения наличных между кассой и расчетным счетом в обе стороны;

зарплата, выданная наличными;

закупки сырья или материалов за наличный расчет.

Например, если владелец пекарни лично внес деньги в кассу на закупку партии муки, эта операция вообще не пройдет через ККТ — но в кассовой книге ее нужно показать отдельной строкой.

Проще говоря: ККТ — детальный, но частичный «слепок» наличных и безналичных поступлений от клиентов. Кассовая книга — полная картина оборота наличных по компании, только без разбивки на отдельные чеки, а суммарно за смену.