Кассовая дисциплина: инструкция для тех, кто открывается в 2026 году

Мини-пекарня отработала первый день. В ящике — 18 000 рублей наличными, остальные покупатели платили картой. Вечером владелец задумывается: часть выручки оставить на завтра как разменный фонд, часть — отвезти в банк, а из кассы ли вообще платить пекарю аванс? Большинство новичков сталкиваются с этим вопросом уже в первые недели работы — и узнают о существовании кассовой дисциплины постфактум, часто вместе с протоколом о штрафе.
Ниже — пошаговый разбор того, как выстроить работу с наличными деньгами, чтобы не попасть под санкции ФНС. Все механизмы покажем на одном примере — небольшой пекарне на старте.
Откуда берутся эти правила
Наличные деньги — самое уязвимое место в учете малого бизнеса: их путают при пересчете, теряют по дороге в банк, а иногда просто присваивают нечестные сотрудники. Чтобы закрыть эти риски, государство сформировало комплекс требований, который в обиходе называют кассовой дисциплиной, хотя как отдельного закона с таким названием не существует.
Эти нормы «собраны» из трех источников права:
закон № 54-ФЗ — регулирует применение контрольно-кассовой техники, в том числе для наличных расчетов;
Указание Банка России № 5348-У от 09.12.2019 — устанавливает правила наличных расчетов;
Указание Банка России № 3210-У — описывает порядок кассовых операций для юрлиц и упрощенный вариант для ИП и малого бизнеса.
Начинающему предпринимателю имеет смысл сохранить ссылки на все три документа — почти любой спорный момент с наличными снимается прямой отсылкой к первоисточнику.
Онлайн-касса — это еще не весь учет наличных
Частая ошибка на старте: раз есть онлайн-касса, которая печатает чеки на каждую продажу, значит, вести отдельный учет наличных не нужно. На самом деле это два разных документа с разными задачами.
Онлайн-касса (ККТ) «видит» только расчеты с покупателями и контрагентами: когда физлицо платит наличными или картой, а также когда с наличными или картой через терминал рассчитывается другой ИП или юрлицо. Допустим, за смену в пекарне 30 человек оплатили покупки картой, 20 — наличными: все 50 операций отразятся в кассе и получат чеки. После закрытия смены наличная часть выручки передается тому, кто ведет главный учет по компании — например, владельцу или старшему смены.
А вот кассовая книга — документ куда более широкого охвата. В ней должно быть отражено все движение наличных денег компании, а не только оплата покупок:
наличная выручка, поступившая с каждой кассы после закрытия смены;
деньги, выданные сотруднику под отчет (например, на покупку упаковки), и их возврат;
взносы учредителей наличными в уставный капитал;
перемещения наличных между кассой и расчетным счетом в обе стороны;
зарплата, выданная наличными;
закупки сырья или материалов за наличный расчет.
Например, если владелец пекарни лично внес деньги в кассу на закупку партии муки, эта операция вообще не пройдет через ККТ — но в кассовой книге ее нужно показать отдельной строкой.
Проще говоря: ККТ — детальный, но частичный «слепок» наличных и безналичных поступлений от клиентов. Кассовая книга — полная картина оборота наличных по компании, только без разбивки на отдельные чеки, а суммарно за смену.
Главная и операционная кассы
Пока у бизнеса одна точка, различие между этими понятиями почти не ощущается. Но как только компания открывает вторую и третью точки, разница становится существенной.
Главная касса — это учет всей наличности бизнеса целиком: сейф, отдельное помещение или просто рабочее место, где ответственный сотрудник хранит деньги и фиксирует движение в кассовой книге.
Операционная касса возникает у каждого обособленного подразделения — допустим, у сети из трех пекарен в разных районах города каждая точка ведет собственный учет поступивших наличных, а головной офис держит общую, главную кассу.
Какие правила нужно соблюдать при работе с наличными
Вне зависимости от масштаба бизнеса (за исключением упрощенного порядка для ИП — о нем ниже) действуют такие правила:
применять онлайн-кассу при продаже, оказании услуг и выплатах физлицам, кроме случаев, освобожденных статьей 2 закона № 54-ФЗ;
пробивать чек и при расчетах с контрагентами — наличными или картой через терминал;
не проводить с одним контрагентом по одному договору наличный или карточный платеж свыше 100 000 рублей — такие суммы идут только через банк;
держать в главной кассе не больше установленного лимита остатка;
сдавать выручку в главную кассу или на расчетный счет минимум раз в семь рабочих дней, а если в населенном пункте нет банка — раз в 14 дней;
правильно оформлять кассовую книгу и связанные с ней документы.
Разберем правило про 100 000 рублей на примере: если пекарня заключает договор с поставщиком муки на 160 000 рублей, заплатить всю сумму наличными нельзя — только безналичным переводом. Но если разбить закупки на два отдельных договора по 80 000 рублей, оба можно оплатить наличными законно — при условии, что это реально самостоятельные, экономически обоснованные сделки, а не искусственное деление одной покупки на части ради обхода лимита.
Онлайн-кассы POScenter подходят и для одной точки, и для сети: техника внесена в реестр ККТ, поддерживает работу с маркированными товарами, интеграцию с товароучетными системами и подключение дополнительного оборудования — это снижает риск ошибок и простоев.
Сколько наличных можно держать в кассе
Лимит остатка кассы — максимальная сумма наличных, которая может оставаться в кассе на конец рабочего дня. Все, что превышает лимит, нужно сдать в банк (для операционной кассы допустимо передать в главную кассу компании).
Превысить лимит временно разрешено только в двух случаях: в день выплаты зарплаты наличными и в выходной или праздничный день, если в этот день проводились кассовые операции.
Устанавливать лимит обязаны только средний и крупный бизнес. ИП и компании из реестра малого и микробизнеса вправе вообще обойтись без лимита и хранить любую сумму. Но если такая компания все же издала приказ добровольно, соблюдать его придется наравне с крупными игроками.
Формула расчета зависит от характера поступлений. Если наличные поступают регулярно (например, розничная выручка), считают «по выручке»:
Наличная выручка за расчетный период / число рабочих дней в этом периоде × периодичность сдачи денег в банк
Если регулярной выручки нет, а деньги лишь периодически выдаются (например, только под отчет), применяют формулу «по выдаче»:
Сумма выданных наличных за период / число рабочих дней в периоде × периодичность получения наличных в банке
Расчетный период выбирают самостоятельно — до 92 рабочих дней, желательно с учетом сезонных пиков. Периодичность сдачи денег в банк — до семи рабочих дней (до 14, если банка в населенном пункте нет). Итог округляют до целого рубля.
Считаем на примере пекарни: в высокий сезон — предновогодний период — за 60 рабочих дней наличными поступило 210 000 рублей. Инкассацию решили заказывать раз в пять дней. Подставляем в формулу «по выручке»: 210 000 / 60 × 5 = 17 500 рублей. Это и есть лимит: на конец обычного рабочего дня в кассе не должно оставаться больше этой суммы, а все, что сверху, — инкассировать или сдавать в банк.
Оформляется лимит одним приказом с расчетом в приложении. Срок действия можно ограничить или сделать документ бессрочным — до момента пересмотра. Пересматривать лимит стоит при заметном изменении оборотов, например при открытии второй точки продаж.
Как документы ККТ превращаются в записи кассовой книги
Здесь важно увидеть цепочку целиком:
Кассир закрывает смену на онлайн-кассе и получает отчет с итогом по всем чекам за день.
На основании этого отчета оформляется приходный кассовый ордер.
По ордеру делается запись в кассовой книге о поступлении выручки.
Если допустить ошибку на первом шаге, она «размножится» по всей цепочке.
Какие документы нужны
Кассовый чек — самый привычный документ. Он подтверждает расчет с покупателем-физлицом (иногда — с ИП или юрлицом) и формируется онлайн-кассой в момент оплаты.
БСО (бланк строгой отчетности) — тоже фискальный документ, но применяется только при оказании услуг и только на кассе, специально зарегистрированной под БСО. Он может выступать, например, билетом на мероприятие или абонементом — в чеке указывается конкретная услуга (место, дата сеанса и т.д.).
Важно отличать фискальные БСО от старых «типографских» бланков без обязательных реквизитов — раньше их заказывали в типографии и вели строгий учет вручную, сегодня они годятся только для внутренних или имиджевых задач компании, но не для налогового учета.
Отчет о закрытии смены кассир обязан формировать не реже раза в сутки — он показывает весь оборот денег за смену, включая возвраты. По этому отчету сверяют фактический остаток наличных в ящике с данными кассы и терминала: расхождение сигнализирует об ошибке или недостаче.
Практический совет: специализированное кассовое ПО автоматически формирует отчеты ККТ, передает чеки в нужные госсистемы и использует данные отчета о закрытии смены для заполнения приходного ордера и кассовой книги. Это снимает необходимость ручной сверки и убирает типичную проблему новичков, когда цифры в разных документах «не бьются» между собой.
Упрощенный режим для ИП и малого бизнеса
ИП и компании из реестра малого и микробизнеса могут работать по упрощенному порядку кассовых операций вне зависимости от системы налогообложения — будь то ОСНО, УСН, АУСН, ПСН или ЕСХН.
Но право на упрощение не действует автоматически с момента регистрации — его нужно закрепить приказом на основании абзаца 10 пункта 2 Указания Банка России № 3210-У от 11.03.2014. Пока приказа нет, формально придется соблюдать общий порядок наравне с крупным бизнесом.
Упрощенный порядок снимает три обязанности:
устанавливать лимит остатка наличных — хранить в кассе можно любую сумму;
оформлять приходные и расходные кассовые ордера при поступлении и расходе наличных;
вести кассовую книгу как таковую.
На практике многие ИП с одной точкой в первый год пользуются этим правом целиком и обходятся без кассовой книги — достаточно одного приказа. Но по мере роста, когда появляются несколько точек и наемные сотрудники, предприниматели нередко возвращаются к полному учету добровольно: без кассовой книги становится сложно контролировать движение денег.
При этом даже на упрощенном режиме остаются в силе:
ограничения на цели расходования наличной выручки — деньги от покупателей можно тратить только на зарплату, закупку товаров для перепродажи, хозяйственные нужды, выдачу под отчет и личные нужды предпринимателя;
лимит расчетов с другими ИП и юрлицами в 100 000 рублей по одному договору — тот же, что и для крупного бизнеса;
все требования 54-ФЗ по применению онлайн-кассы, без исключений.
Кто и как проверяет соблюдение правил
Контролирует кассовую дисциплину Федеральная налоговая служба. Налоговые проверки могут быть плановыми и внеплановыми, выездными и камеральными — то есть налоговая либо заранее предупреждает о визите, либо запрашивает документы без уведомления.
В фокусе внимания инспекторов:
ведется ли кассовая книга и совпадают ли записи в ней с приходными и расходными ордерами;
соблюдается ли лимит остатка кассы — фактические суммы сверяют с приказом;
не превышен ли лимит расчетов в 100 000 рублей по одному договору;
на что расходовалась наличная выручка;
соблюдаются ли правила применения ККТ.
Стандартный пакет документов, который запрашивают при проверке: кассовая книга, приказы о лимите и назначении кассира, журналы регистрации, платежные ведомости, авансовые отчеты.
Штрафы за нарушения
Ответственность за нарушение кассовой дисциплины предусмотрена статьей 15.1 КоАП РФ. Она наступает за:
накопление в кассе наличных сверх лимита;
неоприходование или неполное оприходование наличных — то есть ошибки или задержки в оформлении документов;
нарушение порядка хранения наличных (конкретные требования к сейфу, помещению, порядку перевозки денег компания устанавливает сама во внутреннем документе);
расчет с одним контрагентом наличными свыше 100 000 рублей по договору — здесь ответственность может понести и продавец, и покупатель.
Кто нарушил
Размер штрафа (на сентябрь 2026 года)
ИП, руководитель, главбух
от 4000 до 5000 рублей
Юридическое лицо
от 40 000 до 50 000 рублей
Отдельно нужно учитывать статью 14.5 КоАП РФ — она касается нарушений в применении самой онлайн-кассы, и штрафы по ней заметно выше, а их размер зависит от суммы расчета, проведенного без кассы или с ошибками.
Срок давности для привлечения к ответственности за нарушения кассовой дисциплины — два месяца с момента нарушения, а по нарушениям, связанным с ККТ, — один год.
Изменения 2026 года, о которых стоит знать
Сами правила кассовой дисциплины в 2026 году остались прежними по сравнению с 2025-м. Но два смежных изменения важны для планирования бизнеса.
Во-первых, с 1 сентября 2026 года часть крупного бизнеса обязана принимать оплату цифровым рублем — но не любая компания, а только та, что одновременно соответствует двум критериям: выручка за 2025 год превысила 120 млн рублей, и на 1 января 2026 года у нее был договор эквайринга с системно значимым банком. Точки с выручкой ниже 5 млн рублей и места без доступа к интернету и сотовой связи под это требование не подпадают.
Во-вторых, в Госдуме рассматривают законопроект о существенном — местами до 15 раз — повышении минимальных штрафов по статье 14.5 КоАП РФ: для юрлиц минимальная санкция за первое нарушение может вырасти с 30 000 до 150 000 рублей. Первое чтение прошло еще в феврале 2026 года, но на сентябрь 2026 года документ окончательно не принят, поэтому точную дату вступления изменений в силу стоит уточнять отдельно по мере продвижения законопроекта. Подробнее — в обзоре штрафов за ККТ в 2026 году.
Короткий чек-лист для новичка
Кассовая дисциплина — это не отдельный закон, а комплекс требований из 54-ФЗ и указаний Банка России о работе с наличными.
ККТ и кассовая книга дополняют друг друга, а не заменяют: касса фиксирует расчеты с клиентами, книга — весь оборот наличных, включая займы, взносы учредителей и подотчетные суммы.
Лимит остатка обязателен для среднего и крупного бизнеса; для ИП и малого/микробизнеса — по желанию, но если установлен приказом, соблюдать нужно так же строго.
ИП и малый бизнес вправе не вести кассовую книгу, не оформлять ордера и не устанавливать лимит — но только после отдельного приказа, а не автоматически.
Универсальное ограничение для всех форматов бизнеса — не рассчитываться с одним контрагентом наличными свыше 100 000 рублей по одному договору.
Штрафы по статье 15.1 КоАП — от 4 000 до 50 000 рублей в зависимости от статуса нарушителя, а санкции за нарушения по ККТ строже уже сейчас и могут вырасти сильнее в ближайшее время.
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