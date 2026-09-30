Как подготовить торговую точку к ТС ПИоТ

С 1 октября 2026 года продажа маркированных товаров на кассе должна проходить через ТС ПИоТ — техническое средство получения информации о товаре. Старый способ проверки кодов с использованием токена X-API-KEY перестает поддерживаться, поэтому торговым точкам важно заранее проверить оборудование, обновить программное обеспечение и протестировать весь кассовый контур.
Для бизнеса это не просто установка еще одной программы. ТС ПИоТ становится связующим звеном между кассой и государственной системой маркировки. Если его не подключить, может остановиться продажа многих маркированных товаров.
Напомним, что такое ТС ПИоТ
ТС ПИоТ — это специализированный программный модуль, который обрабатывает запросы на проверку кодов маркировки при продаже товара в разрешительном режиме. Проще говоря, это — посредник между кассовой программой и системой «Честный ЗНАК».
При продаже маркированного товара процесс выглядит так:
Кассир сканирует код Data Matrix.
Кассовая программа передает код в ТС ПИоТ.
Модуль проверяет информацию в ГИС МТ и локальном модуле «Честного ЗНАКа».
Система определяет, можно ли продавать товар.
Результат возвращается в кассовую программу.
При положительной проверке код попадает в чек, а при отрицательной продажа блокируется.
Модуль должен выявлять, например, отсутствие кода в системе, некорректную криптографическую подпись, истекший срок годности, ранее выведенный из оборота товар или запрет на реализацию.
При этом ТС ПИоТ не заменяет локальный модуль «Честного ЗНАКа». ЛМ ЧЗ продолжает использоваться для офлайн-проверок, в том числе при временном отсутствии интернет-соединения.
Для кассира принципиально ничего не меняется: он по-прежнему сканирует код и видит результат проверки на экране. Изменения происходят внутри программно-аппаратной инфраструктуры точки.
Почему 1 октября — критическая дата
До 30 сентября включительно кассовое ПО еще может использовать токен X-API-KEY для проверки маркированных товаров. Однако с 1 июля такие продажи без ТС ПИоТ уже фиксируются как отклонения, а с 1 октября старый протокол перестает поддерживаться. Касса без настроенного модуля не сможет провести проверку маркированного товара и добавить его в чек. Поэтому важно не просто установить ТС ПИоТ, но еще и убедиться, что он корректно взаимодействует со всеми компонентами кассовой зоны.
Особое внимание стоит уделить точкам, где продаются товары, для которых действует разрешительный режим, например:
одежда и обувь;
табачная и никотиносодержащая продукция;
молочная продукция;
вода, пиво и безалкогольные напитки;
лекарства и медицинские изделия;
парфюмерия и косметика..
Как понять, нужен ли вам модуль
ТС ПИоТ необходим организациям и индивидуальным предпринимателям, которые одновременно:
продают маркированные товары;
используют онлайн-кассу;
работают с товарными группами, для которых действует разрешительный режим.
Проверять нужно каждую торговую точку, а не юрлицо в целом. Для интернет-магазинов логика может отличаться: модуль требуется для каждой кассы, которая участвует в проверке и продаже маркированного товара. Если расчеты полностью проводит маркетплейс на своей ККТ, ответственность за этот участок обычно находится на стороне агента — это нужно проверить по договору и схеме работы.
Как установить ТС ПИоТ
Начните с рабочего места кассира (РМК) и пройдите по шагам.
Сверьте кассу с реестром. Найдите модель ККТ в реестре решений ТС ПИоТ. Если ее там нет, продумайте быструю замену. Все модели ККТ POScenter включены в соответствующий реестр и регулярно обновляются под меняющиеся требования закона, так что вы можете не переживать о совместимости устройства.
Проверьте кассовое ПО. Убедитесь, что программа есть во втором реестре, где перечислены именно кассовые программы. Без совместимого ПО настроить проверку не получится.
Обновите все до актуальных версий. Это прошивка кассы, драйвер ККТ и кассовая программа. Нужны версии, которые умеют работать с модулем.
Купите лицензии. Их продают официальные вендоры. На каждую кассу нужен отдельный экземпляр модуля, то есть одна лицензия. Локальный модуль «Честного ЗНАКа» (ЛМ ЧЗ) по-прежнему нужен один на магазин.
Установите и настройте модуль. Следуйте рекомендациям вендора или аккредитованного партнера POScenter.
Проведите обучение кассиров. Сотрудники должны знать, как действовать, если касса вдруг перестала пробивать маркированный товар.
Сделайте тестовую продажу. Пробейте товар с заведомо неверным кодом, например молоко с истекшим сроком годности или уже выведенное из оборота. Если касса с ТС ПИоТ выдала ошибку и не дала добавить позицию в чек, значит, все настроено верно. Если товар попал в чек, модуль настроен неправильно, и нужно обратиться к техническим специалистам.
Важно, чтобы система не просто показала предупреждение, а заблокировала продажу.
Подробные инструкции по установке ТС ПИоТ собраны в отдельной статье. За дополнительными рекомендациями также можно обратиться к аккредитованным партнерам POScenter.
Роль оборудования при переходе на ТС ПИоТ
Переход на ТС ПИоТ не всегда требует полной замены РМК. Если существующее оборудование совместимо, соответствует требованиям по производительности и стабильно работает, достаточно обновить программную часть и настроить модуль.
Но именно при проверке торговой точки часто становится очевидной слабость старых кассовых компьютеров. Дополнительный сервис, актуальная операционная система, драйверы, локальный модуль и обмен с маркировочной системой увеличивают требования к стабильности рабочего места. Старый компьютер может формально запускать кассовую программу, но это не означает, что он будет стабильно работать в обновленной связке.
Поэтому при работе на старом оборудовании стоит рассмотреть сенсорный POS-моноблок как альтернативу сборному комплекту «системный блок + монитор + клавиатура + мышь».
Моноблок объединяет вычислительный блок и экран в одном корпусе, что упрощает организацию кассовой зоны и снижает риск случайного отключения или повреждения кабельной инфраструктуры. При этом он сохраняет все необходимые профессиональные порты (USB, COM) для подключения фискального регистратора, сканера штрихкодов и денежного ящика.
Кроме того, специализированные POS-моноблоки разрабатываются с учетом условий активной торговой среды: они часто имеют ударопрочные корпуса, а их сенсорные экраны защищены от попадания воды и пыли. Модели POScenter, например, используют пассивное охлаждение, что предотвращает засасывание пыли внутрь устройства, в отличие от стандартных системных блоков с активными вентиляторами. Это особенно важно для магазинов у дома, складов и точек с высокой проходимостью, где оборудование постоянно контактирует с загрязнениями.
Наконец, как единое устройство, моноблок проще учитывать в инвентаризации, а его замена или перенос на другое рабочее место занимает считанные минуты.
Цвет как часть кассовой зоны
При обновлении кассовой зоны стоит учитывать не только характеристики, но и визуальное восприятие оборудования. Цвет моноблока влияет на то, как касса выглядит в интерьере и насколько заметной она становится для покупателя.
Черный моноблок — универсальный вариант для магазинов с темными стойками. На нем визуально менее заметны отдельные технические детали, а сам экран выглядит контрастнее.
Белый моноблок лучше подходит для светлых магазинов, аптек, салонов, кафе и торговых пространств, где важны ощущение чистоты и визуальная легкость. Светлое оборудование не перегружает небольшую кассовую зону и может аккуратнее сочетаться со стойкой и навигацией.
Цвет можно связать с задачей конкретной точки:
для магазина у дома — выбрать практичный черный корпус;
для аптеки или медицинского пространства — белый, поддерживающий ассоциации с чистотой;
для кафе или бутика — светлый вариант, который не спорит с фирменными цветами.
Главное
ТС ПИоТ нужно воспринимать не как формальную программу, которую достаточно установить 1 октября, а как новый обязательный элемент кассовой инфраструктуры. Подготовка должна включать проверку совместимости, обновление оборудования и ПО, настройку локального модуля, тестовые продажи и обучение сотрудников.
Переход на ТС ПИоТ — хороший момент, чтобы оценить кассовую инфраструктуру целиком. Замена старого ПК или моноблока особенно оправдана, если:
касса работает на неподдерживаемой операционной системе;
устройство использует медленный HDD;
программа зависает при сканировании маркированных товаров;
не хватает оперативной памяти или производительности;
регулярно пропадает связь с периферией;
корпус перегревается или сильно загрязняется;
на кассовом столе слишком много проводов;
оборудование не имеет нужных USB- или COM-портов;
поставщик не гарантирует совместимость с актуальными версиями ПО.
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