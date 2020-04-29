Сложные вопросы применения трудового законодательства в период нерабочих дней

Сложная экономическая ситуация толкает работодателей к принятию непопулярных мер, в т. ч. увольнению работников, сокращению численности персонала, направляет работников как в оплачиваемый, так и неоплачиваемый отпуск. многие просто закрываются (особенно ИП- работодатели).

Однако, работодатель не может отказаться от выполнения своих обязательств по начислению зарплат сотрудникам, ссылаясь на форс-мажор из-за пандемии.

В Роструде разъяснили порядок выплаты зарплат в период вспышки коронавирусной инфекции. Так, работодатели не вправе отказаться от начисления зарплат, сославшись на обстоятельства непреодолимой силы из-за ограничительных мер, введенных в связи с эпидемией. Соответствующая информация приводится в Telegram-канале стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роструд.

Постараемся сегодня разобраться можно ли увольнять сотрудников, как платить зарплату в этот период, в том числе тем, кто работает и не может приостановить свою деятельность в силу ряда причин.

1. Вопросы увольнения в период нерабочих дней с 30 марта по 30 апреля 2020 года

Минтруд России 23.03.2020,27.03.2020 и 02.04.2020 дал разъяснения и выпустил рекомендации для работодателей.

Ведомство пояснило,, что в течение «нерабочего месяца» увольнение работников не производится. Целью таких мер является-сохранение рабочих мест и обеспечить население денежными средствами. В связи с этим увольнение работников по инициативе работодателей возможно в исключительных случаях:

—по причине ликвидации организации,

— при сокращении численности и штата работников.

При этом, все выплаты и иные гарантии работникам должны быть неукоснительно соблюдены.

В период «нерабочего месяца» работники вправе уволиться по собственному желанию, в связи с окончанием действия срочного договора или по соглашению сторон. Запрета на увольнения в этот период ни в рекомендациях, ни в Трудовом кодексе нет.

2. Расчет размера заработка, сохраняемого за работником в период «нерабочих дней»

Главное понятие в Указе Президента— «нерабочие дни». Обратите внимание, не выходные, не праздничные, не простой, а именно «нерабочие дни». Как считать выплаты работнику в эти дни.

Общий порядок

На период с марта по апрель многие компании вынуждены изменить организацию труда или даже прекратить деятельность, но в любом случае, они не освобождаются от уплаты заработной платы работникам.

В указанный период за работником (несмотря на то, что он находится дома, а не на работе) сохраняется его месячная зарплата. Это разъяснение в полной мере соответствует ст. 139 ТК РФ. В связи с изменением производственного календаря и сокращением числа рабочих дней в марте и апреле нормы труда тоже были сокращены .

Поэтому, наличие в календаре нерабочих дней в марте-апреле не будет являться причиной для сокращения зарплаты работникам. В ведомстве указали, что размер сохраненной зарплаты должен совпадать с суммой, которую работник получил бы, полностью отработав указанные дни.

Многие специалисты рекомендуют рассчитать среднюю величину оплаты , сколько в среднем работники получали за день работы до введения нерабочих дней и определить этот размер локальным нормативным актом работодателя. Этот размер можно прописать в самом приказе работодателя о неполных рабочих днях.

Компания может сократить зарплату сотрудника, но только с его согласия. Также Роструд пояснил, в каких случаях зарплата может не выплачиваться сотруднику. К ним относятся временная нетрудоспособность, отстранение от работы по вине сотрудника или длительный прогул. Однако в случае отпуска, простоя или изменения режима работы «вознаграждение в том или ином размере выплачивается».

Но не все сейчас сидят по домам. Согласно Указа Президента медики, коммунальщики, работники торговли продуктами и товарами первой необходимости, ПФР, ФСС, ФМС и предприятия непрерывного цикла продолжают работать. Также, каждый работодатель вправе решить для себя, без каких работников сейчас предприятие не сможет обойтись и перевести их на дистанционный труд. А если это не возможно по специфике деятельности, то вывести на работу с выдачей Справки, которая отражает острую необходимость присутствия такого работника на предприятии.

Как оплачивать рабочие дни данным сотрудникам? Некоторые посчитали, что платить надо в двойном размере, однако это мнение ошибочно.

Если снова вернуться к Указу — мы видим, эти дни названы «нерабочими», а не «выходными» или «нерабочими праздничными». Поэтому требования ст. 153 ТК РФ об оплате в двойном размере или предоставление дополнительного выходного дня не применяется. Данная позиция подтверждена и Минтрудом. В в своих разъяснениях Минтруд России в Рекомендациях от 26.03.2020 № 14-4/10/П-2696 (Рекомендации работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней») ответил: ((п. 3 данных Разъяснений) указал: «Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере».

Если работники трудились по обычному графику (5 рабочих дней 2 выходных-окладная система оплаты труда), то за нерабочие дни необходимо выплатить ту оплату, которую они получили, если бы дни были рабочими.

Сдельная оплата

Относительно «сдельщиков» в Рекомендациях Минтруда говорится «Работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя».

Если данная система оплаты труда была у вас в компании, то, согласно закону (ст.135 ТК РФ), вы во внутреннем локальном акте должны были прописать систему, размеры и сроки оплаты труда сдельщикам. Но, если данных актов у вас на предприятии нет, то сейчас нужно срочно прописать правила оплаты по сдельной системе в Приказе по предприятию и ознакомить с ним сотрудников.

Дистанционная работа

Здесь есть ограничения.

Во-первых, не все работники могут работать дистанционно, для этого нужны определенные условия: наличие компьютера, Интернета при принятии решения об этом работодатель должен учитывать это.

Во-вторых, многие должности требуют присутствие сотрудника на своем рабочем месте.

Трудовым кодексом (ТК) оплата при переходе на удаленный режим работы не определена, так как это носит временный характер. При условии выполнения работы в полном объеме зарплата должна быть выплачена полностью (включая надбавки, премии, стимулирующие выплаты).

Если зарплата уменьшается при дистанционной работе это должно быть заранее оговорено с работодателем и подписано дополнительное соглашение, где работник согласен на уменьшение зарплаты. Но она в любом случае должна быть не ниже размера минимальной оплаты труда (ТК РФ ст.133).

В дополнительном соглашении может быть указан размер компенсации за использование своего имущества: Интернета, компьютера. Перевести на удаленную работу можно только с согласия работника, в приказном порядке можно переводить только при решении вышестоящих органов.

Таким образом, в течение «нерабочего месяца» зарплата работника не должна уменьшится, в том числе, если работник работает сдельно.

3. Сокращение численности штатных работников в период «нерабочего месяца»

В период пандемии и кризиса деятельность организации может существенно сократиться. Для всех сотрудников работы просто не будет. Сокращение численности штатных работников будет в этом случае экономически и организационно обоснованным, то есть реальным, а не фиктивным, когда под видом сокращения численности персонала избавляются от части работников. Уведомление о сокращении численности работник мог получить:

— до 30 марта 2020 г. Это означает, что весь «нерабочий месяц» попадает в период, когда за ним сохраняется и место работы, и средняя месячная зарплата. Например, 7 апреля 2020 г. И в этом случае период с 8 по 30 апреля оплачивается и входит в период, когда за работником его место работы сохраняется;

— после 30 апреля 2020 г. В этом случае «нерабочий месяц» (он оплачен) не уменьшает размер среднего месячного заработка, сохраняемого на период «отработки» при сокращении персонала.

Работодателю все это надо иметь в виду, поскольку исключить возможный иск в суд уволенного работника нельзя.

4. Увольнение по соглашению сторон и расчет выплат при увольнении по соглашению сторон

Работник может быть уволен по соглашению сторон.

Трудовой кодекс РФ не обязывает работодателя выплачивать увольняющемуся по соглашению сторон каких-то сумм отступных. Но такие суммы почти всегда выплачиваются. Основанием выплат служит само соглашение сторон о расторжении трудового договора. Это улучшает положение работника (ст. 9 и 57 ТК РФ). Размер выплат определяют в соглашении: он может быть и меньше, и больше месячного заработка работника. В соглашении определяются сроки и порядок выплат.

5. Отпуск

Очередной оплачиваемый отпуск

Уходить в очередной отпуск нужно по графику отпусков, утвержденным руководством. Менять дату отпуска можно при согласовании с работодателем. В ряде случаев руководство компаний обязано предоставлять отпуск по просьбе самого работника. Сотрудники имеют право отказаться, если работодатель предлагает им передвинуть на нерабочие дни ежегодный оплачиваемый отпуск. В случае их совпадения по датам, отпуск продлен не будет.

Если отпуск вашего работника полностью или частично совпадает с нерабочей неделей, то компенсировать эти дни или переносить отпуск не придется. Правда фраза из Рекомендаций частично запутала многих : «если работник находится в отпуске, то нерабочие дни (с 30 марта по 30 апреля 2020 года) в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается».

В ст. 124 ТК РФ говорится, что продлевать или переносить отпуск нужно, если сотрудник на больничном, исполнял гос.обязанности, если оплату задержали или если работодатель сам вызвал его из отпуска по производственной необходимости. Также в ст.112 ТК РФ указаны причины продления отпуска при совпадении с праздничными днями.

Ни первый, ни второй случай не совпадает с нерабочими днями. Поэтому, если у сотрудника был запланирован отпуск по графику, предоставлен и оплачен, то переносить его не нужно.

Отпуск без сохранения заработной платы

В нерабочие дни работодатель не может отправить сотрудника в неоплачиваемый отпуск без согласия на то последнего. Отправка сотрудника в такой отпуск не допускается, это не предусмотрено ТК РФ, поэтому незаконно. За это трудовая инспекция может оштрафовать юридическое лицо 50 тыс.рублей, должностное лицо до 2 тыс.рублей.

Через суд работник может вернуть сумму за вынужденное бездействие, она равняется зарплате выплачиваемую работникам в случае простоя об этом сказано ниже

6. Оформление простоя

Эксперты Минтруда (Вопрос- ответ на Сайте «Онлайнинспекция.РФ», 2020) указали: если работу пришлось приостановить из-за государственных мер, вызванных распространением инфекции, то простой можно признать не зависящим от сторон . В приказе об объявлении простоя нужно указать ссылку на конкретную норму акта, которым введены такие меры.

Если ограничения не коснулись организацию напрямую, но, например, повлияли на поставку материалов, то простой из-за сложившейся ситуации также не будет зависеть от воли сторон.

Простой из-за пандемии не является виной работодателя, поэтому применяется ТК РФ ст.157 ч.2, за этот период оплачивается 2/3 от оклада, ставки.

Руководитель должен издать приказ и довести его до сведения работников о сроках простоя и оплате труда за этот период, указать на кого конкретно распространяется этот режим.

7. Уход на карантин

Вернувшись из зарубежной поездки согласно постановлению Гл.санитарного врача РФ № 7 (от 18.03.2020) работник должен изолироваться на 14 дней. Оплата будет происходить иначе, чем по обычному больничному листу. Первая выплата через пять дней после открытия бюллетеня, вторая после его закрытия. Средства полностью выделяет ФСС РФ. Режим самоизоляции действует и в других случаях, например, лицам 65 .

Министерство труда России начиная с марта 2020 года меняет порядок начисления больничных выплат. Временная нетрудоспособность, спровоцированная вирусом и вынужденным карантином, в полной мере оплачивается Фондом социального страхования РФ. С работодателя обязанность в перечислении денежных средств за первые три дня болезни снимается. Это вызвано тем, что ввиду массового распространения вируса предприятия терпят серьезные убытки, в том числи из-за отсутствия сотрудников. В связи с пандемией, которая поразила мир, в России установлены следующие правила относительно фиксированных выплат:

1. Минимальная сумма заработной платы, с которой может рассчитываться больничный составляет 12 130 рублей, что равно МРОТ. То есть при определении среднего заработка меньше указанной суммы показатель быть не может.

2. Максимальный размер выплат увеличен для тех, кто признан безработным. На начало 2020 года он составляет 12 000 рублей, что больше на 4 000 рублей показателя предыдущего года.

При определении данных границ государство гарантирует обеспечение людей в пределах необходимости. Однако у большинства граждан выплаты составляют большую сумму при нахождении на больничном ввиду карантина.

Если работник не болен, то допускается уход в оплачиваемый, неоплачиваемый отпуск, использование за ранее отработанное время отгулов. За отказ ухода на карантин законодательством предусмотрено наказание в виде административной ответственности (ст.18 КоАП РФ), распространение заражения предусматривает уголовную ответственность.

В России применяются отдельные виды ответственности для тех, кто нарушает карантин.

Первый вариант — административный:

1. Статья 6.3 КоАП РФ закрепляет, что в случае невыполнения предписаний врачей на период карантина устанавливает штраф для граждан в размере до 40 тысяч рублей, юридическим лицам до 500 тысяч рублей. Если подобные действия повлекли вред здоровью, то штраф увеличивается до 300 тысяч и 1 миллиона рублей, соответственно.

2. Статья 20.6.1 КоАП РФ устанавливает штраф для граждан до 3 тысяч рублей, должных лиц до 30 тысяч рублей, для ИП до 50 тысяч рублей и для организации до 300 тысяч рублей в случае неисполнения правил поведение в условиях угрозы чрезвычайной ситуации.

Второй вид ответственности — уголовная.

Статья 236 УК РФ определяется два состава преступления и санкции за них:

1. Часть первая — массовое заражение людей без летальных случаев. Предусмотрены такие виды наказаний, как штраф до 80 тысяч рублей, запрет на занятие должности до трех лет, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до года, а также ограничение свободы до одного года.

2. Часть вторая — наступление смерти людей по неосторожность. Установлены следующие виды наказаний: обязательные работы до 460 часов, исправительные работы до двух лет, принудительные работы до пяти лет, а также тюремный срок до пяти лет.

Если возникнут основания подозревать человека в намеренном заражении других людей, то возможна ответственность по ст. 111,112,115 УК РФ.

Таким образом, карантин следует рассматривать, как период временной нетрудоспособности с установлением определенных требований к режиму человека. Соответственно, несоблюдение условий приводит к негативным последствиям, как для здоровья людей, так и для социального положения. Это единственный, но важный момент, которые следует помнить о добровольной или принудительной изоляции зараженного человека.

8. Командировки

В связи с закрытием воздушного сообщения с большим числом стран загранкомандировки придется отменить. По России пока запрета на передвижение нет. Но есть рекомендации Министерства здравоохранения и ВОЗ, которые рекомендуют организациям ограничить передвижение по стране. Для отмены командировки потребуется Приказ на бланке предприятия с указанием причины и, возможно, плановыми датами переноса. Если средства на приобретение жилья и пр. уже были потрачены, то нужно предпринять действия к возврату средств.

Резюме

Пандемия коронавируса не освобождает работодателей от выплаты зарплаты работникам, при нарушении прав сотрудников они имеют законное право обращаться в трудинспекцию или судебные инстанции с заявлением. Работодатель несет ответственность за своевременную выплату заработной платы. Неполная выплата (частичная), невыплата заработанных денег влечет предупреждение или наложение штрафа.

Кроме того, Правительством дополнительно раз работы меры поддержки в связи с коронавирусом работодателей:

Ограничение проверок бизнеса в связи с коронавирусом (COVID-19)

Приостановление мер по взысканию налоговых платежей

Внесены поправки в бюджетное законодательство в части особенностей исполнения бюджета в 2020 г.

Определены особенности кредитования ИП и субъектов МСП в отдельных сферах деятельности в связи с коронавирусом

Субсидии на возмещение недополученных организациями и ИП доходов по кредитам, выданным в 2020 году субъектам малого и среднего предпринимательств на неотложные нужды для поддержания и сохранения занятости.

Изменения перечня расходов

Перенос сроков отчетности и уплаты налогов. Но есть и отчеты, по которым сроки не переносятся.

Изменения ставок по страховым взносам и перенос сроков отчетности

Урегулирование и отсрочка банкротства

Уменьшение арендной платы и отсрочка платежей по договорам аренды недвижимого имущества. Освобождение и отсрочка по арендным платежам для малого и среднего бизнеса при аренде федерального имущества.

Реструктуризация долгов в период введения режима повышенной готовности.

Особый порядок взыскания неустойки (штрафа, пени) за несвоевременную, неполную оплату услуг по договорам о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении.

Поддержка участников долевого строительства.

Форс-мажор и корпоративные отношения

Как не запутаться во всем этом?

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Автор материла: Елена Тюрина

директор ООО «АУДИТ-ПРОФИ»,

член СРО ААС «Содружество»,

действительный член Института профессиональных бухгалтеров России,

член Коллегии международных бухгалтеров и аудиторов CIAA,

аттестованный преподаватель Минфина РФ в области бухгалтерского учета, налогообложения, аудита,

налоговый консультант, член палаты налоговых консультантов