Группа крови в военном билете: где указана и что означает отметка

Где в военном билете указана группа крови

Обычно эта информация указывается среди специальных медицинских отметок. Однако конкретная страница может зависеть от формы и года выдачи документа.

В каком разделе искать отметку

В действующей форме раздел VIII «Особые отметки» занимает страницы 27–32, куда может быть внесена информация о группе крови. В старых бланках нумерация отличается, поэтому главное — ориентироваться на название раздела, а не на номер из устаревшей статьи.

В соседних частях военного билета находятся данные о:

месте рождения;

образовании;

семейном положении;

специальности;

присяге;

коде ВУС;

наградах;

увольнении;

сборах.

Военный билет может содержать дополнительные сведения, предусмотренные его формой, а также Инструкцией по заполнению. Такие записи вносятся уполномоченными должностными лицами при наличии соответствующих оснований.

Отдельные сведения могут быть внесены по желанию гражданина, если это прямо предусмотрено Инструкцией (например, можно внести запись о казачестве). В военном билете граждан, имеющих ВУС, в том числе солдат и офицеров запаса, есть поля для записей, которые касаются: