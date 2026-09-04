Группа крови в военном билете: где указана и что означает отметка

Группа крови и резус-фактор могут быть указаны в военном билете в разделе с медицинскими или особыми отметками, однако конкретное расположение записи зависит от формы документа. Сведения вносят на основании медицинских данных, а отсутствие такой отметки не всегда означает ошибку в оформлении военного билета.
Указывают ли группу крови в военном билете
Отметка о группе крови и резус-факторе проставляется должностными лицами медицинской организации в разделе «Особые отметки». Инструкция предусматривает внесение такой отметки, но не устанавливает отдельного требования о ее проставлении именно в момент выдачи билета.
Указывают группу по системе AB0 и резус-фактор. Эта информация не определяет отношение к исполнению воинской обязанности и военной службе, а также не заменяет результаты медицинского освидетельствования.
Где в военном билете указана группа крови
Обычно эта информация указывается среди специальных медицинских отметок. Однако конкретная страница может зависеть от формы и года выдачи документа.
В каком разделе искать отметку
В действующей форме раздел VIII «Особые отметки» занимает страницы 27–32, куда может быть внесена информация о группе крови. В старых бланках нумерация отличается, поэтому главное — ориентироваться на название раздела, а не на номер из устаревшей статьи.
В соседних частях военного билета находятся данные о:
месте рождения;
образовании;
семейном положении;
специальности;
присяге;
коде ВУС;
наградах;
увольнении;
сборах.
Военный билет может содержать дополнительные сведения, предусмотренные его формой, а также Инструкцией по заполнению. Такие записи вносятся уполномоченными должностными лицами при наличии соответствующих оснований.
Отдельные сведения могут быть внесены по желанию гражданина, если это прямо предусмотрено Инструкцией (например, можно внести запись о казачестве). В военном билете граждан, имеющих ВУС, в том числе солдат и офицеров запаса, есть поля для записей, которые касаются:
подготовки;
личного номера;
учебных организаций;
спортивного разряда;
владения иностранными языками;
допуска;
участия в подразделениях;
выполнения задач;
эксплуатации техники;
закрепленного оружия, а также его типа.
Как выглядит запись о группе крови
Расшифровка стандартная:
I (0) — первая;
II (A) — вторая;
III (B) — третья;
IV (AB) — четвертая группа.
Rh+ — положительная резус-принадлежность;
Rh− — отрицательная.
Обозначение может выглядеть в виде штампа или читаемой записи. Буквами A, B, AB и знаком 0 передается система АВ0. Резус обозначается отдельно.
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Как сведения о группе крови вносят в военный билет
Сведения о группе крови вносят в военный билет не со слов владельца документа, а обязательно на основании подтвержденных медицинских данных. Для этого используют результаты лабораторного исследования, после чего отметку оформляет уполномоченное должностное лицо.
Как определяют группу крови
Для определения группы и резус-принадлежности проводят лабораторный анализ образца крови. Результаты исследования фиксируются в медицинской документации. Сам человек, используя домашние записи или сведения родственников, установить показатель для официального внесения не может.
На основании чего делают запись
По Инструкции Минобороны РФ отметку проставляют должностные лица медицинской организации. Самостоятельно дописывать, стирать или исправлять ее нельзя: военный билет должен заполняться аккуратно, без помарок, а исправления оформляются уполномоченными лицами в установленном порядке.
Важно! Внесение корректировок производится на основании подтвержденного результата. Если ошибка обнаружена после получения документа, порядок уточняют у сотрудников военного комиссариата.
После прохождения военной службы сведения в военном билете оформляют с учетом Федерального закон № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а конкретный порядок заполнения документа определяется приказом Минобороны России № 700 и утвержденной им Инструкцией. Практика заполнения учетных документов имеет свои особенности.
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Зачем в военном билете указывают группу крови и резус-фактор
Информация о группе крови нужна прежде всего как справочная медицинская характеристика. Во время службы в армии, при травмах, в боевых или других экстренных ситуациях она может помочь быстрее сориентироваться. Резус важен при подборе совместимых компонентов, но запись о группе крови в военном билете не заменяет правил переливания крови.
Перед трансфузией действующий порядок требует:
первичного определения системы AB0 и резус-принадлежности;
внесения результата в медицинские документы;
подтверждающего исследования и предусмотренных проб.
Поэтому даже если данные о группе крови давно внесены, врач не должен полагаться только на билет вместо проведения анализа. Это правило работает в первую очередь ради безопасности жизни и снижения риска ошибок.
Что делать, если группы крови в военном билете нет
Отсутствие сведений о группе крови само по себе не означает ошибку в военном билете и обычно не требует срочного переоформления документа. При необходимости группу и резус-фактор можно подтвердить лабораторным исследованием, а затем уточнить порядок внесения данных в военкомате.
Нужно ли специально получать такую отметку
Отсутствие записи не делает билет недействительным и само не создает обязанность срочно получать штамп. Даже если человек служил год или больше, отметки может не быть. Она может потребоваться как удобная справочная информация, но ее отсутствие не влияет на:
категорию годности;
право на отсрочку или освобождение от службы в армии;
постановку на воинский учет.
Как узнать и подтвердить свою группу крови
Алгоритм действий следующий:
Обратиться в медицинскую организацию.
Сдать анализ.
Получить документально подтвержденный результат.
При необходимости узнать порядок внесения отметки по месту учета.
Не нужно переносить результат своими руками. Если старые справки и результаты нового исследования различаются, безопаснее пройти повторное определение и получить новое подтверждение.
Важно! Для предварительной оценки состояния здоровья пройдите краткий тест, составленный на основе Расписания болезней, составленный на основе Расписания болезней. Он поможет понять, какие заболевания и нарушения могут учитываться при освидетельствовании, но не заменяет врачебную комиссию.
Что делать, если группа крови указана неправильно
Не исправляйте запись самостоятельно. Сначала необходимо лабораторно подтвердить группу крови и резус, а затем обратиться в военный комиссариат с результатом или другими подтверждающими документами для официального исправления. Инструкция предусматривает внесение сведений об исправлениях с указанием даты.
Официальные исправления в военном билете вносят уполномоченные лица. Сведения об исправлении, а также его дате заверяются подписью военного комиссара или командира воинской части и гербовой печатью.
Влияет ли группа крови на категорию годности
Нет, группа крови и категория годности — разные сведения. Положение о военно-врачебной экспертизе и Расписание болезней определяют годность по состоянию здоровья. Сама принадлежность к I, II, III или IV группе заболеванием не является и не делает призывников годными, ограниченно годными или негодными к службе в армии.
При этом болезни крови входят в Расписание болезней. При серьезных заболеваниях с нарушениями функций комиссия действует на основании действующего в стране законодательства и оценивает диагноз, степень нарушения функций, медицинские показатели, а также имеющиеся документы. Поэтому молодой человек получает решение не по группе, а по результатам обследования.
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