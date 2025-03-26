Ошибки при проверке контрагента: на что стоит обратить внимание бухгалтерам и юристам

Чтобы быть уверенными в своем контрагенте, следует собрать информацию о юридических, физических лицах и ИП, с которыми он аффилирован и взаимозависим.

Аффилированность и взаимозависимость — схожие понятия, оба они означают, что лица тем или иным образом могут влиять на работу друг друга. Однако есть между ними и существенная разница: заключается она в сферах применения.

В ежедневной хозяйственной деятельности при выборе и проверке контрагента лучше пользоваться понятием и критериями взаимозависимости, потому что:

они шире и во многом включают в себя критерии аффилированности,

на них опираются налоговые органы.

Взаимозависимыми являются, в том числе:

организации, если одна из них участвует в другой и доля этого участия составляет более 25%;

организация и лицо, которое имеет полномочия по назначению руководителя или как минимум половины состава коллегиального исполнительного органа этой организации — то есть имеет прямое влияние на то, кто будет ею управлять;

компания и ее руководитель;

организации, которыми руководит один и тот же человек.

Первый источник информации о взаимозависимых лицах — это сервис Федеральной налоговой службы «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». Получите с его помощью выписку из ЕГРЮЛ и ознакомьтесь со списком учредителей. Анализ взаимозависимости с помощью одной только выписки — процесс трудоемкий. Чтобы упростить его, ФНС создала специальный сервис проверки юридических лиц и ИП «Прозрачный бизнес. Проверь себя и контрагента».

Здесь достаточно ввести название или ИНН потенциального контрагента, чтобы:

узнать, кто его учредил и кто им руководит;

получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

запросить копии учредительных документов;

узнать коды экономической деятельности, адрес регистрации и многое другое.

Особенно удобен раздел «Участие в ЮЛ». С его помощью легко проверить, во скольких компаниях участвует тот или иной человек: достаточно ввести его ИНН или Ф. И. О.

Раздел для анализа участия человека в юридических лицах сервиса «Прозрачный бизнес»

Проверить взаимозависимость компании-контрагента и найти его бенефициаров очень удобно с помощью сервиса Casebook.

Здесь удобно искать материнскую и дочерние организации партнера, его собственников, скрытых бенефициаров и руководителей.