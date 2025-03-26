Ошибки при проверке контрагента: на что стоит обратить внимание бухгалтерам и юристам

Пренебрежение должной осмотрительностью грозит компании множеством рисков: налоговыми, экономическими, репутационными и даже уголовными, если партнер окажется мошенником. Поэтому относиться к такой проверке стоит серьезно. Поговорим подробнее, какие распространенные ошибки совершают компании при проявлении должной осмотрительности.
Ошибка 1. Недостаточная проверка регистрационных данных контрагента
Прочитать уставные документы и актуальную выписку из ЕГРЮЛ на контрагента — это необходимый минимум проверки, однако этого недостаточно. Важно внимательно проверить адрес регистрации юридического лица:
Убедиться, что он не массовый. На массовые адреса нередко регистрируют фирмы-однодневки, и для налоговиков они являются красными флагами и поводами обратить на компанию внимание. Проверить массовость адреса легко с помощью сервиса «Прозрачный бизнес. Проверь себя и контрагента» на сайте ФНС. Введите адрес в поисковую строку, нажмите «Искать» — в течение нескольких секунд сервис покажет перечень компаний, зарегистрированных на него. Если компаний окажется много, стоит задуматься о рисках сотрудничества с таким партнером.
Проверить, что компания действительно находится по указанному адресу. Для юридических лиц очень важно вести реальную деятельность по адресу регистрации, а не где-то в другом месте. Чтобы убедиться, действительно ли ваш партнер работает по указанному адресу, лучше посетить его лично.
Ошибка 2. Игнорирование финансовой отчетности контрагента
Финансовая (бухгалтерская) отчетность будущего контрагента поможет увидеть реальное материальное состояние бизнеса, понять, добросовестно ли компания ведет дела и нет ли риска в сотрудничестве с ней. Тут важно обратить внимание на следующее:
Соотношение оборотных и внеоборотных активов. Хорошо, если оборотных активов больше: это означает, что у партнера в быстром доступе есть деньги, а значит, он может быстро расплачиваться по обязательствам. Если же внеоборотных активов много, а оборотных — нет, это может быть тревожным звоночком и означать, что для погашения обязательств контрагенту придется продавать их, а это нередко требует времени.
Запасы — этот параметр особенно важен для компаний, которые занимаются поставками товаров: для них опрометчиво не иметь запасов. Если новая закупка сорвется, обеспечить свои обязательства будет нечем.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей.
Прибыли и убытки — в идеале соотношение этих параметров должно быть положительным, то есть прибыли должны превышать убытки. Это означает, что компания работает в плюс и эффективна. Однако и убыточная отчетность сама по себе не приговор. Возможно, компания осваивает новый вид деятельности и вкладывает туда значительные средства. В таком случае главное, чтобы у руководства организации имелся план выхода в прибыль. При этом важно помнить о налоговых рисках сотрудничества с компанией, которая из года в год фиксирует убыток. Очень возможно, что рано или поздно налоговики ею заинтересуются.
Ознакомиться с отчетностью любой компании можно бесплатно на государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (ресурс БФО).
Найти отчетность конкретной компании на ресурсе просто — достаточно ввести в строку поиска ее название, ИНН или ОГРН. В течение нескольких секунд система предоставит все доступные документы.
Кроме того, существует немало коммерческих сервисов, которые еще более облегчают и ускоряют проверку. Один из самых удобных — Casebook.
Сервис собирает информацию о компании из массы общедоступных источников и преподносит ее в удобном и хорошо считываемом формате графиков и таблиц — анализ финансового состояния организации с помощью Casebook займет всего несколько минут.
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Ошибка 3. Неполный анализ бенефициаров и взаимозависимых лиц
Чтобы быть уверенными в своем контрагенте, следует собрать информацию о юридических, физических лицах и ИП, с которыми он аффилирован и взаимозависим.
Аффилированность и взаимозависимость — схожие понятия, оба они означают, что лица тем или иным образом могут влиять на работу друг друга. Однако есть между ними и существенная разница: заключается она в сферах применения.
В ежедневной хозяйственной деятельности при выборе и проверке контрагента лучше пользоваться понятием и критериями взаимозависимости, потому что:
они шире и во многом включают в себя критерии аффилированности,
на них опираются налоговые органы.
Взаимозависимыми являются, в том числе:
организации, если одна из них участвует в другой и доля этого участия составляет более 25%;
организация и лицо, которое имеет полномочия по назначению руководителя или как минимум половины состава коллегиального исполнительного органа этой организации — то есть имеет прямое влияние на то, кто будет ею управлять;
компания и ее руководитель;
организации, которыми руководит один и тот же человек.
Первый источник информации о взаимозависимых лицах — это сервис Федеральной налоговой службы «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». Получите с его помощью выписку из ЕГРЮЛ и ознакомьтесь со списком учредителей. Анализ взаимозависимости с помощью одной только выписки — процесс трудоемкий. Чтобы упростить его, ФНС создала специальный сервис проверки юридических лиц и ИП «Прозрачный бизнес. Проверь себя и контрагента».
Здесь достаточно ввести название или ИНН потенциального контрагента, чтобы:
узнать, кто его учредил и кто им руководит;
получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
запросить копии учредительных документов;
узнать коды экономической деятельности, адрес регистрации и многое другое.
Особенно удобен раздел «Участие в ЮЛ». С его помощью легко проверить, во скольких компаниях участвует тот или иной человек: достаточно ввести его ИНН или Ф. И. О.
Проверить взаимозависимость компании-контрагента и найти его бенефициаров очень удобно с помощью сервиса Casebook.
Здесь удобно искать материнскую и дочерние организации партнера, его собственников, скрытых бенефициаров и руководителей.
Ошибка 4. Пренебрежение проверкой деловой истории контрагента
Составить полный, достоверный список контрагентов, с которыми сотрудничает потенциальный партнер, невозможно: компания вправе не разглашать эту информацию или вовсе охранять ее с помощью коммерческой тайны. Однако кое-что «раскопать» все же можно.
Основное, на что следует обратить внимание, — публичное реноме потенциального партнера: проанализировать его собственные ресурсы — сайт, блог, социальные сети, публикации на сторонних порталах, публичные выступления его представителей. Все эти источники информации пусть и косвенно, но дают понять, с кем компания сотрудничает.
Ошибка 5. Игнорирование судебной истории компании
Анализ судебной активности поможет не только убедиться, что компания добросовестна, но и увидеть признаки будущих экономических проблем, если они есть.
Найти всю судебную историю партнера можно с помощью Картотеки арбитражных дел — бесплатного сервиса на сайте арбитражных судов. Либо с помощью коммерческих сервисов — того же Casebook.
При анализе судебных дел важно обратить внимание на то, с кем и о чем чаще всего судится компания:
если у нее уже были споры с налоговой по поводу сотрудничества с фирмами-однодневками — это неприятный звоночек. Возможно, контрагент и сейчас сотрудничает с техническими компаниями;
если на компанию часто подают в суд в связи с неисполнением ею обязательств по договору, возможно, она халатно относится к сотрудничеству.
Также важно посмотреть общую исковую нагрузку компании. Исковая нагрузка — это сумма всех предъявленных к ней требований. Если эта сумма сильно превышает активы и прибыли организации, есть риск, что она не справится со своими долгами и обанкротится.
Ошибка 6. Отказ от мониторинга контрагента после начала сотрудничества
После заключения договора важно отслеживать информацию о партнере, потому что:
даже если он оказался добросовестным и надежным, это не значит, что он будет таковым оставаться на всем протяжении сотрудничества и не ввяжется в сомнительные экономические схемы, не начнет сотрудничать с фирмой-однодневкой или каким-то иным образом себя не дискредитирует;
постоянный мониторинг состояния контрагента поможет на ранних подступах увидеть признаки его будущего кризиса или даже банкротства. Это позволит до начала больших проблем принять меры и обезопасить себя.
Мониторинг действующих контрагентов вести особенно удобно с помощью Casebook: подпишитесь на компанию — и сервис сам уведомит вас обо всех значимых событиях у нее и обратит внимание на опасные звоночки.
Подведем итог
Помимо уставных документов будущего партнера и выписки из ЕГРЮЛ, обязательно проверьте:
его адрес;
финансовую и бухгалтерскую отчетность;
бенефициаров и взаимозависимых лиц;
бывших и текущих контрагентов;
судебную нагрузку.
Также не забывайте контролировать партнера на всем протяжении сотрудничества с ним. Такой вдумчивый подход — залог безопасного и стабильного развития бизнеса.
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