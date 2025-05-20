Как не попасть на радар налоговой

Что такое предпроверочный анализ

Выездные проверки стали реже, но эффективнее:

2023 год — 5 212 проверок, 96,9% закончились штрафами. Средний доначисленный налог — 66,4 млн рублей.

2024 год — 4 736 проверок, 98% со штрафами. Средний итог — 71,8 млн рублей.

Почти каждая проверка заканчивается доначислениями. Почему? Потому что налоговики знают, к кому идут и на что обратят внимание.

Они заранее понимают, в какой компании есть нарушения, еще до того, как начнется проверка. Это и есть предпроверочный анализ.

ФНС изучает отчетность, декларации, данные по НДС, документы, даже социальные сети руководителя и главбуха. Может запрашивать пояснения или вызывать сотрудников на беседу.

Если до вас дошел инспектор, значит, нарушения уже найдены и доказательства собраны.