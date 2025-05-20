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Налоговые проверки

Как не попасть на радар налоговой

Выездная проверка — стресс для любой компании. В 2024 году 98% таких проверок закончились штрафами. Средняя сумма одного такого штрафа — более 71 млн рублей на компанию.

Хорошая новость: проверок можно избежать. Главное — понимать, как работает ФНС, что ищет и как не попасть в зону ее интереса.

Что такое предпроверочный анализ

Выездные проверки стали реже, но эффективнее:

  • 2023 год — 5 212 проверок, 96,9% закончились штрафами. Средний доначисленный налог — 66,4 млн рублей.

  • 2024 год — 4 736 проверок, 98% со штрафами. Средний итог — 71,8 млн рублей.

Почти каждая проверка заканчивается доначислениями. Почему? Потому что налоговики знают, к кому идут и на что обратят внимание.

Они заранее понимают, в какой компании есть нарушения, еще до того, как начнется проверка. Это и есть предпроверочный анализ.

ФНС изучает отчетность, декларации, данные по НДС, документы, даже социальные сети руководителя и главбуха. Может запрашивать пояснения или вызывать сотрудников на беседу.

Если до вас дошел инспектор, значит, нарушения уже найдены и доказательства собраны.

Когда начинается предпроверочный анализ

ФНС следит за бизнесом постоянно. В основном через автоматическую систему АСК НДС-2 (или СУР АСК НДС-2). Она строит цепочку поставок между компаниями по поданной налоговой отчетности. Если товарный путь прозрачен — все в порядке. Если в цепочке разрыв — система сигнализирует: что-то не так.

Разрывы чаще всего означают, что:

  • в цепочке есть фирмы-однодневки,

  • были фиктивные сделки.

Когда система видит разрыв, за дело берутся налоговики. Так начинается предпроверочный анализ.

Как не привлекать внимание ФНС

Контроль идет постоянно. Но есть способы не вызывать интерес системы:

  • Сдаем отчетность в срок и без ошибок.

  • Платим налоги.

  • Проверяем контрагентов до и во время работы с ними.

Особенно важно последнее. Потому что СУР АСК НДС-2 видит всю цепочку, включая ваших поставщиков и их контрагентов. Если вы ведете дела честно, но ваш партнер связан с фирмами-однодневками, подозрение упадет и на вас.

Как проверять контрагентов

Проверка должна быть не разовой, а системной.

До сделки смотрим:

  • выписку из ЕГРЮЛ;

  • сведения о руководителях и учредителях;

  • адрес регистрации;

  • реальные ресурсы компании: офис, персонал, склад;

  • финансы и отчетность;

  • связи и аффилированность.

Во время сотрудничества регулярно проверяем:

  • финансовое состояние;

  • изменения в отчетности;

  • связь с подозрительными контрагентами.

Для этого можно использовать бесплатный сервис «Прозрачный бизнес» от ФНС:

  • видна основная информация;

  • можно проверить реквизиты, учредителей, финансы.

Однако:

  • с его помощью сложно искать аффилированные компании — придется строить цепочки связанных лиц вручную через проверку выписок из ЕГРЮЛ;

  • система не оповестит вас об изменениях в статусе контрагента, если таковые произойдут. Чтобы держать руку на пульсе, придется вручную регулярно проверять информацию.

Проверять контрагентов автоматически — так, чтобы вам просто приходили уведомления о любых изменениях, — возможно с помощью платных сервисов.

Мониторинг судебных дел и проверки контрагентов

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Если контрагентов немного

Используйте сервис Casebook. Он работает через браузер, доступен из любой точки мира, прост в использовании.

Здесь легко найти любую компанию — достаточно ИНН, ОГРН или полного наименования. В карточке компании будет вся необходимая информация — от основных реквизитов до полного перечня судебных дел с ее участием.

Что важно:

  • Отчет по компании — видно, есть ли риски (проблемы с финансами, налогами или признаки номинальной компании).

  • Граф аффилированности — автоматически показывает связи с другими компаниями, предпринимателями и физическими лицами.

  • Налоговые данные — численность, режимы, штрафы, задолженности. Если у компании уже есть проблемы с ФНС, лучше не рисковать.

  • Финансовый раздел — прибыль, убытки, задолженность. Здесь можно убедиться, что компания не является однодневкой.

Также можно подписаться на компанию и получать уведомления об изменениях.

Если контрагентов много

Компании с сотнями контрагентов (например, банки или факторинговые фирмы) выбирают автоматизацию через API.

PravoTech Big Data интегрируется в ваши системы, собирает данные из десятков источников и формирует досье.

Главное — система сама выделяет отклонения. Если с компанией все нормально, человек не тратит время на вычитывание досье. Если что-то не так — приходит уведомление.

Резюме

  • ФНС следит за бизнесом постоянно через систему СУР АСК НДС-2.

  • В фокус попадают компании, в чьих цепочках есть разрывы.

  • Чтобы не попасть под предпроверочный анализ, нужно исключить сомнительных партнеров.

  • Проверку контрагентов можно проводить вручную, но надежнее — с помощью автоматизированных сервисов.

  • Для малого и среднего бизнеса подойдет Casebook.

  • Крупному — PravoTech Big Data и другие системы с API-интеграцией.

Чем раньше вы автоматизируете проверки, тем ниже риск попасть в поле зрения налоговой. Более того, это поможет снизить предпринимательские риски, выбирать более надежных контрагентов и сократить количество споров по договорам.

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Комментарии

1
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    ключевое: "Потому что налоговики знают, к кому идут и на что обратят внимание", бессмертное «Тебя посодют, а ты не воруй!» (с)

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