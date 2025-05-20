Как не попасть на радар налоговой

Хорошая новость: проверок можно избежать. Главное — понимать, как работает ФНС, что ищет и как не попасть в зону ее интереса.
Что такое предпроверочный анализ
Выездные проверки стали реже, но эффективнее:
2023 год — 5 212 проверок, 96,9% закончились штрафами. Средний доначисленный налог — 66,4 млн рублей.
2024 год — 4 736 проверок, 98% со штрафами. Средний итог — 71,8 млн рублей.
Почти каждая проверка заканчивается доначислениями. Почему? Потому что налоговики знают, к кому идут и на что обратят внимание.
Они заранее понимают, в какой компании есть нарушения, еще до того, как начнется проверка. Это и есть предпроверочный анализ.
ФНС изучает отчетность, декларации, данные по НДС, документы, даже социальные сети руководителя и главбуха. Может запрашивать пояснения или вызывать сотрудников на беседу.
Если до вас дошел инспектор, значит, нарушения уже найдены и доказательства собраны.
Когда начинается предпроверочный анализ
ФНС следит за бизнесом постоянно. В основном через автоматическую систему АСК НДС-2 (или СУР АСК НДС-2). Она строит цепочку поставок между компаниями по поданной налоговой отчетности. Если товарный путь прозрачен — все в порядке. Если в цепочке разрыв — система сигнализирует: что-то не так.
Разрывы чаще всего означают, что:
в цепочке есть фирмы-однодневки,
были фиктивные сделки.
Когда система видит разрыв, за дело берутся налоговики. Так начинается предпроверочный анализ.
Как не привлекать внимание ФНС
Контроль идет постоянно. Но есть способы не вызывать интерес системы:
Сдаем отчетность в срок и без ошибок.
Платим налоги.
Проверяем контрагентов до и во время работы с ними.
Особенно важно последнее. Потому что СУР АСК НДС-2 видит всю цепочку, включая ваших поставщиков и их контрагентов. Если вы ведете дела честно, но ваш партнер связан с фирмами-однодневками, подозрение упадет и на вас.
Как проверять контрагентов
Проверка должна быть не разовой, а системной.
До сделки смотрим:
выписку из ЕГРЮЛ;
сведения о руководителях и учредителях;
адрес регистрации;
реальные ресурсы компании: офис, персонал, склад;
финансы и отчетность;
связи и аффилированность.
Во время сотрудничества регулярно проверяем:
финансовое состояние;
изменения в отчетности;
связь с подозрительными контрагентами.
Для этого можно использовать бесплатный сервис «Прозрачный бизнес» от ФНС:
видна основная информация;
можно проверить реквизиты, учредителей, финансы.
Однако:
с его помощью сложно искать аффилированные компании — придется строить цепочки связанных лиц вручную через проверку выписок из ЕГРЮЛ;
система не оповестит вас об изменениях в статусе контрагента, если таковые произойдут. Чтобы держать руку на пульсе, придется вручную регулярно проверять информацию.
Проверять контрагентов автоматически — так, чтобы вам просто приходили уведомления о любых изменениях, — возможно с помощью платных сервисов.
Мониторинг судебных дел и проверки контрагентов
Контролируйте изменения по делам и компаниям, анализируйте риски организаций и отправляйте документы в суд онлайн
Если контрагентов немного
Используйте сервис Casebook. Он работает через браузер, доступен из любой точки мира, прост в использовании.
Здесь легко найти любую компанию — достаточно ИНН, ОГРН или полного наименования. В карточке компании будет вся необходимая информация — от основных реквизитов до полного перечня судебных дел с ее участием.
Что важно:
Отчет по компании — видно, есть ли риски (проблемы с финансами, налогами или признаки номинальной компании).
Граф аффилированности — автоматически показывает связи с другими компаниями, предпринимателями и физическими лицами.
Налоговые данные — численность, режимы, штрафы, задолженности. Если у компании уже есть проблемы с ФНС, лучше не рисковать.
Финансовый раздел — прибыль, убытки, задолженность. Здесь можно убедиться, что компания не является однодневкой.
Также можно подписаться на компанию и получать уведомления об изменениях.
Если контрагентов много
Компании с сотнями контрагентов (например, банки или факторинговые фирмы) выбирают автоматизацию через API.
PravoTech Big Data интегрируется в ваши системы, собирает данные из десятков источников и формирует досье.
Главное — система сама выделяет отклонения. Если с компанией все нормально, человек не тратит время на вычитывание досье. Если что-то не так — приходит уведомление.
Резюме
ФНС следит за бизнесом постоянно через систему СУР АСК НДС-2.
В фокус попадают компании, в чьих цепочках есть разрывы.
Чтобы не попасть под предпроверочный анализ, нужно исключить сомнительных партнеров.
Проверку контрагентов можно проводить вручную, но надежнее — с помощью автоматизированных сервисов.
Для малого и среднего бизнеса подойдет Casebook.
Крупному — PravoTech Big Data и другие системы с API-интеграцией.
Чем раньше вы автоматизируете проверки, тем ниже риск попасть в поле зрения налоговой. Более того, это поможет снизить предпринимательские риски, выбирать более надежных контрагентов и сократить количество споров по договорам.
Автоматизируйте поиск и анализ данных
Интеграция данных из 50+ источников в вашу систему для решения бизнес-задач: от быстрой оценки заемщиков до мониторинга судебных дел
Реклама: АО «Право.ру», ИНН: 7708095468, erid: 2W5zFJDdFv8
Комментарии1
ключевое: "Потому что налоговики знают, к кому идут и на что обратят внимание", бессмертное «Тебя посодют, а ты не воруй!» (с)