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Как проверить судебную историю кандидата при приеме на работу

По данным «АПИ-пресс», в 2024 году суды рассмотрели почти 95 тысяч исков работников к работодателям. В 86% случаев суды встали на сторону сотрудников. Это значит, что любой спор с работником может закончиться не в пользу компании.

Один из способов снизить риски — заранее проверить судебную историю кандидата. Расскажем, как это сделать и на что обратить внимание.

Зачем работодателю знать, участвовал ли кандидат в судах

Проверка судебной истории полезна по нескольким причинам:

  • Этого может требовать закон. Например, по статье 331 Трудового кодекса, нельзя принимать на педагогическую должность человека с судимостью.

  • Можно выявить «профессионального истца». Есть люди, которые ходят на работу не трудиться, а судиться. Иногда — по шаблону, с одной и той же формулировкой и целью.

  • Это помогает оценить надежность. Особенно, если речь идет о должности с материальной ответственностью или доступом к коммерческой тайне. Например, участие кандидата в споре по делу о хищении — серьезный тревожный сигнал.

На что обращать внимание в судебной истории

Оценивать нужно не сам факт участия в делах, а его контекст:

  • Частота участия. Если у человека 10–15 дел за последние несколько лет — это аномально много. Такая активная судебная жизнь свойственна патологическим сутяжникам, которые по любому вопросу мгновенно подают иск.

  • Роль в процессах. Часто подает иски — может быть конфликтным. Если же он регулярно выступал ответчиком, возможно, это недобросовестное лицо.

  • Тематика дел. Обратите внимание на количество трудовых споров — чем их больше в общем объеме дел с участием лица, тем настороженнее необходимо быть работодателю. Не исключено, что и на новой работе человек решит посудиться.

  • Содержание исков. Например, если кандидата уже судили за порчу имущества, разглашение тайны или мошенничество — это повод для вопросов.

Как узнать, судился ли кандидат

Самый простой способ — спросить

Например, при приеме педагога работодатель запрашивает справку об отсутствии судимости. Если кандидат не согласен с таким требованием — в работе ему отказывают.

Но в отношении большинства должностей такой запрос неуместен. К тому же нельзя требовать рассказать, участвовал ли человек в гражданских или трудовых спорах. Поэтому чаще всего работодателю приходится искать информацию самостоятельно.

Где искать информацию

1. Бесплатные источники:

Но есть проблемы:

  • Данные не связаны между собой. Чтобы составить картину по каждому человеку, необходимо исследовать все источники — то есть все ресурсы всех судов страны.

  • Информация о физических лицах по большей части сокрыта. В судебных документах в лучшем случае указаны Ф. И. О. участника. А значит, определить доподлинно, что-то или иное дело имеет отношение к конкретному человеку, часто невозможно. 

То есть поиск по открытым базам требует колоссальных временных затрат и не всегда дает результат.

2. Платные сервисы.

Один из наиболее удобных — Casebook. Он агрегирует данные по большинству судов и сопоставляет их с анкетой человека.

Как работает Casebook:

  1. Откройте сервис и выберите раздел «Проверка физических лиц».

  2. Введите Ф. И. О., дату рождения, регион и паспортные данные кандидата.

  3. Подтвердите наличие согласия на обработку персональных данных.

  4. Нажмите «Запросить отчет».

Отчет придет на почту. В нем будет список дел, в которых мог участвовать человек. Таким образом, вы экономите время — не надо искать в десятках сайтов — и сокращаете количество ошибок: сервис фильтрует «однофамильцев» и лишние совпадения.

Что важно помнить

  • Получайте согласие. Использовать персональные данные можно только с письменного разрешения кандидата. Это ваша ответственность, не сервиса.

  • Судебная история — не основание для отказа. По Трудовому кодексу (ст. 64), вы не можете отказать человеку в найме только из-за прошлых судов.

  • Формулируйте отказ корректно. Если судебная биография вызывает сомнения, оцените деловые качества кандидата — профессиональный опыт, образование, подход к работе. И именно это укажите в мотивации отказа.

Проверка судебной истории кандидата — не формальность. Это реальный способ обезопасить бизнес. Главное — делать это в рамках закона: с согласием кандидата и грамотным обоснованием причины отказа.

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