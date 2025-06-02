Как проверить судебную историю кандидата при приеме на работу

Один из способов снизить риски — заранее проверить судебную историю кандидата. Расскажем, как это сделать и на что обратить внимание.
Зачем работодателю знать, участвовал ли кандидат в судах
Проверка судебной истории полезна по нескольким причинам:
Этого может требовать закон. Например, по статье 331 Трудового кодекса, нельзя принимать на педагогическую должность человека с судимостью.
Можно выявить «профессионального истца». Есть люди, которые ходят на работу не трудиться, а судиться. Иногда — по шаблону, с одной и той же формулировкой и целью.
Это помогает оценить надежность. Особенно, если речь идет о должности с материальной ответственностью или доступом к коммерческой тайне. Например, участие кандидата в споре по делу о хищении — серьезный тревожный сигнал.
На что обращать внимание в судебной истории
Оценивать нужно не сам факт участия в делах, а его контекст:
Частота участия. Если у человека 10–15 дел за последние несколько лет — это аномально много. Такая активная судебная жизнь свойственна патологическим сутяжникам, которые по любому вопросу мгновенно подают иск.
Роль в процессах. Часто подает иски — может быть конфликтным. Если же он регулярно выступал ответчиком, возможно, это недобросовестное лицо.
Тематика дел. Обратите внимание на количество трудовых споров — чем их больше в общем объеме дел с участием лица, тем настороженнее необходимо быть работодателю. Не исключено, что и на новой работе человек решит посудиться.
Содержание исков. Например, если кандидата уже судили за порчу имущества, разглашение тайны или мошенничество — это повод для вопросов.
Как узнать, судился ли кандидат
Самый простой способ — спросить
Например, при приеме педагога работодатель запрашивает справку об отсутствии судимости. Если кандидат не согласен с таким требованием — в работе ему отказывают.
Но в отношении большинства должностей такой запрос неуместен. К тому же нельзя требовать рассказать, участвовал ли человек в гражданских или трудовых спорах. Поэтому чаще всего работодателю приходится искать информацию самостоятельно.
Где искать информацию
1. Бесплатные источники:
Сайты судов регионов.
Но есть проблемы:
Данные не связаны между собой. Чтобы составить картину по каждому человеку, необходимо исследовать все источники — то есть все ресурсы всех судов страны.
Информация о физических лицах по большей части сокрыта. В судебных документах в лучшем случае указаны Ф. И. О. участника. А значит, определить доподлинно, что-то или иное дело имеет отношение к конкретному человеку, часто невозможно.
То есть поиск по открытым базам требует колоссальных временных затрат и не всегда дает результат.
2. Платные сервисы.
Один из наиболее удобных — Casebook. Он агрегирует данные по большинству судов и сопоставляет их с анкетой человека.
Как работает Casebook:
Откройте сервис и выберите раздел «Проверка физических лиц».
Введите Ф. И. О., дату рождения, регион и паспортные данные кандидата.
Подтвердите наличие согласия на обработку персональных данных.
Нажмите «Запросить отчет».
Отчет придет на почту. В нем будет список дел, в которых мог участвовать человек. Таким образом, вы экономите время — не надо искать в десятках сайтов — и сокращаете количество ошибок: сервис фильтрует «однофамильцев» и лишние совпадения.
Что важно помнить
Получайте согласие. Использовать персональные данные можно только с письменного разрешения кандидата. Это ваша ответственность, не сервиса.
Судебная история — не основание для отказа. По Трудовому кодексу (ст. 64), вы не можете отказать человеку в найме только из-за прошлых судов.
Формулируйте отказ корректно. Если судебная биография вызывает сомнения, оцените деловые качества кандидата — профессиональный опыт, образование, подход к работе. И именно это укажите в мотивации отказа.
Проверка судебной истории кандидата — не формальность. Это реальный способ обезопасить бизнес. Главное — делать это в рамках закона: с согласием кандидата и грамотным обоснованием причины отказа.
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