Как проверить судебную историю кандидата при приеме на работу

Как узнать, судился ли кандидат

Самый простой способ — спросить

Например, при приеме педагога работодатель запрашивает справку об отсутствии судимости. Если кандидат не согласен с таким требованием — в работе ему отказывают.

Но в отношении большинства должностей такой запрос неуместен. К тому же нельзя требовать рассказать, участвовал ли человек в гражданских или трудовых спорах. Поэтому чаще всего работодателю приходится искать информацию самостоятельно.