Как проверка счетов контрагента на блокировку налоговой помогает защитить ваш бизнес

Если налоговая блокирует счет компании, это сигнал: у нее не все в порядке. Например, не сданы декларации, не уплачены налоги или ведется налоговая проверка. Блокировка — способ ФНС зафиксировать деньги на счете, чтобы потом иметь возможность взыскать налоги и штрафы.

Если у вашего партнера заморозили счет — это тревожный знак. Разберемся, чем опасна блокировка чужого счета и как вовремя об этом узнать.

Счета партнера заморожены — налоговые и деловые риски

Налоговый риск. Если ваш партнер попал в поле зрения ФНС, попадете и вы. Налоговая начнет изучать ваши общие операции. Это грозит доначислениями и штрафами уже для вашей компании.

Предпринимательский риск. Блокировка счета мешает партнеру выполнять обязательства:

если компания неаккуратно ведет дела с налоговой, она может так же себя вести и в договорах. В итоге — срывы сроков, претензии, суды, убытки;

с заблокированного счета нельзя проводить платежи. Даже если деньги на нем есть, расплатиться за поставки или услуги партнер не сможет.

Простой пример: вы перевели аванс, чтобы партнер закупил материалы, на заблокированный счет → оплатить закупку он не может → обязательства не исполнены → вы теряете время, ресурсы и деньги.

Вывод: перед любым переводом партнеру — особенно крупным — проверьте, не заблокирован ли у него счет.

Как проверить блокировку

Бесплатные сервисы

На сайте ФНС есть бесплатный сервис. Чтобы узнать, есть ли блокировки, нужно:

Выбрать тип запроса: «О действующих приостановлениях операций по счетам». Ввести ИНН контрагента и БИК банка. Отправить запрос.

Если счет заблокирован, система сообщит об этом.

Однако этот сервис имеет два неудобства:

Показывает только информацию по конкретному банку . Если у контрагента несколько счетов, нужно знать, где именно они открыты.

Не присылает уведомления. Чтобы узнать о блокировке, нужно каждый раз отправлять запрос вручную.

Платные сервисы на примере Casebook

Проверку можно упростить с помощью сервиса Casebook:

В карточке компании во вкладке «Реестры» раздел «Заблокированные счета» показывает все блокировки во всех банках.

Если вы подписаны на компанию, Casebook сам уведомит о том, что у нее заблокирован счет.

Это снижает риски: вы заранее узнаете о проблемах партнера и не переводите деньги на счет, с которого он не сможет ими воспользоваться.

Проверка блокировок убережет бизнес от потерь.

Контролируйте статус счетов партнера, чтобы не нести убытков и избежать внимания ФНС. А чтобы этот процесс отнимал минимум сил, времени и денег, автоматизируйте его с помощью современных цифровых сервисов.

Мониторинг судебных дел и проверки контрагентов Контролируйте изменения по делам и компаниям, анализируйте риски организаций и отправляйте документы в суд онлайн Получить доступ

Реклама: АО «Право.ру», ИНН: 7708095468, erid: 2W5zFJg6HNg