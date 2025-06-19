Как проверка счетов контрагента на блокировку налоговой помогает защитить ваш бизнес
Если у вашего партнера заморозили счет — это тревожный знак. Разберемся, чем опасна блокировка чужого счета и как вовремя об этом узнать.
Счета партнера заморожены — налоговые и деловые риски
Налоговый риск. Если ваш партнер попал в поле зрения ФНС, попадете и вы. Налоговая начнет изучать ваши общие операции. Это грозит доначислениями и штрафами уже для вашей компании.
Предпринимательский риск. Блокировка счета мешает партнеру выполнять обязательства:
если компания неаккуратно ведет дела с налоговой, она может так же себя вести и в договорах. В итоге — срывы сроков, претензии, суды, убытки;
с заблокированного счета нельзя проводить платежи. Даже если деньги на нем есть, расплатиться за поставки или услуги партнер не сможет.
Простой пример: вы перевели аванс, чтобы партнер закупил материалы, на заблокированный счет → оплатить закупку он не может → обязательства не исполнены → вы теряете время, ресурсы и деньги.
Вывод: перед любым переводом партнеру — особенно крупным — проверьте, не заблокирован ли у него счет.
Как проверить блокировку
Бесплатные сервисы
На сайте ФНС есть бесплатный сервис. Чтобы узнать, есть ли блокировки, нужно:
Выбрать тип запроса: «О действующих приостановлениях операций по счетам».
Ввести ИНН контрагента и БИК банка.
Отправить запрос.
Если счет заблокирован, система сообщит об этом.
Однако этот сервис имеет два неудобства:
Показывает только информацию по конкретному банку. Если у контрагента несколько счетов, нужно знать, где именно они открыты.
Не присылает уведомления. Чтобы узнать о блокировке, нужно каждый раз отправлять запрос вручную.
Платные сервисы на примере Casebook
Проверку можно упростить с помощью сервиса Casebook:
В карточке компании во вкладке «Реестры» раздел «Заблокированные счета» показывает все блокировки во всех банках.
Если вы подписаны на компанию, Casebook сам уведомит о том, что у нее заблокирован счет.
Это снижает риски: вы заранее узнаете о проблемах партнера и не переводите деньги на счет, с которого он не сможет ими воспользоваться.
Проверка блокировок убережет бизнес от потерь.
Контролируйте статус счетов партнера, чтобы не нести убытков и избежать внимания ФНС. А чтобы этот процесс отнимал минимум сил, времени и денег, автоматизируйте его с помощью современных цифровых сервисов.
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