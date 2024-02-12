Федеральный реестр выгодоприобретателей: подробно и с рекомендациями

В 2022 году налоговые органы несколько поменяли регламент работы в части отработки схем по минимизации налогов к уплате и назначения выездных проверок. Связано это с созданием федерального реестра предполагаемых выгодоприобретателей.

ФРПВ — составленный ФНС перечень компаний, определенных в качестве потенциальных выгодоприобретателей. Перечень составлен для служебного пользования и не является общедоступной информацией.

По сути, с введением ФРПВ, работа контрольного блока, который отрабатывал риски, связанные с неуплатой НДС, не поменялась. Поменялась схема отработки таких рисков, а также механизм отбора налогоплательщиков для включения в план выездных налоговых проверок.

Формирование реестра происходит как из уже имеющейся информации в налоговом органе, так и по результатам проведенных мероприятий. Данная информация собирается из актуальных автоцепочек, сформированных автоматически программным комплексом АИС Налог-3, заключений об установлении выгодоприобретателя по сложным расхождениям и комментариев в АСК НДС-2 по простым (по цепочкам, отстроенным инспекторами от разрыва) расхождениям.

Выездные налоговые проверки назначаются в отношении налогоплательщиков, включенных в реестр, с суммой выгоды по НДС, принятой к вычету по сделкам со спорными контрагентами, свыше общей суммы в пять миллионов рублей.

Если же риски у компании образовались в последнем (последних) отчетном периоде, и она попала из-за этого в реестр, то в отношении такого налогоплательщика будет проведена камеральная проверка. Если раньше акты с доначислениями по итогам проведения камеральных проверок по НДС были редкостью, то сегодня их становится все больше.

Камеральная проверка по текущим периодам может проводиться и в отношении налогоплательщиков с рисками, выявленными в отчетности за последние три года, вне зависимости от того открыта ли в отношении его выездная проверка.

Нередки случаи, когда одновременно с выездной проверкой идут камеральные проверки, по результатам которых возникают доначисления.

Так как реестр закрытый, узнать о попадании в него налогоплательщики могут на встрече в налоговом органе. На уже привычных комиссиях (рабочих совещаниях) по побуждению налогоплательщиков к добровольному увеличению налоговых обязательств теперь сообщают о том, что организация состоит в реестре, в связи с чем необходимо оценить самостоятельно свои риски и принять решение об их устранении.

Если же налогоплательщик риски оценил и решил, что причин для уплаты дополнительного налога нет, то он в очереди на получение решения о назначении выездной налоговой проверки. Приоритет налоговики отдают налогоплательщикам из реестра с рисками в 2022 и 2023 годах. Таких одновременно и побуждают, и камеральную проверку в их отношении начинают по текущим периодам.

При включении в план выездных проверок и их назначении с появлением реестра на первый план выходит факт включения налогоплательщика в этот самый реестр, на второй все остальные критерии отбора, отраженные в Концепции системы планирования выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).

Итак, что же делать, если вам на встрече в налоговой инспекции сообщают о необходимости оценить ваши налоговые риски по причине того, что вы состоите в реестре?

Конечно, каждая ситуация весьма индивидуальна и требует детального рассмотрения. В зависимости от этих деталей зависят ваши дальнейшие действия.

Первое и самое важное — обратитесь к грамотному налоговому консультанту или юристу, который поможет вам грамотно выстроить вашу позицию и разрешить ситуацию, избежав неблагоприятные последствия.

Дело в том, что предпроверочная стадия, на которой вам сообщают о наличии у вашей компании проблем, является очень важным событием в жизни вашей компании.

Главная цель тут — не получить решение о назначении выездной налоговой проверки и не получить акт камеральной налоговой проверки с доначислениями.

Ситуация, когда налогоплательщик получает решение о назначении проверки или акт с доначислениями гораздо сложнее с точки зрения устранения неблагоприятных последствий в виде доначислений.

Сделки, которые налоговики считают сомнительными необходимо грамотно защитить. Соберите комплект документов, дайте развернутые пояснения, предоставьте налоговому органу свидетелей. Докажите, что ваша сделка реальна, а контрагент вполне себе благонадежный, что должная (коммерческая) осмотрительность проявлена.

Убедив налоговый орган на допроверочной стадии в том, что Ваша компания точно не является организатором схемы, и возложить на нее ответственность за действия контрагентов не удастся, можно получить отсутствие выездной проверки, шанс на исключение из ФРПВ, а также прекратить камеральные проверки или закрыть их без доначислений.

Не игнорируйте требования и уведомления, поступающие из налогового органа. Не направляйте в ответ формальные отказы в предоставлении пояснений или документов. Являйтесь в налоговый орган с налоговым консультантом или юристом.

Вариант, когда налоговый консультант посещает комиссии по побуждению по доверенности без присутствия исполнительного органа (генерального директор) также имеет место быть. Изучайте информацию и доводы, на которых налоговый орган обосновывает свою позицию. Очень важно владеть наибольшим количеством информации.

Если Вы сейчас получаете объемные требования и вызовы, то, скорее всего, Ваша компания попала в ФРПВ и рассматривается как потенциальный выгодоприобретатель, с которого можно взыскать неуплаченный недобросовестными подрядчиками НДС.

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