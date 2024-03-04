Правила уплаты НДС при ввозе товаров из стран ЕАЭС

Кто должен уплачивать «ввозной» НДС, какую отчетность должен предоставить импортер и какие условия действуют для ввоза товаров из стран ЕАЭС рассказываем в статье.

По общему правилу, ввоз товаров на территорию РФ облагается НДС. Причем уплачивать ввозной НДС должны абсолютно все импортеры (пп. 4 п. 1 ст. 146 НК):

плательщики НДС;

освобожденные от обязанностей плательщиков НДС;

организации и ИП на специальных

До недавнего времени НДС уплачивался тем налогоплательщиком, к которому переходило право собственности на товары (п. 13 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС), а агенты и комиссионеры «ввозной» НДС не платили, так как право собственности на товар к ним не переходил.

с 1 января 2025 г. комиссионеры, поверенные, агенты также исчисляют и уплачивают «ввозной» НДС (п. 4 ст. 151 НК). Если посреднический договор предусматривает реализацию товаров доверителя, комитента, принципала, данное правило действует по товарам, которые посредник принял на учет.

Как рассчитать НДС

Сумма НДС определяется по следующей формуле: налоговая база х ставка НДС.

Налоговая база равна стоимости приобретенных товаров, увеличенной на сумму акцизов (если приобретен подакцизный товар) на дату принятия импортированных товаров на учет (п. 14 Приложения № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе).

Налоговую базу рассчитайте в рублях. Стоимость товаров в иностранной валюте пересчитайте в рубли по курсу Банка России на дату принятия товаров к учету (п. 14 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).

В 2024 г. ввозимые в РФ товары облагаются НДС по ставке 10% или 20%. Если реализация определенного товара внутри нашей страны облагается НДС по ставке 20%, то при ввозе такого товара НДС уплачивается по такой же ставке.

Пример: организация ввозит из страны ЕАЭС мобильные телефоны, реализация которых на территории РФ облагается НДС по ставке 20%, соответственно НДС при ввозе товара составит 20%.

Как отчитаться о ввозе товаров и стран ЕАЭС

Поскольку у стран, входящих в состав ЕАЭС, единое таможенное пространство, то при импорте с их территории товаров таможенную декларацию сдавать не нужно. При этом необходимо отчитаться перед таможней посредством предоставления статистической формы учета перемещения товаров.

На основе сведений, содержащихся в статистической форме, формируется статистическая информация о взаимной торговле с государствами — членами ЕАЭС, что позволяет вести учет товарооборота между Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Киргизией после того, как были отменены таможенное декларирование и таможенный контроль товаров, перемещаемых между государствами — членами ЕАЭС.

Налогоплательщики-импортеры заполняют заявление о ввозе и уплате косвенных налогов и подают декларацию по косвенным налогам с приложенными документами в налоговую (п. 20 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).

Декларацию с документами нужно подать, даже если вы ввезли товары, которые освобождены от НДС!

Форма и порядок заполнения декларации по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС утверждены приказом ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@.

«Ввозной» НДС при импорте из ЕАЭС входит в совокупную обязанность налогоплательщика, т.е. налог нужно платить в составе КНП.

Какие документы нужно представить вместе с декларацией

Вместе с декларацией вы должны представить (п. 20 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС):

заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

Отдельное заявление нужно оформить по каждому договору, по которому вы ввозили товары, принятые на учет в течение месяца. В одно заявление вы можете включить сведения о нескольких партиях товара, ввезенных по одному договору, но по разным спецификациям (транспортным, товаросопроводительным документам) (п. 3 Правил заполнения заявления о ввозе).

выписку банка, подтверждающую перечисление в бюджет НДС и акцизов по ввезенным товарам.

транспортные (товаросопроводительные) и (или) иные документы, подтверждающие перемещение товаров из страны ЕАЭС на территорию РФ (пп. 3 п. 20 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).

счета-фактуры, выписанные продавцом (пп. 4 п. 20 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).

Продавец может не выставить вам счет-фактуру, если их выставление не предусмотрено законодательством его страны или он не является резидентом страны ЕАЭС.

договоры на покупку товаров (поставки, лизинга, товарного кредита и др.), а также посреднические договоры, если вы импортировали товар с привлечением посредников (пп. 5, 7, 8 п. 20 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС);

информационное сообщение в случае, если вы купили товар у продавца из Киргизии, а ввозить будете из Казахстана. Тогда ваш поставщик из Киргизии должен предоставить вам информационное сообщение о продавце из Казахстана, у которого он купил этот товар.

Заявление о ввозе и другие представленные вами документы инспекция проверит в течение 10 рабочих дней (п. 6 Правил заполнения заявления о ввозе).

Срок уплаты «ввозного» НДС по общему правилу — не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором ввезенные товары приняты к учету (п. 19 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).

Если товар ввозит посредник, он исчисляет и уплачивает налог в аналогичном порядке — не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет товаров (п. 4 ст. 151 НК).

В тех случаях, если посреднический договор предусматривает реализацию товаров доверителя, комитента, принципала, данное правило действует по товарам, которые посредник принял на учет с 1 января 2025 г.

В каких случаях НДС платить не нужно:

Как принять уплаченный НДС к вычету

НДС, который вы уплатили при ввозе товаров из ЕАЭС, вы можете принять к вычету, если товары вы будете использовать в деятельности, облагаемой НДС, но только после подтверждения оплаты налога налоговым органом (п. 26 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).

Чтобы получить вычет, зарегистрируйте в книге покупок заявление о ввозе с отметками налоговой инспекции. Важно отразить его именно за тот квартал, в котором инспекция подтвердила уплату.

Вы можете перенести этот вычет на следующие периоды, но не далее трех лет (п. 2 ст. 171, п. 1.1 ст. 172 НК).

Трехлетний срок начнет течь с момента, когда вы приняли на учет товары. Последним кварталом для заявления вычета будет тот, в котором истечет этот трехлетний срок (письма Минфина от 16.01.2023 № 03-07-11/2235, от 12.05.2015 № 03-07-11/27161).

Право принять к вычету «ввозной» НДС есть только у налогоплательщиков НДС (несмотря на то, что обязанность по уплате НДС возникает у всех импортеров, в том числе применяющих специальные режимы налогообложения (УСН, ПСН) или освобожденных от обязанностей плательщиков НДС).

Импортеры, не являющиеся налогоплательщиками НДС (или освобожденные от исполнения обязанностей по уплате НДС), учитывают «ввозной» НДС в стоимости импортированного товара (подп. 3 п. 2 ст. 170 НК).

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