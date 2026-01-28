Бухгалтерия без рутины: как автоматизация с ИИ экономит миллионы рублей в год на обработке счетов

Значительная часть бухгалтерской работы по-прежнему остается ручной. Специалисты расшифровывают данные от контрагентов, переносят информацию в учетные системы, перепроверяют реквизиты, запрашивают исправления и проводят сверки. Количество документов растет, требования регуляторов ужесточаются, а времени на обработку становится все меньше. При таком объеме работы бухгалтерия первой сталкивается с последствиями: расхождениями в суммах, вопросами по НДС и задержками в закрытии периода.

Эти сложности можно решить с помощью умного инструмента автоматизации — RPA + ИИ:

RPA (Robotic Process Automation) повторяет действия специалиста в учетной системе: открывает письма, создает документы, переносит данные, запускает согласования.

ИИ автоматически считывает данные из документов — счета, акты, УПД, а потом передает их дальше в систему, исключая ручной труд.

В этой статье мы расскажем про три самых популярных задачи в бухгалтерии, которые уже решают с помощью RPA и ИИ клиенты Primo RPA. Покажем, какой эффект это дало в минутах, FTE и деньгах, и почему не стоит бояться новых инструментов, а уже начинать применять их в работе.